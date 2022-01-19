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AMD Radeon Graphics серия видеокарт

AMD Radeon Graphics - серия видеокарт


19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT

AMD объявила о начале продаж нового представителя семейства AMD RDNA 2 — видеокарты Radeon RX 6500 XT. Radeon RX 6500 XT, созданная с учетом особенностей игр следующего поколения и передовых технологий, призвана сделать игры ААА-класса в разрешении 1080p и киберспортивн
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос

GeForce и Radeon на вес золота Видеокарты для настольных ПК становятся все менее доступными буквально с каждым жнем. Ежедневно цены на них растут приблизительно на 1%, утверждают аналитики профильного ре
20.08.2021 AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender

AMD объявила о выпуске нескольких новых плагинов для своего быстрого и простого движка рендеринга AMD Radeon ProRender. Движок использует открытые стандарты индустрии, что позволяет профессионалам в творческой среде создавать невероятные фотореалистичные изображения. Новые дополнения включают:

04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT

AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT, обеспечивающую исключительную производительность, потрясающе живую графику и расширенные программные технологии, которые по-новому определяют переход в гейминге на разрешение
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

Сотни тысяч рублей за Radeon В России резко выросли цены на видеокарты для настольных компьютеров. По данным розничной сети DNS, в ряде случаев цена на видеоускорители потребительского уровня достигает 200 тыс. руб.
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS

ании AMD, специализирующейся на дата-центрах и встраиваемых решениях. – Инстансы Amazon EC2 G4ad – это первые инстансы на базе сразу двух продуктов AMD: процессоров AMD Epyc и графических процессоров Radeon Pro. Вдобавок к уже существующим инстансам на базе процессоров Epyc они демонстрируют, как CPU и GPU AMD обеспечивают фантастическую производительность при оптимальном соотношении цены и
18.11.2020 AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии

AMD выпустила видеокарты AMD Radeon RX 6800 серии, обеспечивающие высокую производительность, живое изображение для геймеров. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая подходит для геймеров, желающих
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800

Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этих графических процессоров для геймеров и компьютерных энтуз
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии

AMD представила видеокарты AMD Radeon RX 6000 серии, обеспечивающие высокую производительность, невероятно реалистичное изображение и необходимые технологии, которые устанавливают новый стандарт для игрового процесса на ПК.

14.08.2020 AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Pro Enterprise

15.07.2020 AMD представила новую версию драйвера AMD Radeon Software

AMD объявила о доступности новой версии драйвера AMD Radeon Software - Radeon Software Adrenalin Edition 20.7.1. Новый драйвер обеспечивает ряд улучшений производительности и стабильности. Чтобы сделать Radeon Software еще лучше, AM
18.05.2020 AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров

AMD выпустила короткие обучающие видеоролики о пакете Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, для того, чтобы геймеры могли в полной мере воспользоваться преимуществами новейших функций ПО Radeon. Первые три видеоролика Did You Know теперь

14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII

AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает выд
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, предлагающую производительность и передовые технологии для профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства. Компания AMD также анон
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм

AMD анонсировала видеокарту AMD Radeon Pro W5700 с первым в мире графическим процессором на базе 7-нм техпроцесса для профессиональных рабочих станций. Она обеспечивает новый уровень производительности и предоставляет расшире
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro

AMD выпустила обновленную версию своего корпоративного драйвера AMD Radeon Pro Software Enterprise 19.Q3, предоставляющего ряд расширенных функций для профессиональных рабочих приложений, включая поддержку таких технологий, как Radeon Prorender и Rade
31.07.2019 AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender

AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD. Он позволяет дизайнерам САПР и 3D-разработчикам создавать фотореалистичные изображения. Кроме того, компания Maxon анонсировала следующее к
27.06.2019 Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2

18.06.2019 Юбилейный видеоускоритель и другие новости от AMD

На игровой выставке E3 компания AMD рассказана о видеокартах серии Radeon RX 5700 и процессорах Ryzen третьего поколения. Видеокарты AMD серии Radeon RX 5700 (Radeon RX 5700 XT и юбилейный Radeon RX 5700 XT) основаны на новой архитектуре A
24.05.2019 Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена

тбуков Swift 3. Новинки оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами Radeon Vega. Ноутбуки Nitro 5 оснащаются процессором AMD Ryzen 7 3750H второго поколения и ви
13.05.2019 AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise

Компания AMD выпустила обновление корпоративного ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2. Драйвер позволит более эффективно использовать удаленные рабочие места (а эта практика быстро набирает популярность, так как обеспечивает большую гибко
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу

AMD и маркетинг Компания AMD сообщила о решении разыграть среди потребителей юбилейные 12-нанометровые процессоры Ryzen 7 2700X Gold Edition и топовые 7-нанометровые видеокарты Radeon VII Gold Edition, выпущенные в честь ее 50-летия (компания основана в 1969 г.). Получить ценный подарок могут жители практически всего мира, включая Россию, а условия розыгрыша максималь
12.04.2019 AMD представила обновления для физического движка рендеринга Radeon ProRender

AMD представила несколько значительных обновлений для своего физического движка рендеринга AMD Radeon ProRender, включая новые плагины для ведущих программных продуктов для создания контента и новый пакет для разработчиков Radeon ProRender Developer Suite. Обновления Radeon
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia

Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD. Компания AMD также поддерживает Google в области разработки
17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software

AMD представила AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, новое поколение своего программного обеспечения для видеокарт AMD Radeon, предоставив новые иммерсивные функции и визуальные впечатления для гейме
15.11.2018 AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм

AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм, обеспечивающую игровой процесс в современных играх класса ААА, VR и киберспортивных играх. Стоимость видеокарты начинается от $279 или 18 990 руб. Благодаря

30.08.2018 AMD представила видеокарту Radeon Pro V340 для виртуализации ЦОД

AMD представила видеокарту Radeon Pro V340, высокопроизводительное решение с двумя GPU для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), созданное специально, чтобы обеспечить поддержку и ускорить требовательные к рес
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ

Asus представила бренд AREZ, под которым выпускаются видеокарты с графическими процессорами Radeon RX. Видеокарты под брендом, получившим название в честь древнегреческого бога войны. Специально для геймеров и энтузиастов видеокарты AREZ оборудованы надежными системами охлаждения. Для
14.11.2017 AMD представила «Суперкомпьютеры для всех»

AMD на выставке SC17 представила уже доступные новые высокопроизводительные системы, работающие на базе процессоров AMD EPYC и видеокарт AMD Radeon Instinct, которые помогут ускорить внедрение инноваций в сфере суперкомпьютеров. Компания AMD дополняет этот широкий ассортимент программным обеспечением и новой открытой платформой ROCm
07.06.2017 AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока. Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии
28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии

Компания Asus представила новую линейку видеокарт для геймеров на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550. Новые модели обладают высокой производительностью, оптимизированной системой охлаждения, стильным дизайном и возможностями персонализации, сообщили CNews
26.04.2017 AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo

AMD представила двух-процессорную видеокарту, разработанную специально для профессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных результатов при работе с мультимедиа, развлекатель
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров

Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобранных графических процессоров, оснащена подсветкой вентиляторов и стильным металлическим кожухом. Благодаря оптимизации т
18.04.2017 AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500

AMD анонсировала видеокарты Radeon серии RX 500. Как рассказали CNews в компании, новая линейка сочетает в себе повышенную производительность в играх, увеличенные тактовые частоты, а также использует доработанную архитект
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения

ллекта для серверов, предложив новый набор аппаратных и открытых программных продуктов для повышения производительности процессов глубокого обучения. Как рассказали CNews в компании, новый ускоритель Radeon Instinct поможет организациям создавать решения на базе графики, реализуя процессы глубокого обучения и применения новых моделей. Вместе с новыми аппаратными предложениями AMD также пред
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition

AMD представила программное обеспечение Radeon нового поколения, которое отличается новыми функциями, высокой производительностью, а также уровнем стабильности. Как рассказали CNews в компании, новое ПО Radeon Software Crimson
09.11.2016 AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX

AMD объявила о начале поставок видеокарт серии Radeon Pro WX – новых графических решений для рабочих станций. Как рассказали CNews в компании, профессиональные видеокарты серии Radeon Pro WX созданы с учетом ряда технологий, таких ка
21.10.2016 AMD представила возможности Radeon Pro для VR в кинематографе

кинематографической точностью и увеличения потенциальной аудитории зрителей этого контента. Во время выступления в рамках двухдневного саммита VR on the Lot представители AMD рассказали о технологиях Radeon Pro, разработанных для создания фотореалистичного VR-контента в реальном времени, а также объявили о новых партнерах, которые помогут распространить премиальный контент для показа вне до
16.01.2015 Analogic выбрала встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 в качестве платформы для ультразвуковых аппаратов BK Ultrasound bk3000

16.01.2015 AMD Radeon HD 7850 ускорит процесс ультразвукового исследования

Аппараты для проведения УЗИ BK Ultrasound bk3000, созданные компанией Analogic, используют графические ускорители AMD Radeon HD 7850. AMD Radeon HD 7850 был выбран производителем аппаратов УЗИ за хорошую поддержку OpenCL и отличную скорость вычислений GPGPU. Благодаря графическим технологиям AMD, Analog

Публикаций - 608, упоминаний - 645

AMD Radeon Graphics замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

AMD - Advanced Micro Devices 3963 355
AMD Graphics Product Group - ATI 929 298
Nvidia Corp 3277 223
Intel Corporation 11816 197
ASUS - AsusTek Computer Inc 1984 75
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2457 65
HP Inc. 5602 64
Apple Inc 11523 57
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6538 54
Microsoft Corporation 23927 52
Lenovo Group 2221 51
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 565 41
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 40
Samsung Electronics 9892 39
Dell EMC 4960 38
Gigabyte Technology 356 34
Sony 6481 34
Toshiba Corporation 2902 26
Dell Technologies - Dell Computer 2112 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 763 18
Fujitsu 2030 15
Huawei 3641 15
4A Games 788 15
Rover - RoverComputers 414 14
IBM - International Business Machines Corp 9296 14
LG Electronics 3558 13
7449 13
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 12
ДОК 801 12
HP Compaq Computer Corp 1915 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 10
EA - Electronic Arts 1282 10
VAIO 335 9
Google LLC 11281 9
Новый диск 954 9
X Corp - Twitter 2776 8
Акелла 847 8
Siemens AG - Siemens Group 2547 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6740 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4891 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1973 8
Россети Ленэнерго 1941 8
Белый Ветер 347 7
Jaguar Cars 123 7
TÜV Rheinland Group 114 6
eBay Inc 1604 5
101Hotels.com 562 5
Ferrari NV 155 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 714 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 25 4
Открытие ФК - Банк Открытие 521 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 459 4
EPIC Telecom Invest 200 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 3
Tesla Motors 362 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 412 3
Техносила - СервисТрейд 241 2
PCHome 32 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1084 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1043 2
Volkswagen Audi Group 199 2
Beko 67 1
Scuderia Ferrari Formula 1 20 1
Unsplash 129 1
ATIC 38 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
Muse Group 28 1
Puma - Пума 44 1
BMW Group 423 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 444 1
Меркури - Mercury 214 1
Геометрия НПО 132 1
Новый век 26 1
Резонанс НПП 354 1
Pixar 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4032 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4947 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 136 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1095 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 2
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 1
Судебная власть - Judicial power 2183 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 87 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 47 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 206 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 3949 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4647 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 1
4CIO 755 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2636 3
8K Association - Ассоциация 8K 169 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
Linux Foundation 176 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Единая Россия - Политическая партия 278 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
OpenCAPI Consortium 13 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19701 411
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3336 323
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13600 235
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8675 192
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16989 181
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9549 147
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12048 137
DDR - Double data rate 2593 137
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11891 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23124 118
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5556 111
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17893 110
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3581 106
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4136 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13146 95
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7072 92
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1023 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5735 87
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6870 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15328 83
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2888 77
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5796 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42613 71
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 71
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1111 61
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13501 60
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3294 57
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9587 53
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1665 52
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3070 52
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5535 52
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10164 52
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5857 51
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2311 48
Клавиатура - Keyboard 1984 47
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4030 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2521 46
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1900 46
USB Type-C - USB-C - USB 3 1576 43
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 763 43
AMD Radeon 275 234
Microsoft DirectX 700 137
AMD Radeon HD 281 103
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 694 102
Microsoft Windows 14834 96
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 75
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 393 72
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1882 72
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 68
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 66
Nvidia GeForce GTX 514 66
Microsoft Windows XP 2399 66
Intel Core - Семейство процессоров 1153 66
AMD Radeon R - Серия видеокарт 125 64
AMD Radeon X 94 63
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1251 63
Microsoft Windows Vista Longhorn 1603 56
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 46
Intel Core i - Cерия процессоров 490 43
Microsoft Windows 7 1918 43
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 688 38
AMD Mobility Radeon 232 36
Linux OS 8833 36
Intel Celeron - Серия процессоров 952 31
Apple MacBook - серия ноутбуков 879 26
Microsoft Windows 2000 9584 26
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 25
Acer Aspire - серия ноутбуков 315 25
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 44 25
Nvidia GeForce GT 203 25
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 25
Apple iMac - Серия моноблоков 450 24
Intel x86 - архитектура процессора 1706 24
AMD Phenom 104 24
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 229 23
Apple Mac - Apple Macintosh 2907 23
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