Apple Retina

Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены тельные Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила

Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала из линейки 27-дюймовый iMac с разрешением 2560 x 1440 пикселей, оставив только модели с экраном Retina. 21,5-дюймовые iMac Стоимость 21,5-дюймового iMac с дисп

Apple обновила MacBook Pro и iMac Компания Apple добавила трекпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада Force Touch, будет также комплектоваться сверхбыстрыми твердотельными накопителями с ёмкостью 256 или 512 гигабайт, а т

Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного» iMa

Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2 стал тоньше модели предыдущего поколения. Его толщи

Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует линейку iPad, градус дискуссий существенно увеличился. Одни говорили, что если не сделают iPad mini Retina, это будет провал. Другие склонялись к мысли, что всё-таки смысла в Retina-экра

До свидания, Windows: обзор идеального ноутбука Apple MacBook Pro 15 Retina коления, в первую очередь, лучшей производительностью и меньшим энергопотреблением. MacBook Pro 15 Retina MacBook Pro 13 Retina Экран IPS, 15,4’’, 2880x1800 пикс. (220 PPI) IPS, 13,3’’,

В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina ра, что приступит к продажам в своем российском интернет-магазине к iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina 15 ноября. Стоимость iPad mini Retina в России составит от 15990 руб. до 32990

Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях Компания Apple до сих пор не назвала конкретную дату начала продаж iPad mini с дисплеем Retina из-за остаточного изображения - проблемы, которую пока не удалось решить, сообщает ETN

Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только Wi-Fi, без 4G) начинается с 19990 руб.

«Афиша Mail.Ru» оптимизировала телепрограмму под touсh и Retina устил специальную touch-версию телепрограммы для смартфонов (iPhone, а также устройств на базе Android, WP и др.) и планшетов. Новая версия работает на всех сенсорных устройствах и оптимизирована под Retina-дисплеи, сообщили CNews в компании Mail.ru. Как отмечается, возможности touch-телепрограммы практически аналогичны возможностям «большой» веб-версии. Здесь можно фильтровать каналы по ти

Вышел Kaspersky Internet Security для Mac с поддержкой дисплеев Retina пьютеров на платформе Mac. В продукте реализованы технологии, обеспечивающие полноценную защиту от всех видов угроз для этой платформы. Kaspersky Internet Security для Mac оснащен поддержкой дисплеев Retina и оптимизированным интерфейсом, при этом потребляет менее 1% ресурсов процессора, рассказали CNews в компании. По словам разработчиков, благодаря обширной базе данных существующего вредо

iPhone 6 получит увеличенный дисплей, iPad mini Retina задерживается: аналитик сплей iPhone - в iPhone 5 его размер вырос с 3,5 до 4 дюймов. В iPhone 5S, который ожидается этой осенью, дисплей останется прежним, добавляет Йен. По сведениям аналитика, запуск iPad mini с дисплеем Retina задерживается до IV квартала 2013 г. или может состояться даже в начале будущего года. Причины задержки не уточняются. Йен сообщил, что модель будет обладать экраном с разрешением 2048 x

Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда? Прежде всего, определимся, чем MacBook Pro 13 Retina отличается от всех остальных макбуков. То, что слово «макбук» означает компьютер Mac в

Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT ь является топовым устройством, имеющим достаточно мощную аппаратную платформу, достойно выглядящую на фоне другой современной продукции. Но главной особенностью планшета является дисплей HD+, аналог Retina, имеющий разрешение 2048х1536 точек и, соответственно, высокую плотность пикселей. Вместе с этим, он выгодно отличается от конкурентов ценой, его даже можно отнести к бюджетным устройств

Google тестирует собственный хромбук с разрешением Retina. ВИДЕО йка ноутбуков Google Chrome на базе облачной операционной системы Chroms OS включает модели с экранами 11,6, 12,1 и 14 дюймов. Для сравнения, ноутбук Apple MacBook Pro оснащается 13-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Apple называет подобные дисплеи Retina («сетчатка»), так как считает, что сетчатка человеческого глаза не способна различить на таком дисплее о

Вышел Firefox 18 с поддержкой дисплеев Retina Mozilla выпустила восемнадцатую версию веб-браузера Firefox, которая включила множество новых функций и улучшений, в том числе поддержку дисплея Retina в MacBook Pro. Благодаря внедрению JavaScript-компилятора IonMonkey скорость работы веб-приложений возросла примерно на 25%. Компилятор IonMonkey пришел вслед за TraceMonkey и JagerMonke

Apple выпустит iPad mini с Retina-дисплеем вслед за новым iPhone Компания Apple планирует выпустить iPad mini с дисплеем Retina через квартал после запуска нового iPhone, сообщает DigiTimes со ссылкой на Commercial Times. Однако срок выхода нового iPhone, предположительно iPhone 5S, не уточняется. Источник лишь с

13-дюймовые MacBook Retina появятся через неделю: Подробности и разочарования ом мероприятии 23 октября Apple вместе с iPad Mini представит публике 13-дюймовый MacBook с экраном Retina. Информацию об этом распространили сразу несколько осведомленных источников, включая о

Главная страница Mail.Ru адаптирована для Retina-дисплеев Главная страница Mail.Ru адаптирована для дисплеев с высоким разрешением, включая дисплеи Retina в Apple iPad и MacBook Pro. Об этом сообщила пресс-служба портала. «Мы считаем, что вр

Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины ников, когда спрос на электронику традиционно возрастает. Новый MacBook Pro будет обладать дисплеем Retina с повышенным разрешением, подчеркивает DigiTimes. Когда будут представлены новые модел

Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom shop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не полу

Слепые прозреют с помощью Bio-Retina Израильская компания Nano Retina успешно завершила разработку чипа Bio-Retina, заменяющего поражённую сетчатку в глазу. Микрочип Bio-Retina вводится в дно глазного яблока и, воспринимая световой поток свои

Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina Планшеты становятся совершеннее день ото дня, и вот снова iPad задал новую планку со своим дисплеем Retina и разрешением 2880 x 1800 пикселей. Теперь снова есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегод

Рассекречены характеристики 13-дюймового MacBook с дисплеем Retina Ноутбук Apple MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем Retina находится на этапе тестирования, сообщает AppleInsider со ссылкой на опубликованные в

Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали я бизнеса компании вообще – и с учётом силы конкуренции в данной области в частности. Macbook Pro с Retina Display Эти доводы приводят нас к выводу о том, что наибольшей ценностью для Apple я

Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Европейский", ТЦ "Горбушкин Двор", в головной московский офис на Тверской, 19А, а также в ТЦ "Галерея" в Санкт

«Железо» нового MacBook Pro слишком слабо для дисплея Retina которой предстоит стремиться Intel, Nvidia и AMD, пишет AnandTech. В обзоре MacBook Pro с дисплеем Retina, опубликованном на страницах AnandTech, сказано, что ноутбук с трудом справляется с от

В дисплее Retina нового MacBook обнаружен дефект Первые владельцы 15-дюймового MacBook Pro с дисплеем Retina жалуются на дефект, в результате которого на экране сохраняется остаточный фон от прежнего изображения при смене картинки. Об этом со ссылкой на официальный интернет-форум Apple сообщает

Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г. Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущего года, скорее всего, окт

Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina может выйти осенью Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina, диагональю 13 дюймов, может появиться в продаже в октябре 2012 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика KGI Securities Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). По данным аналитика, серийное п

Google выпустит веб-браузер Chrome для MacBook Pro с дисплеем Retina Google выпустит версию веб-браузера Google Chrome с поддержкой дисплея Retina, используемого в новой модели ноутбука Apple MacBook Pro. Об этом сообщается в официальном блоге. Google стала первой компанией, которая объявила о поддержке родного разрешения нового 15

Apple представила MacBook Pro с дисплеем Retina пикселям и вчетверо превышает разрешение в MacBook Pro текущего поколения. Разрешающая способность дисплея в новом ноутбуке составляет 220 ppi. Штатные приложения OS X Lion обновлены с учетом дисплея Retina, включая: Safari, Mail, iCal, iPhoto, iMovie, iTunes и другие, а также Aperture и Final Cut Pro. Кроме того, ноутбук стал тоньше. Его толщина составляет 1,8 см, что на 25% меньше по срав

Sharp представил свои "retina display" Вслед за Retina Display в мире появляется всё больше разработок дисплеев нового поколения, отличающихся высоким разрешением. Компания Sharp объявила о начале производства жидкокристаллических экранов IG

eEye Retina: ликвидация уязвимостей в виртуализированных приложениях Компания eEye Digital Security объявила о выпуске первого в отрасли решения для обеспечения безопасности виртуальных приложений, доступного как часть пакета eEye Retina. eEye Retina в новом релизе обеспечивает дополнительный уровень безопасности для виртуализованных приложений, развертываемых с помощью технологии VMware ThinApp. Как известно, лик

Apple готовит MacBook с дисплеем а-ля Retina - источник линейка MacBook Pro включает модели с диагональю экрана от 13,3 до 17 дюймов с разрешением от 1280 x 800 до 1920 x 1200 пикселей. Напомним, что разрешение экрана в iPhone 4/4S (так называемый дисплей Retina) является одним из дифференцирующих факторов, отличающих продукцию Apple от продукции конкурентов.