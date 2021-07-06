Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яппаров Тагир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 118
Яппаров Тагир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Касперская Наталья 197 2
|Решетков Александр 5 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Макаров Валентин 112 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Акимов Максим 167 2
|Меньшенина Елена 2 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Бычек Владимир 9 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Киреев Иван 29 1
|Касимов Игорь 8 1
|Холин Игорь 1 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Тихомиров Леонид 9 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Новиков Яков 6 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Бегтин Иван 48 1
|Баланова Светлана 29 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Носков Константин 201 1
|Семенов Александр 69 1
|Массух Илья 192 1
|Эйгес Павел 66 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Семчук Иван 11 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Козлов Александр 54 1
|Хилов Павел 15 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CVE Details 2 1
|CNews TV 461 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 4
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Академия АйТи 34 1
|CNews AWARDS 291 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764346, в очереди разбора - 668033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764346, в очереди разбора - 668033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru