Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Швеция
Королевство


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 3
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
14.09.2021 Создана технология мгновенного «удвоения» оперативной памяти без дополнительного «железа» 1
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 5
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
01.06.2021 Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 10
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 1
28.04.2021 Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах 2
05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
02.02.2021 Топ-10 стран с самым сильным потенциалом в области ИИ 3
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 2
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
10.11.2020 Горнодобывающая компания внедрила SDS решение Commvault 1
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
08.10.2020 Ведущие компании мира хотят увеличить продажи за счет больших данных, ИИ и логистики 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 2
15.09.2020 AMD, Gigabyte и Northern Data AG объединяют усилия для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 2
26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 1
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
25.06.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral 1

Публикаций - 748, упоминаний - 980

Швеция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 52
Microsoft Corporation 11017 51
Apple Inc - Эппл Рус 7680 21
Google LLC 7128 20
Samsung Electronics 5633 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 16
Navitel - Навител Навигатор 252 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Telia Company 348 14
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 12
SAP SE 3207 12
VK - Mail.ru Group 2482 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
Accenture - Аксенчер 531 7
Facebook 3765 7
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 6
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 6
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 6
Ericsson 851 6
Turkcell 179 5
Huawei 2726 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
SEC Consult Services 929 5
Yandex - Яндекс 4099 5
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 4
Sony Ericsson 465 4
IBM 3527 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 4
Orange S.A. 447 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Cisco Systems 2037 4
АФК Система ПАО 991 3
Philips 695 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
Fintur 33 3
BT Group - British Telecommunications 82 3
Twitter 2204 3
Acronis - Акронис 364 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Takilant 50 8
Swisdorn 11 5
Альфа-Банк 1123 4
eBay Inc 528 3
Uber Technologies 258 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Volvo Cars 155 3
Альфа-Групп 318 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Uber 257 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта России ПАО 1570 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
Square 38 2
Nordea 22 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 518 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Adidas 94 1
Аэрофлот 492 1
Daimler AG 71 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Coursera 40 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Президент Российской Федерации 1439 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Президент США 105 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство энергетики Республики Казахстан 1 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Совет Европы 27 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 68 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
3G - Стандарт мобильной связи 3709 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 3
Фишинг - Phishing 96 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
Kubernetes 307 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Google Android 10750 29
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
Apple iOS 5741 15
Microsoft Windows 10 6612 13
Apple iPad 3263 9
WhatsApp Messenger 654 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple iPhone 3 383 6
Java - Язык программирования 1167 6
Symbian OS 764 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Samsung Galaxy 345 5
Rakuten Viber 429 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
Apple iPhone 5 710 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 3
Microsoft Windows 850 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Excel 435 3
Microsoft Azure 1171 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
Apple iPhone 6 547 3
HPE Apollo 11 3
Apple macOS 922 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
HPE GreenLake 41 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Apple Mac 1454 2
Apple - App Store 2198 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Store 229 2
Каримов Ислам 85 11
Каримова Гульнара 89 11
Авакян Гаянэ 50 8
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 6
Мадумаров Рустам 21 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
Ахмедов Бекзод 32 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 3
Добкин Аркадий 54 3
Малюгин Владимир 24 2
Клюева Марина 2 2
Шмулевич Марк 79 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Решетин Олег 38 2
Тихонов Александр 60 2
Светушкова Наталья 15 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Островский Владимир 22 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Никифоров Николай 1126 2
Рейман Леонид 408 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Дорохина Юлия 42 2
Николаев Вячеслав 56 2
Демидов Михаил 119 2
Арлазаров Владимир 118 2
Волож Аркадий 181 1
Ласовский Владимир 1 1
Клишас Андрей 44 1
Семенихин Кирилл 11 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Шадаев Максут 384 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Дворкович Аркадий 169 1
Румянцев Антон 46 1
Силуанов Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Кулешов Сергей 35 1
Песков Дмитрий 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 394
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 280
Германия - Федеративная Республика 3614 257
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 242
Франция - Французская Республика 2112 187
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 151
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 135
Европа 3730 118
Япония 2760 106
Украина 3347 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 76
Казахстан - Республика 2621 74
Индия - Республика 2161 68
Беларусь - Белоруссия 2081 58
Эстония - Эстонская Республика 413 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 43
Финляндия - Финляндская Республика 812 41
Европа Северная - Скандинавия 273 41
Нидерланды 970 40
Норвегия - Королевство 426 38
Италия - Итальянская Республика 1371 33
Дания - Королевство 370 32
Испания - Королевство 1248 32
Канада 1294 29
Австралия - Австралийский Союз 1118 27
Бразилия - Федеративная Республика 1121 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 26
Австрия - Австрийская Республика 524 24
Восточная Европа 1669 22
Чехия - Чешская Республика 493 20
Польша - Республика 824 20
Бельгия - Королевство 395 20
Латвия - Латвийская Республика 450 18
Литва - Литовская Республика 328 17
Южная Корея - Республика 1450 16
Португалия - Португальская Республика 316 16
Узбекистан - Республика 821 16
Европа Западная 610 15
Сингапур - Республика 808 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Русский язык 970 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
POI - points of interest 60 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Эффект Зеебека 3 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
Дед Мороз 58 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 7
Wikipedia - Википедия 274 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
All Things Digital 156 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
Bloomberg 785 2
The Wall Street Journal 709 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Digg 51 1
Pocket-Lint 68 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Daily Mail 28 1
Advanced Functional Materials 2 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Associated Press 324 1
InformationWeek 101 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MacRumors 114 1
НТВ - Телекомпания 164 1
NYT - The New York Times 505 1
РИА Новости 654 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
WikiLeaks 106 1
CNews Analytics 1988 14
Gartner 2188 4
IDC - International Data Corporation 2709 2
Forrester Research 385 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 2
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 2
Piper Jaffray 65 1
IHS iSuppli 274 1
comScore 224 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
Analysys Mason 26 1
Counterpoint Research 29 1
Gartner Peer Insights 4 1
Discovery Research Group 14 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
IBM Research 70 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Markets&Markets Research 78 1
Fortune Global 500 160 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Black Hat - Конференция 41 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
VMworld 27 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756456, в очереди разбора - 660146.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще