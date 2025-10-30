Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение

«Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в

Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП» ADQM Control, добавивших поддержку российской операционной системы «Альт СП» (релиз 10) разработки «Базальт СПО». Совместимость обеспечена в рамках стратегии развития продуктового портфеля в со

Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт» Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства элект

Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года Оптимизация бюджетов «Базальт СПО» информирует рынок о возможности заключения договоров на поставку и обновление пр

Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога ржки национальной программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов

В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт» ьская лаборатория по работе с операционными системами «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Обучение в новой лаборатории позволит студентам приобрести востребованные компе

В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» В. Ломоносова начала работу лаборатория свободного программного обеспечения при поддержке компании «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты проводят учебные и исследовательские проекты по ра

Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производит

Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак ть работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Межсетевой экран сле

«Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов В Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций открыта новая учебная лаборатория «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты направления «Информатика и вычислительная техника»

Удаленка без риска для КИИ: новое совместное решение компаний «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО» Разработчик операционных систем семейства «Альт» «Базальт СПО» и разработчик программного обеспечения для информационной безопасности «ИТ-Экспе

«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой в

«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО «Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)

Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ «Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информати

60 тысяч лицензий российских ОС «Альт Образование» поставят в школы Пермского края бразование» в общеобразовательные организации Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Документ заключили Министерство информационного развития и связи Пермского края

«Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и российский производитель те

Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер» Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем (ОС) «Базальт СПО» провели тестирование ОС «Альт Сервер» на серверах компании OpenYard. В ходе испы

Сергей Трандин - Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС с сертификатом ФСТЭК России — тенденция, которая будет развиваться ционные системы «Альт» внедряют флагманы российской экономики» CNewsMarket: Каким был 2024 год для «Базальт СПО»? Соответствует ли результат вашим прогнозам? Год был интересным и насыщенным. Шл

МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подписал партнерское соглаше

Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектур

«Базальт СПО» выходит на рынок Китая Компания «Базальт СПО» представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами «Альт

Вышла ОС «Альт Образование» 11.0: «Альт Центр» для настройки системы, новый интерфейс рабочего стола, приложения для всех уровней образования «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Образование» 11.0. Среди ключевых изменений

ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс» «ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию

«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» «Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО». В рамках соглашения, заключенного между компаниями, «Россети» получат преимущес

«Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0» «Базальт СПО» выпустила серверную операционную систему на одиннадцатой платформе. В ней впервые доступны две редакции ОС — «Альт Сервер» и «Альт Домен», а также автоматизирована установка дополн

CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработч

«Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор» (входит в

«Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор», поставля

Представлен первый инженерный ПАК от «Аскон», «Норси-транс» и «Базальт СПО» скон», производитель серверного оборудования и СХД «Норси-транс» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили создание прототипа программно-аппаратного комплекса для рабочих мест и

«Базальт СПО» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве асофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и «Базальт СПО», отечественный разработчик операционных систем «Альт», подписали соглашение о со

«Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года юня 2025 г. Версии 10.4 доступны для покупки до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Помощь партнерам и заказчикам при тестировании операционных систем оказывает от

Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр Продолжается разработка операционной системы Simply Linux от «Базальт СПО» на «Одиннадцатой платформе», релиз ожидается в 2025 г. В новой версии обновятся

«Нетология» станет авторизованным учебным центром «Базальт СПО» Образовательная платформа «Нетология» и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», объявили о партнер

«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изм

Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), пос

Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической о

«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Серве

ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей верситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве по популяризации и использованию российско

Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство циф