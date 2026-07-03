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Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район Сургут Сургутская агломерация
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
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«Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера
» внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международном аэропорту Сургута. Система позволит обеспечить бесперебойное функционирование техники даже в экстремаль
|10.06.2026
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Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды»
В рамках проекта Муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» муниципалитет внедрил систему управления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения инф
|21.04.2026
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Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте
за получением услуг в формате онлайн, решать вопросы в мессенджерах или с помощью звонков. «Жители Сургута активно пользуются возможностями голосовой и цифровой связи — оформляют услуги дистан
|16.01.2026
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В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске
, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал Сургут и Сургутский район. Вторую строчку занял Нижневартовск, третье место разделили Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Березовском и Белоярском района
|08.09.2025
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Молодые сургутяне начали учебный год с новыми скоростями интернета
ПАО «МТС», цифровая экосистема, к новому учебному году модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции вблизи образовательных учреждений в городе Сургуте. Благодаря обновлению телеком-оборудования в разных частях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представит
|29.05.2025
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Wildberries приступила к строительству склада в Сургуте
стического складского комплекса. Логоцентр будет находиться рядом с поселком Солнечный, недалеко от Сургута, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В рамках сотрудничества будет построен
|30.04.2025
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Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов
Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 1000 новых электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и
|04.04.2025
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К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута
МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборудования скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла до 30%. Об этом CNews сообщили представители
|09.10.2024
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Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута
ввели в эксплуатацию современные базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения в пригороде Сургута. Скорости мобильного интернета, превышающие 100 Мбит/с, и новое качество голосовой св
|03.09.2024
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МТС запустила более 150 базовых станций со «скоростным» диапазоном в Сургуте и пригородных поселках
рии центрального, восточного, северо-восточного, северного промышленного и северного жилого районов Сургута. Скорость мобильного интернета выросла на проспекте Ленина, Мира, улице Университетск
|18.06.2024
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«МегаФон» расширил сеть 4G в центральном районе Сургута
Связисты «МегаФона» запустили современное телеком-оборудование в 1 микрорайоне Сургута. Для нового объекта связи инженеры оператора предусмотрели максимальный набор диапазо
|13.05.2024
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МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута
Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории дачных кооперативов в пригороде Сургута. В результате строительства новой телеком-инфраструктуры средняя скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представител
|26.03.2024
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В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута
спечивает лучшее качество звука. В марте 2024 г. в зоне действия новых базовых станций в пригородах Сургута абоненты оператора прокачали такой объем данных, которого хватило бы почти на 100 тыс
|27.02.2024
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В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE
орайонах 40, 41, 44 в Северном жилом районе. Это локации с высотной застройкой и значимыми социальными объектами. В 40 микрорайоне находится детская футбольная школа «Юниор» и одно из самых больших в Сургуте общеобразовательных учреждений. Здесь же расположен и парк имени Ивана Крылова. Рекреационная зона с арт-объектами по тематике произведений знаменитого баснописца, с интерактивными табл
|26.01.2024
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МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута
а там, где наблюдаем растущую нагрузку на сеть. По данным Big Data МТС, интернет-трафик в аэропорту Сургута один из самых высоких среди аэровокзалов региона. Уверен, что высокое качество связи
|25.01.2024
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«МегаФон» прокачал сеть LTЕ в Сургуте
«МегаФон» улучшил связь в 37 микрорайоне Сургута, построив и запустив здесь новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого по
|29.11.2023
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МТС прокачала сеть в самом крупном парке «За Саймой» в центре Сургута
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в парке культуры и отдыха «За Саймой» в Сургуте. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета у горожан выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила новое телеком-оборудование с сев
|20.11.2023
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В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³
ода и удобной для жителей». По данным Рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, Сургут занимает 51 место из 84 крупнейших городов России, опережая Нижневартовск. Интеграцион
|17.11.2016
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«Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте
Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно
|22.08.2016
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В Сургуте появилось отделение «Кибердружины»
Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо
|10.06.2016
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МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте
отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно
|16.02.2016
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В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан»
ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл
|17.11.2015
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«Билайн» запустил 4G в Сургуте
скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д
|23.10.2015
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Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км
Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле
|21.01.2015
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Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан»
Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома
|23.09.2014
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«Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте
23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч
|03.03.2014
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«Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет
Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци
|10.02.2014
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Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot
Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл
|24.09.2013
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ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте
ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,
|19.09.2013
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Сургут станет «умным городом» с помощью SAP
«SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут
|20.06.2013
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ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте
активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про
|13.06.2013
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ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте
Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох
|04.04.2012
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ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам
|01.10.2010
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«ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте
раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв
|19.08.2010
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«Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%
|17.06.2010
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«Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте
у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не
|22.09.2009
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Softline открыла офис в Сургуте
далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из
|11.08.2009
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«Летограф» реализовал проект в Сургуте
Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат
|12.02.2009
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«Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»
Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб
|26.09.2008
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«Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут»
ансийского автономного округа и является одним из основных центров электроснабжения потребителей г. Сургута, а также объектов нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз». Назначением АСУ ТП подстанции 220
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Мелихов Дмитрий 69 18
|Торгашин Евгений 31 11
|Комарова Наталья 16 6
|Белов Андрей 135 6
|Лукошков Дмитрий 61 5
|Дугин Андрей 32 5
|Ковалев Дмитрий 40 5
|Коваль Валерий 38 4
|Пфлаумер Евгений 37 4
|Кучин Роман 7 3
|Алаев Владимир 16 3
|Крылов Иван 12 3
|Ладьянов Артем 11 3
|Байгильдин Дамир 41 3
|Хасматулин Али 3 3
|Оганян Андрей 15 3
|Сысоев Александр 50 2
|Прянишников Николай 316 2
|Есенин Сергей 13 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Колпаков Антон 57 2
|Карпачев Александр 25 2
|Страх Александр 44 2
|Савватин Максим 66 2
|Сергеев Константин 12 2
|Курбет Вячеслав 11 2
|Бутаков Алексей 10 2
|Гуз Денис 6 2
|Хворостова Екатерина 5 2
|Ярушина Алена 5 2
|Цветаева Марина 6 2
|Пичугин Иван 36 2
|Маслова Наталья 7 2
|Граник Михаил 17 2
|Исхизова Александра 100 2
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