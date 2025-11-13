Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Контактный центр Callback call back обратный звонок обратный вызов автоматический перезвон автоматический дозвон


Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматизировать и оптимизировать процессы связи. В частности, он дает возможность клиенту оставить на сайте заявку с просьбой перезвонить ему.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2025 «Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма

«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост конверсии в заявки на обратный звонок на 13% благодаря обновлению системы персональных рекомендаций. Новый алгоритм анализирует поведение пользователей и формирует индивидуальную выдачу новостроек и квартир — это по
23.05.2024 «МТС Exolve» упростит обратную связь

рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса»

воляющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-страницы. Это автоматический обратный звонок посетителю сайта на его телефон в течение нескольких секунд, после того как о
19.10.2015 RedHelper запустил бесплатную версию CallBack-виджета

ерсию в российских интернет-магазинах. Виджет RedConnect позволяет посетителю сайта быстро заказать обратный звонок, просто вписав свой номер телефона. Система автоматически дозванивается до оп
15.09.2015 Оператор Zadarma разработал бесплатный виджет обратного звонка

Проект Zadarma предложил свой вариант популярной системы повышения конверсии – Callback- виджета для сайтов. Он примечателен тем, что является полностью бесплатным. Деньги

05.04.2011 В контакт-центре Столичного «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора»

В контактном центре Столичного филиала «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора», сообщает пресс-служба компании. Теперь в случае возникновения

29.01.2008 Genesys: веб-сервисы – важнейшее средство обслуживания клиентов

еб-сайтом, еще не приняли твердое решение внедрять возможности веб-чата, click-to-call или click-to-call-back. Респонденты также отметили, что функция click-to-chat является наиболее популярным
07.06.2005 Siemens представил новые решения для операторских центров

воплощает в себе управление электронной почтой и сервис «запланированный обратный вызов» (scheduled callback). Агенты могут быть объединены в группы или быть закрепленными за различными группам
07.03.2002 "ПетерСтар" спасает от повременки

упнейший в Петербурге независимый оператор фиксированной связи - ввела технологию обратного вызова (Call-Back). Теперь пользователи интернет-карт "ПетерСтар" будут оплачивать только интернет-тр
23.05.2000 "МТУ-Интел" снижает тарифы на услугу доступа в Интернет "Обратный вызов"

Сегодня компания "МТУ-Интел" - Интернет-провайдер Москвы, объявила о снижении тарифов на услугу доступа в сеть Интернет "Обратный вызов". Стоимость услуги снизилась в среднем на 10% и составляет теперь 1,05 у.е./час днем и 0,45 у.е./час ночью. Компания "МТУ-Интел", начала предоставлять услугу доступа в сеть Интер
06.03.2000 "МТУ-Интел" начала предоставлять услугу " обратного вызова"

Московский Интернет-провайдер, компания "МТУ-Интел", начала предоставлять новую услугу доступа в Интернет - "Обратный вызов" для частных лиц и компаний. Суть услуги состоит в автоматическом перезванивании модемного пула компании по телефонному номеру абонента. Новая услуга действует только для московс
03.02.2000 МГТС готовится к вводу повременки, а провайдеры - к "call-back"

существенно сократить интернет-аудиторию в Москве, что в свою очередь, скажется на снижение доходов ISP. Большинство московских провайдеров видят выход из сложившийся ситуация путем введения услуги «call-back» (при звонке абонента провайдеру после проверки пароля сервер прерывает соединение, а модем абонента переходит в режим ожидания звонка с сервера) и введением новых ценовых корзинок ус

Публикаций - 306, упоминаний - 393

Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 38
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 28
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 18
Telegram Group 2667 18
Ростелеком 10428 16
Meta Platforms - Facebook 4557 16
МегаФон 10118 15
Yandex - Яндекс 8623 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 14
9118 12
Naumen - Наумен 692 12
Genesys 208 12
Симбиотел 18 11
Компьюлинк ГК - Compulink 446 9
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 105 9
Cisco Systems 5238 8
Microsoft Corporation 25342 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 7
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 7
Google LLC 12351 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 6
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 6
1С-Битрикс - Bitrix 631 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 6
VK - Mail.ru Group 3538 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 5
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 5
ЛайфТелеком - Телфин 264 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 4
SAP SE 5466 4
X Corp - Twitter 2915 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1183 4
NtechLab - НтехЛаб 170 4
Terrasoft - Террасофт 202 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 5
ГПБ - Газпромбанк 1191 4
Альфа-Банк 1891 4
Ингосстрах СПАО 454 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2020 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 3
ЦИАН - CIAN 168 3
ВТБ - ВТБ24 669 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 3
Вода Крыма ГУП РК 5 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Микояновский мясокомбинат 8 2
РВК - Российская венчурная компания 558 2
Почта России ПАО 2269 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 409 2
Связной ГК 1385 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
Лента - Сеть розничной торговли 2293 2
ПСБ - Промсвязьбанк 914 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1693 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2973 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 17
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1052 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 134
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 92
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 89
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 79
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 65
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1221 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17207 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 51
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 47
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 712 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 45
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 44
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12312 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 32
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4703 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11346 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 29
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2440 28
Оповещение и уведомление - Notification 5401 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5678 27
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 394 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6943 25
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 22
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2468 22
Google Android 14832 26
МТС Exolve 129 25
Apple iOS 8329 23
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 650 12
Rakuten Viber 656 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 11
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 170 11
Симбиотел - EZTalk 17 11
Apple iPhone 6 4862 10
Microsoft Windows 2000 8679 10
МТС Автосекретарь 67 10
Linux OS 11037 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 9
Microsoft Windows 16446 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 7
Qsoft - amoCRM 134 7
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 249 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1243 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 179 6
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 320 6
Avaya Aura 121 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1421 5
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 5
Asterisk 88 5
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 5
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 58 5
Apache Camel 73 5
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 5
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 5
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 38 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7407 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 4
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 4
Лящ Михаил 49 9
Сажко Василий 27 8
Мельников Александр 94 7
Данилюк Юрий 10 6
Биккужин Рамиль 63 5
Саушкин Олег 31 4
Гордиенко Дмитрий 7 3
Рыжиков Сергей 112 3
Санадзе Георгий 18 3
Попов Олег 54 3
Пирогова Кристина 2 2
Чернышов Юрий 4 2
Покацкий Руслан 2 2
Дубровская Анна 21 2
Налетов Михаил 2 2
Дубосас Костас 34 2
Парахневич Илья 3 2
Шкиря Иван 3 2
Шляхтов Александр 2 2
Розенберг Роман 4 2
Маричев Дмитрий 7 2
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 2
Новиков Евгений 47 2
Чаркин Евгений 314 2
Поляков Сергей 75 2
Абакумов Евгений 224 2
Попов Сергей 152 2
Галактионова Инесса 97 2
Путятинский Сергей 109 2
Яценко Виктор 22 2
Куликов Александр 21 2
Кириченко Игорь 52 2
Хомков Игорь 46 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Ахметов Ринат 56 2
Сульгин Сергей 47 2
Николаев Вячеслав 103 2
Константинов Александр 20 2
Кусков Денис 221 2
Антонов Александр 77 2
Россия - РФ - Российская федерация 158624 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 24
Европа 24688 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 20
Украина 7818 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 11
Германия - Федеративная Республика 12969 11
Швеция - Королевство 3721 10
Россия - СФО - Новосибирск 4710 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 9
Казахстан - Республика 5851 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 8
Беларусь - Белоруссия 6087 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 6
Азия - Азиатский регион 5767 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1254 5
Австрия - Австрийская Республика 1337 5
Латвия - Латвийская Республика 828 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 4
Земля - планета Солнечной системы 10698 4
Япония 13572 4
Армения - Республика 2387 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 4
Канада 4999 4
Израиль 2791 4
Франция - Французская Республика 8007 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 43
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 32
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5333 12
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1764 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3807 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 7
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 911 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1416 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 3
TAdviser - Центр выбора технологий 433 2
Ведомости 1301 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
Известия ИД 722 2
Радио России - радиостанция 49 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РИА Новости 1002 1
BleepingComputer - Издание 427 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
Inquirer 463 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Harvard Business Review 21 1
Neowin 187 1
Юность - радиостанция 51 1
Лига.нет 12 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Network World 31 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Total Telecom 613 1
Euronews - телеканал 52 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 156 2
IDC - International Data Corporation 4946 2
Gartner - Гартнер 3623 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1069 2
Fortune Global 100 142 2
Индекс потребительского доверия 20 1
Prognosis 3 1
Juniper Research 552 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 830 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
Aragon Research 5 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Директ Инфо 9 1
Synergy Research Group 47 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 3
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 3 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2037 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 988 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 155 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 37 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews AWARDS - награда 556 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 374 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще