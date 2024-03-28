Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии

«Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах Правительство Нижегородской области в партнерстве с «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») реализовало проект по внедрению цифровой платформы «Умный регион» во всех муниципалитетах области. Внедрение платформы во все округа является важным шагом для выстраивания качественно

Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений Госкорпорация «Росатом» представила цифровое решение для быстрой разработки корпоративных приложений – лоуко

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД та, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала для Госкорпорации «Росатом» проект «Оптимизация интерфейсов ЕОСДО». Системы, разработанные на платформе Document

«Росатом» приступил к разработке системы добровольной сертификации для внедряемых на объекты КИИ решений В рамках стратегии по обеспечению технологической независимости госкорпорация «Росатом» приступила к разработке системы добровольной сертификации ИТ-решений. Она будет предназначена для оценки соответствия требованиям технологической независимости, функциональности и наде

«Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике ПАО «Ростелеком» и АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение, направленное на долгосрочное сотрудничество и взаимодействие

X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Группа компаний X-Com модернизировала парк копировально-печатной техники ФГУП «Гидрографическое предприятие» – структурного подразделения госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представитель X-Com. Специал

Умные технологии повысят уровень общественной безопасности в Курчатове и, администрация г. Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в uоскорпорацию «Росатом») завершили важный этап цифровой трансформации для повышения уровня общественной безо

ГК Softline и «Росатом» объявляют о начале партнерства и услуг, и АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение «Гринатома», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Об этом C

Более 330 решений «Росатома» включено в Единый реестр российского программного обеспечения нных вычислительных машин и баз данных с 2016 г. внесено 332 решения, разработанных Госкорпорацией «Росатом» и ее предприятиями. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Реестр является

«Росатом» перешел на импортозамещенную финансовую автоматизированную систему ещения РЦК реализовывался собственными силами команды АО «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — с участием вендора платформы ЗАО «ЦФТ». Продуктовая команда РЦК центра компетенций

Команду ИТ-интегратора Росатома в 2023 году пополнили более 1,6 тысяч новых ИТ-специалистов По итогам 2023 г. АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») привлек на работу свыше 1,6 тыс. ИТ-специалистов. 28% из них составили сотрудники моложе 35 лет. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома». В 2023 г. «Гринатом» активно привлек

В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома» Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развит

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки ограммами и проектами — директор департамента научно-технических программ и проектов госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина. — В целом цифровизация науки способствует повышению прозрачности ход

«Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на террит

«Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности» стемы управления» (АО «РАСУ», интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника» госкорпорации «Росатом») разработает модули для анализа траффика АСУ ТП для флагманского продукта ИТ-компани

Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспе

В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сет

«Росатом» перевел отраслевую систему электронного документооборота на отечественную платформу «Атом.Контент» Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Философия.ИТ» (входит в «АТ Консалтинг») запустила в эксплуатацию о

Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации Так что, в части применимости этих технологий наша отрасль — в числе лидеров. Александр Головицин, «Росатом» CNews: Какие группы ИИ-технологий лучше всего развиты и активнее всего применяются в

«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway вали, но собеседник издания утверждает, что она находится в пределах 3,5-5 млрд руб. Фото: Kraftway Росатом по-крупному вложился в Kraftway Что примечательно, и Алексей Кравцов, и официальные п

Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов Модуль для авиации и не только Госкорпорация «Росатом» объявила о выходе на рынок нового модуля флагманской CАЕ-системы инженерного анализа

На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы На арене – роботы Госкорпорация «Росатом» приняла участие в итоговых соревнованиях международного чемпионата «Битва Роботов»,

«Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня едовательском институте атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») введена в постоянную эксплуатацию информационная система объектового уровня отрасле

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» е технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготов

«Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выяв

Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию Конференция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Моск

В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ») приступили к масштабной цифровизации систем те

Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году «Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктур

«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков «Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023

«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером р

Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ» Презентация 1 декабря Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем

«Росатом» анонсировал выход нового цифрового модуля линейки продуктов для матмоделирования «Логос ЭМИ» Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем

Компания «Росатома» подписала договор с Axoft Axoft подписала дистрибьюторский договор с компанией «Гринатом простые решения» (входит в контур госкорпорации «Росатом»), производителем «Атом.порт» – системы автоматизированной миграции на отечественное ПО. Сотрудничество в области комплексного импортозамещения позволит партнерам Axoft и их заказчикам

Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК зированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, входит в госкорпорацию «Росатом») включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Как система верхнего уровня управления

Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о

Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей тва России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители

«Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области Концерн «Росэнергоатом», администрация города Заречный (Свердловская область) и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «Умный Заречный» и начинают внедрение системы «Цифровой водоканал». Проекты будут реализованы на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР, и собстве

«Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос» Госкорпорация «Росатом» выпустила релиз с обновлениями сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос». Раз

«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Русатом — цифровые решения» (ООО «РЦР») и странового офиса в Белору