Получите все материалы CNews по ключевому слову
Drive Electro Moskva электрогрузовик
УПОМИНАНИЯ
Drive Electro Moskva и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Сергей 395 2
|Самойленко Максим 67 2
|Каренина Анна 14 2
|Дей Марья 10 1
|Tesla Nikola - Тесла Никола 18 1
|Ульянов Николай 147 1
|Шадаев Максут 1102 1
|Воронин Павел 159 1
|Александров Александр 84 1
|Карпов Сергей 42 1
|Семенов Александр 164 1
|Булгаков Кирилл 127 1
|Натрусов Артем 301 1
|Сотин Денис 216 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Чурсин Дмитрий 72 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Стоянов Алексей 52 1
|Климов Андрей 86 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сивцев Илья 162 1
|Рустамов Рустам 486 1
|Колесникова Мария 8 1
|Леонов Алексей 96 1
|Сазонов Максим 40 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Спирин Антон 84 1
|Лукавенко Олег 46 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Тятюшев Максим 147 1
|фон Розен Александр 43 1
|Сельдемиров Александр 55 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Иванец Евгений 40 1
|Воробьева Оксана 5 1
|Карпов Роман 75 1
|Приклонская Анна 9 1
|Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
|Серебряный дождь 12 1
|РМГ - Русское радио 13 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.