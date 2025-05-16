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«МегаФон» обеспечил дачников Ухты и Сосногорска скоростным интернетом

К лету «МегаФон» провел апгрейд телеком-инфраструктуры в населенных районах Ухты и Сосногорска, а также возле садоводств. Специалисты оператора построили восемь новых базовых станций и модернизировали более 30 существующих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь еще больше дачников смогут подключиться к сетям «МегаФона» и пользоваться мобильной связью четвертого поколения: смотреть видео на стриминговых платформах, слушать любимую музыку или радио, оформлять доставку и делиться с друзьями фотографиями урожая. Устойчивый сигнал 4G позволит тем, кто работает удаленно, всегда оставаться на связи с коллегами.

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Безопасность

«Запущенный нами новый высокочастотный диапазон значительно увеличит емкость сети. Не секрет, что летом нагрузка на сеть в садоводствах и на дачах возрастает, но благодаря модернизации мы даже в пиковые периоды обеспечим нашим абонентам стабильный высокоскоростной интернет и качественную голосовую связь», — сказал директор «МегаФона» в Республике Коми Александр Канев.

В целом в Коми трафик передачи данных за год вырос на 27%. Чтобы определить локации, которым в первую очередь необходимы новые базовые станции или апгрейд инфраструктуры, специалисты МегаФона используют инструменты big data. В этот раз модернизация коснулась не только пригородных поселков и садоводств, но и кварталов Ухты, где расположены образовательные и спортивные учреждения: например, Ухтинский государственный технический университет и домашняя арена мини-футбольного клуба «Ухта».

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