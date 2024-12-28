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Softline Polymatica Dashboards


Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами 1
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD 1
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) 1
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства 1
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 2
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 1
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 2
22.12.2023 Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис» 1
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» 2
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI 1
25.04.2023 РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica 1
14.03.2023 Polymatica BI теперь доступна в облаке 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 2
19.11.2021 ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов 1
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 1
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 1
18.11.2020 «Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Polymatica - Полиматика 172 30
Softline - Софтлайн 2811 17
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 16
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 8
Softline - Develonica - Девелоника 132 6
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 6
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 6
SAP SE 5277 3
Oracle Corporation 6688 3
Salesforce.com - Tableau Software 110 3
Qlik - QlikTech 160 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
ЦВТ 71 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 3
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 3
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
SAS Institute 971 2
CodexProj - Кодекспродж 3 2
БиАЙ Про 3 2
Microsoft Corporation 24625 1
Ростелеком 9701 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Diasoft - Диасофт 870 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
MONT - МОНТ 144 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Vertica 38 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Luxms 78 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
BP - British Petroleum 182 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
ACGM - Айсиджиэм 2 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 9
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
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