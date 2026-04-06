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Бангладеш Народная Республика Бангладеш

Бангладеш - Народная Республика Бангладеш

СОБЫТИЯ


06.04.2026 МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц

МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку и Бангладеш. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в местной валюте в обменных пунктах во всех регионах стран. У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совер
17.02.2026 Организации Бангладеш перешли на решения «Труконф»

и более 30 радиостанций страны. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф». После успешного развёртывания национального «ВКС-облака» на базе геостационарного спутника и ПО «Труконф» правительством Бангладеш, на TrueConf Server последовательно переходят крупнейшие инфраструктурные организации, включая государственную радиокомпанию Bangladesh Betar и национальное энергетическое предприятие
07.08.2025 В Бангладеш запустили национальную систему видеоконференцсвязи на низкоорбитальном спутнике и ПО «Труконф»

Компании Systems & Services Limited (SSL) и «Труконф» приняли участие в построении системы видеоконференцсвязи для государственных нужд в Бангладеш. Отличительная особенность проекта — низкоорбитальный спутник, который стал основным сетевым каналом связи из-за требований к безопасности и контролю передачи данных. На базе спутника
18.04.2024 Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году

В Бангладеш появится филиал «Синергии»: факультет информационных технологий примет 500 абитуриентов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представител
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш

Российский смартфон из Бангладеш «Созданный в России» (по заявлению создателей) смартфон «Р-фон», за которым стоят компания «Рутек» и НТЦ ИТ РОСА, может на деле не иметь внутри себя ничего российского. Эксперты порта
02.06.2023 Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш

ративный кадровый учет и расчет зарплаты для 20 тыс. сотрудников в соответствии с законодательством Бангладеша. Для этого в системе выполнено более 40 доработок, в том числе: созданы справочник
24.06.2022 Резидент «Сколково» экспортирует теплообменное оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш

6 атомная электростанция, расположенная на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. АЭС «Руппур» состоит из двух энергоблоков с современными реакторами В
29.04.2022 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты на четверть миллиарда долларов

Аукцион по продаже 4G-частот в Бангладеше Телекоммуникационный регулятор Бангладеша (Bangladesh Telecommunications Regulator
24.12.2021 «Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии

народная франчайзинговая сеть детских кружков «Роббо клуб» объявила о выходе на рынок Южной Азии. В Бангладеш открывается первый онлайн-класс для школьников, где они смогут изучать программиров
18.04.2018 Ростех и Unicom Bangladesh подписали соглашение о продвижении российских ИТ-решений

desh, объединяющий компании в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровых СМИ и рекламы, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения российских ИТ-решений на территории Бангладеш. Подписание соглашения состоялось 11 апреля в столице Бангладеш, г. Дакка. В рамках сотрудничества RITE намерен заключить контракты по внедрению и обслуживанию ИТ-решений в сфе
22.02.2018 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов

а – Robim Teletalk и Citytalk – не принимали участия в аукционе. По данным BTRC на конец 2017 г., в Бангладеш было 145 млн сотовых абонентов, уровень проникновения составляет 88%. Лидером рынка
27.09.2017 Инфографика InfoWatch: правительство и силовики стали жертвами каждого второго случая утечек в странах ЮВА

Аналитический центр InfoWatch представил исследование утечек информации ограниченного доступа из организаций в странах Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Индии и Бангладеш в 2016-2017 гг. В фокус исследования попали сообщения о компрометации данных коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных органов, которые были обнародованы в СМ
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещатель
18.08.2016 Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш

Из Бангладеш в Россию Бангладешский телекоммуникационный оператор Bangladesh Internet Exchange (
03.06.2016 GS Group раскрыл детали контент-стратегии первого спутникового ТВ-оператора RealVU в Бангладеш

ий контент-менеджер холдинга GS Group Анна Шутилова приняла участие в конференции на World Content Market в Москве. Спикер представила тему «Запуск первого спутникового проекта платного телевещания в Бангладеш», рассказав о контентной политике бенгальского оператора RealVU. Проект реализован холдингом GS Group в партнерстве с локальным многоотраслевым конгломератом Beximco. Анна Шутилова ра
25.04.2016 Хакеры взломали SWIFT. Украдены десятки миллионов долларов

Хищение из банка Бангладеш Хакеры смогли взломать систему финансовых транзакций SWIFT, которая используется в качестве стандарта для межбанковского взаимодействия. Об этом сообщили представители британской комп
11.09.2013 В электронных ID-картах Бангладеш будет регистрироваться «третий пол»

удут вынесены на обсуждение уже к концу этой недели, 12 сентября. В настоящее время любой гражданин Бангладеш, имеющий право голоса, предъявляет на избирательном участке пластиковую карту с фот
31.07.2013 Бангладеш готовит закон о национальной ID-карте

Власти Бангладеш, население которой, согласно последней переписи, составляет около 150 млн. человек, намеревается обеспечить своих совершеннолетних граждан смарт-картами для электронного голосования с
04.05.2010 В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек

В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек. По данным представителей полиции, 6 человек стали жертвами стихии на северо-востоке страны, другие 10 - в остальных частях страны.
15.12.2009 «Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше

географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс

21.08.2009 Huawei и Grameenphone разворачивают первые базовые станции с питанием от солнечной энергии в Бангладеш

ра Telenor, выбрала оборудование Huawei, мирового лидера в области решений для сетей связи следующего поколения, для развертывания сетевой инфраструктуры на базе BTS с питанием от солнечной энергии в Бангладеш. Huawei поставит базовые станции четвертого поколения (4G), которые могут работать на солнечной энергии без подключения к электрической сети. В качестве резервных источников питания п
11.02.2009 В Индии и Бангладеш вспыхнула эпидемия менингита

хуа со ссылкой на индийские СМИ, на северо-востоке Индии в последние дни вспыхнула эпидемия менингита, в результате в январе умерли как минимум 165 человек и еще 2000 человек заражены этим вирусом. В Бангладеш в приграничном с Индией районе также вспыхнула эпидемия. В настоящее время органы здравоохранения Индии направили медицинские отряды в районы эпидемии для содействия мерам правительст
24.12.2008 Новая вспышка птичьего гриппа выявлена в Бангладеш

Как сообщает агентство Синьхуа, животноводческое управление Бангладеш 23 декабря подтвердило, что с начала зимы в 5 уездах страны выявлены новые случаи птичьего гриппа, в связи с чем было забито почти 10 тысяч голов домашней птицы. Однако случаев зараже
30.07.2008 Мертвый завод Nokia-Siemens может достаться русским

Правительство Бангладеш пытается найти инвестора на покупку 49% акций компании Telephone Shilpa Sangstha (T
28.07.2008 В Бангладеш произошло землетрясение силой 5,6 балла

Как сообщает агентство Синьхуа, 27 июля в Бангладеш произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в районе, расположенном в 238 км к северо-востоку от столицы Дакка, подземные толчки ощущали
18.07.2008 «Система» скупает азиатских аутсайдеров

,7 млн пользователей, хотя стандарт CDMA, как правило, является менее массовым, нежели GSM. Всего в Бангладеше 44 млн абонентов мобильной связи, уровень проникновения составляет 30%. Аналитики

14.01.2008 В Бангладеш вновь зафиксирована вспышка "птичьего гриппа"

В Бангладеш зафиксирована вспышка "птичьего гриппа" среди кур. Около 500 птиц стали жертвами вируса на птицеферме в округе Мулавибазар, на севере страны. В связи с этим были уничтожены 800 птиц в
19.11.2007 Ураган "Сидр" стал национальным бедствием Бангладеш

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, число жертв урагана "Сидр" в Бангладеш превысило 3 тыс. человек. Согласно официальным данным, число жертв достигло 2,350 тыс. человек, по данным местных СМИ количество погибших составило 3,5 тыс. человек. Власти страны наз
14.09.2007 Проливные дожди затопили северо-восточную Индию и Бангладеш

ые осадки вызвали наводнения, которые уничтожили урожай и оставили сотни тысяч людей без крова, сообщает Spiegel. Еще в августе из-за сильных дождей вышла из берегов протекающая по территории Индии и Бангладеш река Брахмапутра. Но снимки со спутника показывают, что по масштабам это наводнение значительно меньше сентябрьского. Из-за проливных дождей Брахмапутра разлилась в третий раз за этот
19.01.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Бангладеш

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Лайт в сети GrameenPhone Limited (Бангладеш).
17.01.2006 Бангладеш потребовал избавиться от мобильных вампиров

Регулирующие органы Бангладеш потребовали от операторов сотовой связи отменить тарифные планы с бесплатными ночны
15.01.2002 Количество абонентов сотовой связи в Бангладеш достигнет 10 млн.

Давая интервью газете The Daily Star, президент Ericsson Asia Pacific Рагнар Бек (Ragnar Back) сообщил, что он предполагает, что рынок мобильной связи в Бангладеш достигнет 10 млн. абонентов в течение двух-трех лет. Количество абонентов в стране в прошлом году составило 654000. "В течение трех последних лет рынок мобильной телефонии в Бангла
27.10.2000 Ericsson намерена впервые в Бангладеш открыть услуги беспроводного доступа в интернет

Компания Ericsson сообщила о намерении открыть в Бангладеш услуги мобильного доступа в интернет по протоколу беспроводного доступа WAP. Представитель дочернего предприятия компании в Бангладеш сообщил, что скоро будут заключены соглаше
15.05.2000 "Северо-Западный GSM" открыла роуминг в Бангладеш

Один из крупнейших российских сотовых операторов, компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии роуминга с оператором GrameenPhone в Бангладеш. В настоящее время "Северо-Западный GSM" имеет роуминговые соглашения со 174 оператора из 89 стран, предоставляющих услуги в 93 странах.
15.05.2000 "Северо-Западный GSM" открыла роуминг в Бангладеш

Один из крупнейших российских сотовых операторов, компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии роуминга с оператором GrameenPhone в Бангладеш. В настоящее время "Северо-Западный GSM" имеет роуминговые соглашения со 174 оператора из 89 стран, предоставляющих услуги в 93 странах.

Публикаций - 365, упоминаний - 411

Бангладеш и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 93
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 87
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 46
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 46
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 46
Киевстар - Kyivstar 569 42
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 20
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 19
Google LLC 12687 18
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 18
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 17
МегаФон 10742 17
Yandex - Яндекс 9215 16
Samsung Electronics 11064 13
Microsoft Corporation 25774 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Vodafone Group 1412 10
Telecel Globe 12 9
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 9
Ростелеком 10948 9
Apple Inc 13154 9
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 9
Robim Teletalk - сотовый оператор Бангладеша 8 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
Cisco Systems 5372 7
Huawei 4675 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Lenovo Motorola 3566 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 6
Ruteq - Рутек 41 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Альфа-Групп 745 41
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 17
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Евросеть 1421 6
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 5
Apax Partners - Weather Investments 30 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Walt Disney Company 647 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 21
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 21
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 13
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 12
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Google Android 15243 33
Apple iOS 8583 16
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 16882 13
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 9
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 9
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Google Chrome - браузер 1701 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Google Android Package Kit - APK 295 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 206 4
Apple iPhone 6 4861 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
FileZilla - FTP-клиент 26 3
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 3
Dr.Web CureIt! 39 3
Micromax Systems - Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 3
ROBBO - РОББО Клуб 23 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 9 3
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 15 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 45
Фридман Михаил 146 14
Авен Петр 67 13
Торбахов Александр 111 13
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
Хан Герман 56 10
Кузьмичев Алексей 54 9
Изосимов Александр 192 8
Косогов Андрей 33 6
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 5
Мамут Александр 133 5
Волков Дмитрий 69 5
Брюквин Юрий 300 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Фетисов Глеб 21 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Слободин Михаил 56 4
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 4
Несис Александр 6 4
Lunder Jo - Лундер Джо 69 4
Путин Владимир 3454 4
Зайцев Михаил 345 4
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 3
Фролов Павел 86 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Комаров Александр 24 3
Прохорова Елена 11 3
Рудычева Наталья 95 3
Хантимиров Рамиль 82 3
Морошкин Александр 118 3
Семенов Кирилл 9 3
Долгопольский Сергей 11 3
Утемуратов Булат 10 3
Рейман Леонид 1065 3
Водясов Алексей 222 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 3
Кирсанова Светлана 70 2
Евтушенков Владимир 217 2
Шоржин Валерий 67 2
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 245
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 147
Индия - Bharat 5869 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 90
Египет - Арабская Республика 1100 85
Украина 7928 82
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 81
Италия - Итальянская Республика 4508 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 66
Индонезия - Республика 1058 65
Азия - Азиатский регион 5920 63
Африка - Африканский регион 3640 59
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 58
Канада 5081 55
Казахстан - Республика 6047 54
Европа 24962 51
Норвегия - Королевство 1857 42
Узбекистан - Республика 2005 42
Турция - Турецкая республика 2620 40
Малайзия 922 40
Таиланд - Королевство 926 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 33
Южная Корея - Республика 7051 33
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 32
Япония 13807 31
Зимбабве - Республика 125 30
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 30
Германия - Федеративная Республика 13220 30
Бразилия - Федеративная Республика 2520 30
Иран - Исламская Республика Иран 1155 30
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 29
Грузия 1332 29
Нидерланды 3745 29
Франция - Французская Республика 8176 28
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 27
Филиппины - Республика 599 26
Бурунди - Республика 73 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 61
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 11
Английский язык 7030 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 9
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Bloomberg 1627 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
AP - Associated Press 2007 4
Известия ИД 770 4
Jiemian 4 4
New Scientist 1448 4
Forbes - Форбс 1002 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
TENAA 19 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
FT - Financial Times 1295 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Mobiltelefon 9 2
GizmoChina 171 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Washington Profile 142 2
Foreign Policy 7 2
WikiLeaks 120 2
The Register - The Register Hardware 1783 2
BleepingComputer - Издание 458 1
GizChina - Издание 84 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
Чудо техники 60 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Haaretz 12 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
South China Morning Post 93 1
Лига.нет 12 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Total Telecom 613 1
Telecom.paper 194 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 7
Рустелеком ТК 305 5
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Oxford Economics 13 1
Sensor Tower 16 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CNews Мишень 186 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
TopFranchise - рейтинг франшиз 1 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
University of Bucharest - Бухарестский университет 2 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
Pearson VUE 55 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Global mobileGov Awards 5 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 5 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
CyberCrimeCon 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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