Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кузнецов Кирилл
СОБЫТИЯ
Кузнецов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 264 3
|Гуральников Сергей 164 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Дегтев Геннадий 270 2
|Иванов Дмитрий 102 2
|Хромов Алексей 18 1
|Варов Константин 24 1
|Терновых Максим 4 1
|Емельянов Антон 63 1
|Разумовский Дмитрий 124 1
|Меднов Сергей 124 1
|Юров Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Шмид Александр 17 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Данилин Александр 17 1
|Басов Александр 9 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Козлов Евгений 34 1
|Попова Татьяна 5 1
|Аскерова Эльмира 2 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Ефимочкин Андрей 20 1
|Чикин Руслан 11 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Апурин Николай 11 1
|Карев Кирилл 5 1
|Климова Наталья 3 1
|Тятюшев Максим 161 1
|Соломонова Нина 1 1
|Хуснутдинов Тимур 5 1
|Гриценко Федор 1 1
|Середенко Денис 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.