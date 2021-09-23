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Меджитов Тимур


23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 2
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 134

Меджитов Тимур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
SAP SE 3216 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Directum - Директум 646 4
Microsoft Corporation 11127 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
ОТР 135 4
АйТи 752 2
Летограф - Letograf 65 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Программный продукт ГК 92 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Verysell - Верисел 91 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Google LLC 7161 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Конфидент 56 1
Brocade Communications Systems 142 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ланит ГК 1159 1
Lenovo Group 1639 1
Samsung Electronics 5702 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Teradata 166 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Открытие ФК 538 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Азия Цемент 10 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ЕС-лизинг 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 22
Федеральное казначейство России 766 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 22
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 12
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ 2207 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Счётная палата РФ 460 11
Правительство Москвы 653 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Linux OS 4267 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft Office Online 25 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Lync 272 1
Apple macOS 930 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Microsoft SQL Server 797 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Exchange 683 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Четвернин Алексей 651 26
Рудзевич Мария 34 24
Власов Сергей 76 22
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Песчанских Георгий 37 22
Албычев Александр 74 22
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews FORUM Кейсы 44 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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