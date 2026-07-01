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Tesla Motors

Tesla Motors

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов

Terafab обзавелся руководителем Проект Terafab, призванный удовлетворить потребности в передовых чипах Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), закрыл одну из ключевых позиций. По сообщению TrendForce, директором Terafab назначен Гэри Цзян (Gary Jiang), выходец из Intel, обладающий опытом налажив
08.05.2026 Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей

ись хуже сторонних, пишет Electrek. Даже более дешевые литий-железо-фосфатные аккумуляторы меньшей емкости по сравнению с основанными на ячейках 4680 быстрее принимают заряд. В сентябре 2020 г. глава Tesla Илон Маск представил новую аккумуляторную ячейку формата 4680. По заявлению компании-разработчика, она должна была обладать в пять раз большей энергоемкостью по сравнению с предыдущим пок
10.12.2025 Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США

Надежности Tesla дана оценка Электромобили компании Tesla Motors являются самыми ненадежными легк
24.06.2025 После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Вопросы к безопасности от регуляторов Американские регуляторы, включая Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), высказали озабоченность по поводу безопасности роботакси Tesla, пишет Reuters. Роботакси уже несколько десятков раз создали угрозу для безопасности окружающих. 23 июня 2025 г. сотрудники NHTSA обратились в компанию Tesla после того, как в соци
09.01.2025 США начали расследование аварий из-за сбоев беспилотного ПО Tesla, которые компания скрывала от властей

ых аварий Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку по поводу аварий из-за сбоев в работе ПО Smart Summon и Actually Smart Summon, позволяющего автомобилям Tesla двигаться автономно на коротких расстояниях, например доехать до места, выбранного водителем, или выехать из тесного парковочного места, пишет The Register. Причиной расследования стала о
28.12.2024 Владельцы Tesla Cybertruck: После обновления ПО машина стала неуправляемой

Обновление Электрический пикап Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания, но на этот раз из-за проблем после обновления программного обеспечения (ПО), жалуются владельцы на специализированном форуме Cybertruck Owners
03.12.2024 ГК «Солар»: сайты по предзаказу роботов Tesla могут оказаться поддельными

Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» обнаружили русскоязычные подозрительные сайты по продаже роботов Tesla за год до официального старта продаж, которые с большой вероятностью могут оказаться фейковыми. Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AUR
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй

Трагедии могло и не произойти Автопроизводителю Tesla удалось урегулировать во внесудебном порядке иск с со стороны семьи водителя, погибшего в результате аварии автомобиля Model X. Катастрофа произошла в 2018 г.: машина, где на водительском
17.01.2024 Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей»

Мороз против Tesla Холодная погода, с которой столкнулись жители стран Северной Америки, поспособствовала вскрытию недостатков отдельных видов электротранспорта, в частности, автомобилей Tesla, пишет
19.07.2023 Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе

Директора Tesla вернут $735 млн Совет директоров Tesla урегулировал спор с акционерами компании, несогласными с размером бонусов, выплаченных его членами в собственную пользу в период с 2017 по 20
23.06.2023 BI.Zone: число мошеннических сайтов для «быстрого заработка» на Tesla X резко выросло

С начала 2023 г. эксперты BI.Zone выявили почти 3 тыс. мошеннических доменов, имитирующих сайт инвестиционного проекта Tesla X. Злоумышленники используют интерес пользователей к инвестициям в американскую компанию-производителя Tesla для сбора персональных данных. Об этом CNews сообщили представители BI.
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях

1. Электромобили – это машины класса «люкс» Говоря об электромобилях, мы сразу вспоминаем Tesla и прочие топовые авто. Действительно, если говорить о новых моделях, то по статистике в 2021 году в России продали больше дорогих электромобилей: первое место занял Porsche Taycan (по дан
17.05.2023 Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов

Tesla программно выводит из строя батареи электромобилей Владельцы электромобилей Tesla подали коллективный иск к компании Tesla Motors американского предпринимателя Ил
23.09.2022 «Лаборатория Касперского»: опасная программа для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте

Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную спам-кампанию. Её цели ― организации по всему миру, в том числе и в России. Атакующие пытаются украсть учётные данные с помощью программы-стилера Agent Tesla. Они распространяют зловред через письма якобы от поставщиков или контрагентов. Всего с апреля по август 2022 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаружили около 740 тыс. писем в рамках
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы

оды Перечень имущества к изъятию у Сето, составленный прокуратурой, занимает около 13 страниц формата A4. В нем указаны такие ценные вещи, приобретенные женщиной на похищенные у HP деньги, как: седан Tesla 2020 г. выпуска; внедорожник (SUV) Porsсhe – модель 2021 г.; 46 сумочек бренда Chanel; 16 наручных часов Rolex, по паре Patek Philippe и Audemars Piguet; множество украшений из драгоценны
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» продолжает развивать направление электромобилей. Парк в Москве и Санкт-Петербурге пополнился новыми Tesla и Volkswagen. В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla
17.05.2022 В России на 90% взлетели продажи Tesla

. В Москве продажи электрокаров упали на треть, в Петербурге – на четверть. Лучше продаваться машины стали только в Московской области — в полтора раза. Наибольший ажиотаж у россиян вызвала продукция Tesla: в стране купили 80 электрокаров американского производителя, что на 90% больше, чем в 2021 г. При этом продажи немецких электрокаров упали: в апреле было продано 29 машин Audi и 10 автом
30.03.2022 Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик

Роботы и автомобили Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что в 2023 г. его компания выпустит на рынок человекоподобного робота, управляемого искусственным интеллектом. В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag,
01.02.2022 Хакеры с «русскими связями» шантажируют поставщика комплектующих для Apple и Tesla

Некритические системы Тайваньская компания Delta Electronics Inc. пала жертвой шифровальщика Conti. Delta является крупным поставщиком различных элементов электропитания для Apple и Tesla. Компания также производит различные встраиваемые блоки питания, вентиляторы для охлаждения, фильтры интерференции и соленоиды. Атака произошла 21 января 2021 г. В самой Delta утверждают,
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood

Panasonic, основной поставщик батарей для электромобилей Tesla, планирует использовать переработанные материалы, предоставленные стартапом Redwood Materials, для производства новых литий-ионных аккумуляторных ячеек в «замкнутом» производственном цикл
17.12.2021 Детская Tesla — что в ней интересного

Без лишнего шума Tesla представила квадроцикл для детей — новый продукт под названием Cyberquad просто добавили в начале декабря на официальный сайт компании. Электрический вездеход очень похож на футуристическ
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20%

ъем торгов – $100,87 млрд. Для сравнения, всего неделю назад, 2 февраля 2021 г. курс криптовалюты не превышал $35,3 тыс. Причиной резкого удорожания виртуального токена могло стать заявление компании Tesla о вложении в биткоин в общей сложности $1,5 млрд. Автопроизводитель, пишет TechCrunch, сообщил об этом 8 февраля 2021 г., отметив также, что даже намерен продавать свои электрокары за бит
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена

с 10 ноября 2020 г. компания ведет прием предварительных заказов, и цена за минимальную комплектацию составляет $58 тыс. (4,42 млн руб. по курсу ЦБ на 10 ноября 2020 г.). Для сравнения, американская Tesla Model S стоит от $63,9 (4,88 млн руб.), что дороже, нежели «Монарх», но за $31,7 (2,42 млн руб.) у Tesla есть более доступная модель Model 3. Особенности «Монарха» Разработчики скр
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему

Фантомы разбушевались Автопилоту смарт-автомобилей Tesla достаточно на долю секунды показать фальшивое изображение дорожного знака, чтобы машина восприняла его как реальный, выяснили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве, Израиль.

09.10.2020 Сотрудник Tesla устроил диверсию на заводе и пытался уничтожить компьютер, чтобы замести следы

Я не я, и компьютер не мой Работник завода производителя электромобилей Tesla во Фремонте попытался совершить акт саботажа на предприятии, что обернулось несколькими часами простоя, пишет издание Zdnet. Согласно внутренней переписке, попавшей в распоряжении журнали
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе

Российский Tesla Semi В России началась опытная эксплуатация отечественного электромобиля Moskva, созданного компанией Drive Electro. Это электрический крупнотоннажный грузовик, и он начал свою работу в л
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика

Никола против Тесла Компания Tesla миллиардера Илона Маска (Elon Musk) подала в суд на компанию Nikola за кражу дизайна ее электрического грузовика Semi. В документе, по данным сетевого издания WCCFTech сказано, что Nikola
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании

го мира, а не моя личность. Я собираюсь защититься от ложных обвинений в мой адрес, предъявленных недоброжелателями». Nikola основана в 2014 г. и занимается разработкой электромобилей, как и компания Tesla. Обе они получили свое название в честь гениального изобретателя Николы Тесла (Nikola Tesla), но при этом Tesla появилась на 11 лет раньше Nikola – в 2003 г. В чем заключает
28.08.2020 На новом водородном автомобиле можно уехать в 5 раз дальше, чем на Tesla

сможет развивать максимальную скорость до 356 км/ч и будет разгоняться от 0 почти до 100 км/ч всего за 2,2 секунды. Тут примечательно, что Hyperion XP-1, используя новые технологии, не просто кладет Tesla на обе лопатки — он пробуждает у людей интерес к водородной энергетике благодаря своему футуристическому внешнему виду и характеристикам. Компания утверждает, что использует в суперкаре т
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют

Калифорнийская Tesla возобновила работу Завод американской корпорации Tesla во Фримонте (Калифорния, США) возобновил свою работу, несмотря на запрет местных властей, связанный с санитарной обстановкой.
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео

Не очень умный автопилот Группе специалистов Университета им. Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) и Технологического института Джорджии (США) удалось обмануть автопилот в автомобиле Tesla при помощи дешевого проектора. Они использовали его для проецирования различных двумерных (2D) изображений, попадающих в поле «зрения» датчиков электрокара, и подмены с их помощью реально
23.04.2019 Tesla выпустила собственный чип для беспилотных автомобилей. Он быстрее чипов Nvidia в семь раз

Вместо сердца «пламенный нейромотор» Компания Tesla представила подробности о процессоре собственной разработки, который планируется использовать в автономных автомобилях для функционирования программной части платформы. Процессор, который
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте

Вы полосой ошиблись Китайским исследователям удалось заставить автопилот Tesla выехать на встречную полосу. Для этого оказалось достаточно нарисовать на асфальте три маленьких квадрата. Автопилот (Enhanced Autopilot) автомобилей Tesla ModelS 75 полагается на

05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club открыл предзаказ в интернет-магазине на новые электромобили Tesla Model Y, продажи которых стартуют в 2020 г. Новая Tesla Model Y — это компактный кроссовер, созданный

14.09.2018 Как взломать «умные» ключи Tesla и угнать ее за пару секунд. Видео

Эксперты исследовательской группы COSIC при Левенском католическом университете в Бельгии нашли способ взламывать систему бесключевого доступа и запуска двигателя, которые используются в автомобилях Tesla Model S и многих других. Система бесключевого доступа (Passive keyless entry and start - PKES) активируется автоматически, когда владелец оказывается вблизи своего автомобиля - при наличи
07.09.2018 Из Tesla ушел главный бухгалтер, отказавшись от бонуса в $10 млн

Из Tesla ушли два топ-менеджера Компания Tesla одновременно лишилась двух руководителей высшего звена. Ресурс CNBC сообщает об уходе главного бухгалтера Дэйва Мортона (Dave Morton), который
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены

Tesla напрокат На сайте ритейлерской сети «Связной» появилась возможность взять напрокат электромобиль Tesla. Арендовать можно две модели: седан бизнес-класса Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X с дверями «Крылья сокола» (Falcon Wing). Проект осуществляется совместно с Moscow <
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе

ний. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными словами, любой обладатель rsync-клиент
19.06.2018 Илон Маск обвинил диверсанта в неудачах Tesla

Диверсант в Tesla Гендиректор американского автопроизводителя Tesla Илон Маск (Elon Musk) разослал сотрудникам компании внутреннее письмо, в котором сообщил, что среди персонала был найден диверсант
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео

Tesla загорелся на улице Электромобиль Tesla, принадлежащий британскому режиссеру и продюссеру Майклу Моррису (Michael Morris), загорелся без каких-либо видимых причин посреди улицы в Лос-Анжелесе. Машина двигалась по бульвару Санта

Публикаций - 461, упоминаний - 497

Tesla Motors и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 45
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 44
X Corp - Twitter 2938 37
Amazon Inc - Amazon.com 3277 33
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Samsung Electronics 11064 29
Intel Corporation 12811 29
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IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
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EA - Electronic Arts 1317 16
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Dell EMC 5180 10
PayPal 671 9
Alphabet 177 9
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Neuralink 26 8
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Level One - образовательный проект 12 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 2
Nvidia GPU Technology Conference 8 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Black Hat - Конференция 120 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Samsung Unpacked 41 1
Autonomy Day 1 1
Red Dot Design Award 57 1
VMworld 29 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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