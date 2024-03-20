«АйТимс» расширил спектр услуг: заказчики смогут отдать информационную безопасность на аутсорс на базе решений «СерчИнформ»

«АйТимс» и «СерчИнформ» стали партнерами в рамках франшизы аутсорсинга информационной безопасности. В конце 2023 г. специалисты компании «АйТимс» обучились и прошли сертификацию вендора. Теперь компания-аутсорсер оказывает сервис ИБ по подписке на базе защитных решений «СерчИнформ»: DLP «СерчИнформ КИБ», DCAP «СерчИнформ FileAuditor» и системы профилирования сотрудников. Первым заказчиком «АйТимс» в новом направлении стала организация из промышленной сферы – компания внедрила защитное ПО и назначила ИБ-аналитика для работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«АйТимс» с 2009 г. оказывает услуги ИТ-аутсорсинга, настройки и сопровождение IP-телефонии, видеонаблюдения. Работает в основном с компаниями из Твери и области, также есть клиенты в Москве, Челябинске и других регионах России. Организация отслеживает появление передовых технологий и разработок, внедряет их в работу. Одно из таких направлений – аутсорсинг информационной безопасности, который вошел в портфель услуг компании.

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства, в России действует более 220 тыс. малых и средних компаний. И им, как и крупным организациям, необходимо обеспечивать информационную безопасность – защищать от утечек персональные данные, внутреннюю документацию, уникальные чертежи, описания технологического процесса и другую ценную для компании информацию. А также снижать риски других нарушений: мошенничества, воровства, саботажа и пр. Однако малый бизнес часто не может позволить себе купить ИБ-софт за несколько миллионов рублей и взять в штат отдельного специалиста по информационной безопасности. ИБ-аутсорсинг является эффективным решением этой проблемы.

«Компаниям малого и среднего бизнеса всегда было сложно обеспечить себя защитой, поэтому еще в 2019 г. мы запустили услугу ИБ-аутсорсинга – это более бюджетный и простой формат работы. С 2022 г. вопрос обеспечения информационной безопасности стал еще более актуальным, так как количество угроз выросло и продолжает расти. Только за 2023 г. 35% российских компаний отметили рост числа внешних атак, 16% – внутренних инцидентов. В июне прошлого года мы запустили франшизу ИБ-аутсорсинга, сейчас с нами работают более 90 партнеров, которые помогают закрыть вопрос безопасности в 19 регионах России. «АйТимс» – одна из таких компаний. Сотрудничество мы начали в конце октября прошлого года. Они оперативно отправили специалистов на обучение, подготовили необходимые документы, изучили методику работы и уже оказывают услугу ИБ-аутсорсинга первым клиентам», – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко.

«СерчИнформ» обучила сотрудников «АйТимс» – ИБ-аналитика и двух sales-менеджеров, – работе с системами, продажам и продвижению услуги. Во время обучения ИБ-аналитик компании не только прошел теоретические лекционные занятия, но и получил практический опыт работы с инцидентами, после чего на экзамене подтвердил высокий уровень знаний. Сейчас у компании есть несколько клиентов, часть из которых проходит бесплатный тестовый период.

«Защита данных для организаций сейчас – жизненная необходимость. Информация является одним из самых ценных активов любой компании, так как используется для принятия решений, управления процессами, взаимодействия с клиентами и партнерами. Своей ценностью она привлекает инсайдеров, по вине которых происходит более 70% утечек персданных. С внедрением услуги ИБ-аутсорсинга, у небольших компаний появляется возможность получить уровень защиты, который раньше был доступен только для крупных корпораций, – отметил Михаил Виноградов, генеральный директор «АйТимс». – Направление ИБ-аутсорсинга для нашей компании открывает новые возможности по расширению спектра услуг, предлагаемых клиентам. В одной компании мы уже оказываем услугу платно, также есть договоренности на проведение тестового периода в других организациях. Сервис не только повышает уровень защиты данных, но и позволяет заказчикам улучшить эффективность в работе с сотрудниками, повысить их вовлеченность в рабочий процесс».

ИБ-аутсорсинг помогает защитить конфиденциальные данные, выявлять мошеннические схемы, подработки на сторону, связи с конкурентами, оценивать эффективность работы сотрудников, выявлять негативные тенденции в коллективе – и все это без трудозатрат со стороны заказчика. Клиенты «АйТимс» уже на этапе бесплатного тестирования могут получить первые результаты и оценить, насколько эта услуга им подходит.

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Компания «АйТимс» оказывает услуги ИТ-аутсорсинга, настройки и сопровождение IP-телефонии, видеонаблюдения и ИБ-аутсорсинга. Работает с компаниями из Твери и Тверской области, также оказывает услуги клиентам в Москве, Челябинске, Ухте, Пушкине.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты компании – более 4000 организаций по всей России и в 20+ странах мира.