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AMD Radeon Graphics серия видеокарт

AMD Radeon Graphics - серия видеокарт

СОБЫТИЯ

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26.01.2026 На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков. Новинки Predator Bifrost Radeon RX9070 и Predator Bifrost Radeon RX9070XT в исполнении Overclocked предлагают бескомпромиссный игровой опыт. Получите максимум производительности передовых графических чипов AMD н
09.09.2024 Почти уничтожив Intel, AMD решила пощадить Nvidia. Топовых Radeon пока не будет, ставка сделана на дешевые видеокарты

ло никогда за все десятилетия ее присутствия на рынке дискретной графики. А как же флагманы Переориентация AMD на масс-маркет поставила под сомнение скорый релиз новых флагманских ускорителей линейки Radeon 8000. На прошедшей в начале сентября 2024 г. в Германии выставки техники IFA 2014 г. представителям AMD был задан вопрос о судьбе этой линейки, но те предпочли оставить его без ответа. М
29.08.2024 Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

первую очередь, обновление коснулось центрального процессора: теперь модели линейки работают на самом современном 8-ядерном AMD Ryzen 7 8840U с частотой обновления 3,3 ГГц, со встроенной графикой AMD Radeon 780M, и оснащены внушительными 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5. Также актуализированы сетевые возможности: теперь ноутбуки Swift Edge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Blueto
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT

AMD объявила о начале продаж нового представителя семейства AMD RDNA 2 — видеокарты Radeon RX 6500 XT. Radeon RX 6500 XT, созданная с учетом особенностей игр следующего поколения и передовых технологий, призвана сделать игры ААА-класса в разрешении 1080p и киберспортивн
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос

GeForce и Radeon на вес золота Видеокарты для настольных ПК становятся все менее доступными буквально с каждым жнем. Ежедневно цены на них растут приблизительно на 1%, утверждают аналитики профильного ре
20.08.2021 AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender

AMD объявила о выпуске нескольких новых плагинов для своего быстрого и простого движка рендеринга AMD Radeon ProRender. Движок использует открытые стандарты индустрии, что позволяет профессионалам в творческой среде создавать невероятные фотореалистичные изображения. Новые дополнения включают:

04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую графику и расширенные программные технологии, которые по-новому определяют переход в гейминге на разрешение
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

Сотни тысяч рублей за Radeon В России резко выросли цены на видеокарты для настольных компьютеров. По данным розничной сети DNS, в ряде случаев цена на видеоускорители потребительского уровня достигает 200 тыс. руб.
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS

ании AMD, специализирующейся на дата-центрах и встраиваемых решениях. – Инстансы Amazon EC2 G4ad – это первые инстансы на базе сразу двух продуктов AMD: процессоров AMD Epyc и графических процессоров Radeon Pro. Вдобавок к уже существующим инстансам на базе процессоров Epyc они демонстрируют, как CPU и GPU AMD обеспечивают фантастическую производительность при оптимальном соотношении цены и
18.11.2020 AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии

AMD выпустила видеокарты AMD Radeon RX 6800 серии, обеспечивающие высокую производительность, живое изображение для геймеров. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая подходит для геймеров, желающих
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800

Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этих графических процессоров для геймеров и компьютерных энтуз
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии

AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на ПК.

14.08.2020 AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Pro Enterprise
15.07.2020 AMD представила новую версию драйвера AMD Radeon Software

AMD объявила о доступности новой версии драйвера AMD Radeon Software - Radeon Software Adrenalin Edition 20.7.1. Новый драйвер обеспечивает ряд улучшений производительности и стабильности. Чтобы сделать Radeon Software еще лучше, AM
18.05.2020 AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров

AMD выпустила короткие обучающие видеоролики о пакете Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, для того, чтобы геймеры могли в полной мере воспользоваться преимуществами новейших функций ПО Radeon. Первые три видеоролика Did You Know теперь

14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII

AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает выд
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. Компания AMD также анон
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм

AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет расшире
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro

AMD выпустила обновленную версию своего корпоративного драйвера AMD Radeon Pro Software Enterprise 19.Q3, предоставляющего ряд расширенных функций для профессиональных рабочих приложений, включая поддержку таких технологий, как Radeon Prorender и Rade
31.07.2019 AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender

AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD. Он позволяет дизайнерам САПР и 3D-разработчикам создавать фотореалистичные изображения. Кроме того, компания Maxon анонсировала следующее к
27.06.2019 Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2
18.06.2019 Юбилейный видеоускоритель и другие новости от AMD

На игровой выставке E3 компания AMD рассказана о видеокартах серии Radeon RX 5700 и процессорах Ryzen третьего поколения. Видеокарты AMD серии Radeon RX 5700 (Radeon RX 5700 XT и юбилейный Radeon RX 5700 XT) основаны на новой архитектуре A
13.05.2019 AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise

Компания AMD выпустила обновление корпоративного ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2. Драйвер позволит более эффективно использовать удаленные рабочие места (а эта практика быстро набирает популярность, так как обеспечивает большую гибко
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу

AMD и маркетинг Компания AMD сообщила о решении разыграть среди потребителей юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получить ценный подарок могут жители практически всего мира, включая Россию, а условия розыгрыша максималь
12.04.2019 AMD представила обновления для физического движка рендеринга Radeon ProRender

AMD представила несколько значительных обновлений для своего физического движка рендеринга AMD Radeon ProRender, включая новые плагины для ведущих программных продуктов для создания контента и новый пакет для разработчиков Radeon ProRender Developer Suite. Обновления Radeon
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia

Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD. Компания AMD также поддерживает Google в области разработки
17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software

AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для гейме
15.11.2018 AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм

AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм, обеспечивающую игровой процесс в современных играх класса ААА, VR и киберспортивных играх. Стоимость видеокарты начинается от $279 или 18 990 руб. Благодаря

30.08.2018 AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД

AMD представила видеокарту Radeon Pro V340, высокопроизводительное решение с двумя GPU для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), созданное специально, чтобы обеспечить поддержку и ускорить требовательные к рес
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ

Asus представила бренд AREZ, под которым выпускаются видеокарты с графическими процессорами Radeon RX. Видеокарты под брендом, получившим название в честь древнегреческого бога войны. Специально для геймеров и энтузиастов видеокарты AREZ оборудованы надежными системами охлаждения. Для
14.11.2017 AMD представила «Суперкомпьютеры для всех»

AMD на выставке SC17 представила уже доступные новые высокопроизводительные системы, работающие на базе процессоров AMD EPYC и видеокарт AMD Radeon Instinct, которые помогут ускорить внедрение инноваций в сфере суперкомпьютеров. Компания AMD дополняет этот широкий ассортимент программным обеспечением и новой открытой платформой ROCm
07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии
28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии

Компания Asus представила новую линейку видеокарт для геймеров на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550. Новые модели обладают высокой производительностью, оптимизированной системой охлаждения, стильным дизайном и возможностями персонализации, сообщили CNews
26.04.2017 AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo

AMD представила двух-процессорную видеокарту, разработанную специально для профессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных результатов при работе с мультимедиа, развлекатель
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров

Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобранных графических процессоров, оснащена подсветкой вентиляторов и стильным металлическим кожухом. Благодаря оптимизации т
18.04.2017 AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500

AMD анонсировала видеокарты Radeon серии RX 500. Как рассказали CNews в компании, новая линейка сочетает в себе повышенную производительность в играх, увеличенные тактовые частоты, а также использует доработанную архитект
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения

ллекта для серверов, предложив новый набор аппаратных и открытых программных продуктов для повышения производительности процессов глубокого обучения. Как рассказали CNews в компании, новый ускоритель Radeon Instinct поможет организациям создавать решения на базе графики, реализуя процессы глубокого обучения и применения новых моделей. Вместе с новыми аппаратными предложениями AMD также пред
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition

AMD представила программное обеспечение Radeon нового поколения, которое отличается новыми функциями, высокой производительностью, а также уровнем стабильности. Как рассказали CNews в компании, новое ПО Radeon Software Crimson
09.11.2016 AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX

AMD объявила о начале поставок видеокарт серии Radeon Pro WX – новых графических решений для рабочих станций. Как рассказали CNews в компании, профессиональные видеокарты серии Radeon Pro WX созданы с учетом ряда технологий, таких ка
21.10.2016 AMD представила возможности Radeon Pro для VR в кинематографе

кинематографической точностью и увеличения потенциальной аудитории зрителей этого контента. Во время выступления в рамках двухдневного саммита VR on the Lot представители AMD рассказали о технологиях Radeon Pro, разработанных для создания фотореалистичного VR-контента в реальном времени, а также объявили о новых партнерах, которые помогут распространить премиальный контент для показа вне до

Публикаций - 662, упоминаний - 694

AMD Radeon Graphics и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 401
AMD Graphics Product Group - ATI 973 304
Nvidia Corp 4002 252
Intel Corporation 12811 222
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 79
Acer Group - Acer Inc 2776 72
HP Inc. 5883 67
Apple Inc 13154 63
Microsoft Corporation 25775 59
Lenovo Group 2446 53
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 49
Samsung Electronics 11064 43
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 41
Dell EMC 5180 40
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 40
Sony 6739 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
Toshiba Corporation 2980 26
VAIO 475 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Rover - RoverComputers 423 15
Huawei 4676 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Fujitsu 2105 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 13
Dell Alienware Corp 149 13
LG Electronics 3735 13
9594 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
EA - Electronic Arts 1317 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
Новый диск 963 9
K-Systems - К-Системс 140 9
Merlion iRU - Деловой офис 352 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
Google LLC 12688 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 8
PowerColor 13 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
TÜV Rheinland Group 181 8
Белый Ветер 365 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
eBay Inc 1640 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Ferrari NV 159 5
Россети Ленэнерго 1699 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
101Hotels.com 456 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Tesla Motors 461 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
EPIC Telecom Invest 212 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
SoftBank Group 284 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Puma - Пума 50 1
Ducati 12 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Beko - Beko Electronics 83 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Новый век 27 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 448
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 361
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 264
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 220
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 205
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 159
DDR - Double data rate 3083 151
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 143
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 133
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 125
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 116
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 112
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 102
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 101
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 99
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 63
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 60
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Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 59
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 59
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 59
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 57
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 56
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 56
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