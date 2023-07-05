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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яппаров Тагир

СОБЫТИЯ


05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

Softline назначил руководителей Sl Soft Группа компаний Softline сообщила CNews о назначении руководства своего нового подразделения – компании Sl Soft. Гендиректором компании стал Тагир Яппаров, который с начала 2023 г. является вице-президентом и членом совета директоров Softline. Управляющим директором Sl Soft стал Виктор Вайнштейн, коммерческим директором – Георгий По
28.02.2023 Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

Вице-президент Softline Основатель компании «Айти» Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline. В этой должности он будет отвечать за разработк
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена

инансовые показатели отдельных компаний Яппарова и Касимова Как показывает анализ ЕГРЮЛ, УК «Айти», Тагир Яппаров и Игорь Касимов выступают соучредителями более двух десятков действующих юрлиц

18.09.2015 Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией

CNews: Какие тенденции в сфере информатизации госсектора вы видите сегодня? Тагир Яппаров: Сейчас, на мой взгляд, происходит серьезная трансформация российского ИТ-рынка
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора

Генеральный директор системного интегратора «АйТи» Тагир Яппаров рассказал CNews о своем намерении в ближайшее время покинуть занимаемую должнос

Публикаций - 110, упоминаний - 128

Яппаров Тагир и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 87
Softline - Софтлайн 3743 33
АйТи - Аплана Группа компаний 183 33
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 21
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 18
Microsoft Corporation 25775 18
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 9
Реляционное программирование 13 8
9594 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
SAP SE 5601 7
Oracle Corporation 7074 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
Ростелеком 10948 6
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 6
Red Hat 1378 6
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Google LLC 12690 4
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
VDEL 45 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Intel Corporation 12811 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Software AG 203 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 5 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
NGI Fund 36 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Mars Incorporated 16 1
КонсультантПлюс 161 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Intel Capital 148 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 20
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 11
Linux OS 11533 9
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 7
Intersoft Lab - Референт 157 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 6
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 6 3
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 3
FreePik 1841 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Microsoft Dynamics 1197 2
IBM FileNet 140 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС Компания 13 2
Red Hat ROSEP - Russian Open Source Education Program 3 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Azure 1526 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
Касимов Игорь 21 15
Подбуцкий Георгий 44 7
Каменнова Мария 45 7
Краснов Михаил 87 6
Вайнштейн Виктор 37 6
Гриб Андрей 17 6
Боровиков Игорь 137 5
Касперская Наталья 319 5
Соловьева Юлия 22 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Бакиев Олег 8 4
Путин Владимир 3454 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Ананьев Алексей 110 3
Киреев Иван 40 3
Щербаков Борис 47 3
Соколов Кирилл 40 3
Плотникова Наталья 8 3
Сашин Геннадий 10 3
Крупенко Олег 7 3
Рейман Леонид 1065 3
Никифоров Николай 1138 3
Дергунова Ольга 120 3
Смирнов Алексей 269 3
Макаров Валентин 251 3
Карачинский Анатолий 96 3
Орлик Сергей 83 3
Семчук Иван 12 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Свириденко Андрей 99 2
Волотовская Елена 48 2
Ананьин Алексей 90 2
Чапчаев Андрей 56 2
Прянишников Николай 316 2
Лавров Владимир 111 2
Ведев Дмитрий 19 2
Мельников Иван 16 2
Молчанова Елена 17 2
Розанов Всеволод 47 2
Фридман Борис 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 9
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Украина 7928 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Европа Восточная 3138 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
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Испания - Королевство 3840 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Италия - Милан 166 1
СССР - Ленинград 112 1
Сан-Марино - Республика 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 4
Образование в России 2893 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 3
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Английский язык 7030 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Ведомости 1466 2
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AppleInsider 400 1
Сноб 7 1
CVE Details 4 1
CNews TV 747 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Северо-Запад 24 1
Вебпланета 4 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
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Gartner - Гартнер 3658 5
IDC - International Data Corporation 4975 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Forrester Research 834 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 9
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 4
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Микроинформ 36 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 13 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 16 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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