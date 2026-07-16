Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельников Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 98, упоминаний - 102
Мельников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 111 4
|Мельников Алексей 74 3
|Пономарев Андрей 27 3
|Левиков Антон 69 3
|Кадыков Роман 15 3
|Тараканов Артем 39 3
|Маковкин Иван 6 3
|Мишин Михаил 4 3
|Корнев Владимир 15 3
|Гуденко Илья 28 3
|Чевкота Олег 15 2
|Лобанов Константин 2 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Деминский Владислав 5 2
|Почкаев Евгений 9 2
|Жилин Вадим 9 2
|Долгополов Игорь 4 2
|Кудрявцева Марина 3 2
|Барабанов Олег 4 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Халматов Максим 64 2
|Макаров Валентин 251 2
|Иванов Георгий 18 2
|Брюквин Юрий 300 1
|Македонский Сергей 47 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Муравьев Александр 7 1
|Анисимов Алексей 24 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Бородин Андрей 40 1
|Анкилов Константин 121 1
|Маковский Максим 14 1
|Потанин Владимир 91 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Луцик Павел 13 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Корсаков Денис 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.