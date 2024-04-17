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МИИТ РУТ Российский университет транспорта Институт пути, строительства и сооружений Московский государственный университет путей сообщения



17.04.2024 Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект

Специалисты Bi.Zone поделятся опытом со студентами Российского университета транспорта (МИИТ), а также помогут им освоить современные инструменты для автоматизации выполнения требов
13.05.2021 Зачем вам нужны рут-права на Android и как их получить

работаете в Chrome или Opera? А без прав главного администратора-суперпользователя его не удалить. Главное, не забыть при инсталляции дать Titanium Backup все разрешения, которые попросит. С помощью рут-прав можно:  создавать резервные копии не только данных, но и настроек;  удалять предустановленные производителем приложения;  расширить функциональность устройства (Xposed, Magisk и т.д.);
07.07.2016 Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» внедрил модуль CitiDirect от «Хомнет консалтинг»

Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» обратился в «Хомнет консалтинг» для автоматизации процесса выгрузки платежек из установленной программы «1С:Бухгалтерия Проф» в систему интернет-банка CitiDirect Online Bank
27.01.2012 РДТЕХ помог МИИТ оптимизировать коллективное взаимодействие

темы для организации коллективной работы в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). МИИТ - ведущий транспортный университет Российской Федерации, один из крупнейши
24.02.2011 «АМТ-Груп» оборудовала международный научный центр МИИТ рабочими станциями, конгресс-системой и видеостеной

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) совместно с компанией «АМТ-Груп» завершил проект по оборудованию межкафедральной учебно
27.02.2009 СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрили в МИИТ

пания Cognitive Technologies сообщила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот» в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). В рамках реализации этого проекта университет приобрёл 20 лицензий системы и модуль «Архивариус» для эффективной работы с документами, вышедшими из оперативного обращения. Рабочие места

07.07.2008 ФОРС создаст для МИИТа учебный комплекс по управлению перевозками

Компания «ФОРС – Центр разработки» объявила о заключении государственного контракта с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ) на разработку и развертывание программного комплекса для обучения студентов управлению транспортными перевозками на базе продукта Oracle Transportation Management, входящего в комплекс Or
01.07.2008 МИИТ приобретет ИТ-оборудование

кордер, система видеоконференцсвязи, ИБП, цифровая аудиоплатформа, микшерный пульт, радиомикрофоны и др.) должна составлять также не менее двух лет с момента поставки оборудования. На доставку товара МИИТ отводит не более 20 дней с момента заключения государственного контракта. Принимать заявки от потенциальных поставщиков планирует по 2 июля. В тот же день перейдет к их оценке и сопоставле
23.05.2008 МИИТ ищет поставщика ПО SAP

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 033/08/с по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО заказчик готов потратить до 3 650 тыс. руб., при этом требует завершить дост
29.04.2008 МИИТ объявил открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 058/08 по выбору ИТ-подрядчика. Победителю торгов, в частности, предстоит выполнить поставку лицензии, развертывание и внедрение в учебный процесс системы управ
28.04.2008 МИИТ заказывает подготовку информационной базы

Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ) потребовались услуги по подготовке информационной базы и разработке программного комплекса (ПК). В связи с этим объявлен открытый конкурс № 056/08 по выбору ИТ-подрядчиков. На конкурс пре
26.03.2008 МИИТ объявил тендеры по выбору ИТ-поставщиков

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд тендеров, по итогам которых определит ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион № А037/08/С, в рамках которого разыгрывается право на поставку, настройку и наладку обору
24.03.2008 МИИТ закупает сетевое оборудование

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый аукцион № А030/08, по итогам которого определит ИТ-поставщик
21.03.2008 МИИТ ищет ИТ-поставщиков

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) сообщил о проведении двух тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, проводится открытый аукцион № А023/08/С, по итогам которого будет определен поставщик вычислительной техники. Стоимость л
21.03.2008 Helios IT-Solutions выполнил ряд инфраструктурных проектов для МИИТа

ла ряд проектов по организации учебно-мультимедийных классов и серверной группы, объединенных в локальную сеть, и центра дистанционного обучения в рамках инновационной образовательной программы (ИОП) МИИТа. В рамках проектов по созданию инфраструктуры МИИТа были выполнены работы по организации поставки и установки оборудования для пяти мультимедийных классов, рассчитанных на 180 учеб
03.03.2008 МИИТ выбирает ИТ-поставщиков

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд ИТ-тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен открытый аукцион №А020/08/С на поставку промышленных ноутбуков. На закупку техники выделяется до 2 180 тыс. руб. Исполните
13.02.2008 МИИТ выбирает ИТ-поставщиков

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил ряд ИТ-тендеров. В частности, проводится открытый конкурс № 01/08/с, в рамках которого разыгрывается право на поставку, установку и отладку программного комплекса для управления д
12.02.2008 МИИТ закупает лицензионное ПО

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс №033/08 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку ПО из средств федерального бюджета выделяется до 3700 тыс. руб. Выполнить поставку
07.02.2008 МИИТ купит оборудование для компьютерных классов

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) намерен закупить оборудование для компьютерных классов и мультимедийных аудиторий, в связи с чем объявил открытый аукцион по выбору ИТ-поставщиков. Разыгрывается два лота, которые предусм
11.01.2008 МИИТ намерен приобрести системы видеонаблюдения и телефонии

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 018/08 по выбору ИТ-поставщиков. Лот №1, стоимостью 2500 тыс. руб., предполагает поставку системы видеонаблюдения. Лот №2, ценой 500 тыс. руб., с
31.10.2007 МИИТ закупает лицензионное ПО: открытый конкурс

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 0175/07 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку лицензий МИИТ готов потратить до 3647 тыс. руб., при этом требует выполни
17.09.2007 МИИТ закупает ПО и оргтехнику

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит ряд открытых конкурсов по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлен конкурс № 073/с на поставку оргтехники, на что МИИТ выделяет до 2 389 тыс. руб. Завершить доставку товара тр
14.09.2007 МИИТ закупает СВТ

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса №070/с на поставку и установку вычислительной техники. На выполнении указанных работ исполнитель сможет заработать до 3773 руб. Финансирование осущ
12.09.2007 МИИТ ищет поставщика ИТ-оборудования

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса 071/с по выбору поставщика ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается три лота: Лот №1 – предполагает поставку и монтаж симулятора электромеханическ
14.08.2007 МИИТ закупает лицензионное ПО: выбор поставщика

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) проводит торги в форме открытого конкурса № 060/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. Согласно документации, разыгрывается право на поставку лицензированного программного обеспеч
03.08.2007 МИИТ выбирает ИТ-поставщиков

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 73/07 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает 3 лота. Так, лот №1 требует выполнить поставку специализированных компьютерных классов и оборудо
27.07.2007 МИИТ оборудует мультимедийные залы

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 46/с, по итогам которого определит ИТ-поставщика. В частности, исполнителю контракта будет необходимо выполнить поставку, монтаж и наладку оборуд
27.06.2007 МИИТ объявил конкурс: разработка образовательного портала

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил открытый конкурс № 014/с по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, победителю конкурса предстоит оказать услуги по разработке и внедрению образовательного портала. Реализовать п
20.06.2007 МИИТ ищет поставщика вычислительной техники

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил очередной открытый конкурс по выбору ИТ-поставщика. Исполнителю, в частности, предстоит выполнить поставку вычислительной техники. Всего разыгрывается 3 лота. Доставку техники тре
13.06.2007 МИИТ выбирает поставщиков ИТ-оборудования

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 07/с по выбору поставщиков ИТ-оборудования. В конкурсе разыгрывается 3 лота. Лот №1 требует выполнить поставку аппаратных средств системы дистанц
09.06.2007 МИИТ выбирает поставщика ПО

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) объявил о проведении открытого конкурса № 10/с по выбору ИТ-поставщика программного обеспечения. Финансирование закупки ПО осуществляется средствами бюджета РФ. На поставках ПО исполнител
26.02.2007 Московский институт инженеров транспорта выбрал МТТ

году услугами междугородной и международной (МГ/МН) связи Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). МТТ был признан победителем в тендере на предоставление услуг дальней связи для инстит
17.08.2006 МИИТ объявил два ИТ-конкурса

МИИТ объявил конкурс на оказание услуг по интеграции системы расчета заработной платы. Объявлены два лота - с ценой контракта 5 и 3,2 млн руб. Кроме того, МИИТ нужно программное обеспечение Windous 2003 Server, Windous XP PRO (всего 133 шт, 40 мест). Начальная/максимальная цена контракта - 993 тыс. руб. Дата начала подачи заявок 1.08.2006 г. Дата
05.08.2004 Студенты МИИТ бесплатно пользуются СУБД Cache

Компания InterSystems и Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) заключили соглашение о реализации программы Cache Campus. Главная цель программы Cache

24.08.2001 "Роснет" обеспечила высокоскоростной доступ в интернет для общежитий МИИТа

б/с) к интернету студенческого общежития Московского Государственного Университета Путей Сообщения (МИИТ) на улице Образцова. Подключение осуществляется в рамках проекта по организации выделенн

Публикаций - 121, упоминаний - 135

МИИТ РУТ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 10
Microsoft Corporation 24630 7
Samsung Electronics 10258 6
SAP SE 5279 5
Компьюлинк ГК - Compulink 439 5
Ростех - КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 5
КАМИ 28 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 4
Autodesk 609 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 4
Google LLC 11777 4
Bentley Systems 57 3
Симбиотел 16 3
Verysell - Верисел 317 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
SAS Institute 971 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
MediaTek - Ralink 527 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
АйТи 1365 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Ростелеком 9705 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
Oracle Corporation 6689 2
Cisco Systems 5114 2
Softline - Софтлайн 2813 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Электросвязь 268 2
Intel Corporation 12197 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Lenovo Group 2292 2
Qualcomm Technologies 1823 2
Xiaomi 1733 2
Apple Inc 12103 2
ZTE Corporation 747 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Bentley Motors 71 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 2
Связной ГК 1369 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Татнефть 226 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
LinkedIn 635 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Связной Банк 104 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
СтройГазМонтаж 13 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Русское время - Часовой дом 6 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 437 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Газпром ПАО 1342 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
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