Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бангладеш
Народная Республика Бангладеш
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Публикаций - 184, упоминаний - 284
Бангладеш упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 3
|Microsoft Security Intelligence Report 13 2
|Gartner 2190 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru