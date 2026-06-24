AMD - Advanced Micro Devices

Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах ионная система SteamOS в скором будущем может научиться работать на любом персональном компьютере или ноутбуке. Как пишет TechSpot, для этого ее разработчик, компания Valve, договорилась с компаниями AMD, Intel и Nvidia. Эта троица производит дискретные видеокарты для ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный

Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет

K2 Cloud запустил серверы на базе AMD Epyc 9275F Облачный провайдер K2 Cloud объявил о запуске серверов нового поколения на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Тест Гилёва зафиксировал прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Компаниям, работающим в «1С», это помогает быстрее проводить документы, формиров

В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies Исследователь экспертного центра безопасности Positive Technologies Тимофей Дудицкий помог исправить опасную уязвимость в линейках процессоров AMD EPYC, Ryzen, EPYC и Ryzen Embedded. Компания AMD — второй крупнейший разработчик чипов, она занимает 37% мирового рынка процессоров. Недостаток защиты суммарно затронул 56 моделей чи

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки Безопасность под угрозой В процессорах американской AMD обнаружены ИТ-уязвимости, пишут «Ведомости». Брешь в безопасности позволяла хакерам следи

Провайдер mClouds запустил обновленную облачную GPU-платформу на новейших процессорах AMD Epyc Zen 5 Облачный провайдер mClouds сообщил о введении в эксплуатацию обновленной GPU-платформы на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD Epyc 9555 4,2 ГГц и памятью DDR5-6400. Решение ориентировано на ускорение в сфере ИИ, 3D-моделирования, сложных инженерных расчетов и работой с нагруженными базами данных. Ключевой особенно

Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia Масштабный план инвестиций Американская AMD инвестирует более $10 млрд в экосистему Тайваня в целях расширения производства чипов и ПО для инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщила компания на своем сайте. Подробности плана

YADRO представила однопроцессорный сервер VEGMAN R215 G4 на базе AMD EPYC Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила на ЦИПР-2026 VEGMAN R215 G4 — сервер на базе процессора AMD EPYC Genoa/Turin с односокетной архитектурой, ориентированный на корпоративные нагрузки с высокой плотностью вычислительных ресурсов. Рост количества ядер в современных процессорах меняет п

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM GIGABYTE AERO X16 1VH Открывает подборку тонкий и элегантный GIGABYTE AERO X16 1VH. При толщине в 2 см и массе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать прекрасные результаты в производительности, особенно в задачах с искусственным интеллектом. Отдельно

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD on (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD. По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM.

Cloud4Y объявила о запуске облачного сегмента на новых процессорах AMD Epyc Компания Cloud4Y объявила о запуске нового облачного сегмента для высоконагруженных проектов на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Решение соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ и обеспечивает высокий уровень производительности в рамках действующих регуляторных требований. Об этом CNews сооб

Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о включении серверных платформ семейства RS202A на базе процессоров AMD Epyc пятого поколения в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Семейство RS202A представляет собой серверные платформы форм-фактора 2U, предназначенные для построения корпоратив

Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD» ь, является сторонником сохранения Intel в виде единой вертикально интегрированной структуры, со строгим контролем бизнес-процессов. Модель развития по Йери несколько напоминает выбранную корпорацией AMD, прямым конкурентом Intel на рынке x86-процессоров. В 2009 г. AMD отделила производственные мощности и совместно с инвестиционной компанией ATIC сформировала на их основе компанию Gl

«Гравитон» запускает продажи рабочих станций Р70А на базе новейших процессоров AMD к и производитель российской вычислительной техники, объявила о завершении разработки и начале продаж новых профессиональных рабочих станций Р70А и Р70А серии «Автор», построенных на базе процессоров AMD. Новые модели ориентированы на заказчиков, которым требуется высокая вычислительная производительность, масштабируемость и совместимость с современными программно-аппаратными экосистемами.

Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России Международный бренд персональных устройств Tecno представил две новые модели мини-ПК — Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air. Новинки закрывают потребности широкого круга пользователей: от профессиональных задач, требующих высокой производительности, до базовых офисных и домашних сценариев. Уст

OpenYard начала массовое производство новой линейки серверов Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о начале серийного производства enterprise-серверов на базе процессоров AMD Epyc 5 поколения. Новое семейство серверов получило название RS202A и расширяет продуктовый портфель компании решениями для высоконагруженных и бизнес-критичных ИТ-инфраструктур. Решение о

Чуда не случилось. Новейший китайский суверенный процессор разгромно проиграл AMD Ryzen двухлетней давности самых новых в линейке компании Loongson, оказался очень слабым. Новейший чип, предназначенный для использования в потребительских устройствах, в частности, в настольных ПК, всухую проиграл процессору AMD Ryzen 5 9600X, который вышел почти два года назад – летом 2024 г. Loongson 3B6000 появился немного позже – весной 2025 г. Ядер у него ровно вдвое больше, чем у конкурента, количество потоко

AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа» Зачем требовать меньше, если можно требовать больше Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%. Это ударит по всему рынку серверов, п

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD Пошлины на чипы Nvidia и AMD Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD, которые импортируются в Сое

AMD презентовала новые ИИ-чипы и пообещала рост производительности в 1000 раз Рост производительности ИИ-чипов Генеральный директор AMD (Advanced Micro Devices) Лиза Су (Lisa Su) представила ряд чипов для искусственного интел

Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD Где деньги, Intel? Компания Intel проиграла антимонопольное дело, которое власти Евросоюза завели против нее в 2009 г. Как пишет Tom’s Hardware, Intel обвинили в подавлении конкуренции со стороны AMD и злоупотреблении своим доминирующим положением. Дело рассматривалось в различных инстанциях на протяжении 16 лет. Intel тянула время, как могла, даже подавала апелляции, в итоге все равно

Китай на коне. Дан старт разработке суперсовременного процессора с десятками ядер – AMD и Intel не знают, чем ответить вованных технологий – она полностью импортонезависима. Чип 3D7000 будет чиплетным – на его подложке расположатся несколько кристаллов по 32 ядра в каждом. Подобную технологию часто применяет компания AMD, а среди процессоров Intel она встречается редко. Для сравнения, процессор 3С6000, предшественник 3D7000, тоже чиплетный, но каждый отдельно взятый кристалл содержит лишь 16 вычислительных

Дешевых видеокарт больше не будет. Nvidia и AMD откажутся от бюджетных моделей из-за жадных производителей памяти Видеокарта становится роскошью Компании AMD и Nvidia могут прекратить выпуск бюджетных игровых видеокарт из-за роста цен на память, пишет портал Notebook Check. Цены на память за последние недели астрономически выросли из-за высокого

Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу Неожиданный уничтожитель SSD Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер постоянно обращается к SSD-накопителю и бесконечно записывает информацию в системные логи, тем самым сокращая ресурс диска, пишет Tom’s Hardwa

AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить AMD теснит Intel на рынке десктопных CPU Доля AMD на мировом рынке процессоров для настольных ПК архитектуры x86 достигла рекордных значений. Бесфабричная компания продолжает теснить в этом сегменте лидера и, по сути, единственного конкуре

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно Случайности не случайны Компания AMD поставила под угрозу все существующие в мире системы шифрования данных. Как пишет портал

Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel Новое – это хорошо переименованное старое Компания AMD намерена продавать своей очень лояльной аудитории фиктивно новые процессоры. Как пишет портал Videocardz, в новые серии Ryzen 100 и Ryzen 10, премьера которых ожидается в обозримом будущем,

Щедрейший подарок AMD всему миру. Новейшие процессоры Zen 6 заработают в старых ПК в сокете АМ5. Покупать новый не придется Сэкономить на обновлении ПК Компания AMD позволит пользователям не тратить деньги на новую материнскую плату при переходе на новейшие процессоры с архитектурой Zen 6, которые сейчас находятся в разработке. Как пишет портал TechSpo

Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD омпания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin. Об этом CNews сообщили представители Selectel. Ключевое преимущество процессоров AMD EPYC™ 9005 Turin — количество используемых ядер: до 192 на сокет. Использование

Доля серверов на процессорах AMD в продажах Itpod продолжает расти В первом полугодии 2025 г. компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) отметила рост спроса на серверное оборудование с процессорами AMD Epyc на 35%. Вендор связывает положительную динамику с устоявшимся глобальным трендом на рынке серверных процессоров. По данным Itpod, в 2025 г. AMD впервые за 18 лет обогнала Intel

iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9 о неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач. Неттоп построен на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами и тактовой частотой до 4,90 ГГц. Встроенное графическое ядро AMD Radeon 680M включает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. Комплектация до

Вы все врете! AMD заявила, что древняя архитектура х86 лучше современной ARM Неправда ваша Компания AMD, один из немногих оставшихся в мире разработчиков процессоров с архитектурой х86, встала на защиту этих чипов перед всей планетой. Как пишет TechSpot, на выставке IFA 2025 в Берлине она зая

IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров Совместная деятельность IBM и AMD займутся разработкой новых вычислительных архитектур на стыке квантовых и классических подходов, пишет пресс-служба AMD. Руководители компаний IBM и AMD объявили в августе 202

Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу тами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 5060 и экраном 3К с частотой обновления 165 Гц. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Х16 AMD 2025 с процессором AMD Ryzen 5 6600H, самый доступный ноутбук бренда, прошел 200 тыс. часов лабораторных испытаний отказоустойчивости. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 Honor MagicB

Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае Финансовая сделка с правительством США Два крупнейших производителя центральных и графических процессоров Nvidia и AMD выплатят Соединенным Штатам 15% от суммы, которую они получат от продажи чипов искусственного интеллекта Китаю. О заключении такого финансового соглашения, называя его необычным, пишет The

Легендарный гений-инженер из Intel создал архитектуру, которая способна уничтожить AMD, Nvidia и ARM ектуру Oxmiq Labs будет продавать лицензии на нее, которые смогут приобрести любые фирмы, желающие сделать собственный графический ИИ-чип. Этот рынок в масштабах мира делят между собой две компании – AMD и Intel. Уменьшить их долю пытается Huawei, но пока у нее это не очень получается, если рассматривать именно глобальные масштабы, а не только рынок КНР. Неизвестный стартап с гением в руков

Непревзойденный игровой опыт: Bloody расширяет линейку ПК Новинка собрана на базе процессора AMD Ryzen 5 и справится даже с ресурсоёмкими AAA-играми. Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет линейку игровых решений и представляет игровой ПК, построенный на базе проц

Acer Aspire Lite: прорыв в мире доступных ноутбуков дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая аппаратная начинка и конкурентная цена для решения широкого круга актуальных задач. Новинки оснащены энергоэффективными процессорами Intel/AMD с быстрой памятью, современными интерфейсами и АКБ повышенной ёмкости для автономности на целый день. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основные характеристики ноутбуков Acer Aspir

Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого территории США, пишет канадский портал WCCFTech. С критикой требования властей страны о производстве всего, что связано с ИТ и техникой, в пределах границ Штатов выступила лично генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). AMD – это один из двух крупнейших разработчиков процессоров с архитектурой х86. Лиза Зу – бывший инженер AMD, которая не только спасла компанию от краха, но