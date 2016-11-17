Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район Сургут Сургутская агломерация
|17.11.2016
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«Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте
Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно
|22.08.2016
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В Сургуте появилось отделение «Кибердружины»
Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо
|10.06.2016
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МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте
отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно
|16.02.2016
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В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан»
ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл
|17.11.2015
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«Билайн» запустил 4G в Сургуте
скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д
|23.10.2015
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Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км
Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле
|21.01.2015
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Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан»
Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома
|23.09.2014
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«Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте
23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч
|03.03.2014
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«Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет
Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци
|10.02.2014
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Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot
Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл
|24.09.2013
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ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте
ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,
|19.09.2013
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Сургут станет «умным городом» с помощью SAP
«SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут
|20.06.2013
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ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте
активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про
|13.06.2013
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ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте
Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох
|04.04.2012
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ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам
|01.10.2010
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«ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте
раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв
|19.08.2010
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«Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%
|17.06.2010
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«Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте
у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не
|22.09.2009
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Softline открыла офис в Сургуте
далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из
|11.08.2009
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«Летограф» реализовал проект в Сургуте
Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат
|12.02.2009
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«Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»
Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб
|26.09.2008
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«Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут»
ансийского автономного округа и является одним из основных центров электроснабжения потребителей г. Сургута, а также объектов нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз». Назначением АСУ ТП подстанции 220
|01.02.2008
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«Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте
Компания «Астор» автоматизировала развлекательный центр «Вавилон» в г. Сургуте, открытие которого состоялось 21 декабря 2007 г. Управление РЦ «Вавилон» осуществляется на базе отраслевой системы «Астор: Развлекательный центр», которая позволяет эффективно учитывать
|23.10.2006
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"ИНКО Системс" провела конференцию в Сургуте
20 октября 2006 г. в Сургуте состоялась IV ежегодная конференция «Информационные технологии для предприятий среднего и крупного бизнеса», организованная компанией «ИНКО Системс». Участниками конференции стали более
|03.08.2006
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В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала
В Салехарде состоялась церемония запуска в коммерческую эксплуатацию циф-ровой радиорелейной линии Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард. Строительство ЦРРЛ общей протяженностью 1 427,3 километра велось по заказу «Уралсвязьинформ» в течение двух лет и стоило более $21 млн. Зам
|17.03.2004
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"Вснет" расширил емкость модемного пула в Сургуте на 28,6%
ЗАО "Вснет", интернет-провайдер на территории ХМАО, расширило в Сургуте емкость модемного пула на 28,6% и общий объем линий составил 270. Как сообщил начальник отдела эксплуатации и развития Василий Кравченко, расширение емкости модемного пула было вызвано
|28.01.2003
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Хакер-шантажист из Сургута признан невменяемым
ений и их уничтожение. Руководство банка согласилось выполнить требования вымогателя. В декабре 2001 года банк перечислил ему $10 тыс., а позже в ходе операции в Тюменской области был задержан житель Сургута, который получил эти деньги. Источник: по материалам Newsru.com.
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|Сергеев Константин 12 2
|Страх Александр 44 2
|Ципорин Павел 86 2
|Кунис Григорий 7 2
|Пичугин Иван 16 2
|Соколов Дмитрий 59 2
|Солодухин Константин 117 2
|Белов Андрей 13 2
|Бутаков Алексей 9 2
|Маслова Наталья 7 2
|Красильников Антон 5 1
|Забозлаев Алексей 3 1
|Лантух Владислав 21 1
|Яцко Иван 6 1
|Андреев Владимир 90 1
|Жигарев Сергей 16 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Шубин Андрей 4 1
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|Скиба Дмитрий 1 1
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