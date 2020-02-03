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Россия ЦФО Московская область Пушкино Пушкинский городской округ
СОБЫТИЯ
|03.02.2020
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«Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону»
связи «Алмател» подключил к системе «Безопасный регион» торгово-развлекательный центр «Акварель» — Пушкино. Проект реализован в рамках договора с компанией CEETRUS, входящей в Auchan Holding,
|19.11.2012
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Клиенты банка «Пушкино» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны»
Банк «Пушкино» и сервис «Золотая Корона — Погашение кредитов» объявили о начале сотрудничества. Теперь клиенты банка имеют возможность погашать кредиты в сети салонов МТС («Русская телефонная компани
|01.02.2012
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ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга
кабельное телевидение» (ТКТ) продолжает развитие технологической платформы. 1 февраля 2012 г. компания сообщила о вводе каналов резервирования в городах Пушкин и Колпино. Организация резервирования в Пушкине и Колпино позволила обеспечить бесперебойное обслуживание абонентов, проживающих в данных населенных пунктах. В числе предоставляемых услуг компании: скоростной безлимитный доступ в инт
|30.03.2011
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СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья
Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию работы с доку
|11.03.2008
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Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 5. Государственные цифровые топокарты
топокарты Роскартографии, специально подготовленной для снятия ограничений по режиму. Нам вдвойне повезло, что это карта хорошо известного по прошлым обзорам района ближнего Подмосковья, окрестностей Пушкино, Мытищ и Долгопрудного. Есть с чем сравнивать. Следует отметить, что масштаб рассматриваемой карты 1:25 000, она продаётся (и не дёшево) ГосГИСцентром для реализации открытых проектов.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртеев Валентин 5 5
|Дементьева Ирина 9 2
|Соловенчук Александр 156 2
|Попов Алексей 339 2
|Кузьмин Алексей 38 2
|Малькова Лариса 20 2
|Куртяник Надежда 441 2
|Ковальчук Сергей 2 2
|Бекиров Руслан 69 2
|Югай Виктор 66 2
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Медведев Владислав 62 1
|Бухановский Александр 21 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Беляев Александр 21 1
|Назаров Алексей 73 1
|Осипов Алексей 15 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Сергиенко Андрей 14 1
|Бударин Андрей 12 1
|Висящев Андрей 64 1
|Краснов Михаил 87 1
|Прянишников Николай 316 1
|Урбанский Владимир 36 1
|Владимиров Олег 11 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Поляков Дмитрий 56 1
|Галушко Евгений 15 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Виноградов Сергей 16 1
|Есенин Сергей 13 1
|Белова Елена 2 1
|Чернакова Мария 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Мишин Глеб 70 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Железняков Александр 3 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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