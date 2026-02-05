Разделы

Кузнецов Кирилл


СОБЫТИЯ


05.02.2026 ICL Soft и Modus объявили о стратегическом партнерстве 2
11.11.2025 Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025» 1
28.10.2025 «СберТех» и Modus повышают эффективность управления данными в высоконагруженных ИТ-системах 1
30.04.2025 Платформа Smart Monitor интегрировала TI-фиды «Перспективного мониторинга» для усиления информационной безопасности заказчиков 1
09.01.2024 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов 1
25.10.2023 Modus запустил новую облачную BI-платформу Modus BI Cloud 1
25.09.2023 Modus и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 2
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье» 1
14.03.2018 «Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков 1
01.02.2018 «Альфа-Банк» запускает маркетплейс Alfa Network в России и странах СНГ 1
21.04.2016 Развитием cоциальной карты москвича займется Кирилл Кузнецов 1
26.10.2015 «Альфа-Банк» выпустил новую версию мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл» для бизнеса 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
21.10.2013 Московский винно-коньячный завод «КиН» продлил лицензии на Eset NOD32 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 1
18.04.2013 Эффективность московских ведомств будут оценивать по количеству датасетов, раскрытых для сторонних разработчиков 1
18.02.2013 «Банк Москвы» начал принимать оплату штрафов ГИБДД на московском портале госуслуг 1
06.12.2012 «Банк Москвы» стал эквайером московского портала госуслуг 1
06.12.2012 Пользователи столичного портала госуслуг получили возможность оплачивать госпошлины и сервисы с помощью «Денег Mail.Ru» 1
07.11.2012 QIWI обеспечит оплату на московском портале госуслуг 1
07.09.2012 ФАС проверяет консультантов по электронным торгам 2
12.12.2007 ФАС разберется с электронными госзакупками 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Кузнецов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 2
Microsoft Corporation 25325 2
9103 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
АйТи 1440 2
Google LLC 12330 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 139 1
Intuit 80 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 40 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
Датасистем 4 1
BSS - L2U - Л2Ю 6 1
Artwell - Артвелл 16 1
БиАЙ Про 10 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 1
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 1
Ростелеком 10405 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
МегаФон 10077 1
Intel Corporation 12577 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Softline - Софтлайн 3323 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
Ред Софт - Red Soft 1045 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ESET - ESET Software 1147 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 102 2
Альфа-Банк 1888 2
Visa International 1976 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Telconet Capital 28 1
Opportunity Network 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
КиН ГК - КиН МВКЗ - КиН Московский винно-коньячный завод 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
Связной ГК 1384 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 5
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 442 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 566 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Парк Зарядье 43 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1493 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 492 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 406 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Социальная карта - Social card 252 2
Управление финансами - Financial management 633 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8967 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 893 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1091 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 3
БиАй Про - Modus BI 16 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
БиАй Про - Modus ETL 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 2
Google Android 14809 2
Apple iOS 8314 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 2
Google Sheets - Google Таблицы 62 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
FogSoft iTender 37 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 63 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
IBM Big Data 15 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 1
BSS - L2U InKnowledge 5 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 92 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - AM Threat Intelligence Portal 2 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 1
IBM DB2 392 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 1
Apple iPad 3944 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 1
Linux OS 11004 1
Евраев Михаил 264 3
Гуральников Сергей 164 2
Овчинский Владислав 230 2
Дегтев Геннадий 270 2
Иванов Дмитрий 102 2
Хромов Алексей 18 1
Варов Константин 24 1
Терновых Максим 4 1
Емельянов Антон 63 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Меднов Сергей 124 1
Юров Сергей 8 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Слесаренко Марина 23 1
Деянышев Вадим 19 1
Шмид Александр 17 1
Гоков Дмитрий 33 1
Данилин Александр 17 1
Басов Александр 9 1
Шалманов Сергей 201 1
Козлов Евгений 34 1
Попова Татьяна 5 1
Аскерова Эльмира 2 1
Елагин Вячеслав 14 1
Горемульта Андрей 8 1
Разуваев Владимир 18 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Батарова Татьяна 14 1
Ефимочкин Андрей 20 1
Чикин Руслан 11 1
Синяченко Андрей 10 1
Бородовский Михаил 10 1
Апурин Николай 11 1
Карев Кирилл 5 1
Климова Наталья 3 1
Тятюшев Максим 161 1
Соломонова Нина 1 1
Хуснутдинов Тимур 5 1
Гриценко Федор 1 1
Середенко Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 13
Москва - Печатники 144 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 2
Россия - ЦФО - Московская область - Хотьково 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Казахстан - Республика 5837 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Европа 24678 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Франция - Французская Республика 7999 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Испания - Королевство 3772 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - УФО - Тюменская область 1285 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 658 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1273 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 891 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 50 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Сердитый Гражданин 10 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

