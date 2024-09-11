Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия УФО Свердловская область Каменск-Уральский

Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский

СОБЫТИЯ


11.09.2024 Стали качать больше: в Каменске-Уральском более чем на 70% вырос мобильный трафик

шать звонки без каких‑либо помех и задержек по технологии VoLTE. Средняя скорость передачи данных в Каменске-Уральском после проведенных работ составляет 25 Мбит/с, а максимальная может превыша
23.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Каменске-Уральском

йский оператор связи ТТК увеличил технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Каменске-Уральском Свердловской области на 2,2 тыс. домохозяйств. В результате реализации про
27.03.2013 Оптические линии связи «МегаФона» соединили Екатеринбург и Каменск-Уральский

а строительство собственного участка волоконно-оптических линий (ВОЛС), соединившего Екатеринбург и Каменск-Уральский. Это позволило расширить пропускную способность существующих ВОЛС в третьем
05.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Каменске-Уральском

асно планам развития компании, до конца 2012 г. мы планируем увеличить технический охват сети ТТК в Каменске-Уральском в 4 раза, а также начать предоставление услуги кабельного телевидения», –

15.08.2012 ТТК строит сеть ШПД в Каменске-Уральском: завершен первый этап

щил о завершении первого этапа строительства сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Сеть организована по технологии FTTB (Fiber To The Bu
14.06.2012 ТТК начал строительство сети связи в Каменске-Уральском

Компания ТТК начала строительство городской волоконно-оптической сети связи в городе Каменск-Уральский Свердловской области. В результате реализации проекта домашний интернет от

20.05.2010 «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Каменске-Уральском

эксплуатацию сеть 3G в Каменске-Уральском и приступил к тестированию технологии 3G в Первоуральске. Каменск-Уральский стал третьим населенным пунктом в Свердловской области, где появился 3G от

19.04.2010 «Корус Консалтинг» удаленно внедрил CПО для финансового учета в «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов»

На «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, группа компаний «Ренова», Уральский федеральный округ) завершился проект по постановке бюджетирования. В качестве системы автома
16.12.2008 «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД

дования его производителем и персоналом КУЗОЦМ. По словам Владимира Зверева, начальника отдела АСУ «Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов», «модернизация КСПД позволит нам зна
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim

«СпецТек» начал проект внедрения Trim и автоматизации управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) в ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ). Ранее завод выполнил пилотное внедрение «коробочного» продукта Trim-PMS. В апреле 2008 г. заключен договор между КУМЗ и НПП СпецТек о выполнени
10.09.2007 «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» расширяет функционал СЭД Directum

«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ) приступает к расширению функционала и охвата корпоративной системы взаимодействия и документооборота на базе Directum. Напомним,

05.07.2007 Каменск-Уральский политехнический колледж закупает ПО

2 рабочих мест), на что заказчик отдаст до 150 тыс. руб. Выполнить доставку программного и методического обеспечения необходимо до декабря 2007 года. Согласно документации конкурса, заявки на участие Каменск-Уральский политехнический колледж принимает по 3 августа, на следующий день планирует приступить к рассмотрению предложений. Объявить итоги торгов заказчик намерен 6 числа.

Публикаций - 96, упоминаний - 118

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
МегаФон 10742 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 8
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 3
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Созвездие Н - Планета - Комтехцентр - МираЛоджик 3 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Открытые технологии 732 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
АйТи 1519 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Бифит - Bifit 91 1
ДатаКрат - DataKrat 20 1
Ростелеком - Инфолинк 5 1
Ростелеком - Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Ростелеком - АльянсТелеком 9 1
Планета ГК 1 1
Ростелеком - Связьсервис - Связь Сервис 7 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
Сервис Плюс 187 1
Katelco - Кателко - Казахстанские телекоммуникации 3 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 5
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 6 4
КУЗОЦМ - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 2
ВостокАлко 2 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Becar Asset Management 12 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Беталинк 105 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Агропромкредит 20 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Гранит СКТБ - Алма-Атинское специальное конструкторское бюро 1 1
Электроприбор ОАО - Казанский завод 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
ПГЛЗ - Пикалевский глиноземный завод - Пикалевское объединение глинозем 2 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Разгуляй 40 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - Тобольский Кремль - Губернский музей - музейный комплекс 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Союз пенсионеров России 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Linux OS 11533 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
AMD Radeon 295 2
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Apple iPhone 6 4861 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Бифит - iBank 59 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 16 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
Коваль Валерий 38 6
Макаров Вадим 28 5
Ковалев Дмитрий 40 4
Бретцер-Портнова Ирина 9 3
Женихов Алексей 61 3
Демин Алексей 5 2
Сенюк Надежда 33 2
Сергеев Константин 12 2
Малоземов Дмитрий 2 2
Борухова Ирина 2 2
Исхизова Александра 100 2
Джур Инна 8 2
Трушкин Константин 60 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Френкель Лев 51 2
Аветисян Арутюн 42 1
Савюк Виктор 41 1
Колпаков Антон 57 1
Павин Алексей 2 1
Колесников Александр 27 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Фролов Сергей 36 1
Шамзон Светлана 33 1
Щербов Роман 15 1
Панкратов Александр 18 1
Малышев Денис 13 1
Каменсков Михаил 6 1
Лепинских Борис 6 1
Хрусталев Даниил 7 1
Веселов Андрей 22 1
Макарова Юлия 7 1
Башмакова Надежда 1 1
Мизгулин Дмитрий 2 1
Понкин Андрей 3 1
Якунин Андрей 3 1
Торбенко Дмитрий 2 1
Мустафаев Рустам 1 1
Волчков Николай 1 1
Ларионов Роман 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 60
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 50
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 45
Россия - РФ - Российская федерация 166167 38
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 37
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - Средний Урал 99 12
Россия - УФО - Свердловская область - Краснотурьинск 21 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 11
Россия - УФО - Тюменская область 1365 11
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 34 10
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 18 9
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 9
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 20 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 9
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 8
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 7
Россия - Талицы 19 7
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 6
Россия - УФО - Свердловская область - Камышлов 15 6
Россия - УФО - Курганская область 645 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 6
Россия - УФО - Свердловская область - Сухоложский район городской округ - Сухой Лог 13 5
Россия - УФО - Свердловская область - Ирбит 11 5
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 5
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуральск 9 5
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуфимск 16 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 47 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Финансовые известия 33 2
Известия ИД 770 2
Известия Мордовии 3 1
Хальмг Унн 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
КУПК - Каменск-Уральский политехнический колледж 1 1
Приполярная СОШ МБОУ - Приполярная средняя общеобразовательная школа 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Международный женский день - 8 марта 418 2
Единый день голосования 143 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще