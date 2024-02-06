Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области

«Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве трудничестве с Правительством Тюменской области. Документ был подписан 6 февраля 2024 г. директором Департамента информатизации Тюменской области Станиславом Логиновым и исполнительным директор

Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи , подготовки официальных писем до обработки сообщений из ПОС», – сказал Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области. Импортонезависимую систему Directum RX госучре

«Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве АО «Новые коммуникационные технологии», разработчик «Р7-Офис», и Правительство Тюменской области заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ направлен на выполнение задач по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в р

Представлены новые возможности МИС Тюменской области На сегодняшний день МИС Тюменской области, созданная на платформе 1С, является одной из самых функционально развитых медицинских ИС в России. Значительные изменения произошли в 2019 году: были разработаны и запуще

Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ Solutions, разработчиком интернет-портала. Кроме того, потребовалась модификация отдельных справочников модуля «Directum: Обращения граждан», т.к. он активно изменялся и дорабатывался под требования Правительства Тюменской области. В настоящее время заканчивается этап опытно-промышленной эксплуатации решения для органов местного самоуправления Тюменской области. ССТУ.РФ — это закрытый инфо

Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch foWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи, состоявшейся в рамках форума «Инвестиции в инновации», подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ГК InfoWatch. Как рассказали CNews в InfoWatch, документ предусматривает реализацию совместных проектов в научно-технической и инновационной сферах на террито