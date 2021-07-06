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Яппаров Тагир


06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО 1
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО 1
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 1
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 2
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 2
11.09.2017 Эпоха пост-ERP: Могут ли тяжелые системы выполнять желания бизнеса 11
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 1
30.09.2016 Россия: более 60% компаний развивают направление корпоративной мобильности 1
12.09.2016 TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ 3
08.12.2015 «АйТи» выпустила второй том издания «Страницы истории отечественных ИТ» 1
22.10.2015 В группу компаний «АйТи» вошли «Информационные стратегии и системы» 1
22.10.2015 «АйТи» поглотила подрядчика Центробанка России 1
28.09.2015 ИКТ в госсекторе: основные тренды 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
30.06.2015 «АйТи» запустила новый «Виртуальный офис» для «Ростелекома» 1
05.03.2015 «АйТи» продала права на свою CRM-систему 1
11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения 2
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 1
24.09.2014 «АйТи» будет внедрять решение для видеоконференцсвязи VideoMost по всей России 1
15.07.2014 «АйТи» откроет исследовательский центр в «Сколково» 1
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 2
26.03.2013 В руководстве «АйТи» — новое назначение 1
12.03.2013 Звезды ИТ-бизнеса: кто они? 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 3
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 2
21.05.2012 ИТ-сообщество ликует: впервые отраслевым министром стал ИТ-профессионал 1
18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес 1
06.02.2012 CNews TV. ECM+BPM=Логика бизнеса 2.0 1
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик 2
18.11.2011 «Россервис» выбирает стратегического партнера 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1

Публикаций - 72, упоминаний - 118

Яппаров Тагир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 43
Microsoft Corporation 11110 8
Аплана Группа компаний 102 6
Verysell - Верисел 91 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Software AG & IDS Scheer 109 4
SAP SE 3216 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBM 3546 2
Ланит ГК 1158 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 2
Логика Бизнеса 141 2
Хомнет Лизинг 25 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Columbus - Колумбус 125 1
Merlion - Мерлион 275 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Микротест 177 1
ИБС экспертиза 43 1
Аплана диджитал 3 1
Аплана Преферентум 8 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Check Point Software Technologies 447 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Sanofi - Санофи 33 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ24 583 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Газпром ПАО 523 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
OpenStack 347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft Windows 853 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
MobilityLab WorksPad 36 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Linux OS 4265 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Brocade SAN Fabric 7 1
ReactOS 9 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Symantec NetBackup 49 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Alfresco 114 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Путин Владимир 1826 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Касперская Наталья 197 2
Решетков Александр 5 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Макаров Валентин 112 2
Никифоров Николай 1126 2
Акимов Максим 167 2
Меньшенина Елена 2 1
Чапчаев Андрей 33 1
Бычек Владимир 9 1
Грачев Кирилл 4 1
Лифшиц Евгений 7 1
Черноволенко Сергей 18 1
Киреев Иван 29 1
Касимов Игорь 8 1
Холин Игорь 1 1
Ананьин Алексей 60 1
Тихомиров Леонид 9 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Ильницкий Иван 2 1
Румянцева Ольга 45 1
Новиков Яков 6 1
Щеголев Игорь 676 1
Меньшов Кирилл 72 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Бегтин Иван 48 1
Баланова Светлана 29 1
Карачинский Анатолий 74 1
Носков Константин 201 1
Семенов Александр 69 1
Массух Илья 192 1
Эйгес Павел 66 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Семчук Иван 11 1
Гимранов Ринат 56 1
Козлов Александр 54 1
Хилов Павел 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Украина 3374 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Казахстан - Республика 2637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Восточная Европа 1682 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Европа Западная 615 1
Москва - Бибирево 11 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Уфа 645 1
Россия - Воронеж 692 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
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ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Академия АйТи 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764346, в очереди разбора - 668033.
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