Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мельников Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 96
Мельников Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кадыков Роман 15 3
|Пономарев Андрей 10 3
|Левиков Антон 68 3
|Четвернин Алексей 651 2
|Лобанов Константин 2 2
|Халматов Максим 45 2
|Иванов Георгий 18 2
|Чевкота Олег 15 2
|Деминский Владислав 4 2
|Панченко Андрей 4 1
|Галкин Дмитрий 17 1
|Луцик Павел 7 1
|Чаплинская Светлана 6 1
|Чазов Андрей 18 1
|Жилков Евгений 6 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Жданов Денис 4 1
|Войтик Мария 8 1
|Анкилов Константин 49 1
|Храмов Олег 3 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Марова Юлия 10 1
|Голованов Леонид 5 1
|Михневич Александр 1 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Кучерова Ольга 9 1
|Нагаев Олег 30 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Борисов Илья 26 1
|Петров Михаил 88 1
|Михалев Евгений 40 1
|Иванов Сергей 171 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Стрешинский Владимир 7 1
|Македонский Сергей 29 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Тюрин Андрей 3 1
|Муравьев Александр 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765963, в очереди разбора - 669649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765963, в очереди разбора - 669649.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru