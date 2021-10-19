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Бюджет для граждан
Открытый бюджет
Информационный портал


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
18.03.2019 В Республике Крым создается «Цифровой регион» 1
28.02.2018 Запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области» 1
11.08.2017 Глава крымского Минфина рассказала о портале «Открытый бюджет Республики Крым» 1
18.11.2016 «Эттон. Бюджет» включен в Реестр отечественного ПО 1
31.10.2016 Минпромторг России запустил портал «Открытый бюджет» 1
27.04.2016 Ростовская область использует портал «Открытый бюджет» на базе решения БФТ 1
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» 4
14.10.2015 В Якутске реализована единая система управления муниципальными финансами 1
10.09.2015 Бюджет города Якутска теперь можно посмотреть онлайн 5
09.07.2015 В России будет создана информационная система «Электронный бюджет» 1
01.07.2015 Cloud4Y предоставил МБУ «Химкинские информационные технологии» облачные ресурсы в аренду 1
28.04.2015 «Открытый бюджет» в Министерстве финансов Камчатского края стал доступен каждому 7
11.03.2015 Открытое правительство подвело итоги конкурса проектов «Бюджета для граждан» 1
21.01.2015 Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан» 3
06.08.2014 Аналитика для госсектора: на связи с обществом 2
31.12.2013 В России после 2 лет разработки запущен Единый портал о госбюджете 1
10.12.2013 «Прогноз» развивает систему управления городскими финансами Москвы 2
09.12.2013 «Прогноз» объединил страны Африки в единое информационное пространство: проект «Информационная магистраль» для АфБР 1
18.10.2013 «Прогноз» выиграл конкурс ДИТ Москвы на развитие системы управления городскими финансами 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
13.09.2013 НПО «Криста» предлагает регионам и муниципалитетам создать портал «Бюджет для граждан» 2
11.07.2013 БФТ приняла участие в реализации первого этапа проекта «Открытый бюджет» 2
28.06.2013 Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился 1
22.05.2013 Алексей Попов предложил создать мега-регулятора ИТ в госсекторе 1
18.04.2013 Эффективность московских ведомств будут оценивать по количеству датасетов, раскрытых для сторонних разработчиков 1
07.12.2012 Замглавы Казначейства рассказал о развитии ИТ-систем и электронном бюджете 1
05.12.2012 Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет» 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
20.11.2012 «Прогноз» обеспечит планирование и анализ исполнения бюджета Москвы 1
19.06.2012 До конца года в московских дворах планируется установить 20 тыс. камер видеонаблюдения 1
15.03.2012 Медведев включил портал для контроля бюджета в число антикоррупционных мер 1
09.12.2011 БФТ выиграла конкурс на опытно-конструкторские работы по созданию АСУ государственными финансами в Москве 1
20.10.2011 Москва запустила интернет-проект «Открытый бюджет» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 53

Бюджет для граждан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Криста НПО 59 2
VMware 1832 1
Ланит ГК 1164 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Cloud4Y 186 1
Эттон Груп - Etton 45 1
Microsoft Corporation 11226 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Правительство РФ 2209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Федеральное казначейство России 766 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Окружная администрация города Якутска 6 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный комитет конкурентной политики Республики Крым 1 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Правительство Камчатского края - Министерство финансов Камчатского края 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
БФТ АЦК-Финансы 26 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Криста НПО iMonitoring 7 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Google Android 10752 1
IBM Watson 105 1
IBM Cognos BI 144 1
Абызов Михаил 64 2
Михайлов Георгий 7 1
Путин Владимир 1831 1
Никифоров Николай 1126 1
Зубкова Наталья 12 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Храпа Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Якутск 249 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Сургут 198 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Европа 3798 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Мурманская область 299 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Региональный электронный бюджет 3 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770943, в очереди разбора - 674625.
Создано именных указателей - 46354.
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