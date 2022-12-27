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IMSI International Mobile Subscriber Identity Международный идентификатор мобильного абонента Индивидуальный номер абонента TMSI Идентификация временного мобильного абонента



27.12.2022 MCN Telecom заработал в Иванове 1
23.12.2022 «Алиса» поможет найти потерянный телефон 1
02.12.2022 «Билайн» допустил крупную утечку. В сети данные сотен тысяч работников оператора 1
24.11.2022 Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды 1
22.11.2022 «Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты 1
10.11.2022 «Телфин» запустил омниканальное телеком-решение для ЖКХ 1
30.09.2022 «Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы 1
14.06.2022 База виртуальных мобильных номеров «Телфин» покрывает 43 города России 1
01.04.2022 Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами 1
30.03.2022 Нижегородский институт прикладных технологий перешел на безопасную облачную телефонию «Телфин» 1
03.03.2022 TrueConf объявила о готовности перевести на отечественную ВКС организации размером до 1 млн пользователей 1
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 1
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
09.02.2021 Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1
25.11.2020 «Ростелеком» зафиксировал рост востребованности таксофонов 1
21.10.2020 Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов 2
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
22.04.2020 «Ростелеком» запустил акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса 1
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера 1
20.03.2020 Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше 1
18.03.2020 «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений 1
27.02.2020 «Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов 1
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 1
14.11.2019 «Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 1
14.10.2019 Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов 1
11.10.2019 За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО 1

Публикаций - 188, упоминаний - 199

IMSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 26
Dr.Web - Доктор Веб 1211 8
Aros SEQ - SEC Consult Services 1618 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 5
Google LLC 10935 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 4
Twitter 2700 4
Meta Platforms - Facebook 4338 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 4
Telegram Group 1046 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1110 3
Check Point Software Technologies 711 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 3
LG Electronics 3539 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 3
Samsung Electronics 9728 3
Lenovo Motorola 3503 2
ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг 93 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 700 2
ЛАН-проект 11 2
MVPower 11 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2503 2
Huawei 3502 2
Трафиклэнд 20 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 57 2
MediaTek 445 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 1
BBK Electronics Corp 280 1
Adobe Systems 1506 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 1
AT&T Inc 1652 1
Vodafone Group 1342 1
Sony 6481 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 377 1
Topcom 5 1
INOI - ИНОЙ 45 1
DEXP 37 1
Microsoft Corporation 23491 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 1
101Hotels.com 704 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь 19 1
Резонанс НПП 343 1
Беталинк 103 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 1
Кассир.ру - Kassir.ru 18 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 103 1
Точка 3797 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 60 1
Евросеть 1399 1
РЖД - Российские железные дороги 1619 1
Лента - Сеть розничной торговли 1701 1
ГПБ - Газпромбанк 939 1
Альфа-Банк 1596 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 1
Судебная власть - Judicial power 2092 1
Президент Украины 119 1
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 1
МВД РФ Управление К 118 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 545 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 521 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7479 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 25
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 136 23
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11184 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4120 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2822 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 14
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 13
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6926 12
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5024 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8233 8
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2165 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4400 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3482 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 5
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2021 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 716 5
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 201 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6723 5
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 643 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3510 5
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 81 5
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 83 5
Google Android 12544 18
Google Play - Google Store - Android Market 2933 7
Apple iOS 6795 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 5
Nokia Symbian OS 1399 5
WhatsApp Messenger 856 4
EA Origin 179 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 378 4
Google Android Package Kit - APK 123 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3226 4
Microsoft Skype 1975 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 3
Microsoft Windows 14432 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 87 2
Microsoft Windows 2000 12675 2
Linux Git Repository 2 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 106 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 2
Google Android Accessibility Service 15 2
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Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 244 2
Linux OS 8236 2
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Apple Mac - Apple Macintosh 2868 2
Intel Core - Семейство процессоров 1740 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 2
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