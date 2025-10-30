Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение

Разделы

Базальт СПО представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке операционных систем семейства Альт. Компания активно взаимодействует с различными организациями и вузами для подготовки специалистов в сфере отечественного программного обеспечения. Например, были заключены соглашения о сотрудничестве с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирским государственным университетом телекомникаций и информатики (СибГУТИ), Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ), Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского.В продуктовой линейке Базальт СПО представлены различные операционные системы, включая Альт Рабочая станция, Альт Сервер, Альт СП, Альт Образование, а также мобильная операционная система ALT Mobile. Компания также разрабатывает решения для виртуализации и доменные службы.Техническая база продуктов включает работу с различными архитектурами процессоров, в том числе с современными отечественными процессорами Эльбрус. Продукты компании совместимы с широким спектром программного обеспечения других российских разработчиков, таких как СУБД Линтер, аналитическая платформа Luxms BI, решения для хранения данных Аэродиск.Финансовые показатели компании демонстрируют стабильный рост: в 2024 году выручка составила 1,840 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 848,6 млн рублей. Компания активно развивает партнерскую сеть, о чем свидетельствует соглашение о стратегическом партнерстве с Ланит-Интеграцией (входит в группу Ланит).Среди последних разработок стоит отметить обновление операционной системы Альт Сервер 10.4 с улучшенными инструментами для администраторов и обновленным Альт Доменом, а также выпуск новой версии мобильной ОС ALT Mobile с расширенными функциями безопасности.Компания участвует в различных отраслевых мероприятиях и награждениях, подтверждая свою компетентность в области разработки программного обеспечения. Так, генеральный директор Сергей Трандин был отмечен в номинации "Доменная служба: решение года" на премии CNews AWARDS.На рынке Базальт СПО конкурирует с рядом компаний, среди которых:1. Группа Астра (разработчик Astra Linux)2. Ред Софт (разработчик Ред ОС)3. НТЦ ИТ РОСА (разработчик РОСА)4. Р7 (разработчик офисного ПО)5. Postgres Professional (разработчик СУБД)6. Лаборатория Касперского (разработчик антивирусного ПО)7. СДИ Софт (разработчик систем технического учета)8. Аэродиск (разработчик решений для хранения данных)9. Positive Technologies (разработчик решений для кибербезопасности)10. Базис (разработчик систем виртуализации)В документах не упоминаются судебные разбирательства, связанные с компанией или ее сотрудниками.

30.10.2025 «Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в
23.10.2025 Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»

ADQM Control, добавивших поддержку российской операционной системы «Альт СП» (релиз 10) разработки «Базальт СПО». Совместимость обеспечена в рамках стратегии развития продуктового портфеля в со
22.10.2025 Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт»

Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства элект
16.10.2025 Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года

Оптимизация бюджетов «Базальт СПО» информирует рынок о возможности заключения договоров на поставку и обновление пр
09.10.2025 Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога

ржки национальной программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов

08.10.2025 В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт»

ьская лаборатория по работе с операционными системами «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Обучение в новой лаборатории позволит студентам приобрести востребованные компе
07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»

В. Ломоносова начала работу лаборатория свободного программного обеспечения при поддержке компании «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты проводят учебные и исследовательские проекты по ра
18.09.2025 Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производит
18.09.2025 Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак

ть работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Межсетевой экран сле
17.09.2025 «Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов

В Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций открыта новая учебная лаборатория «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты направления «Информатика и вычислительная техника»
09.09.2025 Удаленка без риска для КИИ: новое совместное решение компаний «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО»

Разработчик операционных систем семейства «Альт» «Базальт СПО» и разработчик программного обеспечения для информационной безопасности «ИТ-Экспе
03.09.2025 «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой в
02.09.2025 «Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО

«Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)
27.08.2025 Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ

«Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информати
26.08.2025 60 тысяч лицензий российских ОС «Альт Образование» поставят в школы Пермского края

бразование» в общеобразовательные организации Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Документ заключили Министерство информационного развития и связи Пермского края
15.08.2025 «Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и российский производитель те
11.07.2025 Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер»

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем (ОС) «Базальт СПО» провели тестирование ОС «Альт Сервер» на серверах компании OpenYard. В ходе испы
09.07.2025 Сергей Трандин -

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС с сертификатом ФСТЭК России — тенденция, которая будет развиваться

ционные системы «Альт» внедряют флагманы российской экономики» CNewsMarket: Каким был 2024 год для «Базальт СПО»? Соответствует ли результат вашим прогнозам? Год был интересным и насыщенным. Шл
04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подписал партнерское соглаше
04.07.2025 Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux

с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектур
03.07.2025 «Базальт СПО» выходит на рынок Китая

Компания «Базальт СПО» представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами «Альт
27.06.2025 Вышла ОС «Альт Образование» 11.0: «Альт Центр» для настройки системы, новый интерфейс рабочего стола, приложения для всех уровней образования

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Образование» 11.0. Среди ключевых изменений
25.06.2025 ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс»

«ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию

19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»

«Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО». В рамках соглашения, заключенного между компаниями, «Россети» получат преимущес
09.06.2025 «Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0»

«Базальт СПО» выпустила серверную операционную систему на одиннадцатой платформе. В ней впервые доступны две редакции ОС — «Альт Сервер» и «Альт Домен», а также автоматизирована установка дополн
05.06.2025 CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработч
04.06.2025 «Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор» (входит в
04.06.2025 «Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор», поставля
04.06.2025 Представлен первый инженерный ПАК от «Аскон», «Норси-транс» и «Базальт СПО»

скон», производитель серверного оборудования и СХД «Норси-транс» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили создание прототипа программно-аппаратного комплекса для рабочих мест и
03.06.2025 «Базальт СПО» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

асофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и «Базальт СПО», отечественный разработчик операционных систем «Альт», подписали соглашение о со
30.05.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года

юня 2025 г. Версии 10.4 доступны для покупки до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Помощь партнерам и заказчикам при тестировании операционных систем оказывает от
15.05.2025 Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр

Продолжается разработка операционной системы Simply Linux от «Базальт СПО» на «Одиннадцатой платформе», релиз ожидается в 2025 г. В новой версии обновятся

13.05.2025 «Нетология» станет авторизованным учебным центром «Базальт СПО»

Образовательная платформа «Нетология» и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», объявили о партнер
07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изм
07.05.2025 Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), пос
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической о
28.04.2025 «Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования

Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Серве
24.04.2025 ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей

верситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве по популяризации и использованию российско
14.04.2025 Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство циф
11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Ланит-Интеграция

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 375
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 189
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 116
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 102
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 91
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 80
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 63
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 44
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 32
Энергетика - Energy - Energetically 5524 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 29
Образование в России 2559 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 28
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 21
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 19
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 18
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 58
Ведомости 1233 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 20
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
Universe Today 34 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 3
РИА Новости 984 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
New Scientist 1448 2
Physical Review Letters 153 2
PhysicsWeb 184 2
Аэрокосмический курьер 3 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
N+1 - Издание 181 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Forbes - Форбс 910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 51
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 26
IDC - International Data Corporation 4943 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 4
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews Инновация года - награда 133 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Juniper Research 551 2
TrendForce 136 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
НМГ - Медиалогия 34 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Forrester Research 828 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Базальт СПО - Альт академия 31 30
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 12
РАН - Российская академия наук 2014 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 9
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 9
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 5
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 5
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 5
Новотех УЦ 5 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 3
Авиационный техникум имени В.А. Казакова ГБПОУ МО 4 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 25 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 22
CNews AWARDS - награда 549 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 8
CNews FORUM Кейсы 280 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
Abilympics - Абилимпикс 5 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Docflow 147 1
День знаний - 1 сентября 40 1
ИнфоКом 118 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Kazan Digital Week 19 1
