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Россия
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Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский


18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 1
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
20.02.2017 Меткомбанк автоматизировал работу с банковскими гарантиями с помощью R-Style Softlab 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
18.07.2016 «Ростелеком» представил свою земную станцию спутниковой связи на Урале 3
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
21.03.2016 «Ростелеком» в Свердловской области инвестирует в развитие оптических сетей связи свыше 150 млн руб. 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 1
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
30.09.2015 «Ростелеком» фиксирует рост потребления интернет-трафика в Свердловской области 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 2
04.08.2015 МТС разогнала сеть LTE в Свердловской области до 150 Мбит/с 1
28.07.2015 «Ростелеком» за 6 месяцев 2015 г. подключил по технологии «оптика в квартиру» 113 тыс. домохозяйств Свердловской области 2
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 1
05.03.2015 МТС обновила сотовую сеть на Урале 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
18.08.2014 Отправка и получение денежных переводов «Золотая Корона» стали доступны в «Меткомбанке» 1
18.03.2014 МТС запустила сеть LTE в Свердловской области 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
23.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Каменске-Уральском 5
27.03.2013 Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский 3
26.03.2013 Торговая компания «Олми» выбрала «ВымпелКом» основным поставщиком услуг связи 1
28.02.2013 «Меткомбанк» создал платформу для хранения данных на базе Hitachi Unified Storage 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
05.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Каменске-Уральском 1
15.08.2012 ТТК строит сеть ШПД в Каменске-Уральском: завершен первый этап 3
14.06.2012 ТТК начал строительство сети связи в Каменске-Уральском 3
12.09.2011 Число абонентов «Мотива» достигло 2,18 млн человек 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
19.01.2011 В «Космической связи» назначены два новых руководителя подразделений 1
18.10.2010 «Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann 1
24.08.2010 «Комстар» начал вещание канала О2ТВ в 24 городах России 1

Публикаций - 49, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 6
Мотив - Екатеринбург-2000 112 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 3
Ижевский радиозавод 8 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Комстар Регионы 89 2
AMD - Advanced Micro Devices 1987 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Золотая Корона 293 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 1
Juniper Networks 187 1
Инфосистемы Джет 708 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 1 1
HDS - Hitachi Data Systems 312 1
Ростех Технодинамика 23 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Открытые технологии 278 1
АльянсТелеком 8 1
Navteq 115 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
OpenWay 50 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 1
Акадо Телеком - Комкор 690 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
Ланит ГК 1242 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Микрон - Micron 398 1
Т-Платформы 296 1
Прометей - Prometey 10 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 472 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Почта России ПАО 1655 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1399 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
РСХБ - Россельхозбанк 184 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Ак Барс Банк 174 1
Техносила 187 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Дикси Мегамарт 5 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 22 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 3
Президент Российской Федерации 1489 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 490 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 43 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 176 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 7
3G - Стандарт мобильной связи 4037 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 213 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1242 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 396 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 80 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 370 2
Gigabit Ethernet 454 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 684 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
ARM64 - Архитектура процессора 1033 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 364 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1137 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 260 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 90 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Linux OS 4745 3
Intel x86 - Архитектура процессора 1047 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1395 2
Microsoft Windows XP 1157 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 370 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МТС Маркетолог 6 1
Shturmann Navigation 44 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
R-Style Softlab - RS-Loans 43 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
R-Style Softlab - RS-Bank 234 1
МТС Big Data 11 1
Apple macOS X 1061 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Стрелка - Транспортная карта 115 1
Microsoft Word 401 1
Tizen OS - Linux 215 1
Microsoft Excel 598 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 61 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 213 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Office 2215 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Apple iOS 5751 1
Google Android 10774 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Макаров Вадим 25 4
Коваль Валерий 38 4
Бретцер-Портнова Ирина 9 3
Ковалев Дмитрий 30 3
Трушкин Константин 43 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Скачков Юрий 50 1
Безгодов Александр 1 1
Бочегов Александр 1 1
Павин Алексей 1 1
Демин Алексей 4 1
Савюк Виктор 28 1
Френкель Лев 46 1
Федорова Олеся 60 1
Плотников Сергей 7 1
Щербаков Антон 7 1
Михайлов Александр 26 1
Осеевский Михаил 234 1
Малинин Александр 6 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Елизаров Андрей 8 1
Басов Алексей 103 1
Кирсанов Алексей 24 1
Чеглаков Андрей 40 1
Давыдов Александр 37 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Никифоров Николай 1127 1
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Куйвашев Евгений 11 1
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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858332, в очереди разбора - 761511.
Создано именных указателей - 46783.
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