AMD Radeon Graphics - серия видеокарт

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков. Новинки Predator Bifrost Radeon RX9070 и Predator Bifrost Radeon RX9070XT в исполнении Overclocked предлагают бескомпромиссный игровой опыт. Получите максимум производительности передовых графических чипов AMD н

Почти уничтожив Intel, AMD решила пощадить Nvidia. Топовых Radeon пока не будет, ставка сделана на дешевые видеокарты ло никогда за все десятилетия ее присутствия на рынке дискретной графики. А как же флагманы Переориентация AMD на масс-маркет поставила под сомнение скорый релиз новых флагманских ускорителей линейки Radeon 8000. На прошедшей в начале сентября 2024 г. в Германии выставки техники IFA 2014 г. представителям AMD был задан вопрос о судьбе этой линейки, но те предпочли оставить его без ответа. М

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса первую очередь, обновление коснулось центрального процессора: теперь модели линейки работают на самом современном 8-ядерном AMD Ryzen 7 8840U с частотой обновления 3,3 ГГц, со встроенной графикой AMD Radeon 780M, и оснащены внушительными 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5. Также актуализированы сетевые возможности: теперь ноутбуки Swift Edge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Blueto

AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT AMD объявила о начале продаж нового представителя семейства AMD RDNA 2 — видеокарты Radeon RX 6500 XT. Radeon RX 6500 XT, созданная с учетом особенностей игр следующего поколения и передовых технологий, призвана сделать игры ААА-класса в разрешении 1080p и киберспортивн

Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос GeForce и Radeon на вес золота Видеокарты для настольных ПК становятся все менее доступными буквально с каждым жнем. Ежедневно цены на них растут приблизительно на 1%, утверждают аналитики профильного ре

AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender AMD объявила о выпуске нескольких новых плагинов для своего быстрого и простого движка рендеринга AMD Radeon ProRender. Движок использует открытые стандарты индустрии, что позволяет профессионалам в творческой среде создавать невероятные фотореалистичные изображения. Новые дополнения включают:

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую графику и расширенные программные технологии, которые по-новому определяют переход в гейминге на разрешение

Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей Сотни тысяч рублей за Radeon В России резко выросли цены на видеокарты для настольных компьютеров. По данным розничной сети DNS, в ряде случаев цена на видеоускорители потребительского уровня достигает 200 тыс. руб.

Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS ании AMD, специализирующейся на дата-центрах и встраиваемых решениях. – Инстансы Amazon EC2 G4ad – это первые инстансы на базе сразу двух продуктов AMD: процессоров AMD Epyc и графических процессоров Radeon Pro. Вдобавок к уже существующим инстансам на базе процессоров Epyc они демонстрируют, как CPU и GPU AMD обеспечивают фантастическую производительность при оптимальном соотношении цены и

AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии AMD выпустила видеокарты AMD Radeon RX 6800 серии, обеспечивающие высокую производительность, живое изображение для геймеров. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая подходит для геймеров, желающих

Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этих графических процессоров для геймеров и компьютерных энтуз

AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на ПК.

AMD представила новую версию драйвера AMD Radeon Software AMD объявила о доступности новой версии драйвера AMD Radeon Software - Radeon Software Adrenalin Edition 20.7.1. Новый драйвер обеспечивает ряд улучшений производительности и стабильности. Чтобы сделать Radeon Software еще лучше, AM

AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров AMD выпустила короткие обучающие видеоролики о пакете Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, для того, чтобы геймеры могли в полной мере воспользоваться преимуществами новейших функций ПО Radeon. Первые три видеоролика Did You Know теперь

AMD представила видеокарту Radeon Pro VII AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает выд

AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. Компания AMD также анон

AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет расшире

AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro AMD выпустила обновленную версию своего корпоративного драйвера AMD Radeon Pro Software Enterprise 19.Q3, предоставляющего ряд расширенных функций для профессиональных рабочих приложений, включая поддержку таких технологий, как Radeon Prorender и Rade

AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD. Он позволяет дизайнерам САПР и 3D-разработчикам создавать фотореалистичные изображения. Кроме того, компания Maxon анонсировала следующее к

Юбилейный видеоускоритель и другие новости от AMD На игровой выставке E3 компания AMD рассказана о видеокартах серии Radeon RX 5700 и процессорах Ryzen третьего поколения. Видеокарты AMD серии Radeon RX 5700 (Radeon RX 5700 XT и юбилейный Radeon RX 5700 XT) основаны на новой архитектуре A

AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise Компания AMD выпустила обновление корпоративного ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2. Драйвер позволит более эффективно использовать удаленные рабочие места (а эта практика быстро набирает популярность, так как обеспечивает большую гибко

AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу AMD и маркетинг Компания AMD сообщила о решении разыграть среди потребителей юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получить ценный подарок могут жители практически всего мира, включая Россию, а условия розыгрыша максималь

AMD представила обновления для физического движка рендеринга Radeon ProRender AMD представила несколько значительных обновлений для своего физического движка рендеринга AMD Radeon ProRender, включая новые плагины для ведущих программных продуктов для создания контента и новый пакет для разработчиков Radeon ProRender Developer Suite. Обновления Radeon

Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD. Компания AMD также поддерживает Google в области разработки

AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для гейме

AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм, обеспечивающую игровой процесс в современных играх класса ААА, VR и киберспортивных играх. Стоимость видеокарты начинается от $279 или 18 990 руб. Благодаря

AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД AMD представила видеокарту Radeon Pro V340, высокопроизводительное решение с двумя GPU для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), созданное специально, чтобы обеспечить поддержку и ускорить требовательные к рес

Asus представила новый бренд видеокарт AREZ Asus представила бренд AREZ, под которым выпускаются видеокарты с графическими процессорами Radeon RX. Видеокарты под брендом, получившим название в честь древнегреческого бога войны. Специально для геймеров и энтузиастов видеокарты AREZ оборудованы надежными системами охлаждения. Для

AMD представила «Суперкомпьютеры для всех» AMD на выставке SC17 представила уже доступные новые высокопроизводительные системы, работающие на базе процессоров AMD EPYC и видеокарт AMD Radeon Instinct, которые помогут ускорить внедрение инноваций в сфере суперкомпьютеров. Компания AMD дополняет этот широкий ассортимент программным обеспечением и новой открытой платформой ROCm

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии

Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии Компания Asus представила новую линейку видеокарт для геймеров на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550. Новые модели обладают высокой производительностью, оптимизированной системой охлаждения, стильным дизайном и возможностями персонализации, сообщили CNews

AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo AMD представила двух-процессорную видеокарту, разработанную специально для профессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных результатов при работе с мультимедиа, развлекатель

Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобранных графических процессоров, оснащена подсветкой вентиляторов и стильным металлическим кожухом. Благодаря оптимизации т

AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500 AMD анонсировала видеокарты Radeon серии RX 500. Как рассказали CNews в компании, новая линейка сочетает в себе повышенную производительность в играх, увеличенные тактовые частоты, а также использует доработанную архитект

AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения ллекта для серверов, предложив новый набор аппаратных и открытых программных продуктов для повышения производительности процессов глубокого обучения. Как рассказали CNews в компании, новый ускоритель Radeon Instinct поможет организациям создавать решения на базе графики, реализуя процессы глубокого обучения и применения новых моделей. Вместе с новыми аппаратными предложениями AMD также пред

AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition AMD представила программное обеспечение Radeon нового поколения, которое отличается новыми функциями, высокой производительностью, а также уровнем стабильности. Как рассказали CNews в компании, новое ПО Radeon Software Crimson

AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX AMD объявила о начале поставок видеокарт серии Radeon Pro WX – новых графических решений для рабочих станций. Как рассказали CNews в компании, профессиональные видеокарты серии Radeon Pro WX созданы с учетом ряда технологий, таких ка