«Базальт СПО» и ВГТУ будут совместно готовить ИТ-специалистов на российском ПО

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Альт Академия». Его цель — популяризация отечественного программного обеспечения и подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров.

В рамках партнерства стороны договорились: создать цифровую образовательную среду на базе операционных систем «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция»; проводить консультации для преподавателей ВГТУ по продуктам компании; организовывать совместные образовательные мероприятия: конференции, семинары и конкурсы; развивать у студентов и преподавателей навыки работы в операционных системах семейства GNU/Linux на примере ОС «Альт»; реализовывать совместные проекты и предоставлять университету учебные материалы.

«В практической сфере это дает возможность активно использовать программное обеспечение «Базальт СПО» в обучении студентов факультета информационных технологий и компьютерной безопасности на кафедре "Автоматизированные и вычислительные системы". И позволит им получить уникальные компетенции в области разработки ПО и администрирования GNU/Linux систем, что крайне востребовано на современном рынке труда», — сказал Алексей Бредихин, декан факультета информационных технологий и компьютерной безопасности ВГТУ.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Еще одним важным этапом партнерства станет открытие в университете учебно-исследовательской лаборатории.

«Наша цель — не просто рассказать студентам про российское ПО и научить пользоваться продуктом, мы организуем совместную деятельность с целью подготовки ИТ-специалистов в соответствии с кадровой политикой региона, владеющих современными технологиями на базе отечественных программных продуктов и решений. Поэтому мы с коллегами из ВГТУ уже в обозримом будущем планируем открыть учебно-исследовательскую лабораторию, которая бы стала площадкой для реализации студенческих инициатив по созданию ИТ-проектов на основе ОС "Альт"», — сказала Оксана Нешко, руководитель направления по работе с вузами «Базальт СПО».

