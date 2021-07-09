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Россия
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Дмитровский муниципальный район

Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район


09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
28.09.2020 «Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1
17.03.2017 В Московской области открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки 1
14.09.2016 «Мега-Мечта» защитилась от вирусов с помощью Dr.Web 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
16.10.2014 Столичный «МегаФон» расширил зону покрытия 3G и 4G 1
29.03.2013 2,7 млрд рублей на технопарки поделят заново 1
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров 2
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области 1
22.07.2010 «Комстар» выходит в новые города Подмосковья 2
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
09.12.2009 Минкомсвязи уполовинило технопарки 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 5
05.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
13.09.2007 18 сентября состоится закрытие фестиваля «Медиа-дозор» 1
07.08.2007 Абоненты «Сети МСОММ» получили доступ к e-port 1
30.03.2007 Технопарки увеличат бюджет Московской области на 17 млрд руб. 1
06.03.2007 Дмитровский технопарк получит 16 млрд рублей 1
06.03.2007 В Дмитровском районе Московской области построят технопарк стоимостью 16 млрд руб. 1
18.09.2006 IT River завершила проект в универсаме "Седьмой Континент" в Дмитрове 3
31.05.2006 Житель Дмитрова взломал сайт РГГУ 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
Drive Electro - Драйв Электро 6 2
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
Акадо Телеком - Комкор 690 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Скай Линк - Skylink 710 1
Питерская группа связистов 129 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 108 1
Telegram Group 704 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
СКБ Контур 423 1
NtechLab - НтехЛаб 80 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Interpulp Services 1 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 7 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Nokia Siemens Networks 199 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Yandex - Яндекс 4236 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 1
Cisco Systems 2436 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 365 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 1
Крок 1299 1
Dr.Web - Доктор Веб 1075 1
Vocord - Вокорд 117 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 90 1
SearchInform - Серчинформ 187 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 4
Почта России ПАО 1655 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
РВК - Российская венчурная компания 496 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 2
Магнит - Сеть магазинов 273 2
Юнистрим - Unistream 169 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
РСХБ - Россельхозбанк 184 1
Росгосстрах 193 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
X5 Group 604 1
Евросеть 1136 1
Метрополис ТРК 29 1
Центр-инвест КБ 31 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Nikola Corporation 6 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ALF Consulting 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Банк Россия 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Газпромбанк - ГПБ 712 1
Открытие ФК 543 1
Ак Барс Банк 174 1
СДМ-Банк 51 1
Возрождение - Коммерческий банк 102 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 119 1
Связной ГК 969 1
Связь-банк 89 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
МБА-Москва Банк 7 1
Tesla Motors 242 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 1
Илим Палп - Ilim Group 12 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 416 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 114 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 383 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 289 1
Счётная палата РФ 484 1
Правительство РФ 2279 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 83 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Администрация города Владимира 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
3G - Стандарт мобильной связи 4037 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
Gigabit Ethernet 454 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 1
ИТ-аутсорсинг 721 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 202 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 234 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 105 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 91 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 322 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 61 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 702 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 227 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 4 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 256 1
МТС Автосекретарь 35 1
SafeTech SafeTouch 28 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 2 1
Vocord Cyclops 3 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 1
Яндекс.Маркет 440 1
Google Android 10774 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
BSS Business 3 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS e-Government Gate 26 1
SafeTech - PayControl 23 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 1
Apple - App Store 2205 1
Rakuten Viber 430 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5751 1
Иванов Сергей 211 2
Смирнов Федор 4 1
Дементьев Александр 1 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 1
Дей Марья 7 1
Бакиев Курманбек 44 1
Пальчун Кирилл 47 1
Бондаренко Алла 4 1
Рубцов Сергей 27 1
Хоценко Виталий 3 1
Поляков Дмитрий 18 1
Бударин Андрей 9 1
Майстренко Игорь 44 1
Ермолаев Артем 340 1
Никифоров Николай 1127 1
Рейман Леонид 645 1
Широков Александр 21 1
Кравченко Георгий 9 1
Зингаревич Борис 1 1
Умряева Татьяна 15 1
Нагорная Елена 2 1
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Артамонов Игорь 5 1
Тихонова Анастасия 2 1
Фишман Антон 3 1
Бакиев Максим 33 1
Скатин Алексей 33 1
Кузнецов Павел 14 1
Греф Герман 244 1
Парфентьев Алексей 34 1
Платицын Андрей 4 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 22
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 18
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 9
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 7
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 6
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 6
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 5
Россия - Воскресенск 15 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 5
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 4
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 770 3
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 131 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 3
Россия - Московская область - Ногинск 25 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 3
Россия - Лобня 24 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 118 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 147 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 256 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 307 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 2
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 2
Россия - Жуковский 28 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
Русский язык 1142 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 513 1
RAEX - Эксперт РА 52 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 52 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 43 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 22 1
Академгородок Новосибирск 39 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 37 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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