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Apple Retina Apple Super Retina Apple Liquid Retina

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30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены

тельные Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила

13.10.2015 Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России

Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала из линейки 27-дюймовый iMac с разрешением 2560 x 1440 пикселей, оставив только модели с экраном Retina. 21,5-дюймовые iMac Стоимость 21,5-дюймового iMac с дисп
20.05.2015 Apple обновила MacBook Pro и iMac

Компания Apple добавила трекпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада Force Touch, будет также комплектоваться сверхбыстрыми твердотельными накопителями с ёмкостью 256 или 512 гигабайт, а т
08.01.2015 Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей

Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного» iMa
16.10.2014 Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ

Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2 стал тоньше модели предыдущего поколения. Его толщи
16.12.2013 Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует

линейку iPad, градус дискуссий существенно увеличился. Одни говорили, что если не сделают iPad mini Retina, это будет провал. Другие склонялись к мысли, что всё-таки смысла в Retina-экра
22.11.2013 До свидания, Windows: обзор идеального ноутбука Apple MacBook Pro 15 Retina

коления, в первую очередь, лучшей производительностью и меньшим энергопотреблением.  MacBook Pro 15 Retina MacBook Pro 13 Retina Экран IPS, 15,4’’, 2880x1800 пикс. (220 PPI) IPS, 13,3’’,
13.11.2013 В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina

ра, что приступит к продажам в своем российском интернет-магазине к iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina 15 ноября. Стоимость iPad mini Retina в России составит от 15990 руб. до 32990

11.11.2013 Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях

Компания Apple до сих пор не назвала конкретную дату начала продаж iPad mini с дисплеем Retina из-за остаточного изображения - проблемы, которую пока не удалось решить, сообщает ETN
08.11.2013 Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России

Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только Wi-Fi, без 4G) начинается с 19990 руб.

01.10.2013 «Афиша Mail.Ru» оптимизировала телепрограмму под touсh и Retina

устил специальную touch-версию телепрограммы для смартфонов (iPhone, а также устройств на базе Android, WP и др.) и планшетов. Новая версия работает на всех сенсорных устройствах и оптимизирована под Retina-дисплеи, сообщили CNews в компании Mail.ru. Как отмечается, возможности touch-телепрограммы практически аналогичны возможностям «большой» веб-версии. Здесь можно фильтровать каналы по ти
18.06.2013 Вышел Kaspersky Internet Security для Mac с поддержкой дисплеев Retina

пьютеров на платформе Mac. В продукте реализованы технологии, обеспечивающие полноценную защиту от всех видов угроз для этой платформы. Kaspersky Internet Security для Mac оснащен поддержкой дисплеев Retina и оптимизированным интерфейсом, при этом потребляет менее 1% ресурсов процессора, рассказали CNews в компании. По словам разработчиков, благодаря обширной базе данных существующего вредо
10.06.2013 iPhone 6 получит увеличенный дисплей, iPad mini Retina задерживается: аналитик

сплей iPhone - в iPhone 5 его размер вырос с 3,5 до 4 дюймов. В iPhone 5S, который ожидается этой осенью, дисплей останется прежним, добавляет Йен. По сведениям аналитика, запуск iPad mini с дисплеем Retina задерживается до IV квартала 2013 г. или может состояться даже в начале будущего года. Причины задержки не уточняются. Йен сообщил, что модель будет обладать экраном с разрешением 2048 x
29.04.2013 Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда?

Прежде всего, определимся, чем MacBook Pro 13 Retina отличается от всех остальных макбуков. То, что слово «макбук» означает компьютер Mac в
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT

ь является топовым устройством, имеющим достаточно мощную аппаратную платформу, достойно выглядящую на фоне другой современной продукции. Но главной особенностью планшета является дисплей HD+, аналог Retina, имеющий разрешение 2048х1536 точек и, соответственно, высокую плотность пикселей. Вместе с этим, он выгодно отличается от конкурентов ценой, его даже можно отнести к бюджетным устройств
08.02.2013 Google тестирует собственный хромбук с разрешением Retina. ВИДЕО

йка ноутбуков Google Chrome на базе облачной операционной системы Chroms OS включает модели с экранами 11,6, 12,1 и 14 дюймов. Для сравнения, ноутбук Apple MacBook Pro оснащается 13-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Apple называет подобные дисплеи Retina («сетчатка»), так как считает, что сетчатка человеческого глаза не способна различить на таком дисплее о
09.01.2013 Вышел Firefox 18 с поддержкой дисплеев Retina

Mozilla выпустила восемнадцатую версию веб-браузера Firefox, которая включила множество новых функций и улучшений, в том числе поддержку дисплея Retina в MacBook Pro. Благодаря внедрению JavaScript-компилятора IonMonkey скорость работы веб-приложений возросла примерно на 25%. Компилятор IonMonkey пришел вслед за TraceMonkey и JagerMonke
13.11.2012 Apple выпустит iPad mini с Retina-дисплеем вслед за новым iPhone

Компания Apple планирует выпустить iPad mini с дисплеем Retina через квартал после запуска нового iPhone, сообщает DigiTimes со ссылкой на Commercial Times. Однако срок выхода нового iPhone, предположительно iPhone 5S, не уточняется. Источник лишь с
16.10.2012 13-дюймовые MacBook Retina появятся через неделю: Подробности и разочарования

ом мероприятии 23 октября Apple вместе с iPad Mini представит публике 13-дюймовый MacBook с экраном Retina. Информацию об этом распространили сразу несколько осведомленных источников, включая о
18.09.2012 Главная страница Mail.Ru адаптирована для Retina-дисплеев

Главная страница Mail.Ru адаптирована для дисплеев с высоким разрешением, включая дисплеи Retina в Apple iPad и MacBook Pro. Об этом сообщила пресс-служба портала. «Мы считаем, что вр
11.09.2012 Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины

ников, когда спрос на электронику традиционно возрастает. Новый MacBook Pro будет обладать дисплеем Retina с повышенным разрешением, подчеркивает DigiTimes. Когда будут представлены новые модел
03.09.2012 Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom

shop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не полу
30.08.2012 Слепые прозреют с помощью Bio-Retina

Израильская компания Nano Retina успешно завершила разработку чипа Bio-Retina, заменяющего поражённую сетчатку в глазу. Микрочип Bio-Retina вводится в дно глазного яблока и, воспринимая световой поток свои
16.08.2012 Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina

Планшеты становятся совершеннее день ото дня, и вот снова iPad задал новую планку со своим дисплеем Retina и разрешением 2880 x 1800 пикселей. Теперь снова есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегод
13.08.2012 Рассекречены характеристики 13-дюймового MacBook с дисплеем Retina

Ноутбук Apple MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем Retina находится на этапе тестирования, сообщает AppleInsider со ссылкой на опубликованные в

09.08.2012 Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали

я бизнеса компании вообще – и с учётом силы конкуренции в данной области в частности. Macbook Pro с Retina Display   Эти доводы приводят нас к выводу о том, что наибольшей ценностью для Apple я
13.07.2012 Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом

Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Европейский", ТЦ "Горбушкин Двор", в головной московский офис на Тверской, 19А, а также в ТЦ "Галерея" в Санкт
03.07.2012 «Железо» нового MacBook Pro слишком слабо для дисплея Retina

которой предстоит стремиться Intel, Nvidia и AMD, пишет AnandTech. В обзоре MacBook Pro с дисплеем Retina, опубликованном на страницах AnandTech, сказано, что ноутбук с трудом справляется с от
26.06.2012 В дисплее Retina нового MacBook обнаружен дефект

Первые владельцы 15-дюймового MacBook Pro с дисплеем Retina жалуются на дефект, в результате которого на экране сохраняется остаточный фон от прежнего изображения при смене картинки. Об этом со ссылкой на официальный интернет-форум Apple сообщает
25.06.2012 Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г.

Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущего года, скорее всего, окт
15.06.2012 Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina может выйти осенью

Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina, диагональю 13 дюймов, может появиться в продаже в октябре 2012 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика KGI Securities Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). По данным аналитика, серийное п
14.06.2012 Google выпустит веб-браузер Chrome для MacBook Pro с дисплеем Retina

Google выпустит версию веб-браузера Google Chrome с поддержкой дисплея Retina, используемого в новой модели ноутбука Apple MacBook Pro. Об этом сообщается в официальном блоге. Google стала первой компанией, которая объявила о поддержке родного разрешения нового 15
11.06.2012 Apple представила MacBook Pro с дисплеем Retina

пикселям и вчетверо превышает разрешение в MacBook Pro текущего поколения. Разрешающая способность дисплея в новом ноутбуке составляет 220 ppi. Штатные приложения OS X Lion обновлены с учетом дисплея Retina, включая: Safari, Mail, iCal, iPhoto, iMovie, iTunes и другие, а также Aperture и Final Cut Pro. Кроме того, ноутбук стал тоньше. Его толщина составляет 1,8 см, что на 25% меньше по срав
16.04.2012 Sharp представил свои "retina display"

Вслед за Retina Display в мире появляется всё больше разработок дисплеев нового поколения, отличающихся высоким разрешением. Компания Sharp объявила о начале производства жидкокристаллических экранов IG
17.01.2012 eEye Retina: ликвидация уязвимостей в виртуализированных приложениях

Компания eEye Digital Security объявила о выпуске первого в отрасли решения для обеспечения безопасности виртуальных приложений, доступного как часть пакета eEye Retina. eEye Retina в новом релизе обеспечивает дополнительный уровень безопасности для виртуализованных приложений, развертываемых с помощью технологии VMware ThinApp. Как известно, лик
14.12.2011 Apple готовит MacBook с дисплеем а-ля Retina - источник

линейка MacBook Pro включает модели с диагональю экрана от 13,3 до 17 дюймов с разрешением от 1280 x 800 до 1920 x 1200 пикселей. Напомним, что разрешение экрана в iPhone 4/4S (так называемый дисплей Retina) является одним из дифференцирующих факторов, отличающих продукцию Apple от продукции конкурентов.
08.08.2011 Пользователи eEye Digital Security теперь могут протестировать свою сеть на наличие уязвимостей

Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания eEye Digital Security интегрировала решение Retina Unified Vulnerability Management Solution с проектом Metasploit — платформой для проверки систем безопасности, чтобы предоставить своим клиентам возможность проведения тестов на проникно

Публикаций - 452, упоминаний - 540

Apple Retina и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 368
Samsung Electronics 11065 97
Intel Corporation 12811 69
Microsoft Corporation 25775 52
Google LLC 12690 47
Nvidia Corp 4002 44
Lenovo Group 2447 41
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 40
Sony 6739 30
LG Electronics 3735 27
Acer Group - Acer Inc 2776 25
HTC Corporation 1512 25
Huawei 4677 23
HP Inc. 5883 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Sharp Corporation 1062 16
Dell EMC 5180 15
Qualcomm Technologies 1974 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Xiaomi - Сяоми 2232 14
Adobe Systems 1597 14
MediaTek - Ralink 595 13
X Corp - Twitter 2938 12
Dropbox 527 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 8
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Toshiba Corporation 2980 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Wacom 143 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
AT&T Inc 1726 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Bang&Olufsen - B&O 148 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
KGI Securities 50 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 8
Связной ГК 1401 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Евросеть 1421 6
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Nike 195 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
TÜV Rheinland Group 181 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Совкомбанк Совесть 279 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Белый Ветер 365 2
Barnes & Noble 171 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
101Hotels.com 456 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Visa International 1993 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 346
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 265
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 204
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 188
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 167
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 165
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 159
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 139
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 135
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 128
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 126
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 99
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 99
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 96
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 88
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 88
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 87
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 86
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 74
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 74
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 71
Наушники - Headphones 4479 69
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 60
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 60
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 59
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 58
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 58
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 57
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 55
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 55
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 54
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 52
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 52
Микрофон - Microphone 2809 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 48
Apple iPad 4012 214
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 193
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 134
Apple MacBook Pro 559 130
Apple iOS 8583 123
Google Android 15244 115
Apple iPad mini 430 93
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 87
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 83
Apple iPhone 5 783 79
Apple iPhone 4 800 73
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 66
Apple iPhone 6 4861 65
Microsoft Windows 16882 62
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 60
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 59
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 54
Apple iMac - Серия моноблоков 468 52
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 50
Apple iPad Pro 320 49
Intel Core - Семейство процессоров 1251 48
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 46
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