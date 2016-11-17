Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коваль Валерий
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Публикаций - 38, упоминаний - 40
Коваль Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ24 583 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769470, в очереди разбора - 673154.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769470, в очереди разбора - 673154.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru