Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

АвтоВАЗ Lada Vesta Лада Веста


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.12.2025 Сервисы «Сбера» и технологических партнёров появятся в Lada Vesta 2
01.11.2025 Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля 1
19.05.2025 «Авито Авто»: названы самые востребованные комплектации популярных новых автомобилей 1
05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 1
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 1
03.11.2023 Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли 1
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» 1
03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля 1
16.12.2019 В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA 2
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 1
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
29.09.2015 Fort Telecom получила первый сертификат на устройство ЭРА-ГЛОНАСС 1
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

АвтоВАЗ Lada Vesta и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8449 5
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 28 2
Apple Inc 12636 2
ГЛОНАСС АО 241 2
Meta System 4 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 1
Meta Platforms 138 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
Ё-инжиниринг 4 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 1
Unitree Robotics 8 1
Samsung Electronics 10628 1
Amazon Inc - Amazon.com 3135 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Huawei 4224 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 1
Lenovo Group 2362 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 21 1
DJI 85 1
Ростех - Радиозавод 69 1
Google LLC 12264 1
Microsoft Corporation 25242 1
Oracle Corporation 6871 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
Adobe Systems 1572 1
OpenAI 380 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 1
Alphabet 153 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 370 1
Цифровые активы 148 1
Nvidia Corp 3737 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 24 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 13
Hyundai Motor Company 419 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1307 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 137 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 3
Volkswagen Group - VW 300 3
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 40 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Tesla Motors 428 2
Ford 424 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 44 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Iveco 12 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 1
Chery Group - Omoda 23 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1652 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1012 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Volvo Cars 257 1
Volkswagen Audi Group 224 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
BMW Group 465 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
ВТБ Лизинг 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 6
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 305 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Беспилотный трамвай 32 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2088 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 186 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
ТВ-тюнер - TV tuner 519 1
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 105 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 23 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 6
Avito - Авито авто 66 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 5
Toyota Camry 30 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 4
KIA Rio Hatchback 22 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 2
Hyundai Creta - кроссовер 7 2
Volkswagen Polo 15 2
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 2
KIA Sportage 6 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 2
Apple Mac Pro 17 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 3 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Skoda Rapid 6 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Ford Focus - Компакт-кар 28 1
BMW X - серия кроссоверов 26 1
Nissan Qashqai 18 1
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 1
Navio - Автотех - SberAutoTech ФЛИП - беспилотный электромобиль 1 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Volkswagen Tiguan 4 1
Mitsubishi Outlander 4 1
FreePik 1443 1
Chery Tiggo 31 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Бизнес 7 1
DJI Go 6 1
DJI Fly 3 1
DJI Mini 2 1
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 8 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 36 1
Хомутинников Артем 12 2
Гурко Александр 136 2
Путин Владимир 3353 2
Шапошников Алексей 4 1
Макаренко Владимир 18 1
Баканов Дмитрий 35 1
Запольский Иван 3 1
Красилов Антон 2 1
Райкевич Алексей 114 1
Докучаева Анастасия 2 1
Ендачев Денис 1 1
Иванов Вадим 7 1
Василевский Андрей 20 1
Брыкин Арсений 57 1
Иванов Сергей 398 1
Цыденов Алексей 11 1
Бойко Елена 152 1
Левитин Игорь 35 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Власов Сергей 98 1
Недосеков Андрей 25 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 1
Виноградов Александр 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 5
Европа 24644 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 2
Южная Корея - Республика 6863 2
США - Техас - Хьюстон 252 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Армения - Республика 2371 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Нидерланды 3634 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 482 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Ближний Восток 3033 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Израиль 2785 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
США - Техас 1013 1
США - Техас - Даллас 179 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 56 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 35 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 3
Forbes - Форбс 913 2
Mash - telegram-канал 19 1
WCCFTech - Издание 87 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Ведомости 1241 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
IEEE Spectrum 16 1
Tom’s Hardware 517 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще