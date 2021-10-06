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Бангладеш
Народная Республика Бангладеш


06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 2
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 2
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
22.01.2021 Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer 1
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
23.11.2020 Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
30.07.2020 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 3
19.05.2020 Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 2
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
11.11.2019 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 2
15.07.2019 Скрытый в WhatsApp троян заразил 25 млн смартфонов на Android 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2
15.05.2019 Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
09.04.2019 Идет масштабная атака на российских пользователей. Хакеры стараются вскрыть их банковские аккаунты 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350% 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
20.02.2019 Хакеры из Северной Кореи впервые в истории напали на Россию 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 2
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 1

Публикаций - 184, упоминаний - 284

Бангладеш упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 61
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 17
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 11
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 10
Microsoft Corporation 11060 10
Google LLC 7144 9
Samsung Electronics 5651 8
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 7
Banglalink 13 7
SEC Consult Services 929 5
Киевстар 260 5
Gionee 15 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 4
Iraqna 5 4
Xiaomi 904 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 3
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 3
Facebook 3765 3
SAP SE 3211 3
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Turkcell 179 2
McKinsey & Company 121 2
Merlion - Мерлион 273 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Wind Tre 5 2
Med Cable 3 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Orange France Télécom 98 2
Teradata 166 2
Hutchison Holdings 13 2
Iragna 2 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Альфа-Групп - Altimo 226 2
Gionee India 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 9
EGX - Египетская фондовая биржа 9 8
Альфа-Групп 319 5
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Sony Pictures Entertainment 78 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 3
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 2
Открытие ФК 538 2
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 2
РусславБанк - РСБ 147 2
East Capital AB 3 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Uber 257 1
Thoma Bravo 13 1
Полимер Системс 1 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Русполимет ПАО 6 1
Lazard Freres SAS 1 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Mars Incorporated 5 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ONE RETAIL 23 1
Евросеть 884 1
eBay Inc 529 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Tesla Motors 241 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Роснефть НК 367 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 7
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
Экономический суд Каира 2 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
Высший административный суд Египта 1 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 6
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
Smartphone - Смартфон 773 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Фишинг - Phishing 96 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 340 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 24 1
Google Android 10750 24
Microsoft Windows 10 6629 7
Apple iOS 5741 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
WhatsApp Messenger 654 4
Linux OS 4253 4
Google Chrome - браузер 1117 3
Google Android 8 Oreo 139 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
APKPure App - альтернативный маркет приложений 2 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Samsung Galaxy 345 2
Gionee F - серия смартфонов 2 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
WordPress 169 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Java - Язык программирования 1175 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
ASBIS Prestigio 157 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Gemalto LinqUs Device Management 2 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
Apple macOS X 901 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Oukitel K - серия смартфонов 5 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
VirusTotal 40 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Diasoft Flextera 45 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Opera Mini 189 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 18
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 5
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 3
Зайцев Михаил 145 3
Лацанич Василь 92 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Изосимов Александр 91 2
Волков Дмитрий 39 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Собянин Сергей 211 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Волож Аркадий 181 2
Рудычева Наталья 81 2
Kakar Sameer - Какар Самир 1 1
Чернышов Петр 6 1
Бутерин Виталий 20 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Lynch Mike - Линч Майк 7 1
Мансур Ахмед 7 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Тихонов Денис 2 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Qi Pan - Ци Пань 1 1
Селиверстов Вячеслав 1 1
Колесник Андрей 16 1
Бирюков Виктор 5 1
Li Xu - Ли Cюй 1 1
Ying Zhu - Ин Чжу 1 1
Zhengqiang Jia - Чжэнцян Цзя 1 1
Воронин Алексей 15 1
Breyer Charles - Брейер Чарльз 2 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 1
Ishimaru Suguru - Ишимару Сугуру 2 1
Saleh Fahim - Салех Фахим 1 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Кладов Виктор 4 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 101
Индия - Республика 2169 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 32
Украина 3361 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 25
Казахстан - Республика 2627 24
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 23
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
Европа 3745 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 14
Германия - Федеративная Республика 3624 13
Япония 2778 12
Египет - Арабская Республика 368 12
Бразилия - Федеративная Республика 1123 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 11
Азия - Азиатский регион 1513 8
Канада 1301 8
Союз Мьянма - Республика 47 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 7
Индонезия - Республика 384 7
Африка 1487 7
Франция - Французская Республика 2120 7
Сингапур - Республика 808 6
Грузия 691 6
Ирак - Республика 81 6
Узбекистан - Республика 822 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 6
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Турция - Турецкая республика 952 6
Италия - Итальянская Республика 1381 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 5
Восточная Европа 1676 5
Финляндия - Финляндская Республика 815 5
Нидерланды 972 5
Армения - Республика 688 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Русский язык 978 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
Jiemian 4 4
TENAA 16 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Thomson Reuters - Рейтер 1725 2
GizmoChina 77 2
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
GizChina - Издание 40 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews Analytics 1988 3
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
Gartner 2190 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Global mobileGov Awards 5 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
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