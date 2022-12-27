Индексная книга CNews*
IMSI International Mobile Subscriber Identity Международный идентификатор мобильного абонента Индивидуальный номер абонента TMSI Идентификация временного мобильного абонента
Публикаций - 188, упоминаний - 199
IMSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галушкин Олег 178 3
|Дягилев Василий 84 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Симонов Сергей 5 1
|Усачев Иван 1 1
|Рабовский Семен 32 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Акулич Марина 4 1
|Меламед Леонид 150 1
|Буховцев Михаил 8 1
|Мышев Павел 6 1
|Зеров Александр 2 1
|Жаренов Максим 6 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Машуков Сергей 1 1
|Бородецкой Сергей 1 1
|Пыхтунов Сергей 1 1
|Коваль Сергей 2 1
|Remero William - Ремеро Уильям 1 1
|Быков Иван 2 1
|Давыдов Владислав 2 1
|Айбашева Анна 97 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Лоевская Анна 27 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Ganot Tscahi - Ганот Цахи 1 1
|Шилак Ксения 28 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Якименко Александр 1 1
|Бакиев Максим 41 1
|Беседа Сергей 2 1
|Кашин Александр 1 1
|Бакиев Курманбек 49 1
|Янукович Виктор 53 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Елин Владимир 9 1
|Солдатов Андрей 10 1
|Бороган Ирина 7 1
|Хитров Михаил 25 1
|Forbes - Форбс 630 2
|GQ 20 2
|BleepingComputer - Издание 202 1
|The Washington Post 308 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Радио Свобода - радиостанция 40 1
|91Mobiles 1696 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
|500 Startups 14330 2
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 2
|Gartner - Гартнер 3475 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.