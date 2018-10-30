Apple Retina

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СОБЫТИЯ
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|30.10.2018
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Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены
тельные Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила
|13.10.2015
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Apple выпустила новые iMac с дисплеем Retina. Цена в России
Обновление линейки iMac Apple представила настольный моноблок iMac с дисплеем Retina 21,5 дюйма и убрала из линейки 27-дюймовый iMac с разрешением 2560 x 1440 пикселей, оставив только модели с экраном Retina. 21,5-дюймовые iMac Стоимость 21,5-дюймового iMac с дисп
|20.05.2015
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Apple обновила MacBook Pro и iMac
Компания Apple добавила трекпад Force Touch в новую версию ноутбука MacBook Pro 15 и представила обновлённую версию моноблока iMac с дисплеем Retina 5K. Новое поколение MacBook Pro 15, помимо инновационного трекпада Force Touch, будет также комплектоваться сверхбыстрыми твердотельными накопителями с ёмкостью 256 или 512 гигабайт, а т
|08.01.2015
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Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей
Впрочем, впечатляет в iMac Retina 5К не только само разрешение. Оно, кстати, ровно в 4 раза больше, чем у «обычного» iMa
|16.10.2014
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Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ
Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2 стал тоньше модели предыдущего поколения. Его толщи
|16.12.2013
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Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует
линейку iPad, градус дискуссий существенно увеличился. Одни говорили, что если не сделают iPad mini Retina, это будет провал. Другие склонялись к мысли, что всё-таки смысла в Retina-экра
|22.11.2013
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До свидания, Windows: обзор идеального ноутбука Apple MacBook Pro 15 Retina
коления, в первую очередь, лучшей производительностью и меньшим энергопотреблением. MacBook Pro 15 Retina MacBook Pro 13 Retina Экран IPS, 15,4’’, 2880x1800 пикс. (220 PPI) IPS, 13,3’’,
|13.11.2013
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В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina
ра, что приступит к продажам в своем российском интернет-магазине к iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina 15 ноября. Стоимость iPad mini Retina в России составит от 15990 руб. до 32990
|11.11.2013
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Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях
Компания Apple до сих пор не назвала конкретную дату начала продаж iPad mini с дисплеем Retina из-за остаточного изображения - проблемы, которую пока не удалось решить, сообщает ETN
|08.11.2013
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Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России
Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только Wi-Fi, без 4G) начинается с 19990 руб.
|01.10.2013
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«Афиша Mail.Ru» оптимизировала телепрограмму под touсh и Retina
устил специальную touch-версию телепрограммы для смартфонов (iPhone, а также устройств на базе Android, WP и др.) и планшетов. Новая версия работает на всех сенсорных устройствах и оптимизирована под Retina-дисплеи, сообщили CNews в компании Mail.ru. Как отмечается, возможности touch-телепрограммы практически аналогичны возможностям «большой» веб-версии. Здесь можно фильтровать каналы по ти
|18.06.2013
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Вышел Kaspersky Internet Security для Mac с поддержкой дисплеев Retina
пьютеров на платформе Mac. В продукте реализованы технологии, обеспечивающие полноценную защиту от всех видов угроз для этой платформы. Kaspersky Internet Security для Mac оснащен поддержкой дисплеев Retina и оптимизированным интерфейсом, при этом потребляет менее 1% ресурсов процессора, рассказали CNews в компании. По словам разработчиков, благодаря обширной базе данных существующего вредо
|10.06.2013
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iPhone 6 получит увеличенный дисплей, iPad mini Retina задерживается: аналитик
сплей iPhone - в iPhone 5 его размер вырос с 3,5 до 4 дюймов. В iPhone 5S, который ожидается этой осенью, дисплей останется прежним, добавляет Йен. По сведениям аналитика, запуск iPad mini с дисплеем Retina задерживается до IV квартала 2013 г. или может состояться даже в начале будущего года. Причины задержки не уточняются. Йен сообщил, что модель будет обладать экраном с разрешением 2048 x
|29.04.2013
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Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда?
Прежде всего, определимся, чем MacBook Pro 13 Retina отличается от всех остальных макбуков. То, что слово «макбук» означает компьютер Mac в
|09.04.2013
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Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT
ь является топовым устройством, имеющим достаточно мощную аппаратную платформу, достойно выглядящую на фоне другой современной продукции. Но главной особенностью планшета является дисплей HD+, аналог Retina, имеющий разрешение 2048х1536 точек и, соответственно, высокую плотность пикселей. Вместе с этим, он выгодно отличается от конкурентов ценой, его даже можно отнести к бюджетным устройств
|08.02.2013
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Google тестирует собственный хромбук с разрешением Retina. ВИДЕО
йка ноутбуков Google Chrome на базе облачной операционной системы Chroms OS включает модели с экранами 11,6, 12,1 и 14 дюймов. Для сравнения, ноутбук Apple MacBook Pro оснащается 13-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Apple называет подобные дисплеи Retina («сетчатка»), так как считает, что сетчатка человеческого глаза не способна различить на таком дисплее о
|09.01.2013
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Вышел Firefox 18 с поддержкой дисплеев Retina
Mozilla выпустила восемнадцатую версию веб-браузера Firefox, которая включила множество новых функций и улучшений, в том числе поддержку дисплея Retina в MacBook Pro. Благодаря внедрению JavaScript-компилятора IonMonkey скорость работы веб-приложений возросла примерно на 25%. Компилятор IonMonkey пришел вслед за TraceMonkey и JagerMonke
|13.11.2012
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Apple выпустит iPad mini с Retina-дисплеем вслед за новым iPhone
Компания Apple планирует выпустить iPad mini с дисплеем Retina через квартал после запуска нового iPhone, сообщает DigiTimes со ссылкой на Commercial Times. Однако срок выхода нового iPhone, предположительно iPhone 5S, не уточняется. Источник лишь с
|16.10.2012
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13-дюймовые MacBook Retina появятся через неделю: Подробности и разочарования
ом мероприятии 23 октября Apple вместе с iPad Mini представит публике 13-дюймовый MacBook с экраном Retina. Информацию об этом распространили сразу несколько осведомленных источников, включая о
|18.09.2012
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Главная страница Mail.Ru адаптирована для Retina-дисплеев
Главная страница Mail.Ru адаптирована для дисплеев с высоким разрешением, включая дисплеи Retina в Apple iPad и MacBook Pro. Об этом сообщила пресс-служба портала. «Мы считаем, что вр
|11.09.2012
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Новые Apple iMac и 13-дюймовые MacBook Pro Retina поехали в магазины
ников, когда спрос на электронику традиционно возрастает. Новый MacBook Pro будет обладать дисплеем Retina с повышенным разрешением, подчеркивает DigiTimes. Когда будут представлены новые модел
|03.09.2012
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Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom
shop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не полу
|30.08.2012
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Слепые прозреют с помощью Bio-Retina
Израильская компания Nano Retina успешно завершила разработку чипа Bio-Retina, заменяющего поражённую сетчатку в глазу. Микрочип Bio-Retina вводится в дно глазного яблока и, воспринимая световой поток свои
|16.08.2012
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Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina
Планшеты становятся совершеннее день ото дня, и вот снова iPad задал новую планку со своим дисплеем Retina и разрешением 2880 x 1800 пикселей. Теперь снова есть к чему стремиться, тем более, что уже вовсю выходят новые устройства на пятиядерном процессоре Nvidia Tegra 3. Собственно, наш сегод
|13.08.2012
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Рассекречены характеристики 13-дюймового MacBook с дисплеем Retina
Ноутбук Apple MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем Retina находится на этапе тестирования, сообщает AppleInsider со ссылкой на опубликованные в
|09.08.2012
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Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали
я бизнеса компании вообще – и с учётом силы конкуренции в данной области в частности. Macbook Pro с Retina Display Эти доводы приводят нас к выводу о том, что наибольшей ценностью для Apple я
|13.07.2012
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Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом
Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Европейский", ТЦ "Горбушкин Двор", в головной московский офис на Тверской, 19А, а также в ТЦ "Галерея" в Санкт
|03.07.2012
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«Железо» нового MacBook Pro слишком слабо для дисплея Retina
которой предстоит стремиться Intel, Nvidia и AMD, пишет AnandTech. В обзоре MacBook Pro с дисплеем Retina, опубликованном на страницах AnandTech, сказано, что ноутбук с трудом справляется с от
|26.06.2012
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В дисплее Retina нового MacBook обнаружен дефект
Первые владельцы 15-дюймового MacBook Pro с дисплеем Retina жалуются на дефект, в результате которого на экране сохраняется остаточный фон от прежнего изображения при смене картинки. Об этом со ссылкой на официальный интернет-форум Apple сообщает
|25.06.2012
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Компьютеры iMac получат дисплеи Retina в 2013 г.
Настольные компьютеры "все в одном" Apple iMac получат дисплеи Retina не раньше 2013 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на осведомленные источники. Ранее сообщалось, что очередное обновление линейки запланировано на конец текущего года, скорее всего, окт
|15.06.2012
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Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina может выйти осенью
Вторая модель MacBook Pro с дисплеем Retina, диагональю 13 дюймов, может появиться в продаже в октябре 2012 г., сообщает AppleInsider со ссылкой на аналитика KGI Securities Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). По данным аналитика, серийное п
|14.06.2012
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Google выпустит веб-браузер Chrome для MacBook Pro с дисплеем Retina
Google выпустит версию веб-браузера Google Chrome с поддержкой дисплея Retina, используемого в новой модели ноутбука Apple MacBook Pro. Об этом сообщается в официальном блоге. Google стала первой компанией, которая объявила о поддержке родного разрешения нового 15
|11.06.2012
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Apple представила MacBook Pro с дисплеем Retina
пикселям и вчетверо превышает разрешение в MacBook Pro текущего поколения. Разрешающая способность дисплея в новом ноутбуке составляет 220 ppi. Штатные приложения OS X Lion обновлены с учетом дисплея Retina, включая: Safari, Mail, iCal, iPhoto, iMovie, iTunes и другие, а также Aperture и Final Cut Pro. Кроме того, ноутбук стал тоньше. Его толщина составляет 1,8 см, что на 25% меньше по срав
|16.04.2012
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Sharp представил свои "retina display"
Вслед за Retina Display в мире появляется всё больше разработок дисплеев нового поколения, отличающихся высоким разрешением. Компания Sharp объявила о начале производства жидкокристаллических экранов IG
|17.01.2012
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eEye Retina: ликвидация уязвимостей в виртуализированных приложениях
Компания eEye Digital Security объявила о выпуске первого в отрасли решения для обеспечения безопасности виртуальных приложений, доступного как часть пакета eEye Retina. eEye Retina в новом релизе обеспечивает дополнительный уровень безопасности для виртуализованных приложений, развертываемых с помощью технологии VMware ThinApp. Как известно, лик
|14.12.2011
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Apple готовит MacBook с дисплеем а-ля Retina - источник
линейка MacBook Pro включает модели с диагональю экрана от 13,3 до 17 дюймов с разрешением от 1280 x 800 до 1920 x 1200 пикселей. Напомним, что разрешение экрана в iPhone 4/4S (так называемый дисплей Retina) является одним из дифференцирующих факторов, отличающих продукцию Apple от продукции конкурентов.
|08.08.2011
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Пользователи eEye Digital Security теперь могут протестировать свою сеть на наличие уязвимостей
Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания eEye Digital Security интегрировала решение Retina Unified Vulnerability Management Solution с проектом Metasploit — платформой для проверки систем безопасности, чтобы предоставить своим клиентам возможность проведения тестов на проникно
Apple Retina и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 84
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|PhoneArena 75 4
|Gizmodo 133 3
|MacWorld 134 3
|Times 661 3
|Daring Fireball 12 3
|Telegraph 199 2
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