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Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район Сургут Сургутская агломерация

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация


17.11.2016 «Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно
22.08.2016 В Сургуте появилось отделение «Кибердружины»

Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо
10.06.2016 МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте

отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан»

ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл
17.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Сургуте

скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д
23.10.2015 Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле
21.01.2015 Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан»

Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома
23.09.2014 «Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте

23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч
03.03.2014 «Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет

Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци
10.02.2014 Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot

Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл
24.09.2013 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте

ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,

19.09.2013 Сургут станет «умным городом» с помощью SAP

«SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут
20.06.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте

активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про
13.06.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте

Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох
04.04.2012 ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам
01.10.2010 «ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте

раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв
19.08.2010 «Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%
17.06.2010 «Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте

у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не
22.09.2009 Softline открыла офис в Сургуте

далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из

11.08.2009 «Летограф» реализовал проект в Сургуте

Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат
12.02.2009 «Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»

Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб
26.09.2008 «Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут»

ансийского автономного округа и является одним из основных центров электроснабжения потребителей г. Сургута, а также объектов нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз». Назначением АСУ ТП подстанции 220
01.02.2008 «Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте

Компания «Астор» автоматизировала развлекательный центр «Вавилон» в г. Сургуте, открытие которого состоялось 21 декабря 2007 г. Управление РЦ «Вавилон» осуществляется на базе отраслевой системы «Астор: Развлекательный центр», которая позволяет эффективно учитывать
23.10.2006 "ИНКО Системс" провела конференцию в Сургуте

20 октября 2006 г. в Сургуте состоялась IV ежегодная конференция «Информационные технологии для предприятий среднего и крупного бизнеса», организованная компанией «ИНКО Системс». Участниками конференции стали более
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала

В Салехарде состоялась церемония запуска в коммерческую эксплуатацию циф-ровой радиорелейной линии Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард. Строительство ЦРРЛ общей протяженностью 1 427,3 километра велось по заказу «Уралсвязьинформ» в течение двух лет и стоило более $21 млн. Зам
17.03.2004 "Вснет" расширил емкость модемного пула в Сургуте на 28,6%

ЗАО "Вснет", интернет-провайдер на территории ХМАО, расширило в Сургуте емкость модемного пула на 28,6% и общий объем линий составил 270. Как сообщил начальник отдела эксплуатации и развития Василий Кравченко, расширение емкости модемного пула было вызвано

28.01.2003 Хакер-шантажист из Сургута признан невменяемым

ений и их уничтожение. Руководство банка согласилось выполнить требования вымогателя. В декабре 2001 года банк перечислил ему $10 тыс., а позже в ходе операции в Тюменской области был задержан житель Сургута, который получил эти деньги. Источник: по материалам Newsru.com.

Публикаций - 291, упоминаний - 326

Россия замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10317 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10530 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7518 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8307 20
Microsoft Corporation 23921 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1958 13
ЛайфТелеком - Телфин 179 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 10
Softline - Софтлайн 2282 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 9
7448 8
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 220 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2635 7
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 237 7
Cisco Systems 4970 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 233 6
Yandex - Яндекс 6256 5
Открытые технологии 689 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2639 5
Siemens AG - Siemens Group 2546 4
Югрател - Югрателеком 11 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 4
Samsung Electronics 9893 4
SAP SE 5049 4
ЦФТ Золотая Корона 359 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5625 4
IBM - International Business Machines Corp 9296 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 4
Huawei 3642 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 838 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1092 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 226 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1022 3
Lenovo Motorola 3491 3
Google LLC 11281 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 504 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4735 9
Открытие ФК - Банк Открытие 521 5
Сургутнефтегаз - СНГ 254 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 5
Газпром ПАО 1204 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6303 5
Россети Ленэнерго 1889 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1974 4
Лента - Сеть розничной торговли 1843 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 469 3
Газпром трансгаз 137 3
Почта России ПАО 1971 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 391 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 212 2
Uber Russia 3 2
Uber 316 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 2
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС 47 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 183 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 2
Visa International 1901 2
iGooods 11 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 172 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 190 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 715 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 404 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 167 1
Связной ГК 1354 1
РЖД - Российские железные дороги 1724 1
Альфа-Банк 1647 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 38 1
ХМДС - Ханты-Мансийскдорстрой 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 771 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 253 1
Татнефть 215 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10054 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 102 7
Администрации Сургута 8 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 71 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4626 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3234 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2823 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2551 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 57 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 196 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 154 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 224 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1260 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 377 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2501 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4039 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2151 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1701 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 558 1
Петербургский метрополитен ГУП 124 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 76 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 3
4CIO 755 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 90 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 27 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 57 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 1
Единая Россия - Политическая партия 279 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57082 89
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19350 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23058 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42624 49
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13635 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26282 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27444 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4397 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7731 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8924 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10173 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6122 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7333 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10599 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27105 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6807 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9140 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11397 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18538 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13461 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10717 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22352 13
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6257 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2102 13
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16878 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8829 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22547 12
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3476 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7817 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 152 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14438 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9278 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23133 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11024 11
Google Android 13188 9
Microsoft Windows 14832 9
Linux OS 8836 8
Microsoft Windows 2000 9406 8
Apple iOS 7205 7
Apple iPhone 6 5347 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2969 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 4
Apple - App Store 2727 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1466 4
Microsoft Office 3554 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 49 3
Linux - Debian GNU 394 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6793 3
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2340 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2144 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси 502 3
ВымпелКом - Билайн Аналитика 38 3
Apple Pay 474 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 3
Google Play - Google Store - Android Market 3109 3
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 52 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 187 2
Stafory - робот Вера 310 2
МТС Мобильная библиотека 41 2
Космодром Байконур 1056 2
Microsoft Windows XP 2399 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2533 2
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 391 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 486 2
WhatsApp Messenger 959 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 2
Комарова Наталья 15 6
Ковалев Дмитрий 34 5
Пфлаумер Евгений 7 4
Коваль Валерий 38 4
Дугин Андрей 14 3
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Лукошков Дмитрий 38 3
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