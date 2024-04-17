Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект Специалисты Bi.Zone поделятся опытом со студентами Российского университета транспорта (МИИТ), а также помогут им освоить современные инструменты для автоматизации выполнения требов

Зачем вам нужны рут-права на Android и как их получить работаете в Chrome или Opera? А без прав главного администратора-суперпользователя его не удалить. Главное, не забыть при инсталляции дать Titanium Backup все разрешения, которые попросит. С помощью рут-прав можно: создавать резервные копии не только данных, но и настроек; удалять предустановленные производителем приложения; расширить функциональность устройства (Xposed, Magisk и т.д.);

Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» внедрил модуль CitiDirect от «Хомнет консалтинг» Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» обратился в «Хомнет консалтинг» для автоматизации процесса выгрузки платежек из установленной программы «1С:Бухгалтерия Проф» в систему интернет-банка CitiDirect Online Bank

РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие темы для организации коллективной работы в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). МИИТ - ведущий транспортный университет Российской Федерации, один из крупнейши

«АМТ-Груп» оборудовала международный научный центр МИИТ рабочими станциями, конгресс-системой и видеостеной Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) совместно с компанией «АМТ-Груп» завершил проект по оборудованию межкафедральной учебно

СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрили в МИИТ пания Cognitive Technologies сообщила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот» в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). В рамках реализации этого проекта университет приобрёл 20 лицензий системы и модуль «Архивариус» для эффективной работы с документами, вышедшими из оперативного обращения. Рабочие места

ФОРС создаст для МИИТа учебный комплекс по управлению перевозками Компания «ФОРС – Центр разработки» объявила о заключении государственного контракта с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ) на разработку и развертывание программного комплекса для обучения студентов управлению транспортными перевозками на базе продукта Oracle Transportation Management, входящего в комплекс Or

МИИТ приобретет ИТ-оборудование кордер, система видеоконференцсвязи, ИБП, цифровая аудиоплатформа, микшерный пульт, радиомикрофоны и др.) должна составлять также не менее двух лет с момента поставки оборудования. На доставку товара МИИТ отводит не более 20 дней с момента заключения государственного контракта. Принимать заявки от потенциальных поставщиков планирует по 2 июля. В тот же день перейдет к их оценке и сопоставле

МИИТ ищет поставщика ПО SAP Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 033/08/с по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3 650 тыс. руб., при этом требует завершить дост

МИИТ объявил открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 058/08 по выбору ИТ-подрядчика. Победителю торгов, в частности, предстоит выполнить поставку лицензии, развертывание и внедрение в учебный процесс системы управ

МИИТ заказывает подготовку информационной базы Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ) потребовались услуги по подготовке информационной базы и разработке программного комплекса (ПК). В связи с этим объявлен открытый конкурс № 056/08 по выбору ИТ-подрядчиков. На конкурс пре

МИИТ объявил тендеры по выбору ИТ-поставщиков Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд тендеров, по итогам которых определит ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион № А037/08/С, в рамках которого разыгрывается право на поставку, настройку и наладку обору

МИИТ закупает сетевое оборудование Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый аукцион № А030/08, по итогам которого определит ИТ-поставщик

МИИТ ищет ИТ-поставщиков Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) сообщил о проведении двух тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, проводится открытый аукцион № А023/08/С, по итогам которого будет определен поставщик вычислительной техники. Стоимость л

Helios IT-Solutions выполнил ряд инфраструктурных проектов для МИИТа ла ряд проектов по организации учебно-мультимедийных классов и серверной группы, объединенных в локальную сеть, и центра дистанционного обучения в рамках инновационной образовательной программы (ИОП) МИИТа. В рамках проектов по созданию инфраструктуры МИИТа были выполнены работы по организации поставки и установки оборудования для пяти мультимедийных классов, рассчитанных на 180 учеб

МИИТ выбирает ИТ-поставщиков Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд ИТ-тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион №А020/08/С на поставку промышленных ноутбуков. На закупку техники выделяется до 2 180 тыс. руб. Исполните

МИИТ выбирает ИТ-поставщиков Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил ряд ИТ-тендеров. В частности, проводится открытый конкурс № 01/08/с, в рамках которого разыгрывается право на поставку, установку и отладку программного комплекса для управления д

МИИТ закупает лицензионное ПО Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс №033/08 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО из средств федерального бюджета выделяется до 3700 тыс. руб. Выполнить поставку

МИИТ купит оборудование для компьютерных классов Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) намерен закупить оборудование для компьютерных классов и мультимедийных аудиторий, в связи с чем объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Разыгрывается два лота, которые предусм

МИИТ намерен приобрести системы видеонаблюдения и телефонии Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 018/08 по выбору ИТ-поставщиков. Лот №1, стоимостью 2500 тыс. руб., предполагает поставку системы видеонаблюдения. Лот №2, ценой 500 тыс. руб., с

МИИТ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 0175/07 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку лицензий МИИТ готов потратить до 3647 тыс. руб., при этом требует выполни

МИИТ закупает ПО и оргтехнику Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд открытых конкурсов по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен конкурс № 073/с на поставку оргтехники, на что МИИТ выделяет до 2 389 тыс. руб. Завершить доставку товара тр

МИИТ закупает СВТ Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса №070/с на поставку и установку вычислительной техники. На выполнении указанных работ исполнитель сможет заработать до 3773 руб. Финансирование осущ

МИИТ ищет поставщика ИТ-оборудования Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса 071/с по выбору поставщика ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается три лота: Лот №1 – предполагает поставку и монтаж симулятора электромеханическ

МИИТ закупает лицензионное ПО: выбор поставщика Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит торги в форме открытого конкурса № 060/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. Согласно документации, разыгрывается право на поставку лицензированного программного обеспеч

МИИТ выбирает ИТ-поставщиков Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 73/07 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает 3 лота. Так, лот №1 требует выполнить поставку специализированных компьютерных классов и оборудо

МИИТ оборудует мультимедийные залы Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 46/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку, монтаж и наладку оборуд

МИИТ объявил конкурс: разработка образовательного портала Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 014/с по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, победителю конкурса предстоит оказать услуги по разработке и внедрению образовательного портала. Реализовать п

МИИТ ищет поставщика вычислительной техники Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика. Исполнителю, в частности, предстоит выполнить поставку вычислительной техники. Всего разыгрывается 3 лота. Доставку техники тре

МИИТ выбирает поставщиков ИТ-оборудования Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 07/с по выбору поставщиков ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается 3 лота. Лот №1 требует выполнить поставку аппаратных средств системы дистанц

МИИТ выбирает поставщика ПО Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 10/с по выбору ИТ-поставщика программного обеспечения. Финансирование закупки ПО осуществляется средствами бюджета РФ. На поставках ПО исполнител

Московский институт инженеров транспорта выбрал МТТ году услугами междугородной и международной (МГ/МН) связи Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). МТТ был признан победителем в тендере на предоставление услуг дальней связи для инстит

МИИТ объявил два ИТ-конкурса МИИТ объявил конкурс на оказание услуг по интеграции системы расчета заработной платы. Объявлены два лота - с ценой контракта 5 и 3,2 млн руб. Кроме того, МИИТ нужно программное обеспечение Windous 2003 Server, Windous XP PRO (всего 133 шт, 40 мест). Начальная/максимальная цена контракта - 993 тыс. руб. Дата начала подачи заявок 1.08.2006 г. Дата

Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache Компания InterSystems и Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) заключили соглашение о реализации программы Cache Campus. Главная цель программы Cache