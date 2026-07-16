Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Мельников Александр

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Ростелеком» удвоил скорость интернета в труднодоступном селе Антипаюта 1
03.06.2026 Глава одного из крупнейших российских ИТ-холдингов банкрот 1
05.05.2026 Парадокс финансовой уверенности: 52% россиян признались, что никогда не проверяли свой кредитный рейтинг 1
26.02.2026 Созданная F-Plus сеть «умной» электроники закрылась, но ее может спасти новый хозяин 1
20.10.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации третьего этапа обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» 1
Цифровизация транспортной отрасли 2024 2
04.08.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в биржевом порядке в рамках третьего этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc 1
07.05.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше одного миллиона акций компании на Московской бирже 1
28.04.2025 ПАО «Софтлайн» 19 мая 2025 г. объявит основные неаудированные финансовые показатели компании за I квартал 2025 года 1
24.04.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о реорганизации владения АО Банк Синара в капитале компании в связи с переходом доли на другое юридическое лицо 1
21.03.2025 Акции ПАО «Софтлайн» доступны к торгам на утренней сессии Московской биржи 1
24.02.2025 Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
03.02.2025 Участники второго этапа обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена 1
08.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении «Московской биржей» коэффициента free-float по акциям компании до 16% 1
28.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тыс. акций компании на Московской бирже 1
21.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации второго этапа обмена ГДР Noventiq 1
02.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии группы 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
14.08.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc 1
24.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO 1
17.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO 1
11.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн» 1
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» 1
01.03.2024 Александр Мельников -

Александр Мельников, KYFO: Уже сегодня многие услуги при задержке рейса можно получить по посадочным талонам

 1
20.12.2023 ПАО «Софтлайн» публикует прогноз на 2024 г. и ожидает ускорение роста по всем основным финансовым показателям 1
22.11.2023 Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
06.12.2021 MCN Telecom выпустил мобильное приложение для iOS 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1

Публикаций - 98, упоминаний - 102

Мельников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 56
Softline - Софтлайн 3743 21
МегаФон 10742 16
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 7
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 5
Roistat 18 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
Ростелеком 10948 5
Intel Corporation 12811 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 3
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 2
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 7 2
KYFO - КИФО 2 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Citrix Systems 868 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Biocad - Биокад 95 2
VK - YClients - УайКлаентс 69 2
МойСклад - Логнекс 124 1
Virgin Group 144 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
Google LLC 12688 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Новард УК - Novard 73 3
Аталайя 25 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 17 2
Держава АКБ 44 2
Тетис Кэпитал - Tethys 27 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Совкомбанк ПАО 316 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
Фаберлик - Faberlic 115 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Мосводоканал МГУП 69 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
A.T.Legal 18 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Аркус - бизнес-центр 6 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 8
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 39 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 11
Qsoft - amoCRM 154 11
UMI - UMI.CMS 43 6
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
МСН Телеком Виджет 3 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
Яндекс.Телефония 7 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
КриптоПро Ngate 23 1
Atlassian - Confluence 183 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
YUcrm - Ю-СРМ 4 1
Лавров Владимир 111 4
Мельников Алексей 74 3
Пономарев Андрей 27 3
Левиков Антон 69 3
Кадыков Роман 15 3
Тараканов Артем 39 3
Маковкин Иван 6 3
Мишин Михаил 4 3
Корнев Владимир 15 3
Гуденко Илья 28 3
Чевкота Олег 15 2
Лобанов Константин 2 2
Боровиков Игорь 137 2
Деминский Владислав 5 2
Почкаев Евгений 9 2
Жилин Вадим 9 2
Долгополов Игорь 4 2
Кудрявцева Марина 3 2
Барабанов Олег 4 2
Рустамов Рустам 548 2
Халматов Максим 64 2
Макаров Валентин 251 2
Иванов Георгий 18 2
Брюквин Юрий 300 1
Македонский Сергей 47 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Тюрин Андрей 8 1
Муравьев Александр 7 1
Анисимов Алексей 24 1
Ажигиров Андрей 23 1
Бородин Андрей 40 1
Анкилов Константин 121 1
Маковский Максим 14 1
Потанин Владимир 91 1
Стрешинский Владимир 8 1
Васильев Дмитрий 76 1
Галкин Дмитрий 27 1
Луцик Павел 13 1
Чаплинская Светлана 8 1
Корсаков Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
Европа 24963 22
Венгрия 855 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Австрия - Австрийская Республика 1357 11
Словакия - Словацкая Республика 482 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Словакия - Братислава 39 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Венгрия - Будапешт 116 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 25
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 82 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Аренда 2687 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Orbis Research 4 2
Forrester Research 834 2
Discovery Research Group 22 1
CCS Insight 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
WiseGuyReports 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Рустелеком ТК 305 1
Публичная библиотека имени Императора Александра II 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще