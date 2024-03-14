Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера продаж мобильных составил почти 40%. Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%. Компании выбира

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян яет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита». Фото: Freepik Сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, теперь будут блокироваться В о

Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские од заметен серьезный рост доли подключений мобильных номеров существующими клиентами. Если в первые шесть месяцев 2022 г. доля составляла 29,24%, то в 2023 г. — 42,94%. Бизнес постепенно переходит на мобильные номера, и этому есть несколько причин. Компаниям сегодня важно общаться с клиентами не только голосом, но и с помощью мессенджеров, особенно небольшим предприятиям в самом начале свое

Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021 по 2022 г. По данным статистики «Телфин», спрос на мобильные номера за год во всех регионах вырос на 84%. В анализе структуры спроса учитывались данные по подключению мобильных, зарубежных номеров и городских в различных географиях России за пе

«Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы Российский провайдер IP-телефонии «Телфин» объявил о расширении базы виртуальных мобильных и начале подключения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России. Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого можно подключить в «Телфин». Также в базе провайдера дос

В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7 сокоскоростных мобильных сетей 5G найдена уязвимость, делающая их столь же уязвимыми перед «ловцами IMSI», как и сети предшествующих поколений. Описание уязвимости будет представлено в ближайши

MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и среднего бизнеса. В рамках тарифа «Базовый» мобильный номер

Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы х услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM теперь есть возможность осуществлять ротацию идентификатора IMSI, что повышает уровень безопасности общения в сотовой сети. Услуга реализуется с помощью установленного на SIM-карту апплета, который также был разработан специалистами Tottoli GSM. C помощ

«МегаФон» перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников компаний «Генерал Мороз» и «Робин Бобин» «МегаФон» успешно перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников двух крупных компаний Нижегородской области. Услугой MNP с сохранением номеров воспользовались компании «Генерал Мороз» и «Робин Бобин», занимающиеся производством

Сервис Zingaya представил новые тарифные планы для переадресации звонков на мобильные номера омпания Zingaya, российский разработчик VoIP-решений для дистанционного обслуживания клиентов, объявила о запуске новой линейки мобильных тарифных планов для переадресации входящих звонков с сайта на мобильные номера абонентов российских сотовых операторов. Новые тарифные планы «Базовый – Мобильный» и «Стандартный – Мобильный» поддерживают до трех мобильных номеров одновременно. Абонентская