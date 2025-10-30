Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Базальт СПО представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке операционных систем семейства Альт. Компания активно взаимодействует с различными организациями и вузами для подготовки специалистов в сфере отечественного программного обеспечения. Например, были заключены соглашения о сотрудничестве с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирским государственным университетом телекомникаций и информатики (СибГУТИ), Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ), Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского.В продуктовой линейке Базальт СПО представлены различные операционные системы, включая Альт Рабочая станция, Альт Сервер, Альт СП, Альт Образование, а также мобильная операционная система ALT Mobile. Компания также разрабатывает решения для виртуализации и доменные службы.Техническая база продуктов включает работу с различными архитектурами процессоров, в том числе с современными отечественными процессорами Эльбрус. Продукты компании совместимы с широким спектром программного обеспечения других российских разработчиков, таких как СУБД Линтер, аналитическая платформа Luxms BI, решения для хранения данных Аэродиск.Финансовые показатели компании демонстрируют стабильный рост: в 2024 году выручка составила 1,840 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 848,6 млн рублей. Компания активно развивает партнерскую сеть, о чем свидетельствует соглашение о стратегическом партнерстве с Ланит-Интеграцией (входит в группу Ланит).Среди последних разработок стоит отметить обновление операционной системы Альт Сервер 10.4 с улучшенными инструментами для администраторов и обновленным Альт Доменом, а также выпуск новой версии мобильной ОС ALT Mobile с расширенными функциями безопасности.Компания участвует в различных отраслевых мероприятиях и награждениях, подтверждая свою компетентность в области разработки программного обеспечения. Так, генеральный директор Сергей Трандин был отмечен в номинации "Доменная служба: решение года" на премии CNews AWARDS.На рынке Базальт СПО конкурирует с рядом компаний, среди которых:1. Группа Астра (разработчик Astra Linux)2. Ред Софт (разработчик Ред ОС)3. НТЦ ИТ РОСА (разработчик РОСА)4. Р7 (разработчик офисного ПО)5. Postgres Professional (разработчик СУБД)6. Лаборатория Касперского (разработчик антивирусного ПО)7. СДИ Софт (разработчик систем технического учета)8. Аэродиск (разработчик решений для хранения данных)9. Positive Technologies (разработчик решений для кибербезопасности)10. Базис (разработчик систем виртуализации)В документах не упоминаются судебные разбирательства, связанные с компанией или ее сотрудниками.
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
|
«Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в
|23.10.2025
|
Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»
ADQM Control, добавивших поддержку российской операционной системы «Альт СП» (релиз 10) разработки «Базальт СПО». Совместимость обеспечена в рамках стратегии развития продуктового портфеля в со
|22.10.2025
|
Подтверждена совместимость «КриптоАРМ ГОСТ» с операционными системами «Альт»
Компании «Цифровые технологии» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость средства элект
|16.10.2025
|
Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года
Оптимизация бюджетов «Базальт СПО» информирует рынок о возможности заключения договоров на поставку и обновление пр
|09.10.2025
|
Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога
ржки национальной программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов
|08.10.2025
|
В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт»
ьская лаборатория по работе с операционными системами «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Обучение в новой лаборатории позволит студентам приобрести востребованные компе
|07.10.2025
|
В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»
В. Ломоносова начала работу лаборатория свободного программного обеспечения при поддержке компании «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты проводят учебные и исследовательские проекты по ра
|18.09.2025
|
Hiper и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве
«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и компания Hiper, производит
|18.09.2025
|
Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак
ть работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Межсетевой экран сле
|17.09.2025
|
«Базальт СПО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А. открыли лабораторию для подготовки будущих ИТ-специалистов
В Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций открыта новая учебная лаборатория «Базальт СПО». На базе лаборатории студенты направления «Информатика и вычислительная техника»
|09.09.2025
|
Удаленка без риска для КИИ: новое совместное решение компаний «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО»
Разработчик операционных систем семейства «Альт» «Базальт СПО» и разработчик программного обеспечения для информационной безопасности «ИТ-Экспе
|03.09.2025
|
«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025
«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой в
|02.09.2025
|
«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО
«Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)
|27.08.2025
|
Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ
«Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информати
|26.08.2025
|
60 тысяч лицензий российских ОС «Альт Образование» поставят в школы Пермского края
бразование» в общеобразовательные организации Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Документ заключили Министерство информационного развития и связи Пермского края
|15.08.2025
|
«Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере
«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и российский производитель те
|11.07.2025
|
Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер»
Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем (ОС) «Базальт СПО» провели тестирование ОС «Альт Сервер» на серверах компании OpenYard. В ходе испы
|09.07.2025
|
Сергей Трандин -
Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС с сертификатом ФСТЭК России — тенденция, которая будет развиваться
ционные системы «Альт» внедряют флагманы российской экономики» CNewsMarket: Каким был 2024 год для «Базальт СПО»? Соответствует ли результат вашим прогнозам? Год был интересным и насыщенным. Шл
|04.07.2025
|
МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт»
«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подписал партнерское соглаше
|04.07.2025
|
Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux
с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектур
|03.07.2025
|
«Базальт СПО» выходит на рынок Китая
Компания «Базальт СПО» представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами «Альт
|27.06.2025
|
Вышла ОС «Альт Образование» 11.0: «Альт Центр» для настройки системы, новый интерфейс рабочего стола, приложения для всех уровней образования
«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Образование» 11.0. Среди ключевых изменений
|25.06.2025
|
ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс»
«ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию
|19.06.2025
|
«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»
«Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО». В рамках соглашения, заключенного между компаниями, «Россети» получат преимущес
|09.06.2025
|
«Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0»
«Базальт СПО» выпустила серверную операционную систему на одиннадцатой платформе. В ней впервые доступны две редакции ОС — «Альт Сервер» и «Альт Домен», а также автоматизирована установка дополн
|05.06.2025
|
CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве
«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработч
|04.06.2025
|
«Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве
«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор» (входит в
|04.06.2025
|
«Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве
«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор», поставля
|04.06.2025
|
Представлен первый инженерный ПАК от «Аскон», «Норси-транс» и «Базальт СПО»
скон», производитель серверного оборудования и СХД «Норси-транс» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» завершили создание прототипа программно-аппаратного комплекса для рабочих мест и
|03.06.2025
|
«Базальт СПО» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве
асофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и «Базальт СПО», отечественный разработчик операционных систем «Альт», подписали соглашение о со
|30.05.2025
|
«Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года
юня 2025 г. Версии 10.4 доступны для покупки до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Помощь партнерам и заказчикам при тестировании операционных систем оказывает от
|15.05.2025
|
Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр
Продолжается разработка операционной системы Simply Linux от «Базальт СПО» на «Одиннадцатой платформе», релиз ожидается в 2025 г. В новой версии обновятся
|13.05.2025
|
«Нетология» станет авторизованным учебным центром «Базальт СПО»
Образовательная платформа «Нетология» и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», объявили о партнер
|07.05.2025
|
«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах
«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изм
|07.05.2025
|
Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО
«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), пос
|30.04.2025
|
Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME
«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической о
|28.04.2025
|
«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования
Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Серве
|24.04.2025
|
ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей
верситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве по популяризации и использованию российско
|14.04.2025
|
Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение
«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство циф
|11.04.2025
|
«Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО»
«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Ланит-Интеграция
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 253 152
|Трандин Сергей 104 101
|Шадаев Максут 1146 44
|Новодворский Алексей 110 34
|Путин Владимир 3349 28
|Крынина Евгения 27 26
|Мыскин Роман 38 25
|Панченко Иван 172 22
|Макаров Валентин 241 22
|Сизоненко Григорий 44 21
|Паршин Максим 321 20
|Козырев Алексей 326 18
|Мишустин Михаил 734 18
|Глазков Александр 148 17
|Суровец Дмитрий 101 17
|Лашин Ренат 83 16
|Мельникова Алиса 96 16
|Кирьянова Александра 155 16
|Закоржевский Вячеслав 73 16
|Урусов Виктор 149 16
|Лазуков Станислав 43 16
|Геллерман Михаил 56 16
|Рустамов Рустам 513 16
|Нестеров Алексей 169 15
|Ермаков Валерий 136 15
|Галкин Николай 121 15
|Шарак Андрей 66 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Ермаков Иван 30 15
|Кубарев Алексей 56 15
|Агеев Денис 38 15
|Ларин Андрей 23 15
|Глухов Иван 29 15
|Семенов Михаил 26 15
|Масляный Константин 20 15
|Самойленко Дмитрий 17 15
|Богдашов Валерий 26 15
|Пирогова Ирина 31 15
|Аникин Дмитрий 65 15
|Давиденко Алексей 16 15
