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Росатом Федеральное агентство по атомной энергии Государственная корпорация по атомной энергии

Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии


28.03.2024 «Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах

Правительство Нижегородской области в партнерстве с «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») реализовало проект по внедрению цифровой платформы «Умный регион» во всех муниципалитетах области. Внедрение платформы во все округа является важным шагом для выстраивания качественно
28.03.2024 Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений

Госкорпорация «Росатом» представила цифровое решение для быстрой разработки корпоративных приложений – лоуко
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД

та, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала для Госкорпорации «Росатом» проект «Оптимизация интерфейсов ЕОСДО». Системы, разработанные на платформе Document
26.03.2024 «Росатом» приступил к разработке системы добровольной сертификации для внедряемых на объекты КИИ решений

В рамках стратегии по обеспечению технологической независимости госкорпорация «Росатом» приступила к разработке системы добровольной сертификации ИТ-решений. Она будет предназначена для оценки соответствия требованиям технологической независимости, функциональности и наде
25.03.2024 «Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике

ПАО «Ростелеком» и АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение, направленное на долгосрочное сотрудничество и взаимодействие

13.03.2024 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом»

Группа компаний X-Com модернизировала парк копировально-печатной техники ФГУП «Гидрографическое предприятие» – структурного подразделения госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представитель X-Com. Специал
06.03.2024 Умные технологии повысят уровень общественной безопасности в Курчатове

и, администрация г. Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в uоскорпорацию «Росатом») завершили важный этап цифровой трансформации для повышения уровня общественной безо
05.03.2024 ГК Softline и «Росатом» объявляют о начале партнерства

и услуг, и АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение «Гринатома», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Об этом C
28.02.2024 Более 330 решений «Росатома» включено в Единый реестр российского программного обеспечения

нных вычислительных машин и баз данных с 2016 г. внесено 332 решения, разработанных Госкорпорацией «Росатом» и ее предприятиями. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Реестр является
19.02.2024 «Росатом» перешел на импортозамещенную финансовую автоматизированную систему

ещения РЦК реализовывался собственными силами команды АО «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — с участием вендора платформы ЗАО «ЦФТ». Продуктовая команда РЦК центра компетенций
15.02.2024 Команду ИТ-интегратора Росатома в 2023 году пополнили более 1,6 тысяч новых ИТ-специалистов

По итогам 2023 г. АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») привлек на работу свыше 1,6 тыс. ИТ-специалистов. 28% из них составили сотрудники моложе 35 лет. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома». В 2023 г. «Гринатом» активно привлек
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развит
08.02.2024 «Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

ограммами и проектами — директор департамента научно-технических программ и проектов госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина. — В целом цифровизация науки способствует повышению прозрачности ход
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на террит
31.01.2024 «Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности»

стемы управления» (АО «РАСУ», интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника» госкорпорации «Росатом») разработает модули для анализа траффика АСУ ТП для флагманского продукта ИТ-компани
18.01.2024 Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры

Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспе
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сет
26.12.2023 «Росатом» перевел отраслевую систему электронного документооборота на отечественную платформу «Атом.Контент»

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Философия.ИТ» (входит в «АТ Консалтинг») запустила в эксплуатацию о
25.12.2023 Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации

Так что, в части применимости этих технологий наша отрасль — в числе лидеров. Александр Головицин, «Росатом» CNews: Какие группы ИИ-технологий лучше всего развиты и активнее всего применяются в
25.12.2023 «Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway

вали, но собеседник издания утверждает, что она находится в пределах 3,5-5 млрд руб. Фото: Kraftway Росатом по-крупному вложился в Kraftway Что примечательно, и Алексей Кравцов, и официальные п
22.12.2023 Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

Модуль для авиации и не только Госкорпорация «Росатом» объявила о выходе на рынок нового модуля флагманской CАЕ-системы инженерного анализа
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы

На арене – роботы Госкорпорация «Росатом» приняла участие в итоговых соревнованиях международного чемпионата «Битва Роботов»,

18.12.2023 «Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня

едовательском институте атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») введена в постоянную эксплуатацию информационная система объектового уровня отрасле
12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

е технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготов
06.12.2023 «Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выяв
28.11.2023 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию

Конференция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Моск
23.11.2023 В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ») приступили к масштабной цифровизации систем те
22.11.2023 Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году

«Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктур
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому

3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером р
20.11.2023 Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ»

Презентация 1 декабря Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем
17.11.2023 «Росатом» анонсировал выход нового цифрового модуля линейки продуктов для матмоделирования «Логос ЭМИ»

Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем
15.11.2023 Компания «Росатома» подписала договор с Axoft

Axoft подписала дистрибьюторский договор с компанией «Гринатом простые решения» (входит в контур госкорпорации «Росатом»), производителем «Атом.порт» – системы автоматизированной миграции на отечественное ПО. Сотрудничество в области комплексного импортозамещения позволит партнерам Axoft и их заказчикам

14.11.2023 Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК

зированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, входит в госкорпорацию «Росатом») включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Как система верхнего уровня управления
03.11.2023 Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА

Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о

26.10.2023 Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей

тва России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация города Заречный (Свердловская область) и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «Умный Заречный» и начинают внедрение системы «Цифровой водоканал». Проекты будут реализованы на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР, и собстве
25.10.2023 «Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос»

Госкорпорация «Росатом» выпустила релиз с обновлениями сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос». Раз
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Русатом — цифровые решения» (ООО «РЦР») и странового офиса в Белору
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

правления парковочным пространством создается АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом») по заказу МКУ г. Ижевска «Центр цифровых компетенций» с участием компании-интеграто

Публикаций - 1832, упоминаний - 3070

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10838 204
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3100 182
7756 181
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 202 141
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11154 131
Microsoft Corporation 24186 120
Oracle Corporation 6546 105
SAP SE 5139 89
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 94 84
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 389 84
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1422 79
МегаФон 8027 70
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2089 67
IBM - International Business Machines Corp 9365 60
Yandex - Яндекс 6625 59
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 385 58
Schneider Electric 564 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8476 55
VK - Mail.ru Group 3295 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4586 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3392 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 66 46
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 242 46
Rimini Street 58 46
Крок - Croc 1765 43
Такском - Taxcom 236 41
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 41
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 53 41
Ситилабс 44 41
Softline - Софтлайн 2457 39
Газинформсервис - ГИС 166 37
Intel Corporation 11956 37
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 377 36
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 83 34
Siemens AG - Siemens Group 2567 33
Cisco Systems 5032 31
Google LLC 11462 31
АФК Система ПАО 1777 31
РЖД - Российские железные дороги 1808 267
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6829 245
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6673 232
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 136
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2668 120
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 169 105
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 769 95
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 408 92
Газпром ПАО 1263 90
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 951 89
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 89
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1504 88
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 145 85
Газпром нефть 565 81
ГПБ - Газпромбанк 1036 78
Почта России ПАО 2020 77
Ингосстрах СПАО 400 72
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 382 69
Интеррос - Росбанк АКБ 613 67
ПГК - Первая грузовая компания 185 66
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 66
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 66
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 460 63
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 886 61
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 390 55
Альфа-Банк 1700 50
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 191 49
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 57 49
Транснефть 285 46
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 832 46
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 43
OKS Group 51 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 392 42
МКБ - Московский кредитный банк 545 42
РВК - Российская венчурная компания 545 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 39
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 477 38
Русагро Группа Компаний 254 38
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 38
Сургутнефтегаз - СНГ 256 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10721 328
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5523 168
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4215 155
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4759 149
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2373 134
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 123
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2857 95
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3553 89
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1769 83
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4399 78
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1808 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3146 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2863 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2972 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2693 59
Федеральное казначейство России 1665 59
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2268 56
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1828 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 52
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 50
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 286 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 47
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1638 43
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1315 41
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 40
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1316 36
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 299 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5177 33
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 203 32
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1029 31
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 29
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1144 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2119 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2590 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1307 23
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 267 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 22
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 35
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 665 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 286 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6191 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 4
Greenpeace - Гринпис 119 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 4
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 3 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО 5 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
АФТ - Ассоциация Финтех 118 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 2
Австралийская группа - Международная организация по контролю за товарами военного назначения 2 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 85 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2664 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60300 807
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45697 695
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16319 567
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28616 341
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19738 262
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24430 261
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10662 210
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14940 209
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11151 185
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28036 182
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6224 180
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23919 176
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11032 160
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11770 159
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11930 151
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5868 150
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10476 141
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5465 139
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1360 134
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10439 132
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4837 128
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22965 120
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2786 119
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9233 118
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5606 115
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20630 113
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8074 112
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3541 107
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4705 106
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9196 105
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4182 104
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1976 101
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4715 99
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 96
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4243 94
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8842 89
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1813 87
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20080 84
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7201 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11818 83
Linux OS 9251 95
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3045 87
Microsoft Windows 15154 74
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 735 59
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1173 56
1С:ERP Управление предприятием 463 53
Новые облачные технологии - МойОфис 669 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4711 48
НКТ - Р7-Офис 292 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1048 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 515 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 42
СКБ Контур - Контур.Фокус 918 38
Google Android 13513 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 863 33
Microsoft Office 3589 32
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 32 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2197 29
Apple iOS 7424 29
Oracle СУБД 616 29
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 842 24
Microsoft SQL Server 1541 22
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 23 22
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 21
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 221 20
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 429 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2612 19
Intel x86 - архитектура процессора 1753 19
Mango Cloud Systems - Mango Office 189 18
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 115 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1213 18
Microsoft Windows 2000 8661 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 701 17
ВГТРК - Смотрим 587 17
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 881 17
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 65 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 106 16
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 17 16
Абакумов Евгений 183 177
Чаркин Евгений 276 132
Путин Владимир 2989 113
Кириенко Сергей 149 101
Шадаев Максут 845 87
Натрусов Артем 257 80
Сотин Денис 194 77
Дьяченко Валерий 95 64
Нестеров Алексей 113 59
Прохорова Алла 65 59
Клепиков Алексей 109 59
Урьяс Вадим 98 57
Слышкин Василий 123 55
Егоров Владимир 82 52
Семенихин Игорь 56 51
Халматов Максим 64 49
Ямщиков Владимир 51 49
Лебедев Антон 51 48
Трофимова Людмила 50 47
Медведев Дмитрий 1644 47
Соловьев Алексей 85 47
Рубин Адар 47 46
Кириенко Владимир 136 46
Мискевич Евгений 48 46
Степченков Максим 63 42
Васильев Владислав 58 42
Горчаков Денис 48 42
Москальков Дмитрий 42 41
Емелин Александр 44 41
Карпов Иван 77 41
Портной Михаил 42 41
Смык Виталий 46 41
Юсупов Шамиль 41 41
Сороченков Алексей 42 41
Генкина Екатерина 43 41
Сыкулев Андрей 84 41
Каюмов Шамиль 53 41
Валчев Стоян 48 39
Меденцев Константин 95 39
Демидов Сергей 116 38
Россия - РФ - Российская федерация 135321 1498
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41272 420
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51164 234
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16493 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13841 145
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16232 142
Уран - планета Солнечной системы 538 123
Германия - Федеративная Республика 12435 85
Украина 7465 81
Европа 21461 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13968 78
Казахстан - Республика 5330 74
Европа Восточная 3043 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6977 69
Беларусь - Белоруссия 5348 69
Россия - ПФО - Нижегородская область 1708 68
Франция - Французская Республика 7710 68
Япония 13144 66
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 165 56
Индия - Bharat 5290 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2778 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2867 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13151 40
Россия - УФО - Челябинская область 1110 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2657 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2244 33
Земля - планета Солнечной системы 10189 33
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 514 32
Турция - Турецкая республика 2254 31
Южная Корея - Республика 6503 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2779 31
Иран - Исламская Республика Иран 1047 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3684 29
Болгария - Республика 740 29
Азия - Азиатский регион 5321 29
Финляндия - Финляндская Республика 3554 28
Россия - СФО - Новосибирск 4032 28
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 593 26
Чехия - Чешская Республика 1293 24
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 843 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48126 798
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2959 754
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26966 458
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45754 384
Энергетика - Energy - Energetically 4773 329
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6717 273
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3575 248
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5343 232
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12742 211
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17160 211
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15600 162
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5314 144
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4908 124
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8382 123
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9468 92
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3768 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10410 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9170 88
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Коммерсантъ - Издательский дом 1610 36
TAdviser - Центр выбора технологий 362 27
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 923 11
РИА Новости 852 11
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5843 5
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Bloomberg 1208 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 1
ComNews - Медиа-бизнес 103 1
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Российская газета 260 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 1
Мобильные системы 114 1
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Деловой Петербург 28 1
Интерфакс Украина 12 1
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Gartner - Гартнер 3516 14
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 4
CNews Рынок ИТ-услуг 161 3
CNews Fast рейтинг 44 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 316 3
Автостат 20 2
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 133 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 118 2
Markets&Markets Research 109 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 2
Fortune Global 100 140 2
IBM Research 107 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 58 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Wainhouse Research 40 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Discovery Research Group 22 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
IHS Markit 22 1
ABI Research 233 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 8 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 86
РАН - Российская академия наук 1783 68
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1419 44
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 37
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 877 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 334 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 808 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 545 22
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 317 22
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 268 18
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 30 17
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 14
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 135 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 277 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 14
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 743 11
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 9
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 8
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 219 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 217 7
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 144 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 7
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