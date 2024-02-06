Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Тюменской области Тюменская областная дума Органы государственной власти Тюменской области
СОБЫТИЯ
|06.02.2024
|
«Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве
трудничестве с Правительством Тюменской области. Документ был подписан 6 февраля 2024 г. директором Департамента информатизации Тюменской области Станиславом Логиновым и исполнительным директор
|14.11.2023
|
Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи
, подготовки официальных писем до обработки сообщений из ПОС», – сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области. Импортонезависимую систему Directum RX госучре
|11.12.2020
|
«Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве
АО «Новые коммуникационные технологии», разработчик «Р7-Офис», и Правительство Тюменской области заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ направлен на выполнение задач по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в р
|06.02.2020
|
Представлены новые возможности МИС Тюменской области
На сегодняшний день МИС Тюменской области, созданная на платформе 1С, является одной из самых функционально развитых медицинских ИС в России. Значительные изменения произошли в 2019 году: были разработаны и запуще
|12.09.2017
|
Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ
Solutions, разработчиком интернет-портала. Кроме того, потребовалась модификация отдельных справочников модуля «Directum: Обращения граждан», т.к. он активно изменялся и дорабатывался под требования Правительства Тюменской области. В настоящее время заканчивается этап опытно-промышленной эксплуатации решения для органов местного самоуправления Тюменской области. ССТУ.РФ — это закрытый инфо
|26.05.2017
|
Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch
foWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи, состоявшейся в рамках форума «Инвестиции в инновации», подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ГК InfoWatch. Как рассказали CNews в InfoWatch, документ предусматривает реализацию совместных проектов в научно-технической и инновационной сферах на террито
|18.08.2014
|
Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей
щиты информации. В ходе проекта была осуществлена интеграция СЭД «Дело» с интернет-приемной портала Тюменской областной Думы. При обеспечении взаимодействия с ЕМСЭД Правительства Тюменской обла
Правительство Тюменской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Албычев Александр 168 47
|Власов Сергей 98 43
|Лысенко Эдуард 312 41
|Петрушин Андрей 110 40
|Меджитов Тимур 85 35
|Хайруллин Айрат 108 33
|Песчанских Георгий 38 33
|Ципорин Павел 102 32
|Разумовский Дмитрий 124 31
|Шадаев Максут 1150 30
|Рудзевич Мария 36 30
|Логинов Станислав 36 29
|Катамадзе Анна 118 25
|Стрельцов Андрей 61 25
|Терещенко Денис 92 24
|Мартынова Елена 89 24
|Усманов Артур 25 22
|Бойко Елена 152 21
|Бутенко Юрий 65 21
|Солодовников Денис 108 20
|Чернякова Елена 30 20
|Левин Леонид 132 19
|Чамара Денис 59 19
|Калина Роман 62 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Крюков Сергей 32 19
|Звягина Наталья 64 19
|Херсонцев Алексей 93 19
|Раков Ярослав 51 18
|Цариковский Федор 32 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Фомичев Олег 139 17
|Сорокин Даниил 33 17
|Чернышенко Дмитрий 575 17
|Шпак Василий 263 17
|Паршин Максим 321 16
|Фишер Андрей 74 16
|Малков Павел 51 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408326, в очереди разбора - 732441.
Создано именных указателей - 187525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.