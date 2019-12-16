В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память

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Apple использует в профессиональном ПК Mac Pro самую медленную оперативную память из всех существующих вариантов. При этом она разрешила самостоятельное наращивание ее объема, но сами планки продает с 400-процентной наценкой в сравнении с их стоимостью в Amazon.

Дорогому компьютеру – дешевая память

Компанию Apple уличили в экономии на владельцах новейших и сверхдорогих компьютеров Mac Pro. В этих профессиональных системных блоках стоимостью свыше 3 млн руб. используется самая дешевая оперативная память с плохими таймингами.

Блогер Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs, выяснил, что в новых Mac Pro используется оперативная память DDR4 ECC на чипах Micron с задержками – таймингами СL22 (CL, CAS-латентность, Column Access Strobe, временная задержка сигнала при работе динамической оперативной памятью со страничной организацией, измеряется в тактах шины памяти). Фактически, это самые большие задержки, встречающиеся у данного стандарта оперативной памяти.

Другими словами, Apple продает свои самые дорогие компьютеры в истории с самой дешевой памятью – наценка на нее, по подсчетам блогера, достигает 400% в зависимости от конфигурации Mac Pro. В России эти ПК на момент публикации материала не были доступны для приобретения, несмотря на то, что их российский релиз состоялся 10 декабря 2019 г., а в США их стоимость начиналась с $6000 или 376,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 декабря 2019 г. Самая топовая комплектация Mac Pro, включающая дополнительные аксессуары и платное ПО, Apple оценивает практически в $53,3 тыс. (порядка 3,34 млн руб.).

Apple Mac Pro 2019

Несмотря на отсутствие Mac Pro в свободной продаже, его российские цены Apple все же назвала. В базовой комплектации компьютер стоит 450 тыс. руб. или почти на 100 тыс. руб. дороже, чем в США. Цену топовой комплектации Apple оставила в тайне, как и истинные сроки начала поставок Mac Pro потребителям.

Как Apple зарабатывает на памяти

По умолчанию Apple устанавливает в Mac Pro 32 Гбайт DDR4-2666 ECC, а опция в виде 1,5 ТБ оперативной памяти обойдется покупателю в немалые $25 тыс. Также Apple предлагает возможность самостоятельного наращивания объема памяти – она продает отдельные планки и наборы емкостью от 16 до 256 ГБ.

Mac Pro 2019 превратили в терку для сыра

К примеру, комплект из двух планок по 32 ГБ в США Apple продает за $1200 или за 75,3 тыс. руб., тогда как в России такой комплект обойдется практически в 98 тыс. руб. Если же приобрести точно такую же память, но без участия Apple, в любом стороннем магазине компьютерной техники, то итоговая стоимость составит в пределах $300 или 18,8 тыс. руб., то есть она в четыре раза ниже. В такую стоимость эта память обошлась бы каждому при заказе на Amazon.

Спецификации памяти в Mac Pro 2019

На момент публикации материала Apple никак не прокомментировала тот факт, что, продавая самые дорогие ПК за всю историю своего существования, она использует самые дешевые комплектующие, делая на них 400-процентную наценку.

Как не дать Apple себя обмануть

С учетом форм-фактора нового Mac Pro, который напоминает классический системный блок, его владелец действительно может самостоятельно производить апгрейд системы. Apple даже выпустила несколько видеороликов с демонстрацией процесса замены, в том числе, оперативной памяти.

Инструкция по установке модулей ОЗУ в Mac Pro

По информации ресурса WCCFTech, докупать память напрямую у Apple и платить за нее четыре цены не требуется – подойдут практически любые модули, приобретенные в любом компьютерном магазине. Основных требований немного – нужны регистровые модули на 288 контактов с поддержкой технологии коррекции ошибок ЕСС и объемом от 8 до 128 гигабайтов каждый. Частота работы памяти в данном случае носит рекомендательный характер – сама Apple советует устанавливать планки с частотой 2933 МГц.

Монитор по цене автомобиля

Вместе с Mac Pro Apple выпустила, в том числе в России, новейший профессиональный монитор Pro Display XDR с дисплеем Retina 6K диагональю 32 дюйма. В США его базовая стоимость составляет $5000 (313,6 тыс. руб.) со стандартным стеклом, а версия с нанопокрытием, предотвращающим блики, оценивается в $6000 (376,3 тыс. руб.). В России цены составляют, соответственно, 380 и 450 тыс. руб. Подставка и крепление на стену в комплект не входят – за эти деньги Apple продает исключительно сам монитор. Покупка подставки обойдется в дополнительные $1000 (62,7 тыс. руб.) в США или в 80 тыс. руб. в России, а настенное крепление в США стоит $200 (12,5 тыс. руб.) или 16 тыс. руб. в России.

Итого, в самой дорогой комплектации Apple Pro Display XDR обойдется россиянам в 546 тыс. руб. для сравнения, в российской рознице базовые комплектации автомобилей Renault Logan и Lada Vesta стоят 577 и 567 тыс. руб.