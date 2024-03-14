Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IMSI International Mobile Subscriber Identity Международный идентификатор мобильного абонента Индивидуальный номер абонента TMSI Идентификация временного мобильного абонента

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.03.2024 Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера

продаж мобильных составил почти 40%. Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%. Компании выбира
20.09.2023 Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

яет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита». Фото: Freepik Сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, теперь будут блокироваться В о
26.07.2023 Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские

од заметен серьезный рост доли подключений мобильных номеров существующими клиентами. Если в первые шесть месяцев 2022 г. доля составляла 29,24%, то в 2023 г. — 42,94%. Бизнес постепенно переходит на мобильные номера, и этому есть несколько причин. Компаниям сегодня важно общаться с клиентами не только голосом, но и с помощью мессенджеров, особенно небольшим предприятиям в самом начале свое
14.03.2023 Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ

сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021 по 2022 г. По данным статистики «Телфин», спрос на мобильные номера за год во всех регионах вырос на 84%. В анализе структуры спроса учитывались данные по подключению мобильных, зарубежных номеров и городских в различных географиях России за пе
30.09.2022 «Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы

Российский провайдер IP-телефонии «Телфин» объявил о расширении базы виртуальных мобильных и начале подключения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России. Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого можно подключить в «Телфин». Также в базе провайдера дос
06.08.2019 В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7

сокоскоростных мобильных сетей 5G найдена уязвимость, делающая их столь же уязвимыми перед «ловцами IMSI», как и сети предшествующих поколений. Описание уязвимости будет представлено в ближайши
07.08.2018 MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера

Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и среднего бизнеса. В рамках тарифа «Базовый» мобильный номер

13.12.2016 Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы

х услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM теперь есть возможность осуществлять ротацию идентификатора IMSI, что повышает уровень безопасности общения в сотовой сети. Услуга реализуется с помощью установленного на SIM-карту апплета, который также был разработан специалистами Tottoli GSM. C помощ
09.06.2015 «МегаФон» перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников компаний «Генерал Мороз» и «Робин Бобин»

«МегаФон» успешно перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников двух крупных компаний Нижегородской области. Услугой MNP с сохранением номеров воспользовались компании «Генерал Мороз» и «Робин Бобин», занимающиеся производством

27.04.2012 Сервис Zingaya представил новые тарифные планы для переадресации звонков на мобильные номера

омпания Zingaya, российский разработчик VoIP-решений для дистанционного обслуживания клиентов, объявила о запуске новой линейки мобильных тарифных планов для переадресации входящих звонков с сайта на мобильные номера абонентов российских сотовых операторов. Новые тарифные планы «Базовый – Мобильный» и «Стандартный – Мобильный» поддерживают до трех мобильных номеров одновременно. Абонентская
01.02.2012 Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России

Портал QIP.ru сообщил о том, что с 1 февраля пользователи сервиса «Звонки.QIP.ru» могут звонить на любые мобильные номера России со скидкой 50% и совершенно бесплатно звонить на городские номера в 18 стран мира. Весь февраль звонок на любой мобильный номер России будет стоить 1,20 руб. за минуту р

Публикаций - 339, упоминаний - 365

IMSI и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 35
Ростелеком 10948 27
ЛайфТелеком - Телфин 290 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
Telegram Group 2940 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 11
Google LLC 12688 10
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 8
X Corp - Twitter 2938 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Samsung Electronics 11064 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Huawei 4676 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Apple Inc 13154 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Microsoft Corporation 25775 5
ESET - ESET Software 1161 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Киевстар - Kyivstar 569 4
Укртелеком - Ukrtelecom 244 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 4
LG Electronics 3735 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Vodafone Group 1412 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Lenovo Motorola 3566 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
China Mobile 436 3
Астелит 137 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Visa International 1993 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
101Hotels.com 456 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Банк 1979 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ford 434 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Почта России ПАО 2370 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Транснефть 335 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Assist - Ассист 218 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Яндекс.Лавка 315 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 142
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 142
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 96
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 64
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 51
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 34
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 31
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 19
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Оповещение и уведомление - Notification 5943 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1012 16
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Google Android 15243 35
Apple iOS 8583 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Linux OS 11533 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
Google Android Package Kit - APK 295 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Nokia Symbian OS 1411 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Apple iPhone 6 4861 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
EA Origin 195 4
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 4
Apple macOS 2419 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Яндекс.Плюс 250 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Qsoft - amoCRM 154 3
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 3
FreePik 1841 3
Тюрина Мария 59 5
Мельников Александр 98 4
Патока Андрей 110 4
Нечай Елена 37 4
Путин Владимир 3454 4
Оганесян Ашот 152 4
Айбашева Анна 98 3
Галушкин Олег 182 3
Солодовников Денис 108 2
Вольфсон Влад 59 2
Биккужин Рамиль 70 2
Сморгонский Анатолий 44 2
Миронов Сергей 64 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Умаров Михаил 56 2
Прянишников Николай 316 2
Бедеров Игорь 103 2
Спицына Наталия 20 2
Кабулаев Иван 18 2
Рябоконь Владимир 12 2
Хохлова Зинаида 13 2
Давлетханов Марат 12 2
Давыдов Владислав 10 2
Рейман Леонид 1065 2
Осеевский Михаил 350 2
Дягилев Василий 84 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Малис Александр 158 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Вермишян Геворк 67 1
Галактионова Инесса 120 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Решетин Олег 49 1
Солодухин Константин 119 1
Ермаков Валерий 140 1
Оверчук Алексей 10 1
Кудрявцев Максим 43 1
Земков Сергей 159 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Степанюк Михаил 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Европа 24964 21
Украина 7928 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Израиль 2856 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 9
Казахстан - Республика 6048 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 8
Канада 5081 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 7
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 7
Грузия 1332 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 6
Япония 13807 6
Армения - Республика 2449 6
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 86
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 10
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Английский язык 7030 6
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Паспорт - Паспортные данные 2848 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 3
BleepingComputer - Издание 458 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
GQ 22 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
AP - Associated Press 2007 1
TechRadar 97 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
ComputerWorld 144 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
9to5Mac 70 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Total Telecom 613 1
Сellular News 31 1
Тайга.инфо 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Reddit 398 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Discovery Research Group 22 1
GSMA Intelligence 11 1
B2B - Российский рынок 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Международный женский день - 8 марта 418 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Связь-Экспокомм 276 1
Украина - Евромайдан 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще