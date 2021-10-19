Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бюджет для граждан
Открытый бюджет
Информационный портал
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Публикаций - 34, упоминаний - 53
Бюджет для граждан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
|Криста НПО 59 2
|VMware 1832 1
|Ланит ГК 1164 1
|Ланит - Норбит - Norbit 204 1
|Cloud4Y 186 1
|Эттон Груп - Etton 45 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Абызов Михаил 64 2
|Михайлов Георгий 7 1
|Путин Владимир 1831 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Храпа Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770943, в очереди разбора - 674625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770943, в очереди разбора - 674625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru