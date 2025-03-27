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Канев Александр


27.03.2025 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Печоры и Усинска 1
01.11.2023 «Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом 1
29.06.2023 От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт 1
16.05.2023 Для работы, прогулок и досуга: в Сыктывкаре усилили 4G 1
07.04.2023 Усинск, Парма и Усть-Уса ускорились в интернете 1
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Канев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9082 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 698 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7448 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4833 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3545 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7932 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1062 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2805 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 3
Минцифры РФ - Госключ 146 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 843 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 762 5
Россия - РФ - Российская федерация 146658 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 46 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 77 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 102 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 29 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 31 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 732 1
Москва - Садовое кольцо 147 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 766 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Россия - Крайний Север 284 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1687 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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