Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш

Проектная команда ИТ-компании Lad автоматизировала кадровый учет и расчет зарплаты на проекте строительства атомной электростанции «Руппур», который «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») реализует в Народной Республике Бангладеш. Обеспечена эффективная одновременная работа сотрудников, говорящих на русском, английском и бенгальском языках. С помощью специально разработанного мобильного приложения «Цифровой паспорт сотрудника» ускорено взаимодействие персонала с кадровой службой и руководством. Об этом CNews сообщили представители компании Lad.

На строительстве первой в Народной Республике Бангладеш (НРБ) атомной электростанции «Руппур» задействовано более 20 тыс. человек, которые говорят на русском, английском и бенгальском языках. Чтобы эффективно управлять работой персонала предприятию необходима была информационная система с мультиязычным интерфейсом. Требовалось организовать кадровый учет по национальным стандартам республики, обеспечить оперативный расчет зарплаты и контроль работы сотрудников.

В дивизионе уже используется ряд продуктов на платформе «1С:Предприятие», поэтому для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП».

Проект был реализован за 10 месяцев. Выполнена адаптация системы под требования законодательства и особенности налогообложения НРБ, реализован мультиязычный интерфейс для сотрудников. Разработано мобильное приложение для оперативного взаимодействия персонала с руководством и кадровой службой. Всего автоматизировано 300 рабочих мест.

Ключевые итоги проекта

«1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» обеспечивает оперативный кадровый учет и расчет зарплаты для 20 тыс. сотрудников в соответствии с законодательством Бангладеша. Для этого в системе выполнено более 40 доработок, в том числе: созданы справочники округов, налоговых зон, документ расчета налога, реализован механизм пакетного расчета отпусков, командировок и отсутствий. На 15% ускорено формирование кадровых документов. На 30% быстрее формируется регламентированная и управленческая отчетность по персоналу. Руководство в режиме реального времени получает данные для планирования и контроля работы персонала и расходов на оплату труда.

Создано единое окно взаимодействия для руководителей, HR, кадровой службы и сотрудников. С помощью мобильного приложения «Цифровой паспорт сотрудника» сотрудники могут ознакомиться с расчетными листками и расчетом мотивационной части зарплаты, заказать справки в кадровой службе, оформить отпуск или запрос на отгул, зафиксировать сверхурочно отработанное время, найти контакты коллег или получить консультацию специалиста отдела по работе с персоналом. Руководители в мобильном приложении получают и согласовывают заявления сотрудников, отслеживают статусы обращений. После согласования кадровые документы автоматически передаются в «1С:Зарплата и управление персоналом» для учета и дальнейшей обработки.

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Елена Самогородьская, главный бухгалтер АО «Атомстройэкспорт»: «Совместно с проектной командой ИТ-компании Lad мы реализовали ключевую цель проекта — обеспечили масштабный зарубежный проект необходимыми инструментами для оперативного и корректного кадрового учета и расчета заработной платы в полном соответствии с местным законодательством. «1С:Зарплата и управление персоналом» успешно локализована для работы в Национальной Республике Бангладеш и обеспечивает оперативную одновременную работу сотрудников, говорящих на разных языках».

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Lad — ИТ-компания и системный интегратор с федеральными и региональными проектами в B2B и B2C-сегментах. Является франчайзи фирмы «1С» с 30-летним опытом на рынке. Управление проектами выполняется по системе качества ISO 9001:2015. В продуктовом портфеле компании проекты автоматизации предприятий любой сложности: от инсталляции типовых программ до полномасштабных проектов внедрения. Офисы находятся в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Численность компании составляет более 600 сотрудников.