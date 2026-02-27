Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191019
ИКТ 14736
Организации 11413
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83072
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Россия СЗФО Республика Коми Печора

Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми 1
28.11.2025 Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники 1
23.04.2025 МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми 1
14.04.2025 Серверы RDW Computers защитят данные вместе с российской ОС Astra Linux 1
27.03.2025 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Печоры и Усинска 1
03.02.2025 В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом 1
10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы 1
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 1
29.06.2023 От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
06.10.2015 ТТК обеспечил интернетом Центр предоставления госуслуг в Печоре 1
24.02.2015 МТС обеспечила связью более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Коми 1
22.12.2014 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Печоре 1
26.09.2014 МТС расширила сеть 4G в Республике Коми 1
11.06.2014 МТС расширила сеть LTE в Республике Коми 1
16.04.2014 МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми 1
18.11.2013 Как целый регион России неделю живет без интернета 1
21.02.2013 ТТК расширяет присутствие в Республике Коми 2
01.02.2012 МТС в 2011 г. обеспечила связью 3G более 110 населенных пунктов Республики Коми 1
29.11.2011 «Ростелеком» завершил строительство заполярной ВОЛС «Нарьян-Мар – Усть-Цильма» 1
13.05.2011 Последнее убежище неандертальцев найдено в республике Коми 1
07.10.2010 МТС запускает телемедицинский проект в Республике Коми 1
11.08.2010 Число абонентов ШПД «ТТК-Север» превысило 7 тыс. 1
16.10.2008 Новейший зенитный комплекс продемонстрируют на оперативном учении в Беларуси 1
16.07.2008 СЗТ завершил строительство ВОЛС в Коми 1
30.05.2008 Коми может стать пилотным регионом по развитию телемедицины 1
30.01.2008 Россия пересматривает планы развертывания ВС на западном направлении 1
09.06.2007 В Коми восстановили повреждённый магистральный оптоволоконный кабель 1
07.03.2007 Беспилотная авиация: израильский опыт 1
22.09.2006 СЗТ стал единственным владельцем "Парма-Информ" 1
14.09.2006 В 2006 году в Коми изъято 3 тыс. единиц контрафакта 1
14.06.2000 ОАО "Связь" Республики Коми сообщило об открытии цифровой телефонной станции Si-2000 в Воркуте 1
03.04.2000 В республике Коми состоялось открытие новой волоконно-оптической линии связи на участке Ухта-Печора 2

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 5
Ростелеком 10453 4
AMD - Advanced Micro Devices 4507 4
МегаФон 10150 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2626 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 114 3
Связь АО 10 2
Intel Corporation 12596 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 609 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Парма-информ 8 1
Microsoft Corporation 25359 1
9124 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 807 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
АйТи 1440 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 124 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 122 1
Thales Group 126 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 520 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 112 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Elbit Systems 23 1
Аэропорт Нарьян-Мара - ИАТА: NNM – ИКАО: ULAM (УЛАМ) – Внутр. код: ННР 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1707 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
101Hotels.com 456 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Воркутацемент - Воркутинский цементный завод 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1586 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 4
Моноблок - Monoblock PC 1052 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 4
DDR - Double data rate 2961 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12390 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6654 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1799 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2891 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 2
Пропускная способность - Bandwidth 1840 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2111 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1387 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 178 2
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 648 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 161 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 583 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 70 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 23 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
Amazon Scout 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС Планшет 21 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Минцифры РФ - Госключ 195 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 159 1
IAI - Hunter Pioneer БПЛА 3 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Медков Евгений 28 3
Мешкело Сергей 6 3
Коваленко Павел 62 2
Гендрих Сергей 20 1
Ставский Кирилл 1 1
Балаценко Андрей 32 1
Шаманов Владимир 6 1
Козак Дмитрий 22 1
Федоров Игорь 13 1
Шульман Александр 8 1
Мочалов Юрий 39 1
Сухих Марина 4 1
Линькова Светлана 1 1
Канев Александр 8 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 20
Россия - РФ - Российская федерация 158984 14
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 227 12
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 83 10
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 46 9
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 6
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 50 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Инта 15 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 54 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 17 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 3
Россия - Крайний Север 324 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Вуктыл 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 2
Польша - Республика 2007 2
Франция - Французская Республика 8015 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1015 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 126 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 131 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Корткеросский район - Корткерос 7 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 7 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Европа 24706 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - УФО - Свердловская область 1806 1
Индия - Bharat 5740 1
Европа Восточная 3124 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2928 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3262 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3738 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 283 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 414 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1826 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1077 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1420 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Eurosatory - Евросатори 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще