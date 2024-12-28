Softline Polymatica Dashboards
Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.
- Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
- Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
- Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
- Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений.
Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Крот Иван 9 7
|Воротынцев Григорий 10 6
|Куликовский Сергей 8 4
|Бредихин Алексей 3 3
|Прибочий Михаил 44 2
|Демидов Сергей 127 1
|Глазков Александр 137 1
|Карпов Иван 78 1
|Назарова Анна 52 1
|Андрианов Павел 84 1
|Рыбаков Пётр 2 1
|Волотовская Елена 35 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Полякова Екатерина 6 1
|Попов Виталий 19 1
|Спирин Антон 61 1
|Тараторин Александр 58 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Зенков Александр 2 1
|Малашенко Константин 2 1
|Маркелов Никита 11 1
|Тятенкова Елена 25 1
|Жданов Эдуард 2 1
|Дубровская Анна 18 1
|Клековкин Сергей 5 1
|Гааг Виктор 2 1
|Носенко Юлия 6 1
|Бессараб Андрей 5 1
|Цирульников Дмитрий 2 1
|Митько Дмитрий 1 1
|Лисица Александр 1 1
|Белова Светлана 11 1
|Гаранкина Светлана 1 1
|Маслов Владимир 2 1
|Прокопенко Константин 11 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Смирнов Денис 24 1
|Кукушкин Олег 9 1
|Сашин Геннадий 4 1
|Моисеенко Алексей 8 1
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