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Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район Сургут Сургутская агломерация

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация

«Сургутский край» 1969 г. Завьялов Герман Николаевич (1937-2016) «Сургутский край» 1969 г. Завьялов Герман Николаевич (1937-2016)
«Сургутский край» 1969 г. Завьялов Герман Николаевич (1937-2016)

СОБЫТИЯ


03.07.2026 «Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера

» внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международном аэропорту Сургута. Система позволит обеспечить бесперебойное функционирование техники даже в экстремаль
10.06.2026 Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды»

В рамках проекта Муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» муниципалитет внедрил систему управления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения инф
21.04.2026 Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте

за получением услуг в формате онлайн, решать вопросы в мессенджерах или с помощью звонков. «Жители Сургута активно пользуются возможностями голосовой и цифровой связи — оформляют услуги дистан
16.01.2026 В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске

, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал Сургут и Сургутский район. Вторую строчку занял Нижневартовск, третье место разделили Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Березовском и Белоярском района
08.09.2025 Молодые сургутяне начали учебный год с новыми скоростями интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, к новому учебному году модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции вблизи образовательных учреждений в городе Сургуте. Благодаря обновлению телеком-оборудования в разных частях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представит
29.05.2025 Wildberries приступила к строительству склада в Сургуте

стического складского комплекса. Логоцентр будет находиться рядом с поселком Солнечный, недалеко от Сургута, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В рамках сотрудничества будет построен

30.04.2025 Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов

Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 1000 новых электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и
04.04.2025 К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута

МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборудования скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла до 30%. Об этом CNews сообщили представители
09.10.2024 Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута

ввели в эксплуатацию современные базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения в пригороде Сургута. Скорости мобильного интернета, превышающие 100 Мбит/с, и новое качество голосовой св
03.09.2024 МТС запустила более 150 базовых станций со «скоростным» диапазоном в Сургуте и пригородных поселках

рии центрального, восточного, северо-восточного, северного промышленного и северного жилого районов Сургута. Скорость мобильного интернета выросла на проспекте Ленина, Мира, улице Университетск
18.06.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в центральном районе Сургута

Связисты «МегаФона» запустили современное телеком-оборудование в 1 микрорайоне Сургута. Для нового объекта связи инженеры оператора предусмотрели максимальный набор диапазо
13.05.2024 МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории дачных кооперативов в пригороде Сургута. В результате строительства новой телеком-инфраструктуры средняя скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представител
26.03.2024 В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута

спечивает лучшее качество звука. В марте 2024 г. в зоне действия новых базовых станций в пригородах Сургута абоненты оператора прокачали такой объем данных, которого хватило бы почти на 100 тыс
27.02.2024 В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE

орайонах 40, 41, 44 в Северном жилом районе. Это локации с высотной застройкой и значимыми социальными объектами. В 40 микрорайоне находится детская футбольная школа «Юниор» и одно из самых больших в Сургуте общеобразовательных учреждений. Здесь же расположен и парк имени Ивана Крылова. Рекреационная зона с арт-объектами по тематике произведений знаменитого баснописца, с интерактивными табл
26.01.2024 МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута

а там, где наблюдаем растущую нагрузку на сеть. По данным Big Data МТС, интернет-трафик в аэропорту Сургута один из самых высоких среди аэровокзалов региона. Уверен, что высокое качество связи

25.01.2024 «МегаФон» прокачал сеть LTЕ в Сургуте

«МегаФон» улучшил связь в 37 микрорайоне Сургута, построив и запустив здесь новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого по
29.11.2023 МТС прокачала сеть в самом крупном парке «За Саймой» в центре Сургута

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в парке культуры и отдыха «За Саймой» в Сургуте. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета у горожан выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила новое телеком-оборудование с сев
20.11.2023 В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³

ода и удобной для жителей». По данным Рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, Сургут занимает 51 место из 84 крупнейших городов России, опережая Нижневартовск. Интеграцион
17.11.2016 «Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно
22.08.2016 В Сургуте появилось отделение «Кибердружины»

Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо
10.06.2016 МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте

отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан»

ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл
17.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Сургуте

скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д
23.10.2015 Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле
21.01.2015 Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан»

Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома
23.09.2014 «Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте

23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч
03.03.2014 «Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет

Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци
10.02.2014 Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot

Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл
24.09.2013 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте

ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,

19.09.2013 Сургут станет «умным городом» с помощью SAP

«SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут
20.06.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте

активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про
13.06.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте

Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох
04.04.2012 ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам
01.10.2010 «ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте

раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв
19.08.2010 «Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%
17.06.2010 «Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте

у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не
22.09.2009 Softline открыла офис в Сургуте

далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из

11.08.2009 «Летограф» реализовал проект в Сургуте

Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат
12.02.2009 «Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко»

Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб
26.09.2008 «Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут»

ансийского автономного округа и является одним из основных центров электроснабжения потребителей г. Сургута, а также объектов нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз». Назначением АСУ ТП подстанции 220

Публикаций - 365, упоминаний - 419

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
МегаФон 10742 45
Ростелеком 10948 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Microsoft Corporation 25775 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
ЛайфТелеком - Телфин 290 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 12
Softline - Софтлайн 3743 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
9594 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 8
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 8
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Cisco Systems 5372 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 6
Открытые технологии 732 5
Samsung Electronics 11064 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Huawei 4676 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 4
Югрател - Югрателеком 11 4
SAP SE 5601 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telegram Group 2940 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Google LLC 12688 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Газпром ПАО 1493 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Газпром трансгаз 157 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Почта России ПАО 2370 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
LEGO 260 2
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Uber Russia 4 2
Uber 357 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 2
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Международный аэропорт Сургут имени Ф.К. Салманова - IATA: SGC, ICAO: USRR 2 2
Черемушки 62 2
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
iGooods 11 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 7
Администрация города Сургут 9 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 44
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 13
Google Android 15243 9
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iOS 8583 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Microsoft Office 4170 5
Apple iPhone 6 4861 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Apple - App Store 3109 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 3
Linux - Debian GNU 567 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple Pay 519 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Омникомм - Omnicomm Online 58 2
МТС Big Data 324 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
МТС Мобильная библиотека 41 2
Мелихов Дмитрий 69 18
Торгашин Евгений 31 11
Комарова Наталья 16 6
Белов Андрей 135 6
Лукошков Дмитрий 61 5
Дугин Андрей 32 5
Ковалев Дмитрий 40 5
Коваль Валерий 38 4
Пфлаумер Евгений 37 4
Кучин Роман 7 3
Алаев Владимир 16 3
Крылов Иван 12 3
Ладьянов Артем 11 3
Байгильдин Дамир 41 3
Хасматулин Али 3 3
Оганян Андрей 15 3
Сысоев Александр 50 2
Прянишников Николай 316 2
Есенин Сергей 13 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Емельянов Станислав 67 2
Колпаков Антон 57 2
Карпачев Александр 25 2
Страх Александр 44 2
Савватин Максим 66 2
Сергеев Константин 12 2
Курбет Вячеслав 11 2
Бутаков Алексей 10 2
Гуз Денис 6 2
Хворостова Екатерина 5 2
Ярушина Алена 5 2
Цветаева Марина 6 2
Пичугин Иван 36 2
Маслова Наталья 7 2
Граник Михаил 17 2
Исхизова Александра 100 2
Рябченко Ольга 29 2
Тэффи Надежда 3 2
Греф Герман 485 2
Ципорин Павел 103 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 218
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 129
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 101
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 97
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 96
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 74
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 72
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 70
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 68
Россия - СФО - Новосибирск 4876 68
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 57
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 55
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 51
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 45
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 44
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 42
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 74 36
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 36
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 35
Россия - УФО - Тюменская область 1365 35
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 35
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 34
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 33
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 32
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 31
Россия - УФО - Свердловская область 1951 30
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 29
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 27
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 26
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 26
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 37 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 11
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 8
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 8
Образование в России 2893 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
СТВ - СургутИнформТВ 3 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Радио России - радиостанция 49 1
ComputerWorld 144 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Regnum - Регнум 114 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
NEWSru.com 229 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ComputerWire 51 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
IDC - International Data Corporation 4975 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Synergy Research Group 48 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ONSIDE 19 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Государственный Русский музей 52 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 1
Лаборатория Салахова Гимназия МБОУ 1 1
СИМЭБ - Сургутский институт мировой экономики и бизнеса 1 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 14 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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