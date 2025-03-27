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Канев Александр
Канев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9082 6
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 4
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 698 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 3
|Минцифры РФ - Госключ 146 2
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 843 1
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