В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе

ОКБ Drive Electro передало в опытную эксплуатацию электрогрузовик Moskva. Он будет работать в сети «Магнит» и доставлять товары из подмосковного распределительного центра в столичные магазины. Автомобиль имеет запас хода 200 км и грузоподъемность 9 тонн, к тому же он дооснащен спецоборудованием для перевозки продуктов питания.



Российский Tesla Semi

В России началась опытная эксплуатация отечественного электромобиля Moskva, созданного компанией Drive Electro. Это электрический крупнотоннажный грузовик, и он начал свою работу в логистической сети ритейлера «Магнит», сообщили CNews представители торговой сети.

Автомобиль был полностью спроектирован с учетом требований «Магнита». Как сообщили CNews представители ритейлера, список включал в себя запас хода, а также стандартные технические требования к конфигурации грузовика для доставки товаров в магазины, например, размеры изотермического фургона, наличие гидроборта грузоподъемностью 1500 кг и холодильной установки.

Электрический грузовик адаптирован к особенностям российского климата. В «Магните» сообщили CNews, что за основу электромобиля была взята современная модификация грузового автомобиля «КамАЗ» 5325.

Российский электрогрузовик Moskva. Фото пресс-службы розничной сети «Магнит»

Drive Electro – это частное российское опытно-конструкторское бюро (ОКБ), основанное в 2004 г. со штаб-квартирой в Москве. Также известно как НИИКЭУ – НИИ комбинированных электроустановок. Генеральный директор – Сергей Иванов. Согласно ЕГРЮЛ, Иванову принадлежат 100% НИИКЭУ (уставный капитал – 10 тыс. руб.). С «КамАЗ» компания сотрудничает на протяжении нескольких лет – к примеру, в 2017 г. они передали в опытную эксплуатацию в Москву совместно разработанный электробус KAMAЗ-6282 с литий-титанатными аккумуляторами.

Технические характеристики

Как сообщили CNews в представители «Магнита», электрогрузовик Moskva имеет снаряженную массу около 10 тонн, что сравнимо с возможностями дизельного грузовика такого же класса. Его грузоподъемность равна 9 тонн, и он может развивать скорость до 110 км/ч, что позволяет ему передвигаться по городу и загородным трассам со скоростью, допустимой для грузового транспорта.

Для зарядки Moskva требуется 380-вольтовая сеть. Фото пресс-службы розничной сети «Магнит»

Параметры силового агрегата разработчики не раскрывают. CNews ожидает от представителей «Магнита» информации о стране производства двигателей и аккумуляторных батарей. На данный момент известно лишь, что Moskva может проехать до 200 километров на одном заряде.

В «Магните» отмечают, что 200-километрового запаса хода для такого автомобиля достаточно, поскольку 40% всех торговых точек сети расположены в радиусе 80 километров от распределительных центров. Таким образом, автомобилю хватит заряда, чтобы совершить поездку до конечного магазина и вернуться в распределительный центр, чтобы подключиться к зарядной станции.

Сзади у Moskva есть полуторатонный гидроборт для погрузки товаров. Фото пресс-службы розничной сети «Магнит»

Заряжается Moskva от 380-вольтовой электросети. Известно, что его зарядка возможна в двух режимах: быстром (20 минут) и ночном, который займет восемь часов. При этом разработчики не уточнили, какой объем заряда АКБ автомобиля наберут в быстром режиме. На запрос CNews о возможности пополнения энергии аккумуляторов от сети 220 В представители «Магнита» на момент публикации материала ответить не смогли.

Пилотная эксплуатация

Drive Electro передала «Магниту» один пилотный образец электрогрузовика. «Магнит» будет эксплуатировать его в тестовом режиме в течение 6-12 месяцев – автомобиль будет доставлять товары распределительного центра сети в Дмитрове в столичные магазины «Магнита».

Внешне Moskva почти неотличим от грузовиков с двигателем внутреннего сгорания. Фото пресс-службы розничной сети «Магнит»

В случае успешного завершения тестовой эксплуатации компания примет решение о крупной поставке электрогрузовиков в такой же комплектации. На первом этапе потенциально это может быть до 200 автомобилей.

Стоимость одного такого грузовика представители «Магнита» не раскрывают. Они сообщили CNews, что срок его эксплуатации разработчиками из Drive Electro заявлен более длительный в сравнении с обычными грузовиками такого же класса – десять лет вместо семи. В компании добавили, что стоимость владения электрогрузовиком за десять лет ориентировочно будет ниже на 20-25% в сравнении с обычным. При этом, по оценкам экологов «Магнита», снижение выбросов углекислого газа в атмосферу от одного электрогрузовика может составить почти 87 тонн в год.

Иностранные конкуренты

На сентябрь 2020 г. производство грузовиков в мировом масштабе развито не было. Одни из крупнейших компаний, разрабатывающих подобные автомобили – это американские Tesla и Nikola, обе названы в честь сербского ученого-изобретателя Николы Тесла (Nikola Tesla).

Tesla Semi

В ассортименте Tesla есть грузовой электромобиль Semi, а Nikola создала четыре грузовика – One, Two, Tre и Refuse. Тем не менее, ни Tesla, ни Nikola пока не начали производство своих машин, и у последней даже нет собственных заводов для этого. Как сообщал CNews, компании сейчас заняты судебными тяжбами – они пытаются выяснить, кто у кого украл дизайн грузовиков.