Правительство Тюменской области Тюменская областная дума Органы государственной власти Тюменской области

Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области

СОБЫТИЯ


06.02.2024 «Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве

трудничестве с Правительством Тюменской области. Документ был подписан 6 февраля 2024 г. директором Департамента информатизации Тюменской области Станиславом Логиновым и исполнительным директор
14.11.2023 Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи

, подготовки официальных писем до обработки сообщений из ПОС», – сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области. Импортонезависимую систему Directum RX госучре
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве

АО «Новые коммуникационные технологии», разработчик «Р7-Офис», и Правительство Тюменской области заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ направлен на выполнение задач по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в р
06.02.2020 Представлены новые возможности МИС Тюменской области

На сегодняшний день МИС Тюменской области, созданная на платформе 1С, является одной из самых функционально развитых медицинских ИС в России. Значительные изменения произошли в 2019 году: были разработаны и запуще
12.09.2017 Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ

Solutions, разработчиком интернет-портала. Кроме того, потребовалась модификация отдельных справочников модуля «Directum: Обращения граждан», т.к. он активно изменялся и дорабатывался под требования Правительства Тюменской области. В настоящее время заканчивается этап опытно-промышленной эксплуатации решения для органов местного самоуправления Тюменской области. ССТУ.РФ — это закрытый инфо
26.05.2017 Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch

foWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи, состоявшейся в рамках форума «Инвестиции в инновации», подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ГК InfoWatch. Как рассказали CNews в InfoWatch, документ предусматривает реализацию совместных проектов в научно-технической и инновационной сферах на террито
18.08.2014 Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей

щиты информации. В ходе проекта была осуществлена интеграция СЭД «Дело» с интернет-приемной портала Тюменской областной Думы. При обеспечении взаимодействия с ЕМСЭД Правительства Тюменской обла

Публикаций - 157, упоминаний - 190

