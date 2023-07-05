Яппаров Тагир

Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline Softline назначил руководителей Sl Soft Группа компаний Softline сообщила CNews о назначении руководства своего нового подразделения – компании Sl Soft. Гендиректором компании стал Тагир Яппаров, который с начала 2023 г. является вице-президентом и членом совета директоров Softline. Управляющим директором Sl Soft стал Виктор Вайнштейн, коммерческим директором – Георгий По

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline Вице-президент Softline Основатель компании «Айти» Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline. В этой должности он будет отвечать за разработк

Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена инансовые показатели отдельных компаний Яппарова и Касимова Как показывает анализ ЕГРЮЛ, УК «Айти», Тагир Яппаров и Игорь Касимов выступают соучредителями более двух десятков действующих юрлиц

Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией CNews: Какие тенденции в сфере информатизации госсектора вы видите сегодня? Тагир Яппаров: Сейчас, на мой взгляд, происходит серьезная трансформация российского ИТ-рынка