Бангладеш - Народная Республика Бангладеш

МТС запустила переводы в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш с выдачей наличных для физлиц МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Индонезию, Вьетнам, Шри-Ланку и Бангладеш. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в местной валюте в обменных пунктах во всех регионах стран. У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совер

Организации Бангладеш перешли на решения «Труконф» и более 30 радиостанций страны. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф». После успешного развёртывания национального «ВКС-облака» на базе геостационарного спутника и ПО «Труконф» правительством Бангладеш, на TrueConf Server последовательно переходят крупнейшие инфраструктурные организации, включая государственную радиокомпанию Bangladesh Betar и национальное энергетическое предприятие

В Бангладеш запустили национальную систему видеоконференцсвязи на низкоорбитальном спутнике и ПО «Труконф» Компании Systems & Services Limited (SSL) и «Труконф» приняли участие в построении системы видеоконференцсвязи для государственных нужд в Бангладеш. Отличительная особенность проекта — низкоорбитальный спутник, который стал основным сетевым каналом связи из-за требований к безопасности и контролю передачи данных. На базе спутника

Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году В Бангладеш появится филиал «Синергии»: факультет информационных технологий примет 500 абитуриентов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представител

Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш Российский смартфон из Бангладеш «Созданный в России» (по заявлению создателей) смартфон «Р-фон», за которым стоят компания «Рутек» и НТЦ ИТ РОСА, может на деле не иметь внутри себя ничего российского. Эксперты порта

Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш ративный кадровый учет и расчет зарплаты для 20 тыс. сотрудников в соответствии с законодательством Бангладеша. Для этого в системе выполнено более 40 доработок, в том числе: созданы справочник

Резидент «Сколково» экспортирует теплообменное оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш 6 атомная электростанция, расположенная на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. АЭС «Руппур» состоит из двух энергоблоков с современными реакторами В

Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты на четверть миллиарда долларов Аукцион по продаже 4G-частот в Бангладеше Телекоммуникационный регулятор Бангладеша (Bangladesh Telecommunications Regulator

«Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии народная франчайзинговая сеть детских кружков «Роббо клуб» объявила о выходе на рынок Южной Азии. В Бангладеш открывается первый онлайн-класс для школьников, где они смогут изучать программиров

Ростех и Unicom Bangladesh подписали соглашение о продвижении российских ИТ-решений desh, объединяющий компании в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровых СМИ и рекламы, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения российских ИТ-решений на территории Бангладеш. Подписание соглашения состоялось 11 апреля в столице Бангладеш, г. Дакка. В рамках сотрудничества RITE намерен заключить контракты по внедрению и обслуживанию ИТ-решений в сфе

«Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов а – Robim Teletalk и Citytalk – не принимали участия в аукционе. По данным BTRC на конец 2017 г., в Бангладеш было 145 млн сотовых абонентов, уровень проникновения составляет 88%. Лидером рынка

Инфографика InfoWatch: правительство и силовики стали жертвами каждого второго случая утечек в странах ЮВА Аналитический центр InfoWatch представил исследование утечек информации ограниченного доступа из организаций в странах Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Индии и Бангладеш в 2016-2017 гг. В фокус исследования попали сообщения о компрометации данных коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных органов, которые были обнародованы в СМ

GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещатель

Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш Из Бангладеш в Россию Бангладешский телекоммуникационный оператор Bangladesh Internet Exchange (

GS Group раскрыл детали контент-стратегии первого спутникового ТВ-оператора RealVU в Бангладеш ий контент-менеджер холдинга GS Group Анна Шутилова приняла участие в конференции на World Content Market в Москве. Спикер представила тему «Запуск первого спутникового проекта платного телевещания в Бангладеш», рассказав о контентной политике бенгальского оператора RealVU. Проект реализован холдингом GS Group в партнерстве с локальным многоотраслевым конгломератом Beximco. Анна Шутилова ра

Хакеры взломали SWIFT. Украдены десятки миллионов долларов Хищение из банка Бангладеш Хакеры смогли взломать систему финансовых транзакций SWIFT, которая используется в качестве стандарта для межбанковского взаимодействия. Об этом сообщили представители британской комп

В электронных ID-картах Бангладеш будет регистрироваться «третий пол» удут вынесены на обсуждение уже к концу этой недели, 12 сентября. В настоящее время любой гражданин Бангладеш, имеющий право голоса, предъявляет на избирательном участке пластиковую карту с фот

Бангладеш готовит закон о национальной ID-карте Власти Бангладеш, население которой, согласно последней переписи, составляет около 150 млн. человек, намеревается обеспечить своих совершеннолетних граждан смарт-картами для электронного голосования с

В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек. По данным представителей полиции, 6 человек стали жертвами стихии на северо-востоке страны, другие 10 - в остальных частях страны.

«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс

Huawei и Grameenphone разворачивают первые базовые станции с питанием от солнечной энергии в Бангладеш ра Telenor, выбрала оборудование Huawei, мирового лидера в области решений для сетей связи следующего поколения, для развертывания сетевой инфраструктуры на базе BTS с питанием от солнечной энергии в Бангладеш. Huawei поставит базовые станции четвертого поколения (4G), которые могут работать на солнечной энергии без подключения к электрической сети. В качестве резервных источников питания п

В Индии и Бангладеш вспыхнула эпидемия менингита хуа со ссылкой на индийские СМИ, на северо-востоке Индии в последние дни вспыхнула эпидемия менингита, в результате в январе умерли как минимум 165 человек и еще 2000 человек заражены этим вирусом. В Бангладеш в приграничном с Индией районе также вспыхнула эпидемия. В настоящее время органы здравоохранения Индии направили медицинские отряды в районы эпидемии для содействия мерам правительст

Новая вспышка птичьего гриппа выявлена в Бангладеш Как сообщает агентство Синьхуа, животноводческое управление Бангладеш 23 декабря подтвердило, что с начала зимы в 5 уездах страны выявлены новые случаи птичьего гриппа, в связи с чем было забито почти 10 тысяч голов домашней птицы. Однако случаев зараже

Мертвый завод Nokia-Siemens может достаться русским Правительство Бангладеш пытается найти инвестора на покупку 49% акций компании Telephone Shilpa Sangstha (T

В Бангладеш произошло землетрясение силой 5,6 балла Как сообщает агентство Синьхуа, 27 июля в Бангладеш произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в районе, расположенном в 238 км к северо-востоку от столицы Дакка, подземные толчки ощущали

«Система» скупает азиатских аутсайдеров ,7 млн пользователей, хотя стандарт CDMA, как правило, является менее массовым, нежели GSM. Всего в Бангладеше 44 млн абонентов мобильной связи, уровень проникновения составляет 30%. Аналитики

В Бангладеш вновь зафиксирована вспышка "птичьего гриппа" В Бангладеш зафиксирована вспышка "птичьего гриппа" среди кур. Около 500 птиц стали жертвами вируса на птицеферме в округе Мулавибазар, на севере страны. В связи с этим были уничтожены 800 птиц в

Ураган "Сидр" стал национальным бедствием Бангладеш Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, число жертв урагана "Сидр" в Бангладеш превысило 3 тыс. человек. Согласно официальным данным, число жертв достигло 2,350 тыс. человек, по данным местных СМИ количество погибших составило 3,5 тыс. человек. Власти страны наз

Проливные дожди затопили северо-восточную Индию и Бангладеш ые осадки вызвали наводнения, которые уничтожили урожай и оставили сотни тысяч людей без крова, сообщает Spiegel. Еще в августе из-за сильных дождей вышла из берегов протекающая по территории Индии и Бангладеш река Брахмапутра. Но снимки со спутника показывают, что по масштабам это наводнение значительно меньше сентябрьского. Из-за проливных дождей Брахмапутра разлилась в третий раз за этот

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Бангладеш «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Лайт в сети GrameenPhone Limited (Бангладеш).

Бангладеш потребовал избавиться от мобильных вампиров Регулирующие органы Бангладеш потребовали от операторов сотовой связи отменить тарифные планы с бесплатными ночны

Количество абонентов сотовой связи в Бангладеш достигнет 10 млн. Давая интервью газете The Daily Star, президент Ericsson Asia Pacific Рагнар Бек (Ragnar Back) сообщил, что он предполагает, что рынок мобильной связи в Бангладеш достигнет 10 млн. абонентов в течение двух-трех лет. Количество абонентов в стране в прошлом году составило 654000. "В течение трех последних лет рынок мобильной телефонии в Бангла

Ericsson намерена впервые в Бангладеш открыть услуги беспроводного доступа в интернет Компания Ericsson сообщила о намерении открыть в Бангладеш услуги мобильного доступа в интернет по протоколу беспроводного доступа WAP. Представитель дочернего предприятия компании в Бангладеш сообщил, что скоро будут заключены соглаше

"Северо-Западный GSM" открыла роуминг в Бангладеш Один из крупнейших российских сотовых операторов, компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии роуминга с оператором GrameenPhone в Бангладеш. В настоящее время "Северо-Западный GSM" имеет роуминговые соглашения со 174 оператора из 89 стран, предоставляющих услуги в 93 странах.