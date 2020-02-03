Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ

«Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» связи «Алмател» подключил к системе «Безопасный регион» торгово-развлекательный центр «Акварель» — Пушкино. Проект реализован в рамках договора с компанией CEETRUS, входящей в Auchan Holding,

Клиенты банка «Пушкино» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» Банк «Пушкино» и сервис «Золотая Корона — Погашение кредитов» объявили о начале сотрудничества. Теперь клиенты банка имеют возможность погашать кредиты в сети салонов МТС («Русская телефонная компани

ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга кабельное телевидение» (ТКТ) продолжает развитие технологической платформы. 1 февраля 2012 г. компания сообщила о вводе каналов резервирования в городах Пушкин и Колпино. Организация резервирования в Пушкине и Колпино позволила обеспечить бесперебойное обслуживание абонентов, проживающих в данных населенных пунктах. В числе предоставляемых услуг компании: скоростной безлимитный доступ в инт

СЭД на платформе Optima-WorkFlow внедрена в Администрации Пушкинского района Подмосковья Компания Optima software, входящая в Группу компаний Optima, сообщила о завершении внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на платформе Optima-WorkFlow в Администрации Пушкинского района Подмосковья. Проект осуществлялся в рамках долгосрочной целевой программы «Электронное Подмосковье» и обеспечил заказчику единообразную технологию работы с доку