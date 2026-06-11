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Град ИТП Град Институт территориального планирования

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 ИИ-эксперт от ИТМО поможет оценивать экономические последствия градостроительных решений 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 2
09.12.2011 ИТП «Град» модифицирует информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области 3
06.07.2007 20 июля состоится семинар на тему регулирования градостроительной деятельности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Град ИТП и организации, системы, технологии, персоны:

СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15769 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 358 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3103 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
Softline - Polymatica Dashboards 40 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3906 1
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ИЭГ - Институт экономики города - Фонд 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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