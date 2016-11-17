Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация

«Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно

В Сургуте появилось отделение «Кибердружины» Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо

МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно

В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл

«Билайн» запустил 4G в Сургуте скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле

Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан» Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома

«Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте 23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч

«Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци

Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл

ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,

Сургут станет «умным городом» с помощью SAP «SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут

ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох

ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам

«ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв

«Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%

«Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не

Softline открыла офис в Сургуте далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из

«Летограф» реализовал проект в Сургуте Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат

«Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко» Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб

«Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут» ансийского автономного округа и является одним из основных центров электроснабжения потребителей г. Сургута, а также объектов нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз». Назначением АСУ ТП подстанции 220

«Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте Компания «Астор» автоматизировала развлекательный центр «Вавилон» в г. Сургуте, открытие которого состоялось 21 декабря 2007 г. Управление РЦ «Вавилон» осуществляется на базе отраслевой системы «Астор: Развлекательный центр», которая позволяет эффективно учитывать

"ИНКО Системс" провела конференцию в Сургуте 20 октября 2006 г. в Сургуте состоялась IV ежегодная конференция «Информационные технологии для предприятий среднего и крупного бизнеса», организованная компанией «ИНКО Системс». Участниками конференции стали более

В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала В Салехарде состоялась церемония запуска в коммерческую эксплуатацию циф-ровой радиорелейной линии Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард. Строительство ЦРРЛ общей протяженностью 1 427,3 километра велось по заказу «Уралсвязьинформ» в течение двух лет и стоило более $21 млн. Зам

"Вснет" расширил емкость модемного пула в Сургуте на 28,6% ЗАО "Вснет", интернет-провайдер на территории ХМАО, расширило в Сургуте емкость модемного пула на 28,6% и общий объем линий составил 270. Как сообщил начальник отдела эксплуатации и развития Василий Кравченко, расширение емкости модемного пула было вызвано