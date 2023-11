AMD Radeon Graphics - серия видеокарт

AMD объявила о доступности новой версии драйвера AMD Radeon Software - Radeon Software Adrenalin Edition 20.7.1. Новый драйвер обеспечивает ряд улучшений производительности и стабильности. Чтобы сделать Radeon Software еще лучше, AM

AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров AMD выпустила короткие обучающие видеоролики о пакете Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, для того, чтобы геймеры могли в полной мере воспользоваться преимуществами новейших функций ПО Radeon. Первые три видеоролика Did You Know теперь