Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор

Bell Integrator - компания, входящая в ГК Softline, предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Компания основана в 2003 году, имеет 7 представительств в России и Беларуси. На территории РФ расположены 6 офисов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 202 114 336 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 202 114 336 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 2 524 795 ₽*
в качестве ответчика (13) на сумму 199 589 541 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО

а также отсутствием поддержки технологии SSR, что препятствовало достижению SEO-целей. Специалисты Bell Integrator во взаимодействии с командой финансовой организации провели работу по внедрен
18.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) создала собственное решение для управл
11.06.2025 Bell Integrator разработала платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финорганизациями

Компания Bell Integrator (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) создала собственную платформу для организации информационного взаимодействия между российскими и зарубежными финансовыми организация
22.05.2025 Bell Integrator реализует проект по модернизации программного комплекса для финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализует проект по модернизации и технической поддержке программного комплекса финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ (бюро кредитных истор
25.04.2025 Bell Integrator разработал систему сквозного мониторинга бизнес-процессов для российской финансовой организации

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала систему бизнес-мониторинга сквозных процессов для российской финансовой корпорации. Созданное решение в режиме реального времени информирует о сбоях на
11.04.2025 Bell Integrator реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов. В рамках договора специалисты компании перевели систему

25.03.2025 Bell Integrator разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод»

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала новую платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод». Предлагаемое решение с помощью больших язык
04.02.2025 Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора персонала для крупной финансовой организации

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора и обучения персонала для крупной финансовой организации. Созданный специалистами компании портал стал уника
28.12.2024 Юрий Латин -

Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее

качества разработки, что чревато серьёзными последствиями. Опасения связаны и с необходимостью значительных инвестиций в исследования и разработки, длительным сроком окупаемости проектов. Юрий Латин, Bell Integrator: Основная проблема заключается не в отсутствии желания у компаний перейти на российское ПО, а в объективной неготовности рынка предложить полноценную замену в такие сжатые сроки
28.12.2024 Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд

Компания Bell Integrator (ГК Softline) принимает участие в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой российской телекоммуникационной компан
27.11.2024 Bell Integrator запатентовала решения для анализа данных и работы с цифровыми активами

Компания Bell Integrator (ГК Softline) расширила свой продуктовый портфель двумя новыми продуктами – информационно-аналитической системой для анализа данных Insight и программным обеспечением для работы
21.10.2024 Bell Integrator представила собственное решение по миграции код

озамещении в сфере СУБД в целом и сравнила уже существующие на рынке инструменты со своей разработкой — Мастером оптимизации переноса СУБД, выделив ее ключевые особенности и отличия. Новое решение от Bell Integrator использует лучшие протестированные подходы к переносу кода с учетом специфики платформ. Мастер оптимизации переноса СУБД позволит компаниям значительно ускорить процесс миграции
27.09.2024 Bell Integrator (ГК Softline) стал разработчиком решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из участников российского рынка биржевой торговли. Среди его клиентов – государственные финансовые институты и ведущие банки

09.09.2024 В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator

Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Integrator
28.08.2024 Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

ремятся найти верный путь к устойчивости и росту. Один из самых эффективных стратегических ходов — объединение с мощными, опытными игроками рынка. История сотрудничества и слияния компаний Softline и Bell Integrator — яркий пример того, как такие шаги могут не только укрепить позиции бизнеса, но и вывести его в лидеры. Я возглавляю «Bell Integrator» уже более 12 лет. За эти годы комп
13.08.2024 Bell Integrator зарегистрировал новое решение для удаленного доступа к банковским счетам

Компания Bell Integrator (ГК Softline), участник рынка заказной разработки ПО, завершила регистрацию в Роспатенте своего высокотехнологичного решения iBanking, предназначенного для удаленного доступа к

23.08.2023 Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда

Как «Софтлайн» покупал Bell Integrator Компания «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения группы Bell Integrat
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

«Софтлайн» купил Bell Integrator Дистрибьютор ПО «Софтлайн» объявил о приобретении компании Bell Integrator
01.06.2023 Softline приобрела компанию-разработчика Bell Integrator

Softline закрыла сделку по приобретению российской компании–разработчика Bell Integrator. После покупки Bell Integrator штат разработчиков Softline составит около 3 тыс. человек. В результате сделки Softline: значительно усилит позиции в заказной разработке д
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Новая бизнес-платформа Компания с российскими корнями Bell Integrator представила на отечественном рынке облачную предиктивную (предсказательную, прогнозную) бизнес-платформу Neuton AutoML. Как заявляют в компании, аналогичных разработок подобного
03.08.2021 Bell Integrator выпустила на российский рынок облачную бизнес-платформу Neuton AutoML

данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний – в едином интерфейсе. Оно создано на базе нового запатентованного нейросетевого фреймворка (собственной разработки Bell Integrator), который основан на иных принципах построения нейронных сетей, что позволяет автоматически создавать модели с уникальными характеристиками. В отличие от других решений в област
16.01.2020 Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка»

нсации. Новое программное обеспечение является развитием ранее установленного, обеспечивающего взаимодействие с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Оно также в свое время было разработано Bell Integrator. Внедренная же в настоящий момент система расширяет количество предоставляемых банком услуг. В частности, она позволяет обрабатывать более 38 различных форматов данных, присылае
31.10.2019 Юрий Латин, Bell Integrator -

Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ

. Поэтому на западный рынок выходить проще всего с позиции партнера какого-либо известного международного брэнда, продвигая свои услуги, как партнера по внедрению его продуктов. CNews: Что важнее для Bell Integrator — встроиться в существующую бизнес-среду или пытаться ее изменить? И если изменить — то как? Юрий Латин: И то, и другое — важно. Главное — все делать вовремя и к месту. Изменять
17.10.2019 Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»

пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоставляемые «ВТБ лизингом», через сайт. За время проекта специалистами компании Bell Integrator была создана система на основе передовых технологий, разработана концепция, архитектура, дизайн, интерфейсы и бэк-энд-сервисы системы. Все разделы кабинета максимально удобны и

19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность

14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»

веб-сервиса, позволяющего получать и транслировать в открытую часть площадки данные по торгам со всех секций. Ранее в компании подобный инструмент агрегации отсутствовал. В ходе проекта специалистами Bell Integrator было разработано ПО, позволяющее принимать сведения из одной части и размещать их в другой без доработок, снижая тем самым нагрузку на доступ, и публиковать их не только на сайт
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками

в связи с чем компании необходимо было выстроить защищенный информационный обмен электронными документами с девятью торговыми площадками, отобранными для торгов по 44 и 223-ФЗ. С этой целью компанией Bell Integrator заказчику было предложено решение по интеграции, обеспечивающее сразу все необходимые функции: информационный обмен по защищенному зашифрованному каналу; проверку подписей входя
05.03.2018 Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений

нка. Практически каждый пользователь совершает массу операций в своем мобильном устройстве, и для любого поставщика услуг немаловажно, чтобы приложение функционировало исправно и было удобно.Компания Bell Integrator предоставляет возможность протестировать работу приложения удаленно, из любой точки земного шара, подключившись к специальному облачному сервису. Bell Integrator располаг
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft

кономически эффективные ИТ-решения, соответствующие самым высоким требованиям заказчиков. Мы видим огромные перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.«Сотрудничество с Bell Integrator – стратегически важный для нас шаг. Альтернативные СУБД становятся все более востребованы на российском ИТ-рынке, переживающем непростые
13.01.2017 Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, объявила о пополнении команды. Михаил Лебединцев возглавит направление по прод
26.12.2016 «Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, разработала и внедрила решение, обеспечивающее взаимодействие «Почта Банка» с

08.12.2016 Bell Integrator анонсировал «Дополненную реальность» для бизнеса

Компания Bell Integrator, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, предложила заказчикам инновационное для российского b2b-рынка решение — «Дополненная реальность». Как

26.09.2016 Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ

Компания Bell Integrator, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, провела комплекс работ по приведению информационных систем персональных данных, применяемых в
08.09.2016 Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему

Компания Bell Integrator, международная компания, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, зарегистрировала новый продукт собственной разработки — «Программа мо
04.08.2016 Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с корпорацией Ericsson, известным ICT игроком и поставщиком оборудования и сопутствующих услу
02.08.2016 Bell Integrator заключил стратегическое партнерское соглашение с Li9

ам расширенный вариант предпродажной поддержки и сетевых услуг для реализации проектов заказчиков, включающих аудит, управляемые услуги, а также проектирование и оптимизацию. Кроме того, большой опыт Bell Integrator и его возможности для реализации различных требований заказчиков, будут применяться Li9 в рамках повышения эффективности работы в области разработки программного обеспечения и D
14.07.2016 Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, в партнерстве с Li9, поставщиком технологических решений для бизнеса, представила DevOps-решение на ежегодной конференции ChefConf 2016 в Остин
07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом

10.06.2016 Bell Integrator вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира

Компания Bell Integrator была включена категорию «Лидер» рейтинга 100 лучших аутсорсинговых компаний мира Global Outsourcing 100, подготовленного «Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга» (

Публикаций - 139, упоминаний - 162

