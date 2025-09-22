Разделы

Россия СЗФО Республика Коми Троицко-Печорск

Россия - СЗФО - Республика Коми - Троицко-Печорск

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми 1
25.04.2024 МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми 1
12.03.2010 СЗТ инвестирует в развитие и реконструкцию сетей связи Республики Коми не менее 230 млн руб. в 2010 г. 2
12.03.2008 СЗТ и республика Коми уточнили соглашение о сотрудничестве 1
14.01.2008 «МегаФон» улучшает связь в Коми 1
05.12.2006 TELE2 запускает сотовую сеть в Республике Коми 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3042 1
Huawei 4117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
МегаФон 9618 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4804 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8512 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 301 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 622 1
Оповещение и уведомление - Notification 5194 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1580 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2555 1
УУС - Универсальные услуги связи 325 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Акулич Владимир 41 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 788 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Вуктыл 8 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 79 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 5 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3182 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 220 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 47 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Корткеросский район - Корткерос 6 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 1
Европа 24518 1
Швеция - Королевство 3658 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5193 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6435 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 687 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2219 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1874 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 1
