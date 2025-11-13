Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматизировать и оптимизировать процессы связи. В частности, он дает возможность клиенту оставить на сайте заявку с просьбой перезвонить ему.
|13.11.2025
|
«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма
«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост конверсии в заявки на обратный звонок на 13% благодаря обновлению системы персональных рекомендаций. Новый алгоритм анализирует поведение пользователей и формирует индивидуальную выдачу новостроек и квартир — это по
|23.05.2024
|
«МТС Exolve» упростит обратную связь
рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз
|06.07.2016
|
«1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка
Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор
|26.10.2015
|
МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса»
воляющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-страницы. Это автоматический обратный звонок посетителю сайта на его телефон в течение нескольких секунд, после того как о
|19.10.2015
|
RedHelper запустил бесплатную версию CallBack-виджета
ерсию в российских интернет-магазинах. Виджет RedConnect позволяет посетителю сайта быстро заказать обратный звонок, просто вписав свой номер телефона. Система автоматически дозванивается до оп
|15.09.2015
|
Оператор Zadarma разработал бесплатный виджет обратного звонка
Проект Zadarma предложил свой вариант популярной системы повышения конверсии – Callback- виджета для сайтов. Он примечателен тем, что является полностью бесплатным. Деньги
|05.04.2011
|
В контакт-центре Столичного «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора»
В контактном центре Столичного филиала «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора», сообщает пресс-служба компании. Теперь в случае возникновения
|29.01.2008
|
Genesys: веб-сервисы – важнейшее средство обслуживания клиентов
еб-сайтом, еще не приняли твердое решение внедрять возможности веб-чата, click-to-call или click-to-call-back. Респонденты также отметили, что функция click-to-chat является наиболее популярным
|07.06.2005
|
Siemens представил новые решения для операторских центров
воплощает в себе управление электронной почтой и сервис «запланированный обратный вызов» (scheduled callback). Агенты могут быть объединены в группы или быть закрепленными за различными группам
|07.03.2002
|
"ПетерСтар" спасает от повременки
упнейший в Петербурге независимый оператор фиксированной связи - ввела технологию обратного вызова (Call-Back). Теперь пользователи интернет-карт "ПетерСтар" будут оплачивать только интернет-тр
|23.05.2000
|
"МТУ-Интел" снижает тарифы на услугу доступа в Интернет "Обратный вызов"
Сегодня компания "МТУ-Интел" - Интернет-провайдер Москвы, объявила о снижении тарифов на услугу доступа в сеть Интернет "Обратный вызов". Стоимость услуги снизилась в среднем на 10% и составляет теперь 1,05 у.е./час днем и 0,45 у.е./час ночью. Компания "МТУ-Интел", начала предоставлять услугу доступа в сеть Интер
|06.03.2000
|
"МТУ-Интел" начала предоставлять услугу " обратного вызова"
Московский Интернет-провайдер, компания "МТУ-Интел", начала предоставлять новую услугу доступа в Интернет - "Обратный вызов" для частных лиц и компаний. Суть услуги состоит в автоматическом перезванивании модемного пула компании по телефонному номеру абонента. Новая услуга действует только для московс
|03.02.2000
|
МГТС готовится к вводу повременки, а провайдеры - к "call-back"
существенно сократить интернет-аудиторию в Москве, что в свою очередь, скажется на снижение доходов ISP. Большинство московских провайдеров видят выход из сложившийся ситуация путем введения услуги «call-back» (при звонке абонента провайдеру после проверки пароля сервер прерывает соединение, а модем абонента переходит в режим ожидания звонка с сервера) и введением новых ценовых корзинок ус
