Не щадить никого. Власти резко увеличат российским ИТ-компаниям налог на прибыль

Российскую ИТ-сферу ждет рост расходов. Власти намерены увеличить ИТ-компаниям налог на прибыль. В самом скором будущем он может вырасти сразу до 5%, хотя сейчас этот налог ИТ-фирмы не платят.

ИТ-отрасль заплатит государству

Российские ИТ-компании могут лишиться нулевого налога на прибыль, который действовал исключительно для них на протяжении нескольких лет, пишет РБК. С 2025 г. этот налог может вырасти до 5%. Для остальных компаний он составляет 20%.

Нововведение готовит Минфин – оно уже реализовано в виде законопроекта, который также касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенной системы налогообложения (УСН).

Как пишет РБК, есть вероятность, что документ Минфина будет рассмотрен и принят Госдумой в рамках нынешней весенней сессии – она завершится 5 августа 2024 г. Если же законопроект станет законом, то он вступит в силу, предположительно, 1 января 2025 г.

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В Минцифры отказались комментировать изданию грядущее резкое повышение налога на прибыль для ИТ-компаний. Однако представители пресс-службы Правительства России ответили утвердительно – ставка для них будет именно 5-процентной.

Разгон от нуля до пяти за семь месяцев

Если ИТ-компаниям действительно придется платить 5-процентный налог на прибыль с января 2025 г., то у них есть еще семь месяцев, чтобы подготовиться к этому. В настоящее время компании, относящиеся к ИТ-отрасли от данного вида налога избавлены – это послабление было введено в 2020 г.

Поначалу это была мера поддержки в период пандемии коронавируса, которая давно закончилась, и на тот момент размер ставки налога был снижен до 3%. Но после событий конца февраля 2022 г. власти решили, что ИТ-компании следует и вовсе избавить от налога на прибыль – на этот раз на фоне антироссийских санкций.

Следует отметить, что в 2020 г. ИТ-фирмы получили не только налоговые послабления, но и сокращение страховых взносов. Их снизили почти вдвое – с базовых 14%, актуальных для всех компаний, до 7,6%. Власти заявили тогда, что новая ставка действует бессрочно, и на момент выхода материала никаких изменений в этом плане не было. Помимо этого российские разработчики ПО были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Все перечисленные послабления действуют исключительно для аккредитованных ИТ-компаний, перечень которых уже подвергался чисткам. Еще одно условие – компании нужно иметь профильную выручку (к примеру, доход от продажи ПО или электроники собственной разработки) в размере не менее 70% от всех доходов.

Нет ничего постоянного

Нулевая ставка налога на прибыль в настоящее время имеет четко определенный срок действия – до 31 декабря 2024 г. Как пишет РБК, Минцифры предпринимало попытки договориться с Минфином и сделать такую ставку бессрочной.

Другим вариантом было продление действия этого налогового послабления для ИТ-компаний хотя бы до 2030 г. Судя по тому, о чем говорится в новом законопроекте Минфина, переговоры ни к чему не привели.

В конце марта 2024 г. в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что рассматривается еще один вариант изменения правил о нулевом налоге на прибыль. По словам министра, предлагалось оставить налог на уровне 0% лишь для компаний с определенным размером выручки, но точные цифры он не раскрыл.

К слову, новая 5-процентная ставка тоже имеет свой срок действия – с 2025 по 2027 гг. Пока нельзя спрогнозировать, что будет с ней дальше – ее вполне могут вновь отменить полностью, сократить или, наоборот, поднять.

Никто не против, все за

Представители ИТ-отрасли не стали критиковать новую инициативу властей по повышению налоговой ставки. Многие из них, напротив, сочли эту меру приемлемой.

Такого мнения, как пишет РБК, придерживается, в частности, гендиректор компании-разработчика софта «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его словам, 5% вполне сопоставимы с прежними 3%, действовавшими до 2022 г. – эту ставку он назвал «вполне комфортной».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин назвал новую 5-процентную ставку «оптимальной для ИТ-компаний», пишет РБК. «При таких условиях разработчики софта сохранят возможность дальнейшего роста и инвестирования в создание и развитие своих продуктов в соответствии с требованиями заказчиков», – добавил он.