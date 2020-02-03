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Россия ЦФО Московская область Пушкино Пушкинский городской округ

Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ

СОБЫТИЯ


03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону»

связи «Алмател» подключил к системе «Безопасный регион» торгово-развлекательный центр «Акварель» — Пушкино. Проект реализован в рамках договора с компанией CEETRUS, входящей в Auchan Holding,

19.11.2012 Клиенты банка «Пушкино» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны»

Банк «Пушкино» и сервис «Золотая Корона — Погашение кредитов» объявили о начале сотрудничества. Теперь клиенты банка имеют возможность погашать кредиты в сети салонов МТС («Русская телефонная компани
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга

кабельное телевидение» (ТКТ) продолжает развитие технологической платформы. 1 февраля 2012 г. компания сообщила о вводе каналов резервирования в городах Пушкин и Колпино. Организация резервирования в Пушкине и Колпино позволила обеспечить бесперебойное обслуживание абонентов, проживающих в данных населенных пунктах. В числе предоставляемых услуг компании: скоростной безлимитный доступ в инт
30.03.2011 СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья

Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию работы с доку
11.03.2008 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 5. Государственные цифровые топокарты

топокарты Роскартографии, специально подготовленной для снятия ограничений по режиму. Нам вдвойне повезло, что это карта хорошо известного по прошлым обзорам района ближнего Подмосковья, окрестностей Пушкино, Мытищ и Долгопрудного. Есть с чем сравнивать. Следует отметить, что масштаб рассматриваемой карты 1:25 000, она продаётся (и не дёшево) ГосГИСцентром для реализации открытых проектов.


Публикаций - 116, упоминаний - 120

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МегаФон 10742 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Yandex - Яндекс 9216 7
Ростелеком 10948 6
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Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 3
Сонет 173 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 2
Google LLC 12690 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
9594 2
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ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
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ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Цифра Один 7 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Интерра 8 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Benefon 59 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 16
Почта России ПАО 2370 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 4
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 3
Евросеть 1421 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 3
Метрополис ТРК 60 2
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 2
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 2
Мострансавто 69 2
Relogix - Омнилоджикс 6 2
Пушкино АБ 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Visa International 1993 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
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Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
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Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Ceetrus 1 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Веста 52 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Глобэкс банк 47 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 230 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Золотое кольцо России 70 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 2
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 131 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
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ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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