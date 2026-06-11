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Град ИТП Град Институт территориального планирования
СОБЫТИЯ
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Град ИТП и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 1
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
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