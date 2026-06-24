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AMD Advanced Micro Devices

AMD - Advanced Micro Devices

AMD (Advanced Micro Devices) представляет собой американскую транснациональную корпорацию, которая специализируется на разработке и производстве полупроводниковых устройств, включая центральные процессоры (CPU), графические процессоры (GPU) и другие микросхемы.

Компания основана в 1969 году и на протяжении своей истории остается заметным игроком на рынке процессоров, конкурируя с Intel в сегменте x86-совместимых процессоров. AMD производит спектр продуктов, включая процессоры Ryzen для настольных ПК и ноутбуков, процессоры EPYC для серверов и центров обработки данных, а также графические процессоры Radeon. Компания использует различные технологии для повышения производительности своих чипов, включая оптимизацию архитектуры Zen, поддержку многопоточности и интеграцию графических ядер в свои процессоры. В 2024 году AMD представила процессоры с интегрированной графикой, способной конкурировать с дискретными решениями Nvidia.

Конкурирующие компании на рынке:

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24.06.2026 Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах

ионная система SteamOS в скором будущем может научиться работать на любом персональном компьютере или ноутбуке. Как пишет TechSpot, для этого ее разработчик, компания Valve, договорилась с компаниями AMD, Intel и Nvidia. Эта троица производит дискретные видеокарты для ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный

05.06.2026 Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon

Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет

27.05.2026 K2 Cloud запустил серверы на базе AMD Epyc 9275F

Облачный провайдер K2 Cloud объявил о запуске серверов нового поколения на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Тест Гилёва зафиксировал прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Компаниям, работающим в «1С», это помогает быстрее проводить документы, формиров
26.05.2026 В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies

Исследователь экспертного центра безопасности Positive Technologies Тимофей Дудицкий помог исправить опасную уязвимость в линейках процессоров AMD EPYC, Ryzen, EPYC и Ryzen Embedded. Компания AMD — второй крупнейший разработчик чипов, она занимает 37% мирового рынка процессоров. Недостаток защиты суммарно затронул 56 моделей чи
26.05.2026 Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Безопасность под угрозой В процессорах американской AMD обнаружены ИТ-уязвимости, пишут «Ведомости». Брешь в безопасности позволяла хакерам следи
25.05.2026 Провайдер mClouds запустил обновленную облачную GPU-платформу на новейших процессорах AMD Epyc Zen 5

Облачный провайдер mClouds сообщил о введении в эксплуатацию обновленной GPU-платформы на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD Epyc 9555 4,2 ГГц и памятью DDR5-6400. Решение ориентировано на ускорение в сфере ИИ, 3D-моделирования, сложных инженерных расчетов и работой с нагруженными базами данных. Ключевой особенно
22.05.2026 Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia

Масштабный план инвестиций Американская AMD инвестирует более $10 млрд в экосистему Тайваня в целях расширения производства чипов и ПО для инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщила компания на своем сайте. Подробности плана

19.05.2026 YADRO представила однопроцессорный сервер VEGMAN R215 G4 на базе AMD EPYC

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила на ЦИПР-2026 VEGMAN R215 G4 — сервер на базе процессора AMD EPYC Genoa/Turin с односокетной архитектурой, ориентированный на корпоративные нагрузки с высокой плотностью вычислительных ресурсов. Рост количества ядер в современных процессорах меняет п
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

GIGABYTE AERO X16 1VH Открывает подборку тонкий и элегантный GIGABYTE AERO X16 1VH. При толщине в 2 см и массе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать прекрасные результаты в производительности, особенно в задачах с искусственным интеллектом. Отдельно
25.03.2026 Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

on (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD. По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM.
12.03.2026 Cloud4Y объявила о запуске облачного сегмента на новых процессорах AMD Epyc

Компания Cloud4Y объявила о запуске нового облачного сегмента для высоконагруженных проектов на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Решение соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ и обеспечивает высокий уровень производительности в рамках действующих регуляторных требований. Об этом CNews сооб
05.03.2026 Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга

Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о включении серверных платформ семейства RS202A на базе процессоров AMD Epyc пятого поколения в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Семейство RS202A представляет собой серверные платформы форм-фактора 2U, предназначенные для построения корпоратив
04.03.2026 Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD»

ь, является сторонником сохранения Intel в виде единой вертикально интегрированной структуры, со строгим контролем бизнес-процессов. Модель развития по Йери несколько напоминает выбранную корпорацией AMD, прямым конкурентом Intel на рынке x86-процессоров. В 2009 г. AMD отделила производственные мощности и совместно с инвестиционной компанией ATIC сформировала на их основе компанию Gl
24.02.2026 «Гравитон» запускает продажи рабочих станций Р70А на базе новейших процессоров AMD

к и производитель российской вычислительной техники, объявила о завершении разработки и начале продаж новых профессиональных рабочих станций Р70А и Р70А серии «Автор», построенных на базе процессоров AMD. Новые модели ориентированы на заказчиков, которым требуется высокая вычислительная производительность, масштабируемость и совместимость с современными программно-аппаратными экосистемами.

16.02.2026 Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России

Международный бренд персональных устройств Tecno представил две новые модели мини-ПК — Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air. Новинки закрывают потребности широкого круга пользователей: от профессиональных задач, требующих высокой производительности, до базовых офисных и домашних сценариев. Уст
09.02.2026 OpenYard начала массовое производство новой линейки серверов

Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о начале серийного производства enterprise-серверов на базе процессоров AMD Epyc 5 поколения. Новое семейство серверов получило название RS202A и расширяет продуктовый портфель компании решениями для высоконагруженных и бизнес-критичных ИТ-инфраструктур. Решение о

03.02.2026 Чуда не случилось. Новейший китайский суверенный процессор разгромно проиграл AMD Ryzen двухлетней давности

самых новых в линейке компании Loongson, оказался очень слабым. Новейший чип, предназначенный для использования в потребительских устройствах, в частности, в настольных ПК, всухую проиграл процессору AMD Ryzen 5 9600X, который вышел почти два года назад – летом 2024 г. Loongson 3B6000 появился немного позже – весной 2025 г. Ядер у него ровно вдвое больше, чем у конкурента, количество потоко
15.01.2026 AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа»

Зачем требовать меньше, если можно требовать больше Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%. Это ударит по всему рынку серверов, п
15.01.2026 Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD, которые импортируются в Сое
06.01.2026 AMD презентовала новые ИИ-чипы и пообещала рост производительности в 1000 раз

Рост производительности ИИ-чипов Генеральный директор AMD (Advanced Micro Devices) Лиза Су (Lisa Su) представила ряд чипов для искусственного интел
12.12.2025 Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD

Где деньги, Intel? Компания Intel проиграла антимонопольное дело, которое власти Евросоюза завели против нее в 2009 г. Как пишет Tom’s Hardware, Intel обвинили в подавлении конкуренции со стороны AMD и злоупотреблении своим доминирующим положением. Дело рассматривалось в различных инстанциях на протяжении 16 лет. Intel тянула время, как могла, даже подавала апелляции, в итоге все равно

19.11.2025 Китай на коне. Дан старт разработке суперсовременного процессора с десятками ядер – AMD и Intel не знают, чем ответить

вованных технологий – она полностью импортонезависима. Чип 3D7000 будет чиплетным – на его подложке расположатся несколько кристаллов по 32 ядра в каждом. Подобную технологию часто применяет компания AMD, а среди процессоров Intel она встречается редко. Для сравнения, процессор 3С6000, предшественник 3D7000, тоже чиплетный, но каждый отдельно взятый кристалл содержит лишь 16 вычислительных

19.11.2025 Дешевых видеокарт больше не будет. Nvidia и AMD откажутся от бюджетных моделей из-за жадных производителей памяти

Видеокарта становится роскошью Компании AMD и Nvidia могут прекратить выпуск бюджетных игровых видеокарт из-за роста цен на память, пишет портал Notebook Check. Цены на память за последние недели астрономически выросли из-за высокого
14.11.2025 Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Неожиданный уничтожитель SSD Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер постоянно обращается к SSD-накопителю и бесконечно записывает информацию в системные логи, тем самым сокращая ресурс диска, пишет Tom’s Hardwa
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить

AMD теснит Intel на рынке десктопных CPU Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордных значений. Бесфабричная компания продолжает теснить в этом сегменте лидера и, по сути, единственного конкуре
05.11.2025 AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

Случайности не случайны Компания AMD поставила под угрозу все существующие в мире системы шифрования данных. Как пишет портал

27.10.2025 Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel

Новое – это хорошо переименованное старое Компания AMD намерена продавать своей очень лояльной аудитории фиктивно новые процессоры. Как пишет портал Videocardz, в новые серии Ryzen 100 и Ryzen 10, премьера которых ожидается в обозримом будущем,
13.10.2025 Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется

Сэкономить на обновлении ПК Компания AMD позволит пользователям не тратить деньги на новую материнскую плату при переходе на новейшие процессоры с архитектурой Zen 6, которые сейчас находятся в разработке. Как пишет портал TechSpo
08.10.2025 Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD

омпания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Ключевое преимущество процессоров AMD EPYC™ 9005 Turin — количество используемых ядер: до 192 на сокет. Использование
01.10.2025 Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти

В первом полугодии 2025 г. компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) отметила рост спроса на серверное оборудование с процессорами AMD Epyc на 35%. Вендор связывает положительную динамику с устоявшимся глобальным трендом на рынке серверных процессоров. По данным Itpod, в 2025 г. AMD впервые за 18 лет обогнала Intel

11.09.2025 iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9

о неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач. Неттоп построен на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами и тактовой частотой до 4,90 ГГц. Встроенное графическое ядро AMD Radeon 680M включает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. Комплектация до
10.09.2025 Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM

Неправда ваша Компания AMD, один из немногих оставшихся в мире разработчиков процессоров с архитектурой х86, встала на защиту этих чипов перед всей планетой. Как пишет TechSpot, на выставке IFA 2025 в Берлине она зая
27.08.2025 IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров

Совместная деятельность IBM и AMD займутся разработкой новых вычислительных архитектур на стыке квантовых и классических подходов, пишет пресс-служба AMD. Руководители компаний IBM и AMD объявили в августе 202
15.08.2025 Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу

тами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 5060 и экраном 3К с частотой обновления 165 Гц. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Х16 AMD 2025 с процессором AMD Ryzen 5 6600H, самый доступный ноутбук бренда, прошел 200 тыс. часов лабораторных испытаний отказоустойчивости. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 Honor MagicB
11.08.2025 Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

Финансовая сделка с правительством США Два крупнейших производителя центральных и графических процессоров Nvidia и AMD выплатят Соединенным Штатам 15% от суммы, которую они получат от продажи чипов искусственного интеллекта Китаю. О заключении такого финансового соглашения, называя его необычным, пишет The

05.08.2025 Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM

ектуру Oxmiq Labs будет продавать лицензии на нее, которые смогут приобрести любые фирмы, желающие сделать собственный графический ИИ-чип. Этот рынок в масштабах мира делят между собой две компании – AMD и Intel. Уменьшить их долю пытается Huawei, но пока у нее это не очень получается, если рассматривать именно глобальные масштабы, а не только рынок КНР. Неизвестный стартап с гением в руков
04.08.2025 Непревзойденный игровой опыт: Bloody расширяет линейку ПК

Новинка собрана на базе процессора AMD Ryzen 5 и справится даже с ресурсоёмкими AAA-играми. Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет линейку игровых решений и представляет игровой ПК, построенный на базе проц
31.07.2025 Acer Aspire Lite: прорыв в мире доступных ноутбуков

дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основные характеристики ноутбуков Acer Aspir
24.07.2025 Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого

территории США, пишет канадский портал WCCFTech. С критикой требования властей страны о производстве всего, что связано с ИТ и техникой, в пределах границ Штатов выступила лично генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). AMD – это один из двух крупнейших разработчиков процессоров с архитектурой х86. Лиза Зу – бывший инженер AMD, которая не только спасла компанию от краха, но
09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD

Как ожидается, клиентам новые продукты MIPS станут доступны уже в 2026 г. Подробнее о GlobalFoundries и MIPS GlobalFoundries была основана в 2008 г. на базе производственного подразделения корпорации AMD, которая решила трансформироваться в бесфабричную компанию. В 2010 г. она поглотила сингапурскую Chartered Semiconductor, а в 2015 г. купила IBM Microelectronics, подразделение IBM по произ

Публикаций - 4641, упоминаний - 5248

AMD и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 2565
Nvidia Corp 4002 886
Microsoft Corporation 25775 678
Apple Inc 13154 522
IBM - International Business Machines Corp 9699 420
HP Inc. 5883 400
Samsung Electronics 11064 367
Dell EMC 5180 357
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 317
Acer Group - Acer Inc 2776 302
AMD Graphics Product Group - ATI 973 284
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 280
Qualcomm Technologies 1974 255
Lenovo Group 2446 248
Dell Technologies - Dell Computer 2219 195
HP - Hewlett-Packard 3662 194
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 174
Sony 6739 161
Huawei 4676 153
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 147
Google LLC 12688 147
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 147
Cisco Systems 5372 135
Toshiba Corporation 2980 134
Fujitsu 2105 130
Oracle Corporation 7074 129
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 110
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 109
MediaTek - Ralink 595 94
Lenovo Motorola 3566 92
Amazon Inc - Amazon.com 3277 92
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 88
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 84
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 81
TI - Texas Instruments Incorporated 848 77
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 76
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 71
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 70
GlobalFoundries - GF 103 66
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 62
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 137
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 134
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 58
eBay Inc 1640 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 39
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 37
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 37
Merrill Lynch 454 32
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 32
Россети Ленэнерго 1699 30
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 26
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 23
Белый Ветер 365 23
Boeing 1031 22
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Ford 434 17
SoftBank Group 284 16
Tata Motors - Jaguar Cars 126 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 16
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 15
Bank of America - Банк Америки 271 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
Coca-Cola Company 261 14
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Tesla Motors 461 12
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 12
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 12
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 76
Linux Foundation - Free Standards Group 206 21
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 19
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 14
OLPC - One Laptop per Child 82 14
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 13
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
TCG - Trusted Computing Group 31 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
OSA - Open Source for America 5 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3260
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1265
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 1217
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 906
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 889
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 755
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 693
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 648
DDR - Double data rate 3083 594
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 469
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 443
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 401
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 393
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 388
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 372
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 353
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 343
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 342
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 334
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 321
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 307
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 304
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 301
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 287
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 281
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 279
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 266
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 257
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 256
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 239
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 234
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 233
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 219
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 218
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 210
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 208
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 202
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 198
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 198
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 694
Microsoft Windows 16882 573
Intel x86 - архитектура процессора 2151 566
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 456
Linux OS 11533 443
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 401
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 392
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 332
Intel Core - Семейство процессоров 1251 253
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 247
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 229
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 216
AMD Radeon 295 188
Microsoft Windows 10 1938 182
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 180
Intel Celeron - Серия процессоров 979 172
Microsoft DirectX 723 171
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 170
AMD Radeon HD 282 165
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 144
Intel Core i - Cерия процессоров 534 143
Microsoft Windows 11 827 139
Microsoft Windows 2000 8678 138
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 137
Microsoft Windows XP 2431 132
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 130
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 128
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 123
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 120
Nvidia GeForce GTX 525 118
Microsoft Windows 7 2007 118
AMD Duron 121 117
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 116
Google Android 15243 115
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 106
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 101
Intel Itanium 649 100
AMD Turion 169 98
Intel Pentium III 782 95
AMD Phenom 127 94
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 67
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 64
Lisa Su - Лиза Су 59 55
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 48
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 44
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 42
Ксенин Алекс 311 39
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 36
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 36
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 35
Рейман Леонид 1065 35
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 31
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 28
Беленький Александр 36 25
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
Путин Владимир 3454 22
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 20
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 20
Read Rory - Рид Рори 21 19
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 18
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 18
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Bush George - Буш Джордж 336 15
Покровский Иван 136 14
Сухопаров Анатолий 19 14
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 14
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 13
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 13
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 12
Шадаев Максут 1210 12
James Renee - Джеймс Рене 25 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Трушкин Константин 60 11
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Копосов Максим 74 11
Изумрудов Олег 41 11
Веремеенко Сергей 14 11
Легостаева Светлана 96 11
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1225
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1137
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 541
Китай - Тайвань 4245 344
Европа 24964 282
Япония 13807 236
Германия - Федеративная Республика 13221 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 165
Южная Корея - Республика 7052 156
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 129
США - Калифорния 4829 110
Азия - Азиатский регион 5920 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
США - Нью-Йорк 3180 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 61
Украина 7928 60
Нидерланды 3746 58
Индия - Bharat 5869 58
Китай - Шанхай 833 56
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 53
Франция - Французская Республика 8177 50
Германия - Саксония - Дрезден 104 50
Канада 5081 48
США - Аризона 549 47
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 46
США - Техас 1048 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 39
Ближний Восток 3154 38
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 35
США - Калифорния - Саннивейл 89 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 34
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 33
Сингапур - Республика 1953 32
Беларусь - Белоруссия 6289 31
Америка - Американский регион 2206 31
Африка - Африканский регион 3641 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 412
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 407
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 393
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 232
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 153
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 151
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 146
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 22
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 20
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 4
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 4
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 4
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
University of California - Калифорнийский университет 101 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 71
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 53
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 39
Intel Developer Forum - IDF 317 30
CeBIT 614 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
PC Expo 36 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
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Hot Chips 10 5
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ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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VLSI Symposium 4 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Samsung Unpacked 41 1
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