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Tesla Motors


27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions 1
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 1
19.05.2021 Безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов выпускает «Суперфон» и «супертелевизор» 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
26.03.2021 Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C 3
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
24.02.2021 Telegram превращается в Clubhouse. В мессенджере появились «комнаты» для общения голосом 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 2
11.02.2021 Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных» 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 3
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 1
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 2
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
12.11.2020 IPO и частные компании США: как инвестировать в акции из России 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 2
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
26.10.2020 Инсайдеры и как с ними бороться 1
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему 7
09.10.2020 Сотрудник Tesla устроил диверсию на заводе и пытался уничтожить компьютер, чтобы замести следы 13
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 3
25.09.2020 Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика 15
21.09.2020 Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании 2
15.09.2020 Знаменитый электромобильный стартап годами обманывал весь мир и дорос до стоимости $20 млрд. Видео 5
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 2
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 2
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 5
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky 2
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
16.03.2020 Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft 1

Публикаций - 241, упоминаний - 641

Tesla Motors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 36
Apple Inc - Эппл Рус 7685 32
Facebook 3765 19
Microsoft Corporation 11039 17
Amazon Inc - Amazon.com 1469 17
Samsung Electronics 5641 14
LeEco - LeTV 46 12
Twitter 2204 12
Nvidia Corp 2012 11
Faraday Future 11 10
SEC Consult Services 929 8
Alibaba Group 298 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 487 7
Intel Corporation 4158 6
IBM 3530 6
Tencent 93 6
Oracle Corporation 3333 6
Qualcomm Technologies 1001 5
Xiaomi 904 5
OpenAI 17 5
Yandex - Яндекс 4100 5
Panasonic 1119 4
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 4
Mobileye 18 4
Yota - Скартел 623 4
CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Company 4 4
Waymo 17 3
Dell EMC 2393 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
VMware 1829 3
SAP SE 3208 3
PayPal 439 3
Huawei 2727 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
Alphabet 74 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Hitachi Vantara 100 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Uber Technologies 258 16
Uber 257 16
LinkedIn 520 8
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 8
BMW 248 7
Volvo Cars 155 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 6
Nikola Corporation 6 6
GM - General Motors 137 6
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 6
Ford 173 5
Nissan - Японский автопроизводитель 137 4
Airbnb 62 4
Audi 129 4
Sunac China 5 4
Связной ГК 877 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Jaguar Land Rover 63 3
Moscow Tesla Club 4 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 3
KIA Motors 72 2
Hyundai Motor 144 2
Daimler AG 71 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Альфа-Банк 1123 2
UPS 36 2
Яндекс.Такси 271 2
Airbus Group 71 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
АвтоВАЗ 118 2
SoftBank Group 101 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
Y Combinator 32 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 3
Правительство РФ 2200 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Музеон - парк искусств 9 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Политех - Политехнический музей 9 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
Президент США 105 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
USDOT, DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 7 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роснано 456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 94 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 2
Kubernetes 307 2
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Lightning 131 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Nvidia GeForce GTX 2055 23
SpaceX 34 17
Google Android 10750 15
Tesla Model S 59 14
Tesla Model 3 20 11
Apple iOS 5741 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 9
Baidu 178 8
Apple iPad 3263 6
Microsoft Azure 1171 6
Tesla Model X 16 6
WhatsApp Messenger 654 5
Nvidia Tesla GPU 117 4
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 4
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 4
Google Street View 35 4
Microsoft Windows 10 6622 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 3
Apple CarPlay 28 3
Snapchat 89 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 3
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 6 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 3
Nvidia Volta GV 26 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Microsoft Office 1926 2
Tesla FSDC - Full Self-Driving Computer - Процессор для беспилотных авто 2 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 2
Apache MXNet 9 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 2
Samsung Galaxy 345 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
ByteDance TikTok 95 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 43
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 11
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Steve Jobs - Стив Джобс 701 6
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 3
Сюй Виктор 22 3
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Altman Sam - Альтман Сэм 7 3
Thiel Peter - Тиль Питер 26 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 3
Buck Ian - Бак Йэн 10 3
Киркина Александра 2 2
Brockman Greg - Брокман Грег 2 2
Абади Лоран 5 2
Lucas George - Лукас Джордж 5 2
Keller Jim - Келлер Джим 7 2
Фридман Михаил 54 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Иванова Дагмара 24 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 14 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 2
Ускова Ольга 126 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Путин Владимир 1821 2
Малис Александр 110 2
Miller Charles - Миллер Чарли 17 2
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Щуровский Денис 5 2
Дуров Павел 216 2
Allen Paul - Аллен Пол 43 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 13 2
Свердлов Денис 163 2
Мельникова Анастасия 166 2
Галушкин Олег 168 2
Иванов Сергей 170 1
Иванов Александр 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 23
Япония 2771 19
США - Калифорния 972 17
Германия - Федеративная Республика 3618 13
США - Сан-Франциско 689 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
США - Невада 63 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 8
Индия - Республика 2165 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 6
Европа 3736 6
Израиль 717 5
США - Вашингтон 334 4
Земля - планета Солнечной системы 858 4
Восточная Европа 1674 4
США - Нью-Йорк 1088 4
США - Аризона 95 4
США - Флорида 142 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Северная Америка 1407 3
Великобритания - Лондон 816 3
Канада 1295 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Америка 456 3
США - Лос-Анджелес 291 3
США - Техас 222 3
Арктика 141 2
США - Сиэтл 134 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Франция - Париж 366 2
Украина 3353 2
США - Юта 33 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
США - Кремниевая долина 398 2
Китай - Тайвань 589 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Русский язык 976 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 5 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Космодром Байконур 97 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Bloomberg 785 16
Business Insider 182 8
NYT - The New York Times 506 7
Forbes - Форбс 441 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 6
Thomson Reuters - Рейтер 1718 5
The Verge - Издание 448 4
CNews - Auto.CNews 50 4
CrunchBase 62 4
Yahoo Finance 18 3
The Wall Street Journal 709 3
РИА Новости 654 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
Wired - Издание 119 3
The Guardian - Британская газета 189 2
Associated Press 328 2
The Register 338 2
Motor.ru - Автомобильные новости 3 2
GizmoChina 77 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
Ars Technica 227 1
Автоброкер 1 1
Re/code 40 1
9to5 Mac 55 1
New Scientist 9 1
IBT - International Business Times 14 1
Axios 6 1
SemiAccurate 11 1
РБК Инновации 36 1
Jiemian 4 1
Daily Mail 28 1
Hacker News 20 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Gizmodo 98 1
The Information 39 1
VentureBeat 79 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Frost & Sullivan 101 3
Hindenburg Research 3 3
Gartner 2189 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ABI Research 181 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Microsoft Research 93 1
Tractica 7 1
Allied Market Research 13 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Ben-Gurion University - Университет имени Давида Бен-Гуриона 3 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 2
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Oracle OpenWorld 36 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Autonomy Day 1 1
VMworld 27 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 758683, в очереди разбора - 662373.
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