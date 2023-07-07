Разделы

Drive Electro Moskva электрогрузовик


УПОМИНАНИЯ


Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
21.04.2023 МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API 1
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах 1
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
28.09.2020 «Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик 1
27.01.2016 «Европа Плюс» объявила войну Moskva.FM 1
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 1
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам" 1
20.01.2012 В ICQ появилось онлайн-радио 1
05.12.2000 "Северо-Западный GSM" запустил в опытную эксплуатацию систему текстовых справочных сообщений "Мобильный помощник" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Drive Electro Moskva и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25046 4
8728 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 2
Oracle Corporation 6803 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Xerox 1147 2
Yandex - Яндекс 8091 2
VK - Mail.ru Group 3504 2
Apple Inc 12427 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 337 1
Google LLC 12082 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 80 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
Ростелеком 10106 1
Lenovo Group 2324 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Cisco Systems 5183 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
Red Hat 1335 1
Huawei 4112 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5060 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Ред Софт - Red Soft 894 1
HPE Aruba Networks 89 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Neoflex - Неофлекс 242 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 36 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 2
Tesla Motors 418 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
Nikola Corporation 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Газпром ПАО 1385 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 156 1
Силовые машины 142 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Транснефть 316 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 2
Судебная власть - Judicial power 2369 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 443 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1145 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 979 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2276 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 10 2
VertiPaq 3 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 395 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4197 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5376 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1790 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 482 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 2
Microsoft Office 3887 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
IBM DB2 372 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 2
Microsoft PowerView 14 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Microsoft Power Pivot 44 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 2
Microsoft Windows 16127 2
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 209 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 2
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 1
Google Gmail 971 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Microsoft Outlook 1434 1
КамАЗ 5325 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 639 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Linux OS 10625 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Apache Airflow 55 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 227 1
МТС Exolve 97 1
МТС Premium 54 1
MTT Telecom API 28 1
Иванов Сергей 395 2
Самойленко Максим 67 2
Каренина Анна 14 2
Дей Марья 10 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 18 1
Ульянов Николай 147 1
Шадаев Максут 1102 1
Воронин Павел 159 1
Александров Александр 84 1
Карпов Сергей 42 1
Семенов Александр 164 1
Булгаков Кирилл 127 1
Натрусов Артем 301 1
Сотин Денис 216 1
Ульянычев Матвей 47 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Бурилов Андрей 117 1
Стоянов Алексей 52 1
Климов Андрей 86 1
Сергеева Наталья 50 1
Сивцев Илья 162 1
Рустамов Рустам 486 1
Колесникова Мария 8 1
Леонов Алексей 96 1
Сазонов Максим 40 1
Гаврилов Евгений 55 1
Спирин Антон 84 1
Лукавенко Олег 46 1
Гуренков Михаил 41 1
Тятюшев Максим 147 1
фон Розен Александр 43 1
Сельдемиров Александр 55 1
Евдокимов Игорь 61 1
Иванец Евгений 40 1
Воробьева Оксана 5 1
Карпов Роман 75 1
Приклонская Анна 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 8
Россия - РФ - Российская федерация 152955 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Индия - Bharat 5607 1
Европа 24508 1
Сербия - Республика 353 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 439 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 175 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 196 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Серебряный дождь 12 1
РМГ - Русское радио 13 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Инновация года - награда 129 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
