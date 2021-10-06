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Мельников Александр


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 9
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 2
01.10.2019 Intel расскажет о технологии vPro на конференции CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 1
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 2
31.08.2018 5G перевернет рынок MVNO 1
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
22.05.2018 Глобальный рынок MVNO будет ежегодно расти почти на 10% 2
11.05.2018 MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС» 1
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
02.04.2018 MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 2
30.03.2018 Рынок MVNO будет расти почти на 9% ежегодно в ближайшие пять лет 2
16.03.2018 Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии 1
30.01.2018 Услугами MVNO в Европе к 2020 г. будут пользоваться более 110 млн человек 2
30.01.2018 MCN Telecom ввел в эксплуатацию комбинированный узел местной и зоновой связи в Санкт-Петербурге 1
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
05.12.2017 MCN Telecom запустил услугу MVNO для бизнеса 1
05.12.2017 Абоненты предпочитают MVNO традиционным мобильным операторам: данные опроса 3
01.12.2017 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Словакии 1
17.11.2017 MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM 1
15.11.2017 Рынок мобильных виртуальных операторов вырастет до $75,25 млрд 3
10.11.2017 MCN Telecom добрался до Мурманска 1
10.11.2017 MCN Telecom запускает услуги в Мурманске 1
31.10.2017 МТТ подготовил техническую базу для проекта MCN Telecom 1

Публикаций - 63, упоминаний - 96

Мельников Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
RetailCRM 21 5
Roistat 6 5
Intel Corporation 4192 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 14 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Инфосистемы Джет 675 2
Citrix Systems 571 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Рустелеком ТК 197 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Eltex - Элтекс 71 1
Воентелеком 134 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Biocad - Биокад 38 1
Almatel - Алма Групп 13 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Сбербанк Телеком 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
LycaMobile 4 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Ericsson 862 1
Крипто-ПРО 200 1
Deutsche Telekom 219 1
Verizon 372 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Держава АКБ 15 2
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
UBS AG 119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Аркус - бизнес-центр 2 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
A.T.Legal 10 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
Росгосстрах 182 1
Мосводоканал 44 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Норникель - Норильский никель 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1127 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Май - Российская торговая компания 49 1
X5 Group 599 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 16
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Счётная палата РФ 460 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 22
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 14
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 5
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 4
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Webhooks - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
LiveUSB - LiveUSB OS 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 10
amoCRM 39 7
UMI.CMS 48 5
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 3
МТТ MVNE 20 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
Microsoft Skype 1473 2
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
Яндекс.Телефония 5 1
КриптоПро Ngate 4 1
Oracle Communications 17 1
МСН Телеком Виджет 1 1
МТС Деньги 42 1
Atlassian Confluence 13 1
Яндекс.Метрика 81 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Omnitracker 53 1
Google Android 10751 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Apple iOS 5742 1
Citrix Workspace Digital Workspace 16 1
Microsoft Power BI 113 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Office 1946 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Zoom Rooms - ВКС 9 1
Ред ОС 239 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Microsoft Teams 214 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Кадыков Роман 15 3
Пономарев Андрей 10 3
Левиков Антон 68 3
Четвернин Алексей 651 2
Лобанов Константин 2 2
Халматов Максим 45 2
Иванов Георгий 18 2
Чевкота Олег 15 2
Деминский Владислав 4 2
Панченко Андрей 4 1
Галкин Дмитрий 17 1
Луцик Павел 7 1
Чаплинская Светлана 6 1
Чазов Андрей 18 1
Жилков Евгений 6 1
Чижиков Михаил 7 1
Жданов Денис 4 1
Войтик Мария 8 1
Анкилов Константин 49 1
Храмов Олег 3 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Марова Юлия 10 1
Голованов Леонид 5 1
Михневич Александр 1 1
Брюквин Юрий 196 1
Кучерова Ольга 9 1
Нагаев Олег 30 1
Рустамов Рустам 169 1
Борисов Илья 26 1
Петров Михаил 88 1
Михалев Евгений 40 1
Иванов Сергей 171 1
Кириенко Владимир 38 1
Шевченко Владимир 135 1
Стрешинский Владимир 7 1
Македонский Сергей 29 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Тюрин Андрей 3 1
Муравьев Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
Германия - Федеративная Республика 3657 12
Венгрия 294 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Европа 3774 10
Австрия - Австрийская Республика 528 9
Словакия - Словацкая Республика 213 8
Россия - Волгоград 542 6
Россия - Ижевск 308 6
Россия - Краснодар 1040 6
Россия - Калининград 674 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 6
Россия - Воронеж 693 5
Россия - Омск 630 5
Россия - Оренбург 259 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 5
Россия - Красноярск 851 4
Россия - Астрахань 241 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - Рязань 356 4
Россия - Мурманск 258 4
Россия - Томск 450 4
Россия - Кемерово 311 4
Россия - Барнаул 361 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Россия - Чебоксары 157 4
Россия - Сибирь 878 3
Россия - Краснодарский край 915 3
Австрия - Вена 48 3
Россия - Калуга 297 3
Россия - ПФО - Самара 1295 3
Россия - Ульяновск 296 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 3
Россия - Киров 248 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Банковский сектор 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Русский язык 986 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
Forrester Research 386 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Orbis Research 4 2
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Discovery Research Group 14 1
CCS Insight 20 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
AC&M Consulting 55 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765963, в очереди разбора - 669649.
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