Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бредихин Алексей
СОБЫТИЯ
Бредихин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Жданов Эдуард 2 1
|Спирин Антон 87 1
|Лисица Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155166 2
|Беларусь - Белоруссия 6000 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396648, в очереди разбора - 732309.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.