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Коваль Валерий


17.11.2016 «Транстелеком» обеспечит дальней связью дочернее предприятие «Газпрома» в Сургуте 1
18.10.2016 «Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске 1
13.10.2016 «Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске 1
28.06.2016 ТТК подключит телефонию офисам ВТБ 24 в Екатеринбурге 1
03.02.2016 Абоненты «ТТК-Урал» обратились в единый контакт-центр более 236 тыс. раз в 2015 г. 1
19.01.2016 Абоненты ТТК на Урале скачали 850 ТБ информации за первые 10 дней нового года 1
24.12.2015 ТТК подготовил сеть на Урале к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
30.11.2015 ТТК предоставил услуги связи торговому центру «Айсберг Модерн» в Перми 1
10.11.2015 ТТК подключил к сети связи торговый центр «Квартал» в Ишиме Тюменской области 1
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
13.10.2015 ТТК подключил к сети связи бизнес-комплекс «Квартал» в Екатеринбурге 1
07.10.2015 ТТК расширил сотрудничество с Екатеринбургским зоопарком 1
28.09.2015 ТТК обеспечил телефонией офисы ВТБ24 в Екатеринбурге 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 1
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 1
17.08.2015 Совокупный доход «ТТК-Урал» за первые 6 месяцев 2015 г. увеличился до 557,8 млн руб. 1
31.07.2015 ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге 1
27.07.2015 ТТК предоставит услуги связи Уральскому банку Сбербанка в Свердловской области 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
26.05.2015 ТТК предоставил услуги связи компании «Буровые машины и инжиниринг» в Краснокамске Пермского края 1
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области 1
25.02.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале 1
16.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края 1
13.05.2014 ТТК завершил строительство сети ШПД в Соликамске 1
11.03.2014 Валерий Коваль назначен на должность генерального директора «ТТК-Урал» 3
15.08.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного ТВ в Березниках Свердловской области 1
23.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Каменске-Уральском 1
17.07.2013 ТТК расширил сеть в Нижнем Тагиле 1
11.07.2013 ТТК организовал новый узел связи в бизнес-центре в Перми 1
20.06.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Сургуте 1
13.06.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Сургуте 1
30.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Тюменской области на 40% 1
28.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Свердловской области на 23% 1
19.04.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Серове 1
04.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле 1
18.03.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске 1
20.02.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тюмени 1
14.01.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Соликамске Пермского края 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Коваль Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 38
ТТК Урал 6 1
ВТБ24 583 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Кульпин Сергей 6 2
Мазур Владимир 4 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 22
Россия - Свердловская область 807 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 6
Россия - Тюменская область 589 6
Россия - Тобольск 72 6
Россия - Березники 22 5
Россия - Первоуральск 19 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 3
Россия - Каменск-Уральский 47 3
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Соликамск 31 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769470, в очереди разбора - 673154.
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