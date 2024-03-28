Росатом Федеральное агентство по атомной энергии Государственная корпорация по атомной энергии
|28.03.2024
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«Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах
Правительство Нижегородской области в партнерстве с «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») реализовало проект по внедрению цифровой платформы «Умный регион» во всех муниципалитетах области. Внедрение платформы во все округа является важным шагом для выстраивания качественно
|28.03.2024
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Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений
Госкорпорация «Росатом» представила цифровое решение для быстрой разработки корпоративных приложений – лоуко
|27.03.2024
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Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД
та, платформы «Атом.Контент»? Олег Пашинин: В 2016 году наша команда реализовала для Госкорпорации «Росатом» проект «Оптимизация интерфейсов ЕОСДО». Системы, разработанные на платформе Document
|26.03.2024
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«Росатом» приступил к разработке системы добровольной сертификации для внедряемых на объекты КИИ решений
В рамках стратегии по обеспечению технологической независимости госкорпорация «Росатом» приступила к разработке системы добровольной сертификации ИТ-решений. Она будет предназначена для оценки соответствия требованиям технологической независимости, функциональности и наде
|25.03.2024
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«Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике
ПАО «Ростелеком» и АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение, направленное на долгосрочное сотрудничество и взаимодействие
|13.03.2024
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X-Com модернизировала печатную инфраструктуру структурного подразделения госкорпорации «Росатом»
Группа компаний X-Com модернизировала парк копировально-печатной техники ФГУП «Гидрографическое предприятие» – структурного подразделения госкорпорации «Росатом». В рамках проекта рабочие группы предприятия оснащены производительными МФУ, полностью отвечающими требованиям его рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представитель X-Com. Специал
|06.03.2024
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Умные технологии повысят уровень общественной безопасности в Курчатове
и, администрация г. Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в uоскорпорацию «Росатом») завершили важный этап цифровой трансформации для повышения уровня общественной безо
|05.03.2024
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ГК Softline и «Росатом» объявляют о начале партнерства
и услуг, и АО «Гринатом Простые Решения» (подразделение «Гринатома», ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом») подписали партнерское соглашение в области комплексного импортозамещения. Об этом C
|28.02.2024
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Более 330 решений «Росатома» включено в Единый реестр российского программного обеспечения
нных вычислительных машин и баз данных с 2016 г. внесено 332 решения, разработанных Госкорпорацией «Росатом» и ее предприятиями. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Реестр является
|19.02.2024
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«Росатом» перешел на импортозамещенную финансовую автоматизированную систему
ещения РЦК реализовывался собственными силами команды АО «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — с участием вендора платформы ЗАО «ЦФТ». Продуктовая команда РЦК центра компетенций
|15.02.2024
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Команду ИТ-интегратора Росатома в 2023 году пополнили более 1,6 тысяч новых ИТ-специалистов
По итогам 2023 г. АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») привлек на работу свыше 1,6 тыс. ИТ-специалистов. 28% из них составили сотрудники моложе 35 лет. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома». В 2023 г. «Гринатом» активно привлек
|14.02.2024
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В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»
Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развит
|08.02.2024
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«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки
ограммами и проектами — директор департамента научно-технических программ и проектов госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина. — В целом цифровизация науки способствует повышению прозрачности ход
|06.02.2024
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«Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области
Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на террит
|31.01.2024
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«Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности»
стемы управления» (АО «РАСУ», интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника» госкорпорации «Росатом») разработает модули для анализа траффика АСУ ТП для флагманского продукта ИТ-компани
|18.01.2024
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Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры
Инфраструктурная IoT-платформа, разработанная АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспе
|15.01.2024
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В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»
«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сет
|26.12.2023
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«Росатом» перевел отраслевую систему электронного документооборота на отечественную платформу «Атом.Контент»
Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Философия.ИТ» (входит в «АТ Консалтинг») запустила в эксплуатацию о
|25.12.2023
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Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации
Так что, в части применимости этих технологий наша отрасль — в числе лидеров. Александр Головицин, «Росатом» CNews: Какие группы ИИ-технологий лучше всего развиты и активнее всего применяются в
|25.12.2023
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«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway
вали, но собеседник издания утверждает, что она находится в пределах 3,5-5 млрд руб. Фото: Kraftway Росатом по-крупному вложился в Kraftway Что примечательно, и Алексей Кравцов, и официальные п
|22.12.2023
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Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов
Модуль для авиации и не только Госкорпорация «Росатом» объявила о выходе на рынок нового модуля флагманской CАЕ-системы инженерного анализа
|21.12.2023
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На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы
На арене – роботы Госкорпорация «Росатом» приняла участие в итоговых соревнованиях международного чемпионата «Битва Роботов»,
|18.12.2023
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«Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня
едовательском институте атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») введена в постоянную эксплуатацию информационная система объектового уровня отрасле
|12.12.2023
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Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»
е технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготов
|06.12.2023
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«Росатом» внедряет в Липецке цифровой комплекс для городской безопасности
«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») проводит в Липецке модернизацию и дооснащение программно-аппаратного комплекса выяв
|28.11.2023
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Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию
Конференция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Моск
|23.11.2023
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В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения
АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ») приступили к масштабной цифровизации систем те
|22.11.2023
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Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году
«Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктур
|22.11.2023
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«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков
«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта» В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023
|21.11.2023
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«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому
3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером р
|20.11.2023
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Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ»
Презентация 1 декабря Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем
|17.11.2023
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«Росатом» анонсировал выход нового цифрового модуля линейки продуктов для матмоделирования «Логос ЭМИ»
Госкорпорация «Росатом» объявила о скором выходе на рынок цифрового продукта для инженерного анализа и матем
|15.11.2023
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Компания «Росатома» подписала договор с Axoft
Axoft подписала дистрибьюторский договор с компанией «Гринатом простые решения» (входит в контур госкорпорации «Росатом»), производителем «Атом.порт» – системы автоматизированной миграции на отечественное ПО. Сотрудничество в области комплексного импортозамещения позволит партнерам Axoft и их заказчикам
|14.11.2023
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Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК
зированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, входит в госкорпорацию «Росатом») включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Как система верхнего уровня управления
|03.11.2023
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Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА
Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о
|26.10.2023
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Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей
тва России Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании отраслевой конференции «Цифровой Росатом». Мероприятие проходит 26-27 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге, на нем представители
|25.10.2023
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«Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области
Концерн «Росэнергоатом», администрация города Заречный (Свердловская область) и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») развивают проект «Умный Заречный» и начинают внедрение системы «Цифровой водоканал». Проекты будут реализованы на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР, и собстве
|25.10.2023
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«Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос»
Госкорпорация «Росатом» выпустила релиз с обновлениями сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос». Раз
|18.10.2023
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«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях
Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Русатом — цифровые решения» (ООО «РЦР») и странового офиса в Белору
|17.10.2023
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Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии
правления парковочным пространством создается АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом») по заказу МКУ г. Ижевска «Центр цифровых компетенций» с участием компании-интеграто
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 183 177
|Чаркин Евгений 276 132
|Путин Владимир 2989 113
|Кириенко Сергей 149 101
|Шадаев Максут 845 87
|Натрусов Артем 257 80
|Сотин Денис 194 77
|Дьяченко Валерий 95 64
|Нестеров Алексей 113 59
|Прохорова Алла 65 59
|Клепиков Алексей 109 59
|Урьяс Вадим 98 57
|Слышкин Василий 123 55
|Егоров Владимир 82 52
|Семенихин Игорь 56 51
|Халматов Максим 64 49
|Ямщиков Владимир 51 49
|Лебедев Антон 51 48
|Трофимова Людмила 50 47
|Медведев Дмитрий 1644 47
|Соловьев Алексей 85 47
|Рубин Адар 47 46
|Кириенко Владимир 136 46
|Мискевич Евгений 48 46
|Степченков Максим 63 42
|Васильев Владислав 58 42
|Горчаков Денис 48 42
|Москальков Дмитрий 42 41
|Емелин Александр 44 41
|Карпов Иван 77 41
|Портной Михаил 42 41
|Смык Виталий 46 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Сыкулев Андрей 84 41
|Каюмов Шамиль 53 41
|Валчев Стоян 48 39
|Меденцев Константин 95 39
|Демидов Сергей 116 38
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