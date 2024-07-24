За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО

ИT-компании останутся без налоговых льгот на прибыль от продаж иностранного программного обеспечения. В первую очередь это касается софтверных интеграторов – если изменения вступят в силу, пониженная 5-процентная ставка налога на прибыль при продаже зарубежного софта им будет недоступна.

Скидка только для отечественного

В обозримом будущем российским ИТ-компаниям станет труднее рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль. Как пишут «Ведомости», компании смогут воспользоваться 5-процентной ставкой только при продаже российского ПО – на продажи иностранного софта она не будет распространяться. Стандартная ставка налога на прибыль в России 24 июля 2024 г. составляла материала 20%.

О новом ужесточении условий получения доступа к 5-процентному налогу на прибыль говорится в поправках к законопроекту о реализации основных направлений налоговой политики. Документ, по данным «Ведомостей», успешно прошел третье чтение в Госдуме 23 июля 2023 г.

Как сообщила изданию партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Светлана Скрипник, пока законопроект не стал законом, полное право рассчитывать на урезанный налог на прибыль имеют аккредитованные Минцифры ИТ-компании, ведущие деятельность в сфере ИТ и получают выручку, минимум на 70% состоящую из «квалифицируемых» доходов в соответствии с перечнем, установленным ст. 284 НК РФ. Данный перечень включает, помимо прочего, разработку и установку программного обеспечения, баз данных, программно-аппаратных комплексов, а также предоставление услуг в ИТ-сфере.

cookie_studio / FreePik Налоговая нагрузка на ИТ-компании вырастет

Но и здесь есть подводные камни. Компании, как показала практика, запросто могут лишиться аккредитации Минцифры – в конце июля 2024 г., как сообщал CNews, из соответствующего реестра были исключены тысячи российских организаций.

Чего добиваются авторы поправок

Изменениями к российскому налоговому кодексу, как сообщили «Ведомостям» представители Минфина России, «предлагается учитывать при применении пониженной ставки по налогу на прибыль в доле доходов от ИT-деятельности доходы от реализации (от предоставления прав использования) только тех программных продуктов, которые были разработаны российскими лицами либо подконтрольными им иностранными организациями». Они также добавили, что поправки позволят «сделать льготы более адресными, поддержав именно отечественные разработки в ИT-сфере».

Светлана Скрипник подчеркнула, что после вступления изменений в силу льготная ставка налога на прибыль будет доступна лишь компаниям, которые «занимаются реализацией, адаптацией и модификацией ПО и баз данных российского происхождения». К таковым, уточнила она изданию, относятся те, что были созданы «российским лицом либо иностранным лицом, находящимся под «российским» контролем». «По сути, это изменение повышает адресность ИT-льгот, фокусируя их на поддержке ПО российского происхождения и ограничивая доступ к льготам компаниям, развивающим/продвигающим базово иностранный ИT-продукт», – добавила она, высказав мнение о том, что готовящиеся изменения являются «частью общей стратегии по импортозамещению».

Кого затронет в первую очередь

По информации издания, изменения коснутся в первую очередь софтверных интеграторов. В качестве примера приводится компания «Софтлайн», которая, в числе прочего, занималась распространением программной продукции Microsoft. Редакция CNews обратилась в «Софтлайн» за комментариями и ожидает ответа.

При продаже иностранного софта интеграторы более не смогут рассчитывать на 5-процентный налог на прибыль вместо стандартного 20-процентного. В настоящее время, несмотря на уход многих иностранных разработчиков ПО из России и в целом курс на импортозамещение в сфере программного обеспечения, в стране по-прежнему можно купить зарубежный софт. Такая возможность есть как у физических лиц, так и у частных организаций, и даже госсектор периодически приобретает такие программные продукты, хотя, как сообщал CNews, делает он это в разы реже, чем несколько лет назад.

Что еще изменилось

5-процентный налог на прибыль – это тоже новшество для российской ИТ-сферы. С весны 2022 г. для них он был равен нулю – это была одна из многочисленных мер поддержки отрасли со стороны российских властей на фоне санкций Запада.

Решение о повышении налога было принято весной 2024 г., а к середине июля 2024 г. соответствующий законопроект успешно прошел рассмотрение в Совете Федерации. Действовать новая ставка будет с 2025 по 2027 гг.

Российские ИТ-компании уже отреагировали на нововведение. Разработчики ПО, к примеру, увеличили темпы роста цен на свой софт.