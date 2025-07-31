Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор

Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО а также отсутствием поддержки технологии SSR, что препятствовало достижению SEO-целей. Специалисты Bell Integrator во взаимодействии с командой финансовой организации провели работу по внедрен

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) создала собственное решение для управл

Bell Integrator разработала платформу для организации информационного взаимодействия между отечественными и зарубежными финорганизациями Компания Bell Integrator (входит в кластер FabricaONE.AI ГК Softline) создала собственную платформу для организации информационного взаимодействия между российскими и зарубежными финансовыми организация

Bell Integrator реализует проект по модернизации программного комплекса для финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализует проект по модернизации и технической поддержке программного комплекса финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ (бюро кредитных истор

Bell Integrator разработал систему сквозного мониторинга бизнес-процессов для российской финансовой организации Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала систему бизнес-мониторинга сквозных процессов для российской финансовой корпорации. Созданное решение в режиме реального времени информирует о сбоях на

Bell Integrator реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов. В рамках договора специалисты компании перевели систему

Bell Integrator разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод» Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала новую платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод». Предлагаемое решение с помощью больших язык

Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора персонала для крупной финансовой организации Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора и обучения персонала для крупной финансовой организации. Созданный специалистами компании портал стал уника

Юрий Латин - Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее качества разработки, что чревато серьёзными последствиями. Опасения связаны и с необходимостью значительных инвестиций в исследования и разработки, длительным сроком окупаемости проектов. Юрий Латин, Bell Integrator: Основная проблема заключается не в отсутствии желания у компаний перейти на российское ПО, а в объективной неготовности рынка предложить полноценную замену в такие сжатые сроки

Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд Компания Bell Integrator (ГК Softline) принимает участие в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой российской телекоммуникационной компан

Bell Integrator запатентовала решения для анализа данных и работы с цифровыми активами Компания Bell Integrator (ГК Softline) расширила свой продуктовый портфель двумя новыми продуктами – информационно-аналитической системой для анализа данных Insight и программным обеспечением для работы

Bell Integrator представила собственное решение по миграции код озамещении в сфере СУБД в целом и сравнила уже существующие на рынке инструменты со своей разработкой — Мастером оптимизации переноса СУБД, выделив ее ключевые особенности и отличия. Новое решение от Bell Integrator использует лучшие протестированные подходы к переносу кода с учетом специфики платформ. Мастер оптимизации переноса СУБД позволит компаниям значительно ускорить процесс миграции

Bell Integrator (ГК Softline) стал разработчиком решений на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы для компании финтех-отрасли Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала личный кабинет для одного из участников российского рынка биржевой торговли. Среди его клиентов – государственные финансовые институты и ведущие банки

В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Integrator

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке ремятся найти верный путь к устойчивости и росту. Один из самых эффективных стратегических ходов — объединение с мощными, опытными игроками рынка. История сотрудничества и слияния компаний Softline и Bell Integrator — яркий пример того, как такие шаги могут не только укрепить позиции бизнеса, но и вывести его в лидеры. Я возглавляю «Bell Integrator» уже более 12 лет. За эти годы комп

Bell Integrator зарегистрировал новое решение для удаленного доступа к банковским счетам Компания Bell Integrator (ГК Softline), участник рынка заказной разработки ПО, завершила регистрацию в Роспатенте своего высокотехнологичного решения iBanking, предназначенного для удаленного доступа к

Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда Как «Софтлайн» покупал Bell Integrator Компания «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения группы Bell Integrat

Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса Новая бизнес-платформа Компания с российскими корнями Bell Integrator представила на отечественном рынке облачную предиктивную (предсказательную, прогнозную) бизнес-платформу Neuton AutoML. Как заявляют в компании, аналогичных разработок подобного

Bell Integrator выпустила на российский рынок облачную бизнес-платформу Neuton AutoML данных и обучения до развертывания моделей и интерпретации результатов предсказаний – в едином интерфейсе. Оно создано на базе нового запатентованного нейросетевого фреймворка (собственной разработки Bell Integrator), который основан на иных принципах построения нейронных сетей, что позволяет автоматически создавать модели с уникальными характеристиками. В отличие от других решений в област

Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка» нсации. Новое программное обеспечение является развитием ранее установленного, обеспечивающего взаимодействие с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Оно также в свое время было разработано Bell Integrator. Внедренная же в настоящий момент система расширяет количество предоставляемых банком услуг. В частности, она позволяет обрабатывать более 38 различных форматов данных, присылае

Юрий Латин, Bell Integrator - Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ . Поэтому на западный рынок выходить проще всего с позиции партнера какого-либо известного международного брэнда, продвигая свои услуги, как партнера по внедрению его продуктов. CNews: Что важнее для Bell Integrator — встроиться в существующую бизнес-среду или пытаться ее изменить? И если изменить — то как? Юрий Латин: И то, и другое — важно. Главное — все делать вовремя и к месту. Изменять

Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга» пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоставляемые «ВТБ лизингом», через сайт. За время проекта специалистами компании Bell Integrator была создана система на основе передовых технологий, разработана концепция, архитектура, дизайн, интерфейсы и бэк-энд-сервисы системы. Все разделы кабинета максимально удобны и

Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность

Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг» веб-сервиса, позволяющего получать и транслировать в открытую часть площадки данные по торгам со всех секций. Ранее в компании подобный инструмент агрегации отсутствовал. В ходе проекта специалистами Bell Integrator было разработано ПО, позволяющее принимать сведения из одной части и размещать их в другой без доработок, снижая тем самым нагрузку на доступ, и публиковать их не только на сайт

Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками в связи с чем компании необходимо было выстроить защищенный информационный обмен электронными документами с девятью торговыми площадками, отобранными для торгов по 44 и 223-ФЗ. С этой целью компанией Bell Integrator заказчику было предложено решение по интеграции, обеспечивающее сразу все необходимые функции: информационный обмен по защищенному зашифрованному каналу; проверку подписей входя

Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений нка. Практически каждый пользователь совершает массу операций в своем мобильном устройстве, и для любого поставщика услуг немаловажно, чтобы приложение функционировало исправно и было удобно.Компания Bell Integrator предоставляет возможность протестировать работу приложения удаленно, из любой точки земного шара, подключившись к специальному облачному сервису. Bell Integrator располаг

Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft кономически эффективные ИТ-решения, соответствующие самым высоким требованиям заказчиков. Мы видим огромные перспективы дальнейшего сотрудничества», - сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.«Сотрудничество с Bell Integrator – стратегически важный для нас шаг. Альтернативные СУБД становятся все более востребованы на российском ИТ-рынке, переживающем непростые

Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, объявила о пополнении команды. Михаил Лебединцев возглавит направление по прод

«Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, разработала и внедрила решение, обеспечивающее взаимодействие «Почта Банка» с

Bell Integrator анонсировал «Дополненную реальность» для бизнеса Компания Bell Integrator, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, предложила заказчикам инновационное для российского b2b-рынка решение — «Дополненная реальность». Как

Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ Компания Bell Integrator, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, провела комплекс работ по приведению информационных систем персональных данных, применяемых в

Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему Компания Bell Integrator, международная компания, оказывающая услуги в области консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга, зарегистрировала новый продукт собственной разработки — «Программа мо

Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с корпорацией Ericsson, известным ICT игроком и поставщиком оборудования и сопутствующих услу

Bell Integrator заключил стратегическое партнерское соглашение с Li9 ам расширенный вариант предпродажной поддержки и сетевых услуг для реализации проектов заказчиков, включающих аудит, управляемые услуги, а также проектирование и оптимизацию. Кроме того, большой опыт Bell Integrator и его возможности для реализации различных требований заказчиков, будут применяться Li9 в рамках повышения эффективности работы в области разработки программного обеспечения и D

Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, в партнерстве с Li9, поставщиком технологических решений для бизнеса, представила DevOps-решение на ежегодной конференции ChefConf 2016 в Остин

Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом