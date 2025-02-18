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Сашин Геннадий



18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 2
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Сашин Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 4
АйТи - Аплана Группа компаний 173 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 3
АйТи 1372 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Софтлайн Инжиниринговый центр 1 1
Softline - ОФД-Софтлайн 1 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Oracle Corporation 6705 1
SAP SE 5282 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2834 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5325 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 1
Softline - Polymatica Dashboards 33 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 37 1
Яппаров Тагир 103 2
Касимов Игорь 17 2
Боровиков Игорь 131 1
Морозов Игорь 42 1
Смирнов Роман 14 1
Агринский Николай 8 1
Гришина Мария 1 1
Несоговорова Светлана 1 1
Кузнецов Константин 5 1
Борченко Павел 37 1
Крупенко Олег 6 1
Гусев Михаил 23 1
Романов Дмитрий 66 1
Мельников Иван 12 1
Соколов Кирилл 29 1
Сергеев Павел 5 1
Пойдашев Георгий 2 1
Кучик Евгений 19 1
Кожевников Андрей 1 1
Белова Ольга 4 1
Раевский Роман 15 1
Зареченская Екатерина 1 1
Хмелевский Иван 1 1
Германович Сергей 2 1
Александров Павел 1 1
Волуйский Николай 1 1
Прибочий Михаил 44 1
Чертихин Евгений 1 1
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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