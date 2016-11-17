Коваль Валерий

ТТК подключит телефонию офисам ВТБ 24 в Екатеринбурге 1

Абоненты ТТК на Урале скачали 850 ТБ информации за первые 10 дней нового года 1

ТТК подготовил сеть на Урале к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1

ТТК расширил сотрудничество с Екатеринбургским зоопарком 1

ТТК обеспечил телефонией офисы ВТБ24 в Екатеринбурге 1

ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 1

ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге 1

ТТК предоставит услуги связи Уральскому банку Сбербанка в Свердловской области 1

ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1

ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области 1

ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале 1

ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края 1

ТТК завершил строительство сети ШПД в Соликамске 1

ТТК начал предоставлять услугу кабельного ТВ в Березниках Свердловской области 1

ТТК расширил сеть в Нижнем Тагиле 1

ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте 1

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте 1

ТТК расширил канал доступа в интернет в Серове 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тюмени 1