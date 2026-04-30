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Россия ЦФО Московская область Дмитров Дмитровский муниципальный район
СОБЫТИЯ
|30.04.2026
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Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове
огда заметная часть жителей агломерации путешествует по ближайшим городам. Сергиев Посад, Коломна и Дмитров – важные туристические и культурные центры. Обновленная сеть Т2 позволяет жителям и г
|08.12.2022
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«Мегафон» модернизировал сеть в Дмитрове
«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Дмитрове. В результате скорость мобильного интернета для жителей города увеличилась на 54% и в полтора раза превышает возможности других операторов, утверждает оператор. Проект, который включал
|19.02.2013
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Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров
н многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Дмитров. Соисполнителем данного проекта в части внедрения автоматизированной информационной с
|26.10.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове
«Росгосстрах Банк» сообщил о расширении сети своих отделений в Московской области. Новое отделение банка с «Электронным кассиром» открылось в городе Дмитров по адресу: ул. Советская, д.12. Таким образом, общее число точек обслуживания клиентов «Росгосстрах Банка» в Московской области увеличилось до 25 в 24 городах присутствия. Отделение ста
|23.12.2008
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Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров
екта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Москва – Долгопрудный – Дмитров. Магистральная линия связи, общей протяженностью 86 км, стала шестой по счету линией
|06.03.2007
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Дмитровский технопарк получит 16 млрд рублей
В Дмитровском районе Подмосковья к 2010 г. будет создан технопарк в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление утвердило правительство Московской области. Согласно документу, общий о
|06.03.2007
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В Дмитровском районе Московской области построят технопарк стоимостью 16 млрд руб.
В Дмитровском районе Московской области будет построен технопарк в сфере высоких технологий, соответствующее постановление было принято на заседании правительства Московской области, сообщает РБК
|18.09.2006
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IT River завершила проект в универсаме "Седьмой Континент" в Дмитрове
ециализирующаяся в области сетевой и инженерной интеграции, завершила работы по созданию сетевой инфраструктуры, системы безопасности и видеонаблюдения в новом универсаме «Седьмой Континент» в городе Дмитрове Московской области. В рамках проекта на площади всего торгового комплекса развернута структурированная кабельная сеть на компонентах 3M Volitiona на 64 порта подключения и охранно-пожа
|31.05.2006
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Житель Дмитрова взломал сайт РГГУ
В г. Дмитрове (Московская область) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который, используя свой домашний компьютер, совершил незаконный доступ к интернет-ресурсам городского филиал
|04.03.1999
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"Руслан Коммуникейшнз" разработала локальную вычислительную сеть для управления пенсионного фонда по Дмитровскому району Московской области
В управлении пенсионного фонда по Дмитровскому району Московской области введена в действие локальная вычислительная сеть. Работы по проектированию, строительству и технической поддержке осуществляла компания "Руслан Коммуникей
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Дмитрий 56 5
|Сиднев Виктор 15 4
|Куртяник Надежда 441 3
|Ивочкин Сергей 20 3
|Прахов Михаил 38 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Орловский Виктор 408 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Лашкина Елена 34 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Рабовский Семен 33 2
|Потапкин Никита 14 2
|Гостомельский Алексей 14 2
|Мочалов Юрий 39 2
|Зинченко Богдан 4 2
|Югай Виктор 66 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Аитов Тимур 197 2
|Иванов Сергей 405 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Медведев Владислав 62 2
|Крушинин Алексей 30 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Бакиев Курманбек 51 1
|Дей Марья 10 1
|Гамобрамов Денис 3 1
|Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
|Аншина Марина 79 1
|Дементьев Александр 2 1
|Макаров Станислав 118 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Клишин Виталий 16 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Степашин Сергей 31 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Энгельс Фридрих 8 1
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