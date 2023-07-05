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Яппаров Тагир
СОБЫТИЯ
|05.07.2023
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Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline
Softline назначил руководителей Sl Soft Группа компаний Softline сообщила CNews о назначении руководства своего нового подразделения – компании Sl Soft. Гендиректором компании стал Тагир Яппаров, который с начала 2023 г. является вице-президентом и членом совета директоров Softline. Управляющим директором Sl Soft стал Виктор Вайнштейн, коммерческим директором – Георгий По
|28.02.2023
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Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline
Вице-президент Softline Основатель компании «Айти» Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline. В этой должности он будет отвечать за разработк
|06.07.2021
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Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена
инансовые показатели отдельных компаний Яппарова и Касимова Как показывает анализ ЕГРЮЛ, УК «Айти», Тагир Яппаров и Игорь Касимов выступают соучредителями более двух десятков действующих юрлиц
|18.09.2015
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Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией
CNews: Какие тенденции в сфере информатизации госсектора вы видите сегодня? Тагир Яппаров: Сейчас, на мой взгляд, происходит серьезная трансформация российского ИТ-рынка
|17.01.2011
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Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора
Генеральный директор системного интегратора «АйТи» Тагир Яппаров рассказал CNews о своем намерении в ближайшее время покинуть занимаемую должнос
Яппаров Тагир и организации, системы, технологии, персоны:
|Касимов Игорь 21 15
|Подбуцкий Георгий 44 7
|Каменнова Мария 45 7
|Краснов Михаил 87 6
|Вайнштейн Виктор 37 6
|Гриб Андрей 17 6
|Боровиков Игорь 137 5
|Касперская Наталья 319 5
|Соловьева Юлия 22 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Бакиев Олег 8 4
|Путин Владимир 3454 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Ананьев Алексей 110 3
|Киреев Иван 40 3
|Щербаков Борис 47 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Плотникова Наталья 8 3
|Сашин Геннадий 10 3
|Крупенко Олег 7 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Макаров Валентин 251 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Орлик Сергей 83 3
|Семчук Иван 12 2
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Волотовская Елена 48 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Чапчаев Андрей 56 2
|Прянишников Николай 316 2
|Лавров Владимир 111 2
|Ведев Дмитрий 19 2
|Мельников Иван 16 2
|Молчанова Елена 17 2
|Розанов Всеволод 47 2
|Фридман Борис 4 2
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