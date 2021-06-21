Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Пушкино
Пушкинский городской округ
Публикаций - 54, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 3
|Кузьмин Алексей 36 2
|Попов Алексей 324 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
|Галушко Евгений 10 1
|Назаров Алексей 69 1
|Осипов Алексей 13 1
|Сорокин Андрей 18 1
|Сергиенко Андрей 14 1
|Бударин Андрей 9 1
|Медведев Владислав 10 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Виноградов Сергей 8 1
|Белова Елена 2 1
|Чернакова Мария 1 1
|Мишин Глеб 53 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Казаев Алексей 10 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Буяджи Павел 17 1
|Новодворский Алексей 97 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Парфенов Игорь 37 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 810 1
|Шадаев Максут 386 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Киричек Алексей 66 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Гадалов Александр 9 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1062 1
|ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru