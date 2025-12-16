Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Республика Коми Усинск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Канев Александр 7 4
|Медков Евгений 28 2
|Сидоренко Дмитрий 12 2
|Карпенко Алексей 2 2
|Иконников Константин 1 1
|Косолапов Егор 1 1
|Цейслер Ирина 1 1
|Дорина Ирина 1 1
|Мостовой Алексей 1 1
|Вербович Вячеслав 2 1
|Галчина Анна 1 1
|Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
|Скопинцев Максим 1 1
|Ставский Кирилл 1 1
|Кочанов Дмитрий 20 1
|Смирнов Евгений 40 1
|Логинов Александр 47 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Смирнов Александр 86 1
|Патока Андрей 110 1
|Брытков Олег 4 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Зубков Александр 7 1
|Бартенева Мария 32 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Шевцов Александр 2 1
|Пружинин Александр 6 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Щербов Роман 15 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Пшыченко Дмитрий 20 1
|Подольская Екатерина 9 1
|Лиховайдо Василий 8 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Адрианов Сергей 5 1
|Фомин Сергей 20 1
|Докунихин Виталий 1 1
|Gartner - Гартнер 3612 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.