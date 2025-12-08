Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Williams Jeff Уильямс Джефф


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook 2
06.10.2025 Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров 2
18.08.2025 В Apple полетят головы. Топ-менеджеры не разглядели будущее нейросетей и поплатятся за это 2
14.03.2023 Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет 3
30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео 2
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
26.07.2019 Apple покупает немалую часть бизнеса Intel 2
02.07.2019 Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера 2
28.06.2019 Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook 2
27.03.2019 В США могут запретить продажу iPhone 2
15.01.2019 Qualcomm отказалась продавать модемы для iPhone 2
13.09.2017 Презентация Apple: сразу три iPhone 1
29.05.2016 Надувной модуль на МКС заполнен воздухом и готов к испытаниям 1
17.12.2015 Apple нашла замену Тиму Куку 2
28.05.2015 Apple впервые явно подтвердила работу над автомобилем 2
24.06.2013 Топ-менеджеры Apple продали акции на $86,5 млн 2
28.12.2012 Зарплата главы Apple за 2012 г. упала в 100 раз 2
30.03.2012 50% крупнейших корпораций используют уязвимые Open Source-компоненты 2

Публикаций - 18, упоминаний - 34

Williams Jeff и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 15
Intel Corporation 12541 6
Samsung Electronics 10625 4
Qualcomm Technologies 1909 4
Google LLC 12255 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Nvidia Corp 3731 1
Tyco International 79 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Sonatype 8 1
Apple - Intrinsity 22 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
Fossil 20 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
ИКС 392 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Chevrolet 40 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Nike 190 1
Tesla Motors 427 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 1
Ford 423 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1194 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 540 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 763 1
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 52 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 602 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 10
Apple iPad 3936 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 6
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 4
Apple iPhone 7 286 4
Apple iOS 8242 3
Apple AirPods - Наушники 157 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 3
Apple iPhone 8 186 3
Apple - App Store 3008 3
Apple Siri - Голосовой помощник 417 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple WatchOS 81 2
Apple iPod 1550 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
ByteDance - TikTok 317 2
Apple TrueDepth 18 1
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 33 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Apple iPad Pro 307 1
Microsoft Windows 9 52 1
Apple iPhone 14 148 1
Apache Maven 8 1
Nike Run Club 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google Web Toolkit Designer 13 1
Apple iPhone 10 2 1
Red Hat - Hibernate 30 1
OSVDB - Open Sourced Vulnerability Database - База данных уязвимостей открытого кода 4 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 135 1
Apple iPhone 11 275 1
Apple iPhone 4 790 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Apple Face ID 234 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 10
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 3
Dye Alan - Дай Алан 3 2
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
Blevins Tony - Блевинс Тони 3 2
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 2
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 2
Sewell Bruce - Сьюэлл Брюс 13 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
McNamara Mary Joan - Макнамара Мэри Джоан 1 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 1
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 3 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 1
Asseman Hugues - Ассеман Хьюг 1 1
Chowdhary Ashish - Чоудхар Ашиш 2 1
Rasmussen Karen - Расмуссен Карен 2 1
Castellanos Juan - Кастелланос Хуан 1 1
Matthiasson Anna - Матиассон Анна - Маттиассон Анна 2 1
Bertolus Yannick - Бертолус Янник 1 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
США - Калифорния 4775 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
Европа 24634 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Вашингтон - Сиэтл 403 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Индия - Bharat 5697 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Apple Park 5 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Кислород - Oxygenium 47 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Спорт - Гольф 96 1
Спорт - Теннис 71 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 90 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
Bloomberg 1417 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
AppleInsider 398 1
Re/code 40 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
FT - Financial Times 1259 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
The Verge - Издание 591 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Counterpoint Research 97 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще