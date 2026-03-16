Швеция - Королевство

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно или Национального центра кибербезопасности Швеции публично не озвучивались. Wikipedia г. Стокгольм (Швеция) CGI Group — канадская компания, работающая в области информационных технологий, комму

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю удебное разбирательство еще продолжается. Ericsson Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper С

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров в Швеции, которая официально вступила в НАТО в марте 2024 г. Реструктуризация приведет к тому, что Швеция перейдет к модели своего центра кибербезопасности (GCHQ), аналогичной модели Соединенн

Академия «Ростеха» создала отечественный аналог ушедшей из России шведской ИT-платформы для конференций зарубежную платформу со схожим функционалом. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». До введения санкций одной из самых популярных интерактивных платформ для взаимодействия с аудиторией была шведская Mentimeter, но доступ к ней с территории Российской Федерации в настоящее время закрыт. Полноценной заменой импортной платформы стала российская Meanchart, которую разработали специали

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 23 г. выручка «Грана» выросла в 2,5 раза до 2,7 млрд руб. год к году, указано годовом отчете компании. До 2022 г. предприятие принадлежало одному из крупнейших производителей печатных плат в Европе — шведской группе NCAB. На сайте компании указано, что «под давлением санкционного режима» NCAB ушла с российского рынка. Фото: «Бештау» После ухода шведской NCAB ее бывший завод выпустил

Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов тавлении ИТ-услуг и облачного хостинга. Непосредственно атаке подвергся дата-центр, расположенный в Швеции и обслуживающий клиентов внутри страны. Tietoevry - крупная компания, насчитывающая 24

Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию Невыполненные контракты Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Об этом с

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции? уалов, но и для документирования истории культуры и социальной структуры. Колесницы на петроглифе в Швеции Такие памятники наскальной живописи разбросаны по всему миру. Так, в России наиболее и

Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей TeliaSonera и странные операции в Непале В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правитель

Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei al (WSJ), Ericsson может лишиться права на участие в расширении 5G-сети в КНР в случае, если власти Швеции не снимут запрет на использование в стране телеком-оборудования производства Huawei. П

AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции рстве с компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Королевским технологическим институтом (KTH) в Швеции, в рамках которого будет осуществлена поставка нового суперкомпьютера Dardel. Созданна

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой g) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. В Швеции им вместе с бывший главой юридического департамента макрорегиона «Евразия» Олли Тохима

Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации «Госорганы ощущают необходимость трансформации» CNews: Как вы оцениваете темпы цифровизации регионов? Что их мотивирует, что тормозит, какие тенденции становятся заметны? Александр Шведов: В целом темпы цифровизации я бы назвал высокими. Приятно отметить, что регионы понимают необходимость и преимущества цифровизации. Особенно это проявилось во время пандемии. Вместе с те

В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть нии Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm). Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического

Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» TeliaSonera и коррупция на постсоветском пространстве В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительс

ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра ABB сообщила о том, что собирается построить умную энергосистему для нового культурного центра в Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на севере Швеции, чуть южнее Полярного круга

Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством CNews: Как сейчас строится работа операторов связи с государственными заказчиками? О каких совместных проектах идет речь, кто выступает инициатором сотрудничества? Александр Шведов: Большое влияние на работу с государственными заказчиками сейчас оказывает программа «Цифровая экономика». Можно сказать, что для операторов связи она задала новый уровень сотрудничества

Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции Бывшее руководство Telia признано невиновным Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального процесса оправдал трех бывших руководителей телекоммуникационной

Больше россиян в соцсетях сидят только японцы. Цифры пользуются 88% пользователей интернета. За Россией следует США и Великобритания с показателем 75%, Швеция с показателем 74% и Республика Корея с показателем 72%. Такие данные содержатся в изда

Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом ейся у Fintur наличности. После сделки к Telia отойдет вся имеющаяся у Fintur наличность - 6,1 млрд шведских крон ($667 млн). Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) сообщил CNews, что T

Ericsson представила финансовые результаты III кв. 2018 г. Ericsson представила финансовые итоги третьего квартала 2018 года и результаты деятельности за три квартала 2018 года. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 2,7 млрд шведских крон ($310 млн) и 200 млн шведских крон ($22,3 млн) за три квартала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистые продажи в третьем квартале выросли на 9%,

Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора Telia попрощалась с Грузией Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. П

Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда ператора «Мегафон». Тогда же Telia и Sonera объединились в компанию TeliaSonera со штаб-квартирой в Швеции. TeliaSonera была крупнейшим акционером «Мегафона». В число совладельцев сотового опер

Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора , который будет разделен между голландскими и американскими властями. Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение T

Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» не может считаться взяткой. Правда, Стетлер парировал, что для диктаторских стран, к числу которых Швеция относит Узбекистан, такое положение не применимо. Со своей стороны, представитель Teli

Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщил

Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн ст президента Узбекистана Ислама Каримова. На тему корурпционных сделок TeliaSonera в Узбекистане в Швеции было снято несколько документальных фильмов. Вслед за журналистами деятельность TeliaS

Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн нах (Великобритании, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, России, Чехии, Франции, Швеции, а также в Израиле) удалось оценить нынешнее состояние и дать прогноз развития индустр

Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции ивающего процедуру подачи заявлений и оформления документов для Skatteverket – налогового агентства Швеции. Как рассказали CNews в компании, такая идентификационная карта является официальным у

Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане Неприятный сюрприз для Telia Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим ей таджикским сотовым оператором «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell) налоговых претензий на сумму 155 млн

«ВКонтакте» верифицировала официальное сообщество Швеции ерификации официального сообщества Швеции в своей социальной сети. Как рассказали CNews в компании, Швеция стала первой страной, чьё сообщество было официально верифицировано «ВКонтакте» — vk.c

Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора конец 2014 г. оператор обслуживал 3,3 млн абонентов. В 2014 г. выручка оператора составила 857 млн шведских крон ($96 млн), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизаци

Positive Technologies открыла новый офис в Швеции В рамках программы развития международного бизнеса компания Positive Technologies открыла офис в Швеции. Главой нового отделения компании назначен Йохан Нордстром, вице-президент Positive Technologies по развитию бизнеса в области веб-безопасности. Основная его задача — продвижение компани

Orange Business Services объединит более ста посольств и консульств Швеции по всему миру в единую защищенную сеть Business Services заключил контракт на предоставление сетевых услуг 100 посольствам и консульствам Швеции по всему миру. Правительство Швеции является клиентом Orange Business Services

В «ВТБ24-Онлайн» теперь можно обменять швейцарские франки, японские йены и шведские кроны ВТБ24 удвоил число валют, доступных физлицам для обмена в интернет-банке. К долларам США, евро и английским фунтам банк добавил швейцарские франки, японские йены и шведские кроны, сообщили CNews в ВТБ24. Списание и зачисление валюты происходит в течение нескольких минут, сервис доступен круглосуточно во вкладке «Переводы» или «Обмен валюты» как в интернет

Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию о Avito ООО «КЕХ екоммерц» принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг Аб» (Швеция).В октябре 2015 г. южноафриканский медийный холдинг Naspers объявил о приобретении дол

Новая редакция «РестАрт» позволит организовать работу call-центра и контролировать ассортимент «шведского стола» х заказов по времени доставки; создание предзаказов для предварительного расчета суммы и товарного состава; загрузка адресов из КЛАДР. Рабочее место для организации питания по принципам «фаст-фуд» и «шведский стол» Для отелей предусмотрен оперативный контроль питания гостей по принципу «шведский стол», по тарифу проживания, оформление предзаказов на конкретных клиентов (требуются иде

Синхротрон нового поколения запущен в Швеции В Лунде, Швеция, 25 августа 2015 г. состоялся первый запуск на новом ускорителе электронов MAX IV. Пер

Технологии связи 5G обеспечат безопасность и повысят производительность работ на шахтах ы на шахте, принадлежащей компании Boliden. Новый пилотный проект является частью программы «5G для Швеции», запущенной в марте этого года. В рамках данной программы крупнейшие промышленные ком