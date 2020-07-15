AMD представила новую версию драйвера AMD Radeon Software

AMD объявила о доступности новой версии драйвера AMD Radeon Software - Radeon Software Adrenalin Edition 20.7.1.

Новый драйвер обеспечивает ряд улучшений производительности и стабильности. Чтобы сделать Radeon Software еще лучше, AMD запустила новую отдельную утилиту, которая позволяет пользователям сообщать о проблемах напрямую компании AMD.

Утилита, которая интегрирована в интерфейс Radeon Software Adrenalin Edition, была разработана для автоматического считывания настроек аппаратного и программного обеспечения. Пользователям нужно только предоставить простое описание проблемы, а также любые медиа файлы, которые они пожелают, такие как изображение, видео или ссылку.