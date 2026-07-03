Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация

«Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера » внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международном аэропорту Сургута. Система позволит обеспечить бесперебойное функционирование техники даже в экстремаль

Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды» В рамках проекта Муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» муниципалитет внедрил систему управления данными на базе «БАРС.Web-Своды», заменив разрозненную работу с таблицами и документами централизованной моделью сбора, проверки и хранения инф

Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте за получением услуг в формате онлайн, решать вопросы в мессенджерах или с помощью звонков. «Жители Сургута активно пользуются возможностями голосовой и цифровой связи — оформляют услуги дистан

В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске , количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал Сургут и Сургутский район. Вторую строчку занял Нижневартовск, третье место разделили Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Березовском и Белоярском района

Молодые сургутяне начали учебный год с новыми скоростями интернета ПАО «МТС», цифровая экосистема, к новому учебному году модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции вблизи образовательных учреждений в городе Сургуте. Благодаря обновлению телеком-оборудования в разных частях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представит

Wildberries приступила к строительству склада в Сургуте стического складского комплекса. Логоцентр будет находиться рядом с поселком Солнечный, недалеко от Сургута, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В рамках сотрудничества будет построен

Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 1000 новых электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и

К дачному сезону МТС улучшила связь в пригороде Сургута МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории более чем 10 дачных массивов в пригороде Сургута. В результате модернизации сети и установки нового оборудования скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла до 30%. Об этом CNews сообщили представители

Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута ввели в эксплуатацию современные базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения в пригороде Сургута. Скорости мобильного интернета, превышающие 100 Мбит/с, и новое качество голосовой св

МТС запустила более 150 базовых станций со «скоростным» диапазоном в Сургуте и пригородных поселках рии центрального, восточного, северо-восточного, северного промышленного и северного жилого районов Сургута. Скорость мобильного интернета выросла на проспекте Ленина, Мира, улице Университетск

«МегаФон» расширил сеть 4G в центральном районе Сургута Связисты «МегаФона» запустили современное телеком-оборудование в 1 микрорайоне Сургута. Для нового объекта связи инженеры оператора предусмотрели максимальный набор диапазо

МТС улучшила связь для дачников в пригороде Сургута Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории дачных кооперативов в пригороде Сургута. В результате строительства новой телеком-инфраструктуры средняя скорость скачивания и передачи данных у любителей загородного отдыха выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представител

В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута спечивает лучшее качество звука. В марте 2024 г. в зоне действия новых базовых станций в пригородах Сургута абоненты оператора прокачали такой объем данных, которого хватило бы почти на 100 тыс

В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE орайонах 40, 41, 44 в Северном жилом районе. Это локации с высотной застройкой и значимыми социальными объектами. В 40 микрорайоне находится детская футбольная школа «Юниор» и одно из самых больших в Сургуте общеобразовательных учреждений. Здесь же расположен и парк имени Ивана Крылова. Рекреационная зона с арт-объектами по тематике произведений знаменитого баснописца, с интерактивными табл

МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута а там, где наблюдаем растущую нагрузку на сеть. По данным Big Data МТС, интернет-трафик в аэропорту Сургута один из самых высоких среди аэровокзалов региона. Уверен, что высокое качество связи

«МегаФон» прокачал сеть LTЕ в Сургуте «МегаФон» улучшил связь в 37 микрорайоне Сургута, построив и запустив здесь новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого по

МТС прокачала сеть в самом крупном парке «За Саймой» в центре Сургута ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в парке культуры и отдыха «За Саймой» в Сургуте. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета у горожан выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила новое телеком-оборудование с сев

В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³ ода и удобной для жителей». По данным Рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, Сургут занимает 51 место из 84 крупнейших городов России, опережая Нижневартовск. Интеграцион

«Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи «Газпром трансгаз Сургут». Как сообщили CNews в ТТК, в рамках договора, заключенного по итогам победы в открытом конкурсе, в течение 2017-2019 гг. «Транстелеком» будет предоставлять заказчику услуги междугородно

В Сургуте появилось отделение «Кибердружины» Молодежное общественное движение «Кибердружина», созданное «Лигой безопасного интернета», пополнилось 36-м региональным отделением. Кибердружинники появились в Сургуте. Активисты местной ячейки будут противодействовать распространению опасного контента в интернете и повышать компьютерную и информационную грамотность местных интернет-пользователей, соо

МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте отечной системой при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута сообщили об открытии уникального для Югры литературного арт-объекта в рамках очередно

В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» ткрытый бюджет», содержит в наглядной и доступной форме для населения сведения о бюджетном процессе Сургута. Портал «Бюджет для граждан» города Сургута является своего рода помощником дл

«Билайн» запустил 4G в Сургуте скую эксплуатацию сеть LTE в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Сеть 4G «Билайн» в Сургуте развёрнута в диапазоне частот 800 МГц, имеющем максимальный радиус покрытия. В зоне д

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте оптических линий связи достигла 1100 км Общая длина построенных «Ростелекомом» в Сургуте внутригородских и внутридомовых оптических линий связи достигла 1100 км. «Ростелеком» строит сети связи в Сургуте с 2010 г. по технологии GPON или «оптика в квартиру». За пять ле

Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан» Информация о бюджете города Сургута в доступной форме будет представлена в сети интернет на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан». Созданный на базе «АЦК-Открытый бюджет» портал будет интегрирован с автома

«Мотив» начал тестирование сети 4G в Сургуте 23 сентября в Сургуте стартовал «народный тест-драйв» высокоскоростного интернета 4G от компании «Мотив». Ч

«Газэнергосеть Сургут» начала продавать нефтепродукты через интернет Компания «Газэнергосеть Сургут» начала продажу нефтепродуктов Сургутского ЗСК на электронном аукционе. Первые торги состоялись на электронной торговой площадке «Информационные системы» eOil.ru в режиме закрытого аукци

Администрация Сургута внедрила автоматизированную систему закупок на основе комплекса Cognitive Lot Администрация г. Сургута внедрила автоматизированную систему управления закупок на основе комплекса Cognitive Lot разработанного группой компаний Cognitive Technologies. В 2013 г. Cognitive Technologies выиграл

ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Сургуте ого предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4 тыс. домохозяйств в 44 многоквартирных домах Сургута по улицам Грибоедова, Мечникова, Привокзальная, Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы,

Сургут станет «умным городом» с помощью SAP «SAP СНГ», «АСАП Консалтинг» и Администрация города Сургут, разработают новый подход к развитию города – «нефтяной столицы» России. Сургут

ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте активное строительство сети широкополосного доступа в ХМАО, в 2013 году мы вышли на розничный рынок Сургута и Югорска. Для поддержания высокого качества предоставляемых услуг была увеличена про

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. В результате строительства сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям более 20 тыс. домох

ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг местной телефонной связи в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Предоставление услуг организовано «ТТК-Урал», региональным предприятием компании ТТК, на базе собственной современной цифровой АТС. Клиентам

«ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте раторам связи, а также услуги междугородной и международной телефонной связи более чем 3000 жителей Сургута, – отмечает генеральный директор «ТТК-Урал» Дмитрий Ковалев. – Запуск своей сети позв

«Билайн» обеспечил стопроцентное покрытие 3G в Сургуте Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении зоны покрытия сети 3G в городе Сургуте. Значительно расширена зона действия существующей 3G-сети в Сургуте, запущенной в коммерческую эксплуатацию в конце 2009 г. В данный момент сеть третьего поколения покрывает 100%

«Комстар» построил оптоволоконную сеть связи в Сургуте у и Сургутскому району. На сегодняшний день сеть связи, охватившая первые 22 дома в 4-м микрорайоне Сургута, принята в коммерческую эксплуатацию. Специалисты Приобского филиала РТЦ за первую не

Softline открыла офис в Сургуте далеко. Именно по этой причине в Сургуте появилась Softline, которая будет работать с клиентами из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и некоторых других городов». Одной из

«Летограф» реализовал проект в Сургуте Система «Летограф» более 6 месяцев успешно функционирует в «Фирма Веста», энергостроительной организации Сургута. Сфера деятельности компании – капитальный ремонт высоковольтного электрооборудования, строительство и обслуживание подстанций. Всего за 2 недели специалисты компании «Летограф» автомат

«Газпром трансгаз Сургут» оптимизировал мониторинг ИТ-ресурсов вместе с «Ай-Теко» Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, реализовала проект по развитию системы мониторинга ИТ-ресурсов в компании «Газпром трансгаз Сургут». Для поддержки всех подразделений и служб в «Газпром трансгаз Сургут» функционирует мощная ИТ-инфраструктура. По мере ее развития и оптимизации повышалась вероятность сбоев в раб