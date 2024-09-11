Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Свердловская область Каменск-Уральский
СОБЫТИЯ
|11.09.2024
|
Стали качать больше: в Каменске-Уральском более чем на 70% вырос мобильный трафик
шать звонки без каких‑либо помех и задержек по технологии VoLTE. Средняя скорость передачи данных в Каменске-Уральском после проведенных работ составляет 25 Мбит/с, а максимальная может превыша
|23.07.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Каменске-Уральском
йский оператор связи ТТК увеличил технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Каменске-Уральском Свердловской области на 2,2 тыс. домохозяйств. В результате реализации про
|27.03.2013
|
Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский
а строительство собственного участка волоконно-оптических линий (ВОЛС), соединившего Екатеринбург и Каменск-Уральский. Это позволило расширить пропускную способность существующих ВОЛС в третьем
|05.10.2012
|
ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Каменске-Уральском
асно планам развития компании, до конца 2012 г. мы планируем увеличить технический охват сети ТТК в Каменске-Уральском в 4 раза, а также начать предоставление услуги кабельного телевидения», –
|15.08.2012
|
ТТК строит сеть ШПД в Каменске-Уральском: завершен первый этап
щил о завершении первого этапа строительства сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Сеть организована по технологии FTTB (Fiber To The Bu
|14.06.2012
|
ТТК начал строительство сети связи в Каменске-Уральском
Компания ТТК начала строительство городской волоконно-оптической сети связи в городе Каменск-Уральский Свердловской области. В результате реализации проекта домашний интернет от
|20.05.2010
|
«Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Каменске-Уральском
эксплуатацию сеть 3G в Каменске-Уральском и приступил к тестированию технологии 3G в Первоуральске. Каменск-Уральский стал третьим населенным пунктом в Свердловской области, где появился 3G от
|19.04.2010
|
«Корус Консалтинг» удаленно внедрил CПО для финансового учета в «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов»
На «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, группа компаний «Ренова», Уральский федеральный округ) завершился проект по постановке бюджетирования. В качестве системы автома
|16.12.2008
|
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД
дования его производителем и персоналом КУЗОЦМ. По словам Владимира Зверева, начальника отдела АСУ «Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов», «модернизация КСПД позволит нам зна
|24.07.2008
|
Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim
«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнени
|10.09.2007
|
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» расширяет функционал СЭД Directum
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ) приступает к расширению функционала и охвата корпоративной системы взаимодействия и документооборота на базе Directum. Напомним,
|05.07.2007
|
Каменск-Уральский политехнический колледж закупает ПО
2 рабочих мест), на что заказчик отдаст до 150 тыс. руб. Выполнить доставку программного и методического обеспечения необходимо до декабря 2007 года. Согласно документации конкурса, заявки на участие Каменск-Уральский политехнический колледж принимает по 3 августа, на следующий день планирует приступить к рассмотрению предложений. Объявить итоги торгов заказчик намерен 6 числа.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Коваль Валерий 38 6
|Макаров Вадим 28 5
|Ковалев Дмитрий 40 4
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Женихов Алексей 61 3
|Демин Алексей 5 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Сергеев Константин 12 2
|Малоземов Дмитрий 2 2
|Борухова Ирина 2 2
|Исхизова Александра 100 2
|Джур Инна 8 2
|Трушкин Константин 60 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Френкель Лев 51 2
|Аветисян Арутюн 42 1
|Савюк Виктор 41 1
|Колпаков Антон 57 1
|Павин Алексей 2 1
|Колесников Александр 27 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Фролов Сергей 36 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Щербов Роман 15 1
|Панкратов Александр 18 1
|Малышев Денис 13 1
|Каменсков Михаил 6 1
|Лепинских Борис 6 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Веселов Андрей 22 1
|Макарова Юлия 7 1
|Башмакова Надежда 1 1
|Мизгулин Дмитрий 2 1
|Понкин Андрей 3 1
|Якунин Андрей 3 1
|Торбенко Дмитрий 2 1
|Мустафаев Рустам 1 1
|Волчков Николай 1 1
|Ларионов Роман 1 1
|Финансовые известия 33 2
|Известия ИД 770 2
|Известия Мордовии 3 1
|Хальмг Унн 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.