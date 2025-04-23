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МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 км на участке УхтаПечораУсинскНарьян-Мар. За счет запуска ВОЛС и масштабного обновления телекоммуникационной инфраструктуры емкость транспортной сети связи МТС в регионе увеличилась более чем в три раза. Это улучшило качество связи, ускорило доступ в интернет для жителей Коми и подготовило задел для дальнейшего внедрения новых сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск ВОЛС интегрировал Республику Коми и Ненецкий АО с общим населением более 760 тыс. человек в единую резервируемую транспортную сеть связи. Ее пропускная способность достигает 100 Гбит/с, что позволит в дальнейшем не только повысить скорость загрузки и передачи данных, но и открыть жителям труднодоступных районов Республики доступ к более скоростному и стабильному интернету и улучшенной голосовой связи. Кроме того, запуск ВОЛС МТС в регионе значительно повысит качество работы видеозвонков, стриминговых сервисов, онлайн-игр и других сервисов, которые требуют высокой пропускной способности сети.

Модернизация магистральной сети связи в Коми создает возможности для развития новых технологий, например, на базе интернета вещей, и обеспечивает надежную цифровую платформу для развития бизнеса и экономики региона в целом. Общая сумма инвестиций компании в проект с 2021 г. составила более 880 млн руб.

«Долгое время услуги связи в Республике Коми предоставлялись только по арендованным каналам. С увеличением трафика мы решили создать собственную высокопроизводительную волоконно-оптическую линию, чтобы связать регион с федеральной инфраструктурой МТС. Это существенно улучшит доступ жителей Коми к современным цифровым услугам, что обязательно позитивно скажется на социально-экономическом развитии как региона, так и территорий Крайнего Севера в целом. Теперь передовые технологии, необходимые для повышения цифрового комфорта населения, можно использовать даже в наших сложных климатических условиях», — отметил технический директор МТС в Республике Коми Кирилл Ставский.

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