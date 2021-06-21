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Россия
ЦФО
Московская область
Пушкино
Пушкинский городской округ

Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 2
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 4
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Рускобанк оптимизировал работу с документами с внедрением СЭД «Этлас» 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
26.03.2014 В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
27.08.2013 Ежемесячный объем передачи данных в сети МТС в Омской области вырос в 2 раза за год 1
19.11.2012 Клиенты банка «Пушкино» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» 2
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 2
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 2
08.09.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в пяти районах Омской области 1
10.08.2011 Lenovo завела в России склад и хочет отказаться от услуг дистрибуторов 1
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области 1
22.07.2010 «Комстар» выходит в новые города Подмосковья 2
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
27.05.2010 Уровень проникновения ШПД в Московской области на конец 2009 г. составил 37% 1
20.04.2010 Объем консолидированной выручки петербургского оператора «Обит» за 2009 г. увеличился на 33% 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR 1
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1

Публикаций - 54, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 8
Yandex - Яндекс 4236 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
Nokia Siemens Networks 199 2
Lenovo Motorola 1331 2
Red Hat 725 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 104 1
АйТи 825 1
Золотая Корона 293 1
Этлас-Софт 78 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
ОБИТ 43 1
Verysell - Верисел 118 1
Netris - Нетрис 47 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Город ФСГ - Федеральная Система 28 1
Цифра Один 7 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Белый Ветер Цифровой 132 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Almatel - Алма Групп 13 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 332 1
Webmoney 378 1
Orange S.A. 527 1
Philips 934 1
Xerox 582 1
Acer Group 1548 1
Toshiba Corporation 1446 1
HP Inc. 3368 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1384 1
Lenovo Group 1762 1
Microsoft Corporation 13274 1
Cisco Systems 2436 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Samsung Electronics 6500 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 9
Почта России ПАО 1655 4
Евросеть 1136 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 2
Метрополис ТРК 29 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Мострансавто 60 2
Visa International 1399 1
Ceetrus 1 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 35 1
Единая транспортная карта 12 1
АТАК - сеть магазинов 16 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
ВТБ - Транскредитбанк 80 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
X5 Group 604 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Связной ГК 969 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Auchan Holding - Ашан 149 1
Яндекс.Еда 93 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 63 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 2
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
Правительство Московской области 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 2
Gigabit Ethernet 454 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 179 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 204 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 645 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 442 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 678 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1217 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4335 1
AAC - Advanced Audio Coding 269 1
WMA - Windows Media Audio 573 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 248 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3395 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
Apple iOS 5751 3
Google Android 10774 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux OS 4745 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 2
Стрелка - Транспортная карта 115 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
Apple Pay 386 2
Visa Electron 51 1
Philips Xenium - серия телефонов 24 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Яндекс Go 50 1
Nokia N - серия 253 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
MasterCard Maestro 114 1
Этлас ЭДО 96 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 313 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 323 1
Symbian OS 882 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
Microsoft Windows 965 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple iPhone 5 710 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 1
Кузьмин Алексей 36 2
Попов Алексей 324 2
Дементьева Ирина 9 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Галушко Евгений 10 1
Назаров Алексей 69 1
Осипов Алексей 13 1
Сорокин Андрей 18 1
Сергиенко Андрей 14 1
Бударин Андрей 9 1
Медведев Владислав 10 1
Рубцов Сергей 27 1
Виноградов Сергей 8 1
Белова Елена 2 1
Чернакова Мария 1 1
Мишин Глеб 53 1
Рудычева Наталья 83 1
Казаев Алексей 10 1
Чекмарев Александр 2 1
Гуцериев Михаил 107 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Майстренко Игорь 44 1
Яппаров Тагир 72 1
Буяджи Павел 17 1
Новодворский Алексей 97 1
Ермаков Валерий 72 1
Парфенов Игорь 37 1
Steve Jobs - Стив Джобс 810 1
Шадаев Максут 386 1
Казьмин Алексей 7 1
Киричек Алексей 66 1
Кисляков Евгений 83 1
Гадалов Александр 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 15
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 15
Россия - Российская федерация - РФ 63740 14
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 13
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 13
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 12
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 10
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 9
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 9
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 7
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 6
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 6
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 6
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 6
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 5
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 4
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 4
Россия - Лобня 24 4
Россия - СФО - Омская область 410 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 4
Россия - Дзержинский 11 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 57 3
Россия - Московская область - Ногинск 25 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 49 3
Москва - Садовое кольцо 58 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 3
Россия - Солнечногорск 20 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 3
Казахстан - Республика 2988 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4960 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1062 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
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