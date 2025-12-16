Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта

МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми 1

МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми 1

В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1

МТС ускорила мобильный интернет в посёлке Ветлосян в Ухте 2

Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1

Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1

РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье 1

ТТК запустил интерактивное ТВ 1

Каждый второй житель крупнейших городов Республики Коми пользуется интернетом от ТТК 1

ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы 1

ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1

ТТК запустил WiMax в пяти городах 1

МТС расширила сеть LTE в Республике Коми 1

МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми 1

ТТК завершил строительство сети связи в Ухте 2