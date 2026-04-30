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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Дмитров Дмитровский муниципальный район

Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район

«Улица города Дмитрова», 1981 год. Художник — Залитко Виктор Григорьевич (1939-2013) «Улица города Дмитрова», 1981 год. Художник — Залитко Виктор Григорьевич (1939-2013)
«Улица города Дмитрова», 1981 год. Художник — Залитко Виктор Григорьевич (1939-2013)

СОБЫТИЯ


30.04.2026 Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове

огда заметная часть жителей агломерации путешествует по ближайшим городам. Сергиев Посад, Коломна и Дмитров – важные туристические и культурные центры. Обновленная сеть Т2 позволяет жителям и г
08.12.2022 «Мегафон» модернизировал сеть в Дмитрове

«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Дмитрове. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54% и в полтора раза превышает возможности других операторов, утверждает оператор. Проект, который включал
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров

н многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Дмитров. Соисполнителем данного проекта в части внедрения автоматизированной информационной с
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове

«Росгосстрах Банк» сообщил о расширении сети своих отделений в Московской области. Новое отделение банка с «Электронным кассиром» открылось в городе Дмитров по адресу: ул. Советская, д.12. Таким образом, общее число точек обслуживания клиентов «Росгосстрах Банка» в Московской области увеличилось до 25 в 24 городах присутствия. Отделение ста
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров

екта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Москва – Долгопрудный – Дмитров. Магистральная линия связи, общей протяженностью 86 км, стала шестой по счету линией

06.03.2007 Дмитровский технопарк получит 16 млрд рублей

В Дмитровском районе Подмосковья к 2010 г. будет создан технопарк в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление утвердило правительство Московской области. Согласно документу, общий о
06.03.2007 В Дмитровском районе Московской области построят технопарк стоимостью 16 млрд руб.

В Дмитровском районе Московской области будет построен технопарк в сфере высоких технологий, соответствующее постановление было принято на заседании правительства Московской области, сообщает РБК
18.09.2006 IT River завершила проект в универсаме "Седьмой Континент" в Дмитрове

ециализирующаяся в области сетевой и инженерной интеграции, завершила работы по созданию сетевой инфраструктуры, системы безопасности и видеонаблюдения в новом универсаме «Седьмой Континент» в городе Дмитрове Московской области. В рамках проекта на площади всего торгового комплекса развернута структурированная кабельная сеть на компонентах 3M Volitiona на 64 порта подключения и охранно-пожа
31.05.2006 Житель Дмитрова взломал сайт РГГУ

В г. Дмитрове (Московская область) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который, используя свой домашний компьютер, совершил незаконный доступ к интернет-ресурсам городского филиал
04.03.1999 "Руслан Коммуникейшнз" разработала локальную вычислительную сеть для управления пенсионного фонда по Дмитровскому району Московской области

В управлении пенсионного фонда по Дмитровскому району Московской области введена в действие локальная вычислительная сеть. Работы по проектированию, строительству и технической поддержке осуществляла компания "Руслан Коммуникей

Публикаций - 161, упоминаний - 184

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Силтэк ГК 26 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
9594 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
СтарЛайн НПО - StarLine 26 2
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
BaseTracK 3 2
Питерская группа связистов 441 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
МегаФон - Мобиком 230 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 3 2
МегаФон - NetByNet - МКОММ - Адвантэдж Телеком 3 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Cisco Systems 5372 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Крок - Croc 1964 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
АйТи 1519 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 16
Россети Ленэнерго 1699 4
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 4
Почта России ПАО 2370 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Наукоград - технопарк 156 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Русский стандарт Банк 509 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром трансгаз 157 1
Центр-инвест КБ 65 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Nikola Corporation 9 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Парк Зарядье 49 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 29
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Windows 2000 8678 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 2
ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 2
Силтэк - Силфлекс - электронная бирка 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Apple iPhone 6 4861 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 4 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 22 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Загородный интернет 3 1
МТС Автосекретарь 69 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Rover - RoverBook 156 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Rover - RoverBook Navigator 29 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Pixabay 257 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Lionbridge Technologies - VeriTest Business Winstone - VeriTest Multimedia Content Creation Winstone 27 1
PingPlotter 3 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
Поляков Дмитрий 56 5
Сиднев Виктор 15 4
Куртяник Надежда 441 3
Ивочкин Сергей 20 3
Прахов Михаил 38 3
Рейман Леонид 1065 3
Орловский Виктор 408 3
Шалманов Сергей 202 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Лашкина Елена 34 2
Акулинин Игорь 20 2
Рабовский Семен 33 2
Потапкин Никита 14 2
Гостомельский Алексей 14 2
Мочалов Юрий 39 2
Зинченко Богдан 4 2
Югай Виктор 66 2
Шадаев Максут 1210 2
Никифоров Николай 1138 2
Аитов Тимур 197 2
Иванов Сергей 405 2
Дмитриев Алексей 85 2
Медведев Владислав 62 2
Крушинин Алексей 30 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Бакиев Курманбек 51 1
Дей Марья 10 1
Гамобрамов Денис 3 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Аншина Марина 79 1
Дементьев Александр 2 1
Макаров Станислав 118 1
Сапельников Сергей 109 1
Остроухова Юлия 30 1
Клишин Виталий 16 1
Каклюгина Ирина 18 1
Лядов Кирилл 17 1
Степашин Сергей 31 1
Зайцев Сергей 25 1
Энгельс Фридрих 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 126
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 110
Россия - РФ - Российская федерация 166167 79
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 34
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