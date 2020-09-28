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«Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик

Ритейл Логистика Техника

Первый российский крупнотоннажный электрогрузовик Moskva передан вместе с зарядной станцией в опытную эксплуатацию розничной сети «Магнит». Автомобиль создан Drive Electro, компанией-разработчиком батарей московского электробуса, электрогрузовик полностью спроектирован по требованиям компании «Магнит».

Транспорт приспособлен к особенностям российского климата, не создает шумового загрязнения, что особенно важно для комфорта жителей мегаполиса. При этом, по оценкам экологов компании «Магнит», снижение выбросов углекислого газа в атмосферу от одного электрогрузовика может составить почти 87 тонн в год. По данным производителя, за счет использования альтернативного вида энергии и низкой изнашиваемости основных узлов автомобиля стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет ниже, чем традиционным на 20-25%.

Снаряженная масса электрогрузовика Moskva аналогична дизельному такого же класса и составляет порядка 10 тонн, а максимальная грузоподъемность — 9 тонн, максимальная скорость — 110 км/ч, а запас хода — 200 км, что является одним из самых высоких показателей в мире среди аналогов. 40% всех торговых точек «Магнита» в России расположены в радиусе 80 км от распределительных центров, поэтому запаса хода нового транспорта хватит на обеспечение свежей продукцией большого количества магазинов. В настоящее время у розничной сети в столице насчитывается около 600 точек разных форматов.

Зарядка электрогрузовика возможна в двух режимах: быстрая зарядка — 20 минут — и ночная — 8 часов. Источником питания может стать обычная промышленная сеть напряжением 380 вольт. В дополнение ко всем техническим характеристикам автомобиль оснащен изотермическим фургоном и холодильной установкой для сохранения максимальной свежести продуктов, а также гидробортом грузоподъемностью 1,5 тыс. кг.

«Магнит» будет эксплуатировать пилотный образец в тестовом режиме 6-12 месяцев и доставлять продукцию из собственного распределительного центра в Дмитрове в магазины сети в Москве. В случае успешного завершения тестовой эксплуатации компания примет решение о крупной поставке электрогрузовиков данной комплектации. На первом этапе потенциально это может быть до 200 автомобилей.

«Магнит» первым в России тестирует возможности электрогрузовика. Мы рады, что задаем тренд на «зеленую» логистику в стране и апробируем альтернативные виды энергии для транспорта при дистрибуции товаров. Мы не только крупнейшая сеть в России по количеству магазинов, но и ведущий частный логистический оператор: наша инфраструктура включает 38 распределительных центров и более 5 тысяч собственных автомобилей. Мы придаем важное значение эффективности логистики и снижению ее воздействия на окружающую среду. Кроме электрогрузовика, мы начали использовать автомобили на газомоторном топливе и к концу года планируем перевести на этот вид энергии до 250 единиц транспорта», — сказала член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.

«Сейчас мы видим большой спрос на электрогрузовики, многие мировые автобренды активно работают над своими пилотными образцами. Но дело не только в экологическом аспекте. Наше решение, включающее помимо электрогрузовика, еще и зарядную станцию и сервисное обслуживание, обойдется дешевле в пересчете на 10 лет эксплуатации, чем аналогичный комплекс для дизельной машины», — сказал генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.

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