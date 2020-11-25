MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии

Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг стационарной связи.

По итогам закупочной процедуры филиала ИК «АСЭ» в Венгрии, проводимой в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», международный оператор связи был признан победителем запроса предложений как участник, представивший наилучшие условия исполнения договора по совокупности заявленных организатором критериев.

В соответствии с договором, подписанным сроком на три года между филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии и австрийской компанией MCNtelecom GmbH, входящей в группу MCN Telecom, оператор оказывает услуги местной, междугородной и международной связи заказчику, а именно: звонки на стационарные и мобильные номера Венгрии, международные звонки, в том числе в Россию, Великобританию, Германию, Италию, Бангладеш и другие страны по выгодным ценам. В рамках процедуры портирования фиксированных номеров, реализуемой в соответствии с регламентами венгерского телеком-регулятора NMHH, был осуществлен перенос фиксированных номеров в сеть MCN Telecom, а также заказчику предоставлена собственная номерная ёмкость оператора в формате +36 XX XX XXXX с выделенными линиями в SIP-транке.

«Разработка программных продуктов и интеграция интеллектуальных услуг в единую телеком-платформу, реализованную по модели CPaaS, позволяет масштабировать и успешно развивать бизнес в европейских странах, где MCN Telecom осуществляет свою деятельность с 2015 года. В Венгрии, как и в других странах присутствия, мы предоставляем услуги телефонии, географические и номадические номера, Free Phone («Зеленые номера») и локализованные под местные реалии программные продукты: Виртуальную АТС, Чатофон, API. Приглашение к участию в соревновании на право подписания договора со столь крупной российской госкорпорацией было расценено нами как вызов, который невозможно было не принять ввиду уникальности положения, в котором мы оказались, являясь российским и венгерским оператором связи одновременно. Надо отметить, что это наше первое участие в закупочной процедуре крупной российской компании, осуществляющей деятельность не только в России, но и в европейских странах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И первая победа. Будем дальше работать, чтобы она была не последней», - сказал основатель и генеральный директор группы MCN Telecom Александр Мельников.

«Нет секрета в том, что MCN Telecom стал победителем. Запрос предложений на право заключения договора на предоставление услуг стационарной связи для нужд филиала АО ИК «АСЭ» в Венгрии – абсолютно прозрачная процедура. Информация о ней доступна в открытых источниках. Каждый поставщик, соответствующий заявленным в закупочной документации критериям, может принять участие в закупке. Компания MCN Telecom приняла участие и cмогла предложить наилучшие условия исполнения договора. Далее последовало подписание договора на оказание услуг стационарной связи сроком на три года. По истечении данного срока будет проводиться новая закупка», - сказал главный специалист отдела закупок филиала ИК «АСЭ» в Венгрии Владимир Пирогов.

Начальная (максимальная) стоимость договора составляет 30 518 949 венгерских форинтов.