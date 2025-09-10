Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Softline Софтлайн Безопасность ОФД-Софтлайн


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Projects - Софтлайн проекты 38 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Софтлайн 3185 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1213 1
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
АйТи 1430 1
Softline - Софтлайн Инжиниринговый центр 2 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 453 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5170 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Яппаров Тагир 105 1
Боровиков Игорь 135 1
Гришина Мария 1 1
Морозов Игорь 51 1
Касимов Игорь 17 1
Смирнов Роман 15 1
Агринский Николай 8 1
Несоговорова Светлана 1 1
Волуйский Николай 1 1
Сашин Геннадий 9 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 271 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Европа 24560 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 738 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6589 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще