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Швеция Королевство

Швеция - Королевство

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

или Национального центра кибербезопасности Швеции публично не озвучивались. Wikipedia г. Стокгольм (Швеция) CGI Group — канадская компания, работающая в области информационных технологий, комму
20.03.2025 Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

удебное разбирательство еще продолжается. Ericsson Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper С
25.04.2024 Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

в Швеции, которая официально вступила в НАТО в марте 2024 г. Реструктуризация приведет к тому, что Швеция перейдет к модели своего центра кибербезопасности (GCHQ), аналогичной модели Соединенн
11.04.2024 Академия «Ростеха» создала отечественный аналог ушедшей из России шведской ИT-платформы для конференций

зарубежную платформу со схожим функционалом. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». До введения санкций одной из самых популярных интерактивных платформ для взаимодействия с аудиторией была шведская Mentimeter, но доступ к ней с территории Российской Федерации в настоящее время закрыт. Полноценной заменой импортной платформы стала российская Meanchart, которую разработали специали
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

23 г. выручка «Грана» выросла в 2,5 раза до 2,7 млрд руб. год к году, указано годовом отчете компании. До 2022 г. предприятие принадлежало одному из крупнейших производителей печатных плат в Европе — шведской группе NCAB. На сайте компании указано, что «под давлением санкционного режима» NCAB ушла с российского рынка. Фото: «Бештау» После ухода шведской NCAB ее бывший завод выпустил

26.01.2024 Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов

тавлении ИТ-услуг и облачного хостинга. Непосредственно атаке подвергся дата-центр, расположенный в Швеции и обслуживающий клиентов внутри страны. Tietoevry - крупная компания, насчитывающая 24
27.09.2023 Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию

Невыполненные контракты Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Об этом с
17.08.2023 Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

уалов, но и для документирования истории культуры и социальной структуры. Колесницы на петроглифе в Швеции Такие памятники наскальной живописи разбросаны по всему миру. Так, в России наиболее и
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

TeliaSonera и странные операции в Непале В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правитель
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei

al (WSJ), Ericsson может лишиться права на участие в расширении 5G-сети в КНР в случае, если власти Швеции не снимут запрет на использование в стране телеком-оборудования производства Huawei. П
05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции

рстве с компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Королевским технологическим институтом (KTH) в Швеции, в рамках которого будет осуществлена поставка нового суперкомпьютера Dardel. Созданна
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

g) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. В Швеции им вместе с бывший главой юридического департамента макрорегиона «Евразия» Олли Тохима
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации

«Госорганы ощущают необходимость трансформации» CNews: Как вы оцениваете темпы цифровизации регионов? Что их мотивирует, что тормозит, какие тенденции становятся заметны? Александр Шведов: В целом темпы цифровизации я бы назвал высокими. Приятно отметить, что регионы понимают необходимость и преимущества цифровизации. Особенно это проявилось во время пандемии. Вместе с те
25.05.2020 В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть

нии Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm). Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»

TeliaSonera и коррупция на постсоветском пространстве В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительс
15.11.2019 ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра

ABB сообщила о том, что собирается построить умную энергосистему для нового культурного центра в Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на севере Швеции, чуть южнее Полярного круга
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством

CNews: Как сейчас строится работа операторов связи с государственными заказчиками? О каких совместных проектах идет речь, кто выступает инициатором сотрудничества? Александр Шведов: Большое влияние на работу с государственными заказчиками сейчас оказывает программа «Цифровая экономика». Можно сказать, что для операторов связи она задала новый уровень сотрудничества
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции

Бывшее руководство Telia признано невиновным Окружной суд Стокгольма, столицы Швеции, в ходе криминального процесса оправдал трех бывших руководителей телекоммуникационной
07.02.2019 Больше россиян в соцсетях сидят только японцы. Цифры

пользуются 88% пользователей интернета. За Россией следует США и Великобритания с показателем 75%, Швеция с показателем 74% и Республика Корея с показателем 72%. Такие данные содержатся в изда
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом

ейся у Fintur наличности. После сделки к Telia отойдет вся имеющаяся у Fintur наличность - 6,1 млрд шведских крон ($667 млн). Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) сообщил CNews, что T
18.10.2018 Ericsson представила финансовые результаты III кв. 2018 г.

Ericsson представила финансовые итоги третьего квартала 2018 года и результаты деятельности за три квартала 2018 года. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 2,7 млрд шведских крон ($310 млн) и 200 млн шведских крон ($22,3 млн) за три квартала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистые продажи в третьем квартале выросли на 9%,
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора

Telia попрощалась с Грузией Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. П
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда

ператора «Мегафон». Тогда же Telia и Sonera объединились в компанию TeliaSonera со штаб-квартирой в Швеции. TeliaSonera была крупнейшим акционером «Мегафона». В число совладельцев сотового опер
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора

, который будет разделен между голландскими и американскими властями. Сразу после этого прокуратура Швеции предъявила обвинения бывшему руководству Telia, включая Нуберга и Кивисаари. Решение T
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»

не может считаться взяткой. Правда, Стетлер парировал, что для диктаторских стран, к числу которых Швеция относит Узбекистан, такое положение не применимо. Со своей стороны, представитель Teli
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции

Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщил
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн

ст президента Узбекистана Ислама Каримова. На тему корурпционных сделок TeliaSonera в Узбекистане в Швеции было снято несколько документальных фильмов. Вслед за журналистами деятельность TeliaS
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн

нах (Великобритании, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, России, Чехии, Франции, Швеции, а также в Израиле) удалось оценить нынешнее состояние и дать прогноз развития индустр
31.01.2017 Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции

ивающего процедуру подачи заявлений и оформления документов для Skatteverket – налогового агентства Швеции. Как рассказали CNews в компании, такая идентификационная карта является официальным у
23.01.2017 Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане

Неприятный сюрприз для Telia Шведский оператор Telia (бывший TeliaSonera) сообщил о получении принадлежащим ей таджикским сотовым оператором «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell) налоговых претензий на сумму 155 млн

13.12.2016 «ВКонтакте» верифицировала официальное сообщество Швеции

ерификации официального сообщества Швеции в своей социальной сети. Как рассказали CNews в компании, Швеция стала первой страной, чьё сообщество было официально верифицировано «ВКонтакте» — vk.c
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора

конец 2014 г. оператор обслуживал 3,3 млн абонентов. В 2014 г. выручка оператора составила 857 млн шведских крон ($96 млн), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизаци
08.07.2016 Positive Technologies открыла новый офис в Швеции

В рамках программы развития международного бизнеса компания Positive Technologies открыла офис в Швеции. Главой нового отделения компании назначен Йохан Нордстром, вице-президент Positive Technologies по развитию бизнеса в области веб-безопасности. Основная его задача — продвижение компани
27.06.2016 Orange Business Services объединит более ста посольств и консульств Швеции по всему миру в единую защищенную сеть

Business Services заключил контракт на предоставление сетевых услуг 100 посольствам и консульствам Швеции по всему миру. Правительство Швеции является клиентом Orange Business Services

10.06.2016 В «ВТБ24-Онлайн» теперь можно обменять швейцарские франки, японские йены и шведские кроны

ВТБ24 удвоил число валют, доступных физлицам для обмена в интернет-банке. К долларам США, евро и английским фунтам банк добавил швейцарские франки, японские йены и шведские кроны, сообщили CNews в ВТБ24. Списание и зачисление валюты происходит в течение нескольких минут, сервис доступен круглосуточно во вкладке «Переводы» или «Обмен валюты» как в интернет
14.03.2016 Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию

о Avito ООО «КЕХ екоммерц» принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг Аб» (Швеция).В октябре 2015 г. южноафриканский медийный холдинг Naspers объявил о приобретении дол
20.01.2016 Новая редакция «РестАрт» позволит организовать работу call-центра и контролировать ассортимент «шведского стола»

х заказов по времени доставки; создание предзаказов для предварительного расчета суммы и товарного состава; загрузка адресов из КЛАДР. Рабочее место для организации питания по принципам «фаст-фуд» и «шведский стол» Для отелей предусмотрен оперативный контроль питания гостей по принципу «шведский стол», по тарифу проживания, оформление предзаказов на конкретных клиентов (требуются иде
27.08.2015 Синхротрон нового поколения запущен в Швеции

В Лунде, Швеция, 25 августа 2015 г. состоялся первый запуск на новом ускорителе электронов MAX IV. Пер
27.05.2015 Технологии связи 5G обеспечат безопасность и повысят производительность работ на шахтах

ы на шахте, принадлежащей компании Boliden. Новый пилотный проект является частью программы «5G для Швеции», запущенной в марте этого года. В рамках данной программы крупнейшие промышленные ком
12.05.2015 Шведы купили у «Аскона» геометрическое ядро

ирования «Компас-3D» — продала лицензию на свое геометрическое ядро, лежащее в основе ее продуктов, шведской ИТ-компании Elecosoft Consultec. Elecosoft занимается созданием программных решений


Публикаций - 3782, упоминаний - 4903

Швеция и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 658
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 493
МегаФон 10742 296
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 286
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 275
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 256
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 233
Microsoft Corporation 25775 232
Sony 6739 166
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 162
Samsung Electronics 11064 141
Apple Inc 13154 124
Huawei 4676 116
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 111
Google LLC 12688 110
Ростелеком 10948 104
Lenovo Motorola 3566 96
Vodafone Group 1412 93
Siemens AG - Siemens Group 2673 93
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 91
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 90
IBM - International Business Machines Corp 9699 86
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 86
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 85
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 83
Intel Corporation 12811 77
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 70
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 65
Oracle Corporation 7074 60
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 59
Cisco Systems 5372 58
LG Electronics 3735 54
МегаФон - Мобиком 230 53
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 51
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 50
Yandex - Яндекс 9216 49
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 48
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 47
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 47
Альфа-Групп 745 85
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 63
Volvo Cars 262 59
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 50
eBay Inc 1640 44
Cukurova 97 43
Takilant 52 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 32
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 30
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 26
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 25
Miele - Миле 139 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Россети Ленэнерго 1699 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
Saab AB - Saab Automobile AB 44 20
Альфа-Банк 1979 19
IKEA - ИКЕА 171 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 17
Lockheed Martin 777 16
Kinnevik Investment AB 21 15
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 15
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 15
Почта России ПАО 2370 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Газпром ПАО 1493 13
Visa International 1993 13
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 13
Haier - Candy Group - Канди 101 13
Volkswagen Group - VW 308 12
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 12
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 115
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 101
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 58
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
Судебная власть - Judicial power 2500 40
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 24
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 21
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 16
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 384
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Демократическая политическая партия США 122 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Symbian Foundation 38 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 944
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 584
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 446
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 296
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 266
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 262
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 203
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 201
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 181
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 168
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 167
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 166
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 156
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 154
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 150
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 148
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 142
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 140
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 139
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 133
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 132
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 126
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 125
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 117
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 114
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 112
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 111
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 110
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 110
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 106
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 106
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 105
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 104
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 99
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 99
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 98
Microsoft Windows 2000 8678 101
Google Android 15243 91
Microsoft Windows 16882 91
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 85
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 72
Linux OS 11533 65
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 57
Apple iPhone 6 4861 55
Apple iOS 8583 43
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 43
Nokia Symbian OS 1411 41
Apple iPad 4011 38
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 37
Microsoft Office 4170 36
Oracle Java - язык программирования 3469 36
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 31
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 30
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 29
Sony Walkman 285 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
FreePik 1841 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 23
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 23
Nokia Nseries 538 23
Apple - App Store 3109 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Apple iPod 1553 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Windows BitLocker 942 19
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 18
Microsoft Dynamics 1197 18
Microsoft Windows 10 1938 17
Samsung Galaxy 1035 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Microsoft Azure 1526 16
Каримова Гульнара 95 60
Каримов Ислам 97 56
Авакян Гаянэ 52 42
Путин Владимир 3454 38
Рейман Леонид 1065 27
Усманов Алишер 311 26
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 26
Ахмедов Бекзод 39 24
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 23
Sunde Peter - Зунде Петер 26 23
Медведев Дмитрий 1665 20
Брюквин Юрий 300 19
Мадумаров Рустам 25 19
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 19
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 18
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Никифоров Николай 1138 17
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 17
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 16
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 15
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 15
Мордашов Алексей 64 12
Щеголев Игорь 699 11
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 11
Калугин Сергей 169 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Страшнов Дмитрий 111 10
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 10
Ковальчук Юрий 36 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Морошкин Александр 118 9
Белоусов Сергей 254 8
Мишустин Михаил 787 8
Макаров Валентин 251 8
Костин Андрей 68 8
Иванов Сергей 405 8
Фридман Михаил 146 8
Бородин Владимир 20 8
Назарбаев Нурсултан 85 8
Погребинский Антон 45 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1705
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1171
Европа 24964 955
Германия - Федеративная Республика 13221 880
Финляндия - Финляндская Республика 3697 862
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 840
Франция - Французская Республика 8177 626
Италия - Итальянская Республика 4508 525
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 517
Нидерланды 3746 516
Норвегия - Королевство 1858 506
Дания - Королевство 1337 498
Япония 13807 473
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 471
Испания - Королевство 3840 444
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 369
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 277
Канада 5081 273
Южная Корея - Республика 7052 270
Турция - Турецкая республика 2620 262
Польша - Республика 2031 260
Украина 7928 256
Австрия - Австрийская Республика 1357 238
Бельгия - Королевство 1192 232
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 232
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 228
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 206
Индия - Bharat 5869 204
Португалия - Португальская Республика 956 203
Казахстан - Республика 6048 202
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 193
Чехия - Чешская Республика 1349 174
Швеция - Стокгольм 410 171
Эстония - Эстонская Республика 764 162
Бразилия - Федеративная Республика 2520 157
Греция - Греческая Республика 1017 156
Ирландия - Республика 1051 152
Латвия - Латвийская Республика 836 150
Сингапур - Республика 1953 145
Израиль 2856 145
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Английский язык 7030 151
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 13
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Internet Stock Report 994 11
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 10
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Frost & Sullivan 207 8
S&P 500 565 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 8
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
Datamonitor 83 7
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 6
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
comScore 379 6
ABI Research 236 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Berg Insight 19 5
Deloitte Technology Fast 16 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 4
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 3
Censuswide 4 3
Fortune Global 500 295 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
РАН - Российская академия наук 2122 30
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 23
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 21
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 18
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 16
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 7
LiU - Linköpings universitet - Linköping University - Линчёпингский университет 9 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 107
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
День молодёжи - 27 июня 1087 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Связь-Экспокомм 276 9
CeBIT 614 8
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Photokina 60 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
Slush 4 3
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Microsoft Ignite 44 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Неогеография XXI - форум 65 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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