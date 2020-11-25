Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг стационарной связи.

По итогам закупочной процедуры филиала ИК «АСЭ» в Венгрии, проводимой в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», международный оператор связи был признан победителем запроса предложений как участник, представивший наилучшие условия исполнения договора по совокупности заявленных организатором критериев.

В соответствии с договором, подписанным сроком на три года между филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии и австрийской компанией MCNtelecom GmbH, входящей в группу MCN Telecom, оператор оказывает услуги местной, междугородной и международной связи заказчику, а именно: звонки на стационарные и мобильные номера Венгрии, международные звонки, в том числе в Россию, Великобританию, Германию, Италию, Бангладеш и другие страны по выгодным ценам. В рамках процедуры портирования фиксированных номеров, реализуемой в соответствии с регламентами венгерского телеком-регулятора NMHH, был осуществлен перенос фиксированных номеров в сеть MCN Telecom, а также заказчику предоставлена собственная номерная ёмкость оператора в формате +36 XX XX XXXX с выделенными линиями в SIP-транке.

«Разработка программных продуктов и интеграция интеллектуальных услуг в единую телеком-платформу, реализованную по модели CPaaS, позволяет масштабировать и успешно развивать бизнес в европейских странах, где MCN Telecom осуществляет свою деятельность с 2015 года. В Венгрии, как и в других странах присутствия, мы предоставляем услуги телефонии, географические и номадические номера, Free Phone («Зеленые номера») и локализованные под местные реалии программные продукты: Виртуальную АТС, Чатофон, API. Приглашение к участию в соревновании на право подписания договора со столь крупной российской госкорпорацией было расценено нами как вызов, который невозможно было не принять ввиду уникальности положения, в котором мы оказались, являясь российским и венгерским оператором связи одновременно. Надо отметить, что это наше первое участие в закупочной процедуре крупной российской компании, осуществляющей деятельность не только в России, но и в европейских странах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И первая победа. Будем дальше работать, чтобы она была не последней», - сказал основатель и генеральный директор группы MCN Telecom Александр Мельников.

«Нет секрета в том, что MCN Telecom стал победителем. Запрос предложений на право заключения договора на предоставление услуг стационарной связи для нужд филиала АО ИК «АСЭ» в Венгрии – абсолютно прозрачная процедура. Информация о ней доступна в открытых источниках. Каждый поставщик, соответствующий заявленным в закупочной документации критериям, может принять участие в закупке. Компания MCN Telecom приняла участие и cмогла предложить наилучшие условия исполнения договора. Далее последовало подписание договора на оказание услуг стационарной связи сроком на три года. По истечении данного срока будет проводиться новая закупка», - сказал главный специалист отдела закупок филиала ИК «АСЭ» в Венгрии Владимир Пирогов.

Начальная (максимальная) стоимость договора составляет 30 518 949 венгерских форинтов.



Другие материалы рубрики

Россияне нашли бесплатную замену смартфонам

Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи

ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции

«Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Техноблог

Гостевая сеть — как и зачем ее организовывать

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию