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IMSI International Mobile Subscriber Identity Международный идентификатор мобильного абонента Индивидуальный номер абонента TMSI Идентификация временного мобильного абонента
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.03.2024
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Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера
продаж мобильных составил почти 40%. Согласно анализу, основной тенденцией 2023 г. стало увеличение количества виртуальных мобильных номеров в портфеле клиентов «Телфин». Сегодня провайдер предлагает мобильные номера 46 городов России, при этом популярность сервиса растет вне зависимости от географии. Общая доля прироста подключений мобильных номеров в 2023 г. составила 38%. Компании выбира
|20.09.2023
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Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян
яет создать временный аккаунт в соцсетях и мессенджерах, с помощью которого возможно размещение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, приводит «Коммерсант» данные компании «Информзащита». Фото: Freepik Сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, теперь будут блокироваться В о
|26.07.2023
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Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские
од заметен серьезный рост доли подключений мобильных номеров существующими клиентами. Если в первые шесть месяцев 2022 г. доля составляла 29,24%, то в 2023 г. — 42,94%. Бизнес постепенно переходит на мобильные номера, и этому есть несколько причин. Компаниям сегодня важно общаться с клиентами не только голосом, но и с помощью мессенджеров, особенно небольшим предприятиям в самом начале свое
|14.03.2023
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Аналитика «Телфин»: бизнес подключает мобильные номера и открывает представительства в СНГ
сервисов «Телфин» проанализировал спрос на городские, мобильные и зарубежные номера среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России с 2021 по 2022 г. По данным статистики «Телфин», спрос на мобильные номера за год во всех регионах вырос на 84%. В анализе структуры спроса учитывались данные по подключению мобильных, зарубежных номеров и городских в различных географиях России за пе
|30.09.2022
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«Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы
Российский провайдер IP-телефонии «Телфин» объявил о расширении базы виртуальных мобильных и начале подключения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России. Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого можно подключить в «Телфин». Также в базе провайдера дос
|06.08.2019
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В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7
сокоскоростных мобильных сетей 5G найдена уязвимость, делающая их столь же уязвимыми перед «ловцами IMSI», как и сети предшествующих поколений. Описание уязвимости будет представлено в ближайши
|07.08.2018
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MCN Telecom снизил тарифы на мобильные номера
Виртуальный оператор связи MCN Telecom объявил о снижении абонентской платы за мобильные номера без SIM-карты в два раза. В июле абонентам MCN Telecom связи стали доступны новые тарифные предложения для малого и среднего бизнеса. В рамках тарифа «Базовый» мобильный номер
|13.12.2016
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Tottoli GSM представила новую опцию для своей Multi IMSI платформы
х услуг в рамках разработки платформы для виртуальных мобильных операторов. Как рассказали CNews в компании, на MultiSIM-картах Tottoli GSM теперь есть возможность осуществлять ротацию идентификатора IMSI, что повышает уровень безопасности общения в сотовой сети. Услуга реализуется с помощью установленного на SIM-карту апплета, который также был разработан специалистами Tottoli GSM. C помощ
|09.06.2015
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«МегаФон» перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников компаний «Генерал Мороз» и «Робин Бобин»
«МегаФон» успешно перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников двух крупных компаний Нижегородской области. Услугой MNP с сохранением номеров воспользовались компании «Генерал Мороз» и «Робин Бобин», занимающиеся производством
|27.04.2012
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Сервис Zingaya представил новые тарифные планы для переадресации звонков на мобильные номера
омпания Zingaya, российский разработчик VoIP-решений для дистанционного обслуживания клиентов, объявила о запуске новой линейки мобильных тарифных планов для переадресации входящих звонков с сайта на мобильные номера абонентов российских сотовых операторов. Новые тарифные планы «Базовый – Мобильный» и «Стандартный – Мобильный» поддерживают до трех мобильных номеров одновременно. Абонентская
|01.02.2012
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Портал QIP.ru даст скидку 50% при звонках на мобильные номера России
Портал QIP.ru сообщил о том, что с 1 февраля пользователи сервиса «Звонки.QIP.ru» могут звонить на любые мобильные номера России со скидкой 50% и совершенно бесплатно звонить на городские номера в 18 стран мира. Весь февраль звонок на любой мобильный номер России будет стоить 1,20 руб. за минуту р
IMSI и организации, системы, технологии, персоны:
|Тюрина Мария 59 5
|Мельников Александр 98 4
|Патока Андрей 110 4
|Нечай Елена 37 4
|Путин Владимир 3454 4
|Оганесян Ашот 152 4
|Айбашева Анна 98 3
|Галушкин Олег 182 3
|Солодовников Денис 108 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Сморгонский Анатолий 44 2
|Миронов Сергей 64 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Умаров Михаил 56 2
|Прянишников Николай 316 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Спицына Наталия 20 2
|Кабулаев Иван 18 2
|Рябоконь Владимир 12 2
|Хохлова Зинаида 13 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Давыдов Владислав 10 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Дягилев Василий 84 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Малис Александр 158 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Галактионова Инесса 120 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Решетин Олег 49 1
|Солодухин Константин 119 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Оверчук Алексей 10 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Земков Сергей 159 1
|Смирнов Дмитрий 112 1
|Степанюк Михаил 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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