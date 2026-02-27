Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Республика Коми Печора
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
|Медков Евгений 28 3
|Мешкело Сергей 6 3
|Коваленко Павел 62 2
|Гендрих Сергей 20 1
|Ставский Кирилл 1 1
|Балаценко Андрей 32 1
|Шаманов Владимир 6 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Федоров Игорь 13 1
|Шульман Александр 8 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Сухих Марина 4 1
|Линькова Светлана 1 1
|Канев Александр 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.