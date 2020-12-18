Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Свердловская область
Каменск-Уральский
Публикаций - 49, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Вадим 25 4
|Коваль Валерий 38 4
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Ковалев Дмитрий 30 3
|Трушкин Константин 43 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Скачков Юрий 50 1
|Безгодов Александр 1 1
|Бочегов Александр 1 1
|Павин Алексей 1 1
|Демин Алексей 4 1
|Савюк Виктор 28 1
|Френкель Лев 46 1
|Федорова Олеся 60 1
|Плотников Сергей 7 1
|Щербаков Антон 7 1
|Михайлов Александр 26 1
|Осеевский Михаил 234 1
|Малинин Александр 6 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Елизаров Андрей 8 1
|Басов Алексей 103 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Давыдов Александр 37 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Шадаев Максут 386 1
|Путин Владимир 1961 1
|Куйвашев Евгений 11 1
|Анкилов Константин 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858332, в очереди разбора - 761511.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858332, в очереди разбора - 761511.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru