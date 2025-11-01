Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля

«Росатом РДС» решил переиграть условия для разработчиков критически важного компонента для своего будущего электромобиля Voyt— тягового инвертора силовой установки. Теперь компания готова отдать внешнему исполнителю только первую часть работ, стоимостью 49 млн руб., и в итоге получить лишь экспериментальные образцы. Наладкой серийного производства госкорпорация займется самостоятельно, поэтому торги на 134 млн руб. отменены.

Пересмотр условий

АО «Росатом РДС» (входит в госкорпорацию «Росатом»), занимающееся реализацией проекта электромобиля Voyt, отменило торги на разработку отечественного тягового инвертора (ТИ) для электромобилей с начальной стоимостью 134 млн руб.

Тяговый инвертор — это критически важный компонент отвечает за преобразование энергии аккумулятора в ток, необходимый для управления электродвигателем.

Причина отмены — обновленная информация о целевой цене изделия, а также задержка вводных данных для разработки инвертора, влияющих на условия технического задания, говорится в официальной служебной записке компании, опубликованной на сайте госзакупок.

Unsplash - Michael Fousert «Росатом» сократил траты на исполнителей ОКР по импортозамещению устройства для электромобиля

В ходе проведения торговых процедур техническое задание вызвало недоумение у некоторых участников. Так, разработчики интересовались, каким образом можно успеть с разработкой экспериментальных образцов и технического проекта за один месяц. В компании поясняли что рассчитывают на быстрый запуск продукта в серию и ищут разработчиков с опытом работы и собственными готовыми наработками инверторов для электромобилей.

Также участники посчитали «сильной заниженной» стоимость единицы изделия в 60 тыс. руб. (из расчета, что тираж составит 50 тыс. изделий). Для сравнения, розничная цена инверторов китайского производства варьируется от 70 до 150 тыс. руб., а оригинальный инвертор к Tesla может обойтись в 300 тыс. руб.

«Такая стоимость возможна при строительстве в России специального завода по производству данных инверторов? так как габаритные размеры корпуса, указанные в техническом задании слишком малы для нормальной работы инвертора при размещении в нем силовых ключей и конденсаторов цепи постоянного тока», — считает один из участников. В «Росатоме РДС» ответили, что руководствовались Единым отраслевым стандартом закупок «Росатома».

В итоге закупочная процедура была отменена.

Новая закупка в три раза меньше старой

В октябре 2025 г. «Росатом РДС» вернулся к планам разработки инвертора, но уже с существенными корректировками. Начальная цена новой торговой процедуры с аналогичным названием снизилась почти в три раза — до 49 млн руб., а принять участие в торгах теперь могут только представители малого и среднего бизнеса.

Изменились и условия торгов, число этапов сокращено с восьми до одного. Результатом опытно-конструкторских работ (ОКР) теперь должно стать создание трех экспериментальных образцов тяговых инверторов для электротранспорта. Еще в июле 2025 г. заказчик рассчитывал, что исполнитель не только разработает, но и обеспечит постановку на серийное производство энергоэффективных тяговых инверторов для электротранспорта.

Из технического задания исключены такие задачи, как разработка ПМИ (программа и методика испытаний), согласование его с заказчиком, проведение испытаний согласно с использованием компьютерной модели и коррекция алгоритмов по результат испытаний.

Как и ранее в числе задач остались: изучение конструкции и функционала аналогов; выбор «санкционно-стойкой» элементной базы для последующей разработки и локализации компонентов и модулей, разработка комплекта конструкторской документации и программного обеспечения для тягового инвертора.

При этом цель работы не изменилась, это разработка продукта «тяговый инвертор» электропривода для электромобиля, обладающего высокими потребительскими показателями, с возможностью производства в России.

Согласно новому техническому заданию, результаты опытно-конструкторских работ будут использованы для дальнейшей разработки и серийного производства энергоэффективных тяговых инверторов для электротранспорта. Ранее дальнейшая разработка не предполагалась. Речь сразу шла серийном производстве и внедрении результатов на серийных предприятиях, выбранных совместно с исполнителем.

Из нового техзадания также удалили ожидаемые даты начала серийного производства. На выполнение работ по первому этапу, как и ранее, отводится один месяц с даты подписания контракта. За этот срок необходима разработка конструкторской документации технического проекта, закупка комплектующих для макетов, изготовление трех экспериментальных образцов инвертора и проведение ряда других мероприятий.

Ранее в документации говорилось о сопровождении старта серийного производства в апреле 2027 г.

Теперь своими силами

Пересмотр стоимости связан с уточнением технического задания и распределением задач между подразделениями, сообщили CNews в пресс-службе «Росатома РДС». Основная часть работы будет выполняться собственными силами, поэтому общий объем внешнего контракта был скорректирован, пояснил создатель электромобиля Voyt.

«Мы регулярно анализируем эффективность внутренних процессов и структуру затрат. После оценки проекта приняли решение оптимизировать его реализацию с учетом уже имеющихся компетенций внутри компании. Поэтому разработка будет осуществляться силами собственного инженерного подразделения. Это стандартная практика при развитии технологических направлений», — пояснили CNews в пресс-службе «Росатом РДС».

В техническом задании также была указана ожидаемая серийность — от 15 тыс. в 2027 г. до 130 тыс. в 2032 г. В «Росатоме РДС» пояснили, что прогнозные цифры в техническом задании отражают технические ориентиры для расчетов и не являются утвержденными производственными планами.

«Конкретные коммерческие параметры и объемы производства будут формироваться по мере реализации программы», — добавили в компании.

Импортозамещенный инвертор: какой он

Тяговый инвертор предназначен для преобразования энергии постоянного напряжения аккумуляторной батареи в трехфазное переменное напряжение, которое подается на статорные обмотки электродвигателя, он реализует требуемый закон управления, режимы работы, регулирует частоту и обеспечивает момент для движения электромобиля, обеспечивает рекуперативное торможение. Объектом управления является синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, говорится в технической документации к закупке.

Согласно техническому заданию, тяговый инвертор обеспечивает управление электродвигателем номинальной мощностью 85 кВт, а также его защиту от перегрева, контролируя температуру статорных обмоток по двум датчикам температуры. Разрабатываемый агрегат должен обеспечить управление синхронных моторов до 160 кВт, при этом мощность в пиковом режиме должна составлять не менее 160 кВт.

Габариты устройства ограничены размерами 400x330x150 мм, а масса — 10 кг. Охлаждение предусмотрено жидкостное, с использованием водно-гликолевого раствора (50%).

Рабочее напряжение постоянного тока (DC) составляет 250-450 В (номинал 350 В), с предельным значением до 500 В. Корпус должен обеспечивать степень защиты IP67 (пылевлагозащищенный), а управление осуществляться по цифровой шине CAN 2.0b.

В вопросах безопасности инвертор должен реализовывать функции активного короткого замыкания обмоток двигателя, активного демпфирования колебаний трансмиссии, активной и пассивной разрядки высоковольтных конденсаторов, а также многоуровневую защиту от перегрузок по току, напряжению и температуре (статора, транзисторов). Точность поддержания крутящего момента должна быть в пределах ±5% в основном рабочем диапазоне скоростей.

Предполагается, что проект должен быть локализован в России, чтобы не зависеть от санкций, но доля локализации пока не раскрывается.

Автомобили Voyt: что о них известно

Под торговой маркой Voyt «Росатом» планирует выпускать целое семейство электромобилей разных классов.

В основе проекта Voyt лежит «Прогрессивная электроархитектура» — это отечественная платформа для электромобилей класса В и В+, которая активно использует полимерные композиционные материалы.

Автор его концепции и дизайна Роман Войт, руководитель проекта электромобильности в композитном дивизионе «Росатома». В марте 2024 г. он представил проект линейки электромобилей.

Журнал "Страна Росатома" Так выглядит один из прототипов будущего электромобиля

Как сообщал создатель прототипов изданию «Страна Росатома», Voyt — это универсальная платформа. На ее базе при малых, порядка 2–10 тыс. штук в год, объемах производства можно выпускать очень легкие электромобили, по себестоимости сравнимые с обычными автомобилями, например «Лада Гранта» и «Лада Веста». По типу кузова это будут ​хетчбэки, седаны, микроавтобусы, кроссоверы.

Войт добавлял, что электромобиль — ​результат кооперации, прежде всего внутриотраслевой. Более 60% компонентов будут производить предприятия «Росатома»: батарея, электропривод, управляющая электроника, композитные детали и проч. По остальным компонентам ориентируемся на отечественных поставщиков вне отрасли. Свыше 90 % комплектующих делаются в России.

«Росатом» уже представил универсальную аккумуляторную батарею мощностью 42,6 кВт.ч, предназначенную для использования в общественном и коммерческом электротранспорте. Батареи планируется производить на строящейся гигафабрике «Росатома» под Неманом в Калининградской области. Проектная мощность производства составит 4 ГВт.ч в год, что позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей.