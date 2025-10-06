Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров

Qualcomm вновь ждут в суде

Компания Qualcomm, поставщик мобильных процессоров, стала фигурантом разбирательства в рамках дела о злоупотребления доминирующим положением на рынке. Вендора обвиняют в завышении размера лицензионных платежей, в результате чего покупатели смартфонов вынуждены переплачивать.

Дело рассмотрит Апелляционный суд по конкуренции в Лондоне (Competition Appeal Tribunal; CAT) по обращению организации Which. Процесс разделен на два этапа, первый из которых начинается 7 октября 2025 г. В его ходе будет установлено, имеет ли Qualcomm статус доминирующего игрока на рынке мобильных чипсетов и допускала ли она нарушения в связи с ним. Если факт совершения правонарушения компанией будет доказан, последует второй этап. В нем будут изучены конкретные эпизоды, в которых Qualcomm допустила нарушения, а также будет произведена оценка ущерба, таким образом нанесенного компанией потребителям.

Which, занимающаяся защитой прав потребителя, выступит в процессе в роли представителя британцев, которыми были приобретены определенные модели смартфонов компаний Apple и Samsung в период с 1 октября 2015 по 9 января 2024 г. По оценке Which, покупатели из одной только Великобритании по вине Qualcomm переплатили в общей сложности $646 млн, или $23 за каждый проданный девайс.

Qualcomm на днях завершила многолетнее разбирательство с британской Arm по поводу лицензирования технологий, приобретенных вместе со стартапом Nuvia в 2021 г. за $1,4 млрд. В начале октября 2025 г. Qualcomm объявила о том, что Окружной суд Делавэра (США) встал на ее сторону в разбирательстве с Arm.

Суть претензий Which

Qualcomm является одним из крупнейших поставщиков интегральных микросхем в мире. Компания разрабатывает и продает процессоры, в том числе для смартфонов, планшетов и ноутбуков; модули беспроводной связи (модемы), в том числе сотовой и Wi-Fi. Американской бесфабричной компании также принадлежит ряд важных патентов, имеющих отношения к технологиям беспроводных коммуникаций, в том числе мобильной связи четвертого и пятого поколения – 4G и 5G соответственно.

Согласно данным Trendforce, Qualcomm по итогам 2024 г. заняла второе место в глобальной рейтинге бесфабричных чипмейкеров по показателю выручки с рыночной долей в 14%, уступив лишь Nvidia (50%). Основной конкурент Qualcomm на рынке мобильной электроники – Mediatek – оказалась на пятой позиции с долей в 7%.

В Which считают, что Qualcomm взяла на вооружение антиконкурентные практики, использует свое доминирующее положение на рынке, что позволяет ей навязывать производителям смартфонов услуги по лицензированию интеллектуальной собственности по завышенным ценам. Эти дополнительные расходы в конечном счете перекладываются на плечи потребителя.

В основе дела против Qualcomm лежит утверждение, что чипмейкер отказывает в лицензировании своих патентов конкурентам из числа производителей чипсетов для мобильных девайсов. Поэтому такие компании как Apple и Samsung вынуждены получать лицензии на дизайн чипсетов для смартфонов, а также выплачивать немалые отчисления по патентам.

Apple замещает чипы сторонних производителей

Apple давно прикладывает значительные усилия ради обретения независимости от сторонних поставщиков чипов и чипсетов.

Как ранее писал CNews, Apple планирует полностью отказаться от чипов Qualcomm. Компания все еще использует их в своих компьютерах Mac, но iPhone уже превратились в тестовый полигон, где Apple испытывает собственные модемы. Так, iPhone 16e, продажи которого стартовали весной 2025 г., стал первым смартфоном компании, оснащенный сотовым модемом собственной разработки Apple – C1, а также чипов N1, который обеспечивает работу интерфейсов Bluetooth 6 и Wi-Fi 7.

В начале 2019 г. главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) рассказал на слушании Федеральной торговой комиссии США (FTC), что «яблочные» в моделях iPhone XS, XS Max и XR хотели задействовать модемы как Qualcomm, так и Intel – в равной пропорции. Однако Qualcomm тогда отказалась поставить продукт.

В январе 2017 г. FTC, заручившись поддержкой Intel и Apple, начала расследование против Qualcomm, обвиняя компанию в монополизации рынка модемов и подрыве конкуренции. Тогда же Apple подала в суд на Qualcomm и потребовала от той $1 млрд. Купертиновцы утверждали, что чипмейкер завышает цены и отказывается от обещанных ранее скидок.

В начале 2018 г. Qualcomm была оштрафована в Европе на 997 млн евро (на тот момент около $1,2 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства в ходе серии сделок с Apple.