МИИТ РУТ Российский университет транспорта Институт пути, строительства и сооружений Московский государственный университет путей сообщения
|17.04.2024
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Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект
Специалисты Bi.Zone поделятся опытом со студентами Российского университета транспорта (МИИТ), а также помогут им освоить современные инструменты для автоматизации выполнения требов
|13.05.2021
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Зачем вам нужны рут-права на Android и как их получить
работаете в Chrome или Opera? А без прав главного администратора-суперпользователя его не удалить. Главное, не забыть при инсталляции дать Titanium Backup все разрешения, которые попросит. С помощью рут-прав можно: создавать резервные копии не только данных, но и настроек; удалять предустановленные производителем приложения; расширить функциональность устройства (Xposed, Magisk и т.д.);
|07.07.2016
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Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» внедрил модуль CitiDirect от «Хомнет консалтинг»
Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» обратился в «Хомнет консалтинг» для автоматизации процесса выгрузки платежек из установленной программы «1С:Бухгалтерия Проф» в систему интернет-банка CitiDirect Online Bank
|27.01.2012
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РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие
темы для организации коллективной работы в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). МИИТ - ведущий транспортный университет Российской Федерации, один из крупнейши
|24.02.2011
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«АМТ-Груп» оборудовала международный научный центр МИИТ рабочими станциями, конгресс-системой и видеостеной
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) совместно с компанией «АМТ-Груп» завершил проект по оборудованию межкафедральной учебно
|27.02.2009
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СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрили в МИИТ
пания Cognitive Technologies сообщила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот» в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). В рамках реализации этого проекта университет приобрёл 20 лицензий системы и модуль «Архивариус» для эффективной работы с документами, вышедшими из оперативного обращения. Рабочие места
|07.07.2008
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ФОРС создаст для МИИТа учебный комплекс по управлению перевозками
Компания «ФОРС – Центр разработки» объявила о заключении государственного контракта с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ) на разработку и развертывание программного комплекса для обучения студентов управлению транспортными перевозками на базе продукта Oracle Transportation Management, входящего в комплекс Or
|01.07.2008
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МИИТ приобретет ИТ-оборудование
кордер, система видеоконференцсвязи, ИБП, цифровая аудиоплатформа, микшерный пульт, радиомикрофоны и др.) должна составлять также не менее двух лет с момента поставки оборудования. На доставку товара МИИТ отводит не более 20 дней с момента заключения государственного контракта. Принимать заявки от потенциальных поставщиков планирует по 2 июля. В тот же день перейдет к их оценке и сопоставле
|23.05.2008
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МИИТ ищет поставщика ПО SAP
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 033/08/с по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3 650 тыс. руб., при этом требует завершить дост
|29.04.2008
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МИИТ объявил открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 058/08 по выбору ИТ-подрядчика. Победителю торгов, в частности, предстоит выполнить поставку лицензии, развертывание и внедрение в учебный процесс системы управ
|28.04.2008
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МИИТ заказывает подготовку информационной базы
Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ) потребовались услуги по подготовке информационной базы и разработке программного комплекса (ПК). В связи с этим объявлен открытый конкурс № 056/08 по выбору ИТ-подрядчиков. На конкурс пре
|26.03.2008
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МИИТ объявил тендеры по выбору ИТ-поставщиков
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд тендеров, по итогам которых определит ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион № А037/08/С, в рамках которого разыгрывается право на поставку, настройку и наладку обору
|24.03.2008
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МИИТ закупает сетевое оборудование
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый аукцион № А030/08, по итогам которого определит ИТ-поставщик
|21.03.2008
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МИИТ ищет ИТ-поставщиков
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) сообщил о проведении двух тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, проводится открытый аукцион № А023/08/С, по итогам которого будет определен поставщик вычислительной техники. Стоимость л
|21.03.2008
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Helios IT-Solutions выполнил ряд инфраструктурных проектов для МИИТа
ла ряд проектов по организации учебно-мультимедийных классов и серверной группы, объединенных в локальную сеть, и центра дистанционного обучения в рамках инновационной образовательной программы (ИОП) МИИТа. В рамках проектов по созданию инфраструктуры МИИТа были выполнены работы по организации поставки и установки оборудования для пяти мультимедийных классов, рассчитанных на 180 учеб
|03.03.2008
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МИИТ выбирает ИТ-поставщиков
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд ИТ-тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион №А020/08/С на поставку промышленных ноутбуков. На закупку техники выделяется до 2 180 тыс. руб. Исполните
|13.02.2008
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МИИТ выбирает ИТ-поставщиков
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил ряд ИТ-тендеров. В частности, проводится открытый конкурс № 01/08/с, в рамках которого разыгрывается право на поставку, установку и отладку программного комплекса для управления д
|12.02.2008
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МИИТ закупает лицензионное ПО
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс №033/08 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО из средств федерального бюджета выделяется до 3700 тыс. руб. Выполнить поставку
|07.02.2008
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МИИТ купит оборудование для компьютерных классов
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) намерен закупить оборудование для компьютерных классов и мультимедийных аудиторий, в связи с чем объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Разыгрывается два лота, которые предусм
|11.01.2008
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МИИТ намерен приобрести системы видеонаблюдения и телефонии
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 018/08 по выбору ИТ-поставщиков. Лот №1, стоимостью 2500 тыс. руб., предполагает поставку системы видеонаблюдения. Лот №2, ценой 500 тыс. руб., с
|31.10.2007
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МИИТ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 0175/07 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку лицензий МИИТ готов потратить до 3647 тыс. руб., при этом требует выполни
|17.09.2007
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МИИТ закупает ПО и оргтехнику
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд открытых конкурсов по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен конкурс № 073/с на поставку оргтехники, на что МИИТ выделяет до 2 389 тыс. руб. Завершить доставку товара тр
|14.09.2007
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МИИТ закупает СВТ
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса №070/с на поставку и установку вычислительной техники. На выполнении указанных работ исполнитель сможет заработать до 3773 руб. Финансирование осущ
|12.09.2007
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МИИТ ищет поставщика ИТ-оборудования
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса 071/с по выбору поставщика ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается три лота: Лот №1 – предполагает поставку и монтаж симулятора электромеханическ
|14.08.2007
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МИИТ закупает лицензионное ПО: выбор поставщика
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит торги в форме открытого конкурса № 060/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. Согласно документации, разыгрывается право на поставку лицензированного программного обеспеч
|03.08.2007
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МИИТ выбирает ИТ-поставщиков
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 73/07 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает 3 лота. Так, лот №1 требует выполнить поставку специализированных компьютерных классов и оборудо
|27.07.2007
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МИИТ оборудует мультимедийные залы
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 46/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку, монтаж и наладку оборуд
|27.06.2007
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МИИТ объявил конкурс: разработка образовательного портала
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 014/с по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, победителю конкурса предстоит оказать услуги по разработке и внедрению образовательного портала. Реализовать п
|20.06.2007
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МИИТ ищет поставщика вычислительной техники
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика. Исполнителю, в частности, предстоит выполнить поставку вычислительной техники. Всего разыгрывается 3 лота. Доставку техники тре
|13.06.2007
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МИИТ выбирает поставщиков ИТ-оборудования
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 07/с по выбору поставщиков ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается 3 лота. Лот №1 требует выполнить поставку аппаратных средств системы дистанц
|09.06.2007
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МИИТ выбирает поставщика ПО
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 10/с по выбору ИТ-поставщика программного обеспечения. Финансирование закупки ПО осуществляется средствами бюджета РФ. На поставках ПО исполнител
|26.02.2007
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Московский институт инженеров транспорта выбрал МТТ
году услугами междугородной и международной (МГ/МН) связи Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). МТТ был признан победителем в тендере на предоставление услуг дальней связи для инстит
|17.08.2006
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МИИТ объявил два ИТ-конкурса
МИИТ объявил конкурс на оказание услуг по интеграции системы расчета заработной платы. Объявлены два лота - с ценой контракта 5 и 3,2 млн руб. Кроме того, МИИТ нужно программное обеспечение Windous 2003 Server, Windous XP PRO (всего 133 шт, 40 мест). Начальная/максимальная цена контракта - 993 тыс. руб. Дата начала подачи заявок 1.08.2006 г. Дата
|05.08.2004
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Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache
Компания InterSystems и Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) заключили соглашение о реализации программы Cache Campus. Главная цель программы Cache
|24.08.2001
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"Роснет" обеспечила высокоскоростной доступ в интернет для общежитий МИИТа
б/с) к интернету студенческого общежития Московского Государственного Университета Путей Сообщения (МИИТ) на улице Образцова. Подключение осуществляется в рамках проекта по организации выделенн
МИИТ РУТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лящ Михаил 46 5
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Терентьев Алексей 23 2
|Сульгин Сергей 46 2
|Сычева Александра 3 2
|Кравцов Алексей 31 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Каляцкая Наталия 6 2
|Король Марина 3 2
|Миллер Сергей 43 2
|Ледков Владислав 2 2
|Путин Владимир 3171 2
|Ельцин Борис. 88 2
|Виноградов Дмитрий 74 2
|Абрамов Алексей 48 2
|Расколов Сергей 43 2
|Злотов Дмитрий 5 2
|Коробкина Оксана 15 1
|Качанов Олег 114 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Чайка Сергей 1 1
|Вилков Сергей 3 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Малкин Виталий 1 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Янукович Виктор 57 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Воеводин Александр 4 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Мякишева Марина 84 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Андреев Алексей 21 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Закрепин Евгений 60 1
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