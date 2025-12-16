Разделы

Россия СЗФО Республика Коми Усинск

Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск

СОБЫТИЯ


16.12.2025 Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда 1
23.04.2025 МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми 1
27.03.2025 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Печоры и Усинска 2
07.10.2024 «Авито Работа»: кому в России готовы платить более 500 тыс. рублей 1
25.04.2024 МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми 1
01.11.2023 «Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом 1
31.08.2023 МТС прокачала мобильный интернет в нефтяной столице Республики Коми к профессиональному празднику 1
07.04.2023 Усинск, Парма и Усть-Уса ускорились в интернете 2
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения 1
28.11.2022 В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет 1
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми 3
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 1
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области 1
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С» 1
22.04.2015 МТС запустила в центре нефтедобычи Республики Коми первую сеть 4G 2
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1
12.02.2015 Каждый второй житель крупнейших городов Республики Коми пользуется интернетом от ТТК 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 1
26.07.2013 ТТК начал строительство сети ШПД в Усинске 2
11.06.2013 Администрация Усинска внедряет СЭД «Дело» 6
13.02.2013 МТС предоставит услуги связи дочерней компании «Транснефти» в Республике Коми 1
28.12.2012 В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ 1
20.12.2012 ТТК завершил строительство волоконно-оптической линии связи в Республике Коми на участке «Сыня-Усинск» 2
24.05.2012 ТТК и правительство Коми подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационной инфраструктуры 2
30.03.2012 «Билайн» построил сеть в районе Колвинской группы нефтяных месторождений 1
01.02.2012 МТС в 2011 г. обеспечила связью 3G более 110 населенных пунктов Республики Коми 1
28.09.2010 «Билайн» стал единым поставщиком телекоммуникационных услуг для Eriell Group 1
30.05.2008 Коми может стать пилотным регионом по развитию телемедицины 1
11.04.2008 Российские филиалы «ПетроАльянс Сервисис Компани» ведут учет в «1С:Предприятии 8» 1
01.04.2008 M-I SWACO в России управляет кадрами с помощью «1С:Предприятия 8» 1
25.03.2008 В Коми прошла олимпиада по компьютерному моделированию экономики и менеджмента 1
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации 3
25.01.2007 Кофейня в ТД «Лапландия» работает на «Астор:Ресторане» 1
05.12.2006 TELE2 запускает сотовую сеть в Республике Коми 1
16.11.2006 "Ухтабанк" принимает деньги за Tele2 1
24.10.2006 Нарушения природопользования в Коми: взгляд из космоса 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 9
МегаФон 9929 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 5
9009 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
1С-Рарус 937 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 64 1
Системы документооборота 512 1
Парма-информ 8 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 9 1
Ростелеком 10319 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
SAP SE 5435 1
Microsoft Corporation 25247 1
Huawei 4225 1
Commvault 179 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Корус Консалтинг ГК 1344 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
АйТи 1440 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Микротест 280 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Ростелеком - Астор ВЦ 112 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 6
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 3
Роснефть НК - нефтяная компания 529 3
Газпром нефть 670 3
Севергеофизика - Северное геофизическое предприятие 4 2
Газпром ПАО 1418 2
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 2
101Hotels.com 456 2
Eriell Group 4 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
Транснефть Север - СМН - Северные магистральные нефтепроводы 2 1
Ухтабанк Комирегионбанк 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1022 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 1
Транснефть 323 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - ПетроАльянс 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2929 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Greenpeace - Гринпис 129 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8918 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12012 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 668 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 3
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
Ростелеком - Астор Торговая сеть 44 1
Ростелеком - Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - ЛУКНЕТ 3 1
МТС Big Data 312 1
Microsoft Office 3957 1
Microsoft Windows 16343 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Microsoft Skype for Business 184 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
Amedia Premium HD 28 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
МТС 3G-сеть 121 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
1С Энергетика 9 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 418 1
Канев Александр 7 4
Медков Евгений 28 2
Сидоренко Дмитрий 12 2
Карпенко Алексей 2 2
Иконников Константин 1 1
Косолапов Егор 1 1
Цейслер Ирина 1 1
Дорина Ирина 1 1
Мостовой Алексей 1 1
Вербович Вячеслав 2 1
Галчина Анна 1 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Скопинцев Максим 1 1
Ставский Кирилл 1 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Смирнов Евгений 40 1
Логинов Александр 47 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Смирнов Александр 86 1
Патока Андрей 110 1
Брытков Олег 4 1
Гулевич Руслан 32 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Зубков Александр 7 1
Бартенева Мария 32 1
Емельянов Станислав 67 1
Шевцов Александр 2 1
Пружинин Александр 6 1
Толкачева Екатерина 43 1
Кудрявцев Артем 26 1
Щербов Роман 15 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Горемульта Андрей 8 1
Пшыченко Дмитрий 20 1
Подольская Екатерина 9 1
Лиховайдо Василий 8 1
Хрусталев Даниил 7 1
Адрианов Сергей 5 1
Фомин Сергей 20 1
Докунихин Виталий 1 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 802 33
Россия - РФ - Российская федерация 157126 19
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 81 15
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 223 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 10
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 6
Россия - Крайний Север 316 6
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 32 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 32 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Вуктыл 8 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 16 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Корткеросский район - Корткерос 6 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 6 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Троицко-Печорск 6 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2960 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 402 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 944 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 2
Россия - УФО - ЯНАО - Харьягинское (Kharyaga, Харьяга) нефтяное месторождение 6 2
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 43 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 17 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район - Колгуевский сельсовет - Бугрино 4 1
Казахстан - Республика 5801 1
Европа 24646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 98 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2288 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Gartner - Гартнер 3612 1
Сыктывкарский технологический лицей МАОУ 1 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
СПбГЛТУ имени С.М. Кирова - Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 2 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
